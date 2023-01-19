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Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

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Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

Заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате «Рамштайн» (состоится завтра на авиабазе в Германии) заявил о том, что США «хотят добиться перелома для Украины в военной кампании». По словам Колина Каля, для изменения динамики войны на востоке необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.


Само это заявление о необходимости «добиться перелома» говорит о том, что к настоящему моменту в США понимают всю сложность ситуации, в которой оказался киевский режим. Вместо анонсированных осенью прошлого года побед или «временной заморозки» конфликта до прихода тёплого времени года происходят потери ВСУ территорий на Донбассе. Потерян Соледар, оставлены крупные территории у Марьинки, российские войска заняли целый ряд сёл и посёлков городского типа, железнодорожных станций, включая станцию Соль, продвинулись к Северску и Угледару, отбросили противника на несколько километров на Сватовском направлении.

Замглавы Пентагона считает, что украинской армии могут помочь БМП «Брэдли» для «перехода боевых действий от позиционного состояния к динамике».

Напомним, что ранее в США в этом плане делали ставку на оснащение украинской армии ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, потом – гаубицами M777, РСЗО HIMARS, теперь пришло время заявлять о «переломе» на основе поставок бронетехники.

Однако тот же американский чиновник говорит о том, что танки «Абрамс» США «вероятно, не будут поставлены в следующем пакете военной помощи Киеву».

Колин Каль:

Танки Abrams – это очень сложная техника.
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34 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:33
    +3
    Шмольц уже сказал, что поставит свои "леопёрды" только вслед за поставками "абрашек" полосатыми. Сейчас там шары катают друг с другом, кроме бритов, танки которых (Чифтен) не продаются в мире, от слова совсем. А Бредли..... выше, и больше "абрашки", техника конечно грозная, но не наступательная, скорее поддержки (броня, вооружение) и не сказать, что примитивная.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:13
      +1
      Колин Коля может не переживать: перелом в войне на Украине обязательно наступит. РФ всё НАТО переломает, а если повезёт, то и США с его никчёмным долларом.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:35
    +3
    сейчас уже никакого перелома добиться не получиться. Войска пополнены мобилизованными, и поступает все больше современной техники. Так что никакие Бредли и Челленджеры с Леопардами не помогут.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:37
    +5
    для изменения динамики войны на востоке необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.

    США повторяет старые ошибки полагаясь на поставки оружия.
    Война это ведь не только оружие и боевые действия ... но и экономика, пропаганда, политика... это борьба за умы людей.
    Мы победим если сумеем сломать хребет бандеровцам в пропаганде среди украинского народа... а с этим пока проблема... большая проблема.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:56
      +11
      В пропагарде на Украине среди населнрия мы уже проиграли с треском..Начиная с 90-х,пустив все на самотек,назначая послами персонсжей,вышедших ч тираж,облажавшихся по полной у нас.И это касается не только МИДа,Россотрудничества итд.Люди там увидели,что России нечего им предложить.Еще одних олигархов на шею?И это касается не только Украины,а всего поссоветского пространства.И сейчас,что мы им можем предложить?Когда им в уши дуют совсем другое?
      1. Gpn27
        Gpn27 Сегодня, 08:10
        +5
        Люди в Крыму вполне поддерживали и поддерживают Россию. Причиной нынешних проблем на территории остальной восточной Украины стала остановка нашего наступления в 2014 году.
        1. aybolyt678
          aybolyt678 Сегодня, 09:00
          0
          Цитата: Gpn27
          Причиной нынешних проблем на территории остальной восточной Украины стала остановка нашего наступления в 2014 году.

          причиной нынешних проблем является КАПИТАЛИЗМ и отказ от борьбы за светлое будущее
        2. Kuziming
          Kuziming Сегодня, 09:10
          0
          Не путайте тёплое с мягким. В Крыму большинство русские люди, патриоты России. В Николаеве уже тогда сплошь были патриоты Украины. Штурм ДАПа ничему Вас не научил. Сопротивление было бы точно таким же, мобилизация украинского общества на войну против России произошла бы гораздо раньше.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:19
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Мы победим если сумеем сломать хребет бандеровцам в пропаганде среди украинского народа... а с этим пока проблема... большая проблема.


      Боюсь что пропаганда, не самая большая проблема т.к. важнее всего победить на поле боя, а с этим пока проблемы. Наши вскрывают первую линию обороны ВСУ на Донбассе, но темпы мягко говоря не высокие, сколько месяцев будут брать Артемовск (Бахмут) ? А за ней вторая линия и т.д. - если цель освободить ДНР к концу 2023 года, то нынешний темп продвижения имеет смысл и как раз к концу года (если сюрпризов не будем) управимся...

