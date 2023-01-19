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ВМС США повысили максимальный возрастной ценз приема на службу по контракту

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ВМС США повысили максимальный возрастной ценз приема на службу по контракту

Командование Военно-морских сил США приняло решение повысить максимальный возраст приема новобранцев на службу до 41 года. Это связано с дефицитом кадров. Резкий спад набора рекрутов ВМС США, как и американские вооруженные силы в целом, переживают уже не первый год. С каждым годом становится все меньше желающих служить на флоте.


Таким образом, ВМС США в настоящее время обладают самым максимальным возрастным цензом. В армию США можно поступить на службу до 35 лет, в Корпус морской пехоты – до 28 лет. Исключения делаются лишь для людей, имеющих специальные разрешения от командования. В службах, отвечающих за набор рекрутов, утверждают, что многие потенциальные военнослужащие и ранее хотели бы поступить на службу, но по каким-либо причинам им не удалось это сделать. В итоге теперь они получили возможность стать военнослужащими даже в 40 лет.

Офицеры ВМС утверждают, что более зрелые рекруты как правило обладают лучшей мотивацией и пониманием того, зачем они поступают на военную службу. Такие люди могут быстрее перейти на руководящие позиции.

Помимо поднятия возрастного ценза, ВМС США ослабляют и ряд существовавших прежде ограничений. Так, флот разрешил принимать на службу родителей-одиночек, лиц с большим количеством заметных татуировок и тех, кто употребляет марихуану. В службе персонала говорят, что из этих людей тоже могут получиться хорошие моряки, поэтому надо отходить от устаревших стандартов набора добровольцев.

Естественно, при этом ВМС США, как и другие виды вооруженных сил, повышают финансовую составляющую мотивации, обещают для новобранцев всевозможные льготы. Однако проблемы с наймом военнослужащих все равно будут иметь системный характер. Это связано как с демографической ситуацией – сокращением количества молодежи и старением населения, так и с социально-экономическими и социокультурными аспектами развития современного общества – лица гражданских профессий без особого труда могут зарабатывать не меньше военнослужащих, но без необходимости нести тяготы военной службы и рисковать жизнью.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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6 комментариев
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  1. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:34
    +2
    Офицеры ВМС утверждают, что более зрелые рекруты как правило обладают лучшей мотивацией и пониманием того, зачем они поступают на военную службу.

    А на фото, в качестве зрительной демонстрации сути вопроса, расположили моряков с хроническим простатитом? laughing
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:36
    -2
    разрешил принимать на службу родителей-одиночек, лиц с большим количеством заметных татуировок и тех, кто употребляет марихуану.
    Татуировки действительно не влияют на быстроту и качество выполнения служебных обязанностей, а вот по поводу любителей "дури" большие сомнения, что из них могут получиться хорошие моряки. Хотя если вспомнить, что у них и ракетчики-стратеги на боевом дежурстве этим балуются, то тогда с моряка какой спрос.
  3. Михаил Я2
    Михаил Я2 Сегодня, 09:00
    +3
    Разве не Путина подписал закон о повышении максимального призывного возраста до 30? Вот зеркальный ответ laughing
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:06
    +1
    Готовятся. Чего тут не понятного? Впереди противостояние с Китаем. Как раз решающая роль флота. Все серьёзно. Сигнал четкий
    1. notingem
      notingem Сегодня, 09:35
      -2
      Астматики и гипертоники страдающие хроническим ожирением очень помогут в войне с Китае
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:20
    0
    Командование Военно-морских сил США приняло решение повысить максимальный возраст приема новобранцев на службу до 41 года. Это связано с дефицитом кадров.

    Демографическая проблема не нова. Она накрывает своим темным одеялом все развитые страны уже на протяжении полувека. И с каждым годом положение будет только ухудшаться. Так что повышения лимита на возраст - это вполне закономерный итог. Тенденция к общему старению белого населения планеты очевидна.