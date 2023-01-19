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Зеленский: Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить

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Зеленский: Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить

Глава киевского режима через несколько часов после падения вертолёта в Броварах отреагировал на авиакатастрофу. Напомним, что в ней погибло высшее руководство министерства внутренних дел Украины, включая министра Дениса Монастырского.


По словам Зеленского, погибли в общей сложно 14 человек, 25 – получили ранения.

Зеленский заявил, что в этой авиакатастрофе Украина «потеряла настоящих профессионалов, патриотов и надёжных руководителей».

Зеленский:

Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить. Это большая потеря для государства.

По словам украинского президента, идёт установление «чётких фактов», связанных со вчерашним событием в Киевской области.

Зеленский:

Как только определённые данные будут получены, мы предоставим информацию о причинах случившегося.

Тем временем появилась информация о том, что на Украине в срочном порядке пытаются определиться с дальнейшими действиями по «укреплению линии обороны на северных границах страны». Пограничная служба Украины де-юре подчинена МВД, и после гибели министра Киеву нужна новая координация в рамках ведомств. Также киевскому режиму нужно поставить нового человека на должность, которую занимал Енин. Он занимался прямыми переговорами с западными спонсорами Украины о поставках техники и оружия по линии министерства внутренних дел, в том числе и для пограничной службы.
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16 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:36
    0
    Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить. Это большая потеря для государства.
    Но только в том случае, если Зе уверовал, что государство это он... Монастырский был человеком Зе, которого он поставил, после спровоцированной им же отставки Авакова.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:41
      +2
      Когда шатается кресло под ним или даже возможно виселица , тут сложно найти нужного человечка на такой пост! Не удивлюсь если это дело рук Авакова и Ко. Говорить как обычно, что это дело рук Путина тоже опасно, начнется паника в узких кругах. Говорить, что виновата техника тоже не камильфо во время ожидания поставок оружия. Одним словом в лужу сели.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Аргон
        Одним словом в лужу сели.

        Не, скорее просто пересели из одной лужи в другую, чуть грязнее и глубже. yes
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: LIONnvrsk
          что-то я не понял.. весь штат "квартала-95" уже выбили?

          Кто сбёг за бугор, а кто погиб в междоусобной разборке, ну вот кое что по этой теме, пишет Джокер ДНР :
          "Я отвечу вам всем, мои верные последователи, что же произошло сегодня в Броварах. Министр МВД Украины давно знал о том, что руководство Минобороны торгует западным вооружением, которое приходит на Украину в виде помощи в пользу третьих стран, а курирует этот процесс непосредственно начальник ГУР Буданов.

          Кстати, эта информация уже где-то всплывала. Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, которые связанные с разведкой и наружкой. В результате этого, им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку.
          И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы".
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 08:51
      +5
      что-то я не понял.. весь штат "квартала-95" уже выбили??
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:06
      +1
      Дело не в Зе, не для кого не секрет, что Украина торгует поставляемым западным вооружением в страны Востока и Африки, ведомство Залужного имеет с этого неплохой гешефт, вот МВД и решило видимо свою долю поиметь собрав компромат на Минобороны, западным кураторам это не понравилось, опасаются огласки и устранили ВСЕХ шантажистов РАЗОМ, обставив под техногенную аварию летака, МИ-6 или ЦРУ это раз плюнуть.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:38
    +3
    Да что там искать, ясно же, что костлявая рука Кремлевского тирана схватила за хвост вертолет министра. Ищите фото этого момента...
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:38
    +1
    Сейчас начнут раскручивать тему диверсии/теракта с переходом на пострадавших мирных жителей.
  4. Power
    Power Сегодня, 08:40
    +1
    Чёткая баня, чёткие пацаны, кому война-кому баня родна
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +1
    это не те люди, которых можно легко заменить.
    При желании в нормальном государстве можно найти замену практически любому (кроме светил науки). Другое дело, что перед Зеленским стоит трудная задача - преданность и на втором месте профессионализм, а со вторым на Украине проблемы. Преданного идиота найдет, а вот как быть даже не с профессионалом, а с установившимися контактами (личными связями) с "заграница нам поможет"?
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:54
    +1
    Если говорят о ком то, как уже профессионале, то слово настоящий явно лишнее. Потому что когда говорят настоящий, то это означает, что есть и не настоящие профессионалы. Это он о ком говорит в своём окружении?
  7. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 08:56
    +1
    Аристович "доболтался" Монастырский "долетался"...а вот что тебе приготовила судьба wassat юмор немного черный,но другого они не заслужили
  8. Николай Коцофана
    Николай Коцофана Сегодня, 08:59
    +1
    Прошла информация от Михаила Онуфриенко, что тероборона проводила в это же время учения по отражению атаки " Гераниями". Вот и попали в вертолёт.
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:00
    +1
    Министр Монастырский, его заместитель Енин – это не те люди, которых можно легко заменить. Это большая потеря для государства.


    С чего бы? Пошерстить по бывшим КВНщикам. Там много достойных людей. В крайнем случае обратиться в Камеди Клаб, либо, в самом крайнем случае, обратиться лично к Александру Васильевичу Маслякову. Он подберет из нынешних.
    P.S. Там и ПРЕЕМНИКА можно поискать. А что?
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:13
    0
    На похоронах Рёма в Германии Гитлер тоже произносил пафосные речи.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:49
    0
    Он слишком много знал..............................