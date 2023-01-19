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Европарламент проголосовал за включение КСИР Ирана в список террористических организаций

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Европарламент проголосовал за включение КСИР Ирана в список террористических организаций

Вчера Европейский парламент большинством голосов поддержал поправку, предполагающую включение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в перечень террористических группировок. Формально такое решение стало ответом на участие КСИР в подавлении массовых волнений оппозиции в Иране и на возможные поставки Ираном беспилотных летательных аппаратов в Россию, в чем Запад обвиняет исламскую республику.


Однако за признанием КСИР террористической организацией стоит более глобальная причина – новая волна ухудшения отношений между «коллективным Западом» и Ираном. Как и Россия, Иран оказался одним из столпов сопротивления установленному Западом мировому порядку. Обвинения в поставках беспилотников и подавлении оппозиции – лишь поводы для того, чтобы и далее давить на Тегеран.

На предстоящей в Брюсселе встрече министров иностранных дел европейских государств будет обсуждаться вопрос ужесточения санкций против Ирана. Судя по всему, в нормализации отношений с исламской республикой европейские государства уже не заинтересованы. Точнее, правительства стран Евросоюза вынуждены действовать по указаниям из США, а там очень недовольны демонстративным пренебрежением Ирана к позиции Запада по той же Украине.

Кроме того, в ключевых странах ЕС существуют большие общины иммигрантов из Ирана, в том числе и политических, которые выступают в качестве «моральной поддержки» санкций против исламского правительства, из-за которого эти люди (или их родители) и были вынуждены покинуть родную страну.

Сегодня в Европарламенте более детально рассмотрят вопрос, какие еще иранские организации, кроме КСИР, могут быть включены в санкционный список. Не исключено, что это будет военизированное ополчение «Басидж», которое также участвовало в подавлении массовых беспорядков. Как считают в Европарламенте, санкции нанесут серьезный удар по Ирану, поскольку затронут большое количество коммерческих структур, аффилированных с КСИР.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir
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15 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:44
    +1
    Вчера Европейский парламент большинством голосов поддержал поправку, предполагающую включение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в перечень террористических группировок.
    Теперь главное для ЕП, что бы КСИР не включил каждого из его членов в список "шайтанов"
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:46
      +2
      ЕП и есть маленький филиал террористической организации, которую мы боимся назвать своим именем и заменяем словом гегемон!
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 08:49
      +6
      я скажу больше.. я переживаю что Иран включит все ЕС в свой санкционный список, плюс их заокеанского визави.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:47
    +4
    Американская и европейская дипломатия сдохли и смердят. Санкции, санкции, санкции...
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:47
    +4
    А что нам мешает включить европарламент в список террористических организаций?
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 09:07
      +2
      А что нам мешает включить европарламент в список террористических организаций?

      Мешает "мы не такие"
      Даже украину не называем страной-террористом, а поставляющих ей оружия - спонсорами терроризма. А когда г-н Лавров называет их "нашими западными партнёрами", выворачивает наизнанку. Тьфу!
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:49
      0
      Можно внести в любой список, только толку от этого? ЕП - запустил процедуру ввода санкций против Ирана, включая и возврат взад отмененных санкций. Какие санкции Иран или Россия может ввести против ЕС? Перестать продавать газики и нефть? Заблокировать размещение денег в российских/иранских банках? Закрыть курорты Золотого Кольца и Голестана для европейцев?
      1. Alexandr2637
        Alexandