Сотрудник СБУ в интервью прессе США рассказал о том, что украинские спецслужбы ликвидировали одного из членов переговорной группы Украины

В издании The Wall Street Journal опубликована статья, в которой обсуждается судьба Дениса Киреева, являвшегося членом украинской делегации на первых после начала российской специальной военной операции переговорах. Те переговоры между российскими и украинскими посланниками, напомним, проходили на территории Белоруссии.Официально – Киреев являлся сотрудником украинской банковской сферы. Неофициальная информация – работал в органах разведки.В марте российские и украинские СМИ писали о том, что Денис Киреев на вторых переговорах делегаций в РБ уже не появился. Потом пришли сведения о том, что Киреев ушёл из жизни. Украинская сторона впоследствии заявила, что он 5 марта 2022 года «погиб при выполнении боевого задания». Тогда же поползли слухи о том, что Киреев был убит украинскими силовиками.Теперь в американской прессе прямо говорится о том, что члена первой делегации украинских переговорщиков ликвидировала СБУ. В WSJ со ссылкой на неназванного сотрудника украинских спецслужб говорится, что ликвидация произошла по той причине, что Киреев якобы работал в интересах российской разведки.Примечательно, что нынешний начальник ГУР Украины Кирилл Буданов говорит о том, что «если бы не информация от Киреева, полученная 23 февраля 2022 года, то, скорее всего, Киев был бы взят российскими войсками».Как видно информация о работе Киреева противоречивая.В американской прессе пишут о том, где СБУ осуществила похищение этого человека. Сообщается, что несколько микроавтобусов с сотрудниками СБУ 5 марта подъехали к Кирееву и его охране в центре Киева (у Софийского собора), взяли «переговорщика» и увезли в неизвестном направлении. Примерно через полтора часа поступил звонок в военную разведку с просьбой прибыть на место, где «погиб Киреев». По сообщениям собеседника WSJ, Киреева застрелили выстрелом в затылок и бросили на тротуаре прямо в центре украинской столицы.