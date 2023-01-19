Глава киевского режима через несколько часов после падения вертолёта в Броварах отреагировал на авиакатастрофу. Напомним, что в ней погибло высшее руководство министерства внутренних дел Украины, включая министра Дениса Монастырского.
По словам Зеленского, погибли в общей сложно 14 человек, 25 – получили ранения.
Зеленский заявил, что в этой авиакатастрофе Украина «потеряла настоящих профессионалов, патриотов и надёжных руководителей».
Зеленский:
Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить. Это большая потеря для государства.
По словам украинского президента, идёт установление «чётких фактов», связанных со вчерашним событием в Киевской области.
Зеленский:
Как только определённые данные будут получены, мы предоставим информацию о причинах случившегося.
Тем временем появилась информация о том, что на Украине в срочном порядке пытаются определиться с дальнейшими действиями по «укреплению линии обороны на северных границах страны». Пограничная служба Украины де-юре подчинена МВД, и после гибели министра Киеву нужна новая координация в рамках ведомств. Также киевскому режиму нужно поставить нового человека на должность, которую занимал Енин. Он занимался прямыми переговорами с западными спонсорами Украины о поставках техники и оружия по линии министерства внутренних дел, в том числе и для пограничной службы.