Замминистра обороны США: Мы хотим добиться перелома для Украины в военной кампании

Заместитель главы Пентагона накануне встречи в так называемом формате «Рамштайн» (состоится завтра на авиабазе в Германии) заявил о том, что США «хотят добиться перелома для Украины в военной кампании». По словам Колина Каля, для изменения динамики войны на востоке необходимы поставки вооружений, которых на данных момент у ВСУ либо нет, либо их недостаточно.
Само это заявление о необходимости «добиться перелома» говорит о том, что к настоящему моменту в США понимают всю сложность ситуации, в которой оказался киевский режим. Вместо анонсированных осенью прошлого года побед или «временной заморозки» конфликта до прихода тёплого времени года происходят потери ВСУ территорий на Донбассе. Потерян Соледар, оставлены крупные территории у Марьинки, российские войска заняли целый ряд сёл и посёлков городского типа, железнодорожных станций, включая станцию Соль, продвинулись к Северску и Угледару, отбросили противника на несколько километров на Сватовском направлении.
Замглавы Пентагона считает, что украинской армии могут помочь БМП «Брэдли» для «перехода боевых действий от позиционного состояния к динамике».
Напомним, что ранее в США в этом плане делали ставку на оснащение украинской армии ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, потом – гаубицами M777, РСЗО HIMARS, теперь пришло время заявлять о «переломе» на основе поставок бронетехники.
Однако тот же американский чиновник говорит о том, что танки «Абрамс» США «вероятно, не будут поставлены в следующем пакете военной помощи Киеву».
Колин Каль:
Танки Abrams – это очень сложная техника.