      Но для наступления на Харьков/Запорожье/Херсон нужны совсем другие силы + нестандартные ходы (чем пока наши генералы похвастаться не могут), есть ли у нас они ? вот в чём вопрос.... 300 тысяч мобилизованных это немного, 150 тысяч. уже на Донбасс отправили для удержания позиции и стабилизации фронта, ещё 150 тысяч ВВП заявлял что они в учебке..... и как этими ресурсами воспользуется Генштаб это хороший вопрос.

      А вот поход на Киев, я бы не рассматривал т.к. границы с Белоруссию - заминированы, укреплении поди понаставили + чтобы взять Киев (а это огромный город... и далеко не Мариуполь по размерам) нужна огромная группировка войск, сомнительно что мы второй раз на те же грабли будем наступать.
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 09:01
        +2
        города сами сдаются когда окружены
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 09:37
          0
          Цитата: aybolyt678
          города сами сдаются когда окружены


          Как Мариуполь ? Я напомню, что даже после его окружения, ВСУ умудрялись снабжать боеприпасами свою группировку, а так же успели вывезти часть иностранных советников... пока наши не увидели что оказывается вертушки ВСУ летают, и это только то что мы знаем.

          Херсон же в первой фазе мы взяли без окружения, просто ВСУ сбежали и оставили город, за него боев не было. Собственно оставили мы так же (без боя).

          А вот окружить Киев в первой фазе не получилось т.к. огромный город + явно сказался недостаток численности группировки. Зачищать бы пришлось квартал за кварталом, как это было с Мариуполем.... собственно окружить тот же Харьков или Запорожье тоже не получится (чтобы прям вообще без боя), придется повторять опыт Мариуполя...

          С Соледаром правда получилось, но 1) Городок небольшой на 10 тыс. населения 2) От города там мало что осталось, одни руины да развалины. С Артемовском тоже может получиться, но вот насчет крупных областных городов, есть большие сомнения.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 10:21
            0
            Коллективный запад забыли упомянуть, т.к. это "СВО" или по другому - война по договору.
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:40
    +4
    . Само это заявление о необходимости «добиться перелома» говорит о том, что к настоящему моменту в США понимают всю сложность ситуации, в которой оказался киевский режим

    А может это заявление говорит о том, что этот перелом в принципе возможен?

    По крайне мере так считают МО США и будут делать все возможное, чтобы этот перелом состоялся.

    . Потерян Соледар, оставлены крупные территории у Марьинки, российские войска заняли целый ряд сёл и посёлков городского типа, железнодорожных станций, включая станцию Соль, продвинулись к Северску и Угледару, отбросили противника на несколько километров на Сватовском направлении.

    Длина списка украинских потерь впечатляет! Но могут ли эти великие потери сравниться с недавними потерями под Харьковым и Херсоном?

    Уже посчитали, что если такими темпами завоевывать Украину, то чтобы только вернуть назад свое после перегруппировок нам нужно будет несколько лет (а точнее девять).
    Поэтому для подкидывания шапок время выбрано слегка преждевременно.
  5. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 07:43
    +3
    А мы хотим обрушить доллар, да Мосбиржа не даёт!
  6. AAC
    AAC Сегодня, 07:44
    +5
    Какая то бредятина. Может если они будут поставлять по 300 машин в неделю с экипажами и будет перелом, у нас тупо кончатся снаряды. Им нужно поставлять танки и самолеты, и тогда мы им покажем Кузькину мать. Вообще не понимаю на что рассчитывают в НАТО и США. На всякий случай выкладываю координаты базы Рамштайн 49.441253, 7.596918. Повторяю 49.441253, 7.596918. Радиус поражения 3 км. Этого будет достаточно.
  7. Илия
    Илия Сегодня, 07:48
    +1
    Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании
    "хотеть" ещё не означает "перелома для Украины". На ваши хотели, есть наши не хотелки.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 07:50
    +1
    Колин Каль:
    Танки Abrams – это очень сложная техника.
    А "Пэтриоты", что та "рогатка"... Нет, тут совсем иные мотивы
  9. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 07:51
    +3
    Заокеанцы уже объявили о возможности поставки ударной ракетной техники с дальностью стрельбы больше 150 км, мотивируя "необходимостью сдерживания РФ, наносящей поражение в глубине украинской территории". Так что, "Бредли" и более совершенная бронетехника западного производства - всего лишь цветочки в "букете" военных поставок ВСУ.
  10. Joker62
    Joker62 Сегодня, 07:51
    0
    Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

    Безполезно, пустые потуги. fool
    Враг будет разбит, Победа будет за Россией! soldier
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:01
    0
    Одни разговоры, если б хотели давно б поставили, а поставляют лишь что б укровояки не бежали до польской границы. В очередной раз убеждаюсь что запад нищеброд, каждую копейку выгоды считает, ничему не учится, в интервенцию после 17 года все скупердяйничал, пока считал что выгоднее белые или красные, выбора не осталось, пришли красные, так и сейчас. Не только мы на грабли наступаем.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +1
    США «хотят добиться перелома для Украины в военной кампании»
    Сша хотят многого и не только на Украине. Вот только хотелки не всегда совпадают с реальностью. Добиться перелома в сторону ВСУ уже очевидно, что не удастся какое бы оружие не поставляли и какие бы деньги не выделяли. Думающие американские эксперты-аналитики уже начинают говорить, что Сша зря ввязались в проект "Украина" и пошли на жесткую конфронтацию с Россией. По их мнению Украина потерпит поражение, которое потянет за собой большие неприятности для Америки связанные в первую очередь с претензиями американцев на мировое господство. Хотеть ни кто не запрещает, а вот меру в достижении своей цели все таки необходимо иметь.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 10:25
      0
      США хотят Запад заместо себя на украинской войне обязать.
      У штатов главная тема -тихоокеанский регион.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:17
    0
    Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании
    . Чего то хотят... а мы шо, должны это им отдать?
  14. Napayz
    Napayz Сегодня, 08:25
    0
    Мы хотим добиться перелома для Украины
    .
    Что именно они хотят Украине сломать?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:42
      -1
      Хребет скорее всего и динамику им устроить аж до Канадской границы....
  15. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 08:33
    0
    Да потопите уже, наконец, транспорт с вооружением в Атлантике или уроните самолёт. Потом, безусловно, извинитесь и накажите капитана выговором.
    1. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 08:54
      0
      Тоже не понимаю, почему нельзя скрытно проводить такие диверсии. Как говорится не пойман, не вор.
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:41
    0
    Поддерживаю, давно пора переломить... хребет ВСУкам и переходить "от позиционного состояния к динамике", что бы они драпали аж до Канадской границы.
  17. СВД68
    СВД68 Сегодня, 08:44
    0
    Вот ведь черт нерусский. По-русски правильно говорить не "перелома для Украины", а "слома Украины".
  18. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:01
    +1
    Полное ощущение того, что комментаторы пытаются убедить в первую очередь себя , взбодрится. Ничего якобы не пугает , ни Поставки бронетехники , дальнобойных ракет , систем ПВО, ни 10-й пакет санкций...
    Господа , до Вас долго доходит , как до жирафа.
    Ситуация очень серьезная! И она усложняется! А контрмеры пока не видны!
  19. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:08
    0
    Эти недоумки реально верят, что ход Второй мировой войны изменил лендлиз? Ход второй Мировой и Великой отечественной изменил советский солдат и военная экономика СССР. И хоть темпы наступления у нас пока не впечетляющие, все же мы приближаемся к тому, что противник будет опрокинут и тут уж ни какие вторые и третьи линии обороны не помогут.
  20. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 10:14
    0
    Совать везде нос США можно отучить только создав постоянную угрозу их территории. Латиноамериканские союзники, конечно, хорошо, но перевороты там легче устроить, чем на Украине. В связи с этим возникает вопрос: а чем Аляска плоха? Территория пока что СШАшкина (интересно, почему), до Чукотки - 49 км. Гарнизон и авиаракетная база должны быть недалеко от Уэлена! Тем более, что американцы замахиваются на остров Врангеля. И обоснование для такого размещения прекрасное - охрана судоходства по СМП. Главное, чтобы численность войск была достаточной для оккупации, при необходимости, Аляски.
  21. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:41
    0
    Здесь нет сомнений что весной или летом накаченная западной техникой и подгоняемая западом всу двинется в масштабную атаку. Нужно быть готовым к этому, ибо всё серьёзно. Понятно западу плевать на цену жертв всу, но с нашей стороны нужно минимизировать потери и остановить всу.
  22. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:02
    0
    необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно
    Судя по тому, что необходимо срочно поставлять, на данный момент у ВСУ недостаточно или совсем отсутствуют: ПВО, танки, БМП, БТР, ОТРК, РСЗО, САУ, вертолёты, самолёты, боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, etc. Ещё нет денег и маловато электричества, но это уже у всей Украины.
    А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, хорошо.
    Непонятно, правда, куда подевались тысячи единиц техники, которые были вна Украине перед войной. А также десятки, а по некоторым позициям, сотни единиц техники, которые подогнали с Запада за десять месяцев. И почему они не помогли чего-то там переломить...