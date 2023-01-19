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Пресса США: Администрация Байдена осознаёт, что для атаки на Крым ВСУ могут понадобиться дополнительные силы и средства

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Пресса США: Администрация Байдена осознаёт, что для атаки на Крым ВСУ могут понадобиться дополнительные силы и средства

В американском издании New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на «информированные источники» говорится о «признании американской администрацией того факта, что для нанесения удара по Крыму Украине могут потребоваться дополнительные силы и средства».


В газете пишут о том, что пока в Вашингтоне прорабатывается возможность Украины «осуществить атаку с применением ракетных установок HIMARS и БМП Bradley» - без использования ракет дальнего радиуса действия.

Ранее эксперты высказывали мнение относительно того, что ВСУ могут попытаться пойти в наступление на Запорожском направлении с целью перерезать сухопутное сообщение для России с Крымом, после чего атаковать и сам полуостров. Однако в тех же США считают, что попытка атаковать Крым украинской армией может стать пресловутой «красной чертой» для Москвы, за которой могут последовать «непрогнозируемые действия». Зеленский же неоднократно делал заявления в адрес Запада о том, что не нужно обращать внимания на предостережения со стороны России, в том числе в плане поставок разнообразного оружия Киеву – вплоть до ракет с дальностью свыше 80 км.

При этом в статье NYT фактически даётся понять, что сейчас американская администрация (администрация Байдена) рассматривает самые разные варианты поставок киевскому режиму оружия, в том числе и того, на поставки которого ранее не решалась.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:13
    +14
    Они не угомонятся.И в этом виноваты мы,точнее политическое и военное руководство.Доставши нож-надо бить,а не размахивать им и грозить "красными линиями"...
  2. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 06:17
    +4
    Зеленский же неоднократно делал заявления в адрес Запада о том, что не нужно обращать внимания на предостережения со стороны России

    Зеленский конечно уже от кокса совсем потерял берега. Но с другой стороны если бы наши угрозы сопровождались пониманием вероятности их исполнения, то думаю натовская шобла не так бы активно раскачивала конфликт до состояния мировой войны
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:29
      +3
      Ну,теперь пути назад нет.Кавалерийский наскок не получился,взять измором тоже.Остается одно-стиснуть зубы,перестать грозить(это стало уже смешно)и воевать.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 06:31
      0
      стараются варить русского медведя медленно, чтобы не даванул на кнопку
    3. kasy
      kasy Сегодня, 06:43
      -1
      там поправки вносят о превентивном использовании тяо...надеюсь все-таки бахнем
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:27
    +5
    Не ошибусь, если скажу, что за всю историю существования славян, ни один народ, так не предавал Россию, как Украина и ее граждане. Сначала- молча. Потом- с оружием в руках. До чего же глупо и продажно.
    1. Optimist007
      Optimist007 Сегодня, 06:42
      +1
      Не ошибётесь, они раз за нас, другой против нас!
    2. AAC
      AAC Сегодня, 07:01
      +1
      Есть еще чудо страна Болгария. Которой бы даже не было бы если бы не мы. И ничего бы у них не было если бы не мы. Но в случае глобального конфликта они всегда против нас.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:31
    +1
    «признании американской администрацией того факта, что для нанесения удара по Крыму Украине могут потребоваться дополнительные силы и средства».
    Значит в планах Сша дать возможность Киеву наносить удары по Крыму с целью выведения конфликта на новый уровень. Американцы очень хотят, чтобы Россия применила тактическое ЯО, а для этого ее необходимо поставить в ситуацию когда другого выхода не будет. Помимо ударов по российской территории подтолкнуть поляков к "самостоятельному" решению о вводе войск на Западную Украину с риском для России ввода и войск НАТО.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:52
      +1
      Согласен с вашим мнением,янкам плевать на Европу,им главное ослабить Россию, Европа и окраина это лишь инструмент.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:31
    -1
    Придёться отвечать и делать это ТЯО.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:36
    0
    Крым у Запада в печёнках сидит, а говорили - совсем ни к чему
  7. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 06:46
    0
    Пока Зеленский думает как напасть на Крым и вернуть его, ДРУГИЕ думают как пройдёт референдум в Одессе и Николаеве, остальным приготовиться!
  8. Грац
    Грац Сегодня, 06:53
    -2
    пора наносить удар ТЯО по американским военным базам в Европе, неужто в кремле не понимают что если не дать в нос американцам будут обстреливаться наши города в Большой России и Крыму.
    Что за соплежуйство, ссыкуны кремлевские
  9. vfrcbv1965-2011
    vfrcbv1965-2011 Сегодня, 07:02
    0
    ы молодцы, они поймали нас за фаберже. Вся сущность этих уродов из-за лужи продать что-то и получить бабло, желательно за воздух. А основа продажи это что, правильно обмануть. Как в том мультике - такая корова нужна самому. Они мастера пиара, разговаривать - не кули ворочать. И в этом случае - они разговорнули, что там будет, дело третье - это у Русских должна голова болеть. Использовать СЯС или свалить с Крыма, а может шумеры обосруться по дороге, или вообще не пойдут. И дело не в соблюдении красных линий, а в том что ответственность они перекладывают, как всегда, на нас. Картинка сделана и что? вся "мировая общественность", и наши из "с одной извилиной" кричат - Русские фуфлофщики, какие красные линии и т.д. и т.п. А то что речь идет об уничтожении шарика - это не понятно. И что, надо жать на кнопку. Этот с деменцией, вернее, ухмыляющийся циник(и), что правять западными просто разговорнул, как в лаборатории, ткнул лягушку иголкой.
  10. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 07:13
    0
    Интересно- какокой будет ответ Е.В.Пригожина, на вопрос. Почему РФ не наносит удары по путям снабжения.