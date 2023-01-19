Пресса США: Администрация Байдена осознаёт, что для атаки на Крым ВСУ могут понадобиться дополнительные силы и средства

В американском издании New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на «информированные источники» говорится о «признании американской администрацией того факта, что для нанесения удара по Крыму Украине могут потребоваться дополнительные силы и средства».
В газете пишут о том, что пока в Вашингтоне прорабатывается возможность Украины «осуществить атаку с применением ракетных установок HIMARS и БМП Bradley» - без использования ракет дальнего радиуса действия.
Ранее эксперты высказывали мнение относительно того, что ВСУ могут попытаться пойти в наступление на Запорожском направлении с целью перерезать сухопутное сообщение для России с Крымом, после чего атаковать и сам полуостров. Однако в тех же США считают, что попытка атаковать Крым украинской армией может стать пресловутой «красной чертой» для Москвы, за которой могут последовать «непрогнозируемые действия». Зеленский же неоднократно делал заявления в адрес Запада о том, что не нужно обращать внимания на предостережения со стороны России, в том числе в плане поставок разнообразного оружия Киеву – вплоть до ракет с дальностью свыше 80 км.
При этом в статье NYT фактически даётся понять, что сейчас американская администрация (администрация Байдена) рассматривает самые разные варианты поставок киевскому режиму оружия, в том числе и того, на поставки которого ранее не решалась.