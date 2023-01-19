Военное обозрение
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Сотрудник СБУ в интервью прессе США рассказал о том, что украинские спецслужбы ликвидировали одного из членов переговорной группы Украины

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Сотрудник СБУ в интервью прессе США рассказал о том, что украинские спецслужбы ликвидировали одного из членов переговорной группы Украины

В издании The Wall Street Journal опубликована статья, в которой обсуждается судьба Дениса Киреева, являвшегося членом украинской делегации на первых после начала российской специальной военной операции переговорах. Те переговоры между российскими и украинскими посланниками, напомним, проходили на территории Белоруссии.


Официально – Киреев являлся сотрудником украинской банковской сферы. Неофициальная информация – работал в органах разведки.

В марте российские и украинские СМИ писали о том, что Денис Киреев на вторых переговорах делегаций в РБ уже не появился. Потом пришли сведения о том, что Киреев ушёл из жизни. Украинская сторона впоследствии заявила, что он 5 марта 2022 года «погиб при выполнении боевого задания». Тогда же поползли слухи о том, что Киреев был убит украинскими силовиками.

Теперь в американской прессе прямо говорится о том, что члена первой делегации украинских переговорщиков ликвидировала СБУ. В WSJ со ссылкой на неназванного сотрудника украинских спецслужб говорится, что ликвидация произошла по той причине, что Киреев якобы работал в интересах российской разведки.

Примечательно, что нынешний начальник ГУР Украины Кирилл Буданов говорит о том, что «если бы не информация от Киреева, полученная 23 февраля 2022 года, то, скорее всего, Киев был бы взят российскими войсками».

Как видно информация о работе Киреева противоречивая.

В американской прессе пишут о том, где СБУ осуществила похищение этого человека. Сообщается, что несколько микроавтобусов с сотрудниками СБУ 5 марта подъехали к Кирееву и его охране в центре Киева (у Софийского собора), взяли «переговорщика» и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа поступил звонок в военную разведку с просьбой прибыть на место, где «погиб Киреев». По сообщениям собеседника WSJ, Киреева застрелили выстрелом в затылок и бросили на тротуаре прямо в центре украинской столицы.
Использованы фотографии:
Википедия/https://parlament.ua
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8 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:34
    +2
    Обычная "терка" двух конкурирующих спецслужб...
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 06:42
      +2
      По сообщениям собеседника WSJ, Киреева застрелили.

      Смерть Киреева, Кирпы, Кравченко, "случайная" гибели Кушнарева - всё звенья одной цепи. Вот теперь верхушка МВД.
      Думаю будет еще движуха и перестановки.
      .
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 06:43
      0
      МИ-6 не поделили Киреева с ЦРУ? Или ФСБ и СБУ?
      1. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 06:58
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        Или ФСБ и СБУ?

        Шурик, это же не наши методы...
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:37
    +1
    Красавцы! Пишите ещё и печатайте миллионными тиражами
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +2
    члена первой делегации украинских переговорщиков ликвидировала СБУ
    Какая-то слишком противоречивая информация. ГУР говорит, что Киреев был их сотрудником и представлял важную информацию, СБУ, что работал на Россию. А скорее всего межведомственные терки, которые часто случаются между представителями различных спецслужб и не только на Украине, а убитый оказался крайним.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    +1
    Киреева застрелили выстрелом в затылок и бросили на тротуаре прямо в центре украинской столицы.

    Все в духе нацистов... и дернул черт кремлевских вести с этими убийцами переговоры... показательно можно сказать убили одного из преговорщиков за одно только подозрение.
  5. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 07:10
    0
    Где-то я такое уже наблюдал. Ах да! Штурмовики Рема в Германии 20-30 годов 20 века, каратели Пиночета в Чили, батальоны смерти в Сальвадоре и не только...