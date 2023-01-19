ВМС США повысили максимальный возрастной ценз приема на службу по контракту

Командование Военно-морских сил США приняло решение повысить максимальный возраст приема новобранцев на службу до 41 года. Это связано с дефицитом кадров. Резкий спад набора рекрутов ВМС США, как и американские вооруженные силы в целом, переживают уже не первый год. С каждым годом становится все меньше желающих служить на флоте.
Таким образом, ВМС США в настоящее время обладают самым максимальным возрастным цензом. В армию США можно поступить на службу до 35 лет, в Корпус морской пехоты – до 28 лет. Исключения делаются лишь для людей, имеющих специальные разрешения от командования. В службах, отвечающих за набор рекрутов, утверждают, что многие потенциальные военнослужащие и ранее хотели бы поступить на службу, но по каким-либо причинам им не удалось это сделать. В итоге теперь они получили возможность стать военнослужащими даже в 40 лет.
Офицеры ВМС утверждают, что более зрелые рекруты как правило обладают лучшей мотивацией и пониманием того, зачем они поступают на военную службу. Такие люди могут быстрее перейти на руководящие позиции.
Помимо поднятия возрастного ценза, ВМС США ослабляют и ряд существовавших прежде ограничений. Так, флот разрешил принимать на службу родителей-одиночек, лиц с большим количеством заметных татуировок и тех, кто употребляет марихуану. В службе персонала говорят, что из этих людей тоже могут получиться хорошие моряки, поэтому надо отходить от устаревших стандартов набора добровольцев.
Естественно, при этом ВМС США, как и другие виды вооруженных сил, повышают финансовую составляющую мотивации, обещают для новобранцев всевозможные льготы. Однако проблемы с наймом военнослужащих все равно будут иметь системный характер. Это связано как с демографической ситуацией – сокращением количества молодежи и старением населения, так и с социально-экономическими и социокультурными аспектами развития современного общества – лица гражданских профессий без особого труда могут зарабатывать не меньше военнослужащих, но без необходимости нести тяготы военной службы и рисковать жизнью.