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Украинские источники информации: в Киеве склоняются к тому, что падение вертолёта с главой МВД могло быть спланированной акцией

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Украинские источники информации: в Киеве склоняются к тому, что падение вертолёта с главой МВД могло быть спланированной акцией

Через несколько часов на месте падения



В украинских источниках появляется информация о появлении неких новых данных, связанной с авиакатастрофой, в которой накануне в Броварах погибла вся верхушка МВД Украины. Напомним, что среди погибших в результате падения вертолёта в Киевской области – глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Согласно появляющейся информации, в Киеве склоняются к версии о том, что падении вертолёта «Еврокоптер Супер Пума» не было трагической случайностью. Украинские чиновники в социальных сетях без каких-либо чётких подробностей публикуют заметки о том, что гибель высшего руководства МВД, могла быть спланированной акцией. Причём, кто осуществил эту «спланированную акцию», не сообщается, однако говорится, что офис президента проведёт «масштабные кадровые перестановки и увольнения». Добавляется, что коснутся они и отдельных чиновников региональных администраций.

Накануне в Киеве заявляли, что диверсионный след рассматривают в качестве одной из версий авиакатастрофы в Броварах. Эта версия стала активно муссироваться после опроса очевидцев случившегося. Они заявили о том, что вертолёт загорелся в воздухе, после чего начал буквально рассыпаться на части. В связи с этим в Киеве в качестве одной из версий случившегося рассматривают и версию со взрывом на борту, давая понять, что взрыв мог бы не случайным.

Дениса Монастырского на Украине позиционировали как человека «команды Зеленского». Поэтому, если информация о возможной целенаправленной ликвидации главы МВД подтвердится, то это происшествие вполне можно считать сигналом и самому главе киевского режима.

Список тех, кто находился на борту вертолёта, упавшего в Киевской области:

Глава МВД Денис Монастырский, первый замминистра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы МВД Татьяна Шутяк, начальник охраны главы МВД Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий и члены экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.
Использованы фотографии:
страна.ua
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +1
    Ну вот,наконец.Начали искать "русский след"...Почти через сутки.А то,что вертолетный хлам сбагрили,не вариант?Разборки внутри "режима"?Верится с трудом.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    0
    гибель высшего руководства МВД, могла быть спланированной акцией.
    Если так считаете, то поищите в своем окружении, может что или кого найдете. С другой стороны данное происшествие дает возможность Зеленскому провести не только кадровые перестановки, но и провести "генеральную" чистку Банковой. Одна интрига накладывается на другую поэтому нужно смотреть, а кому это выгодно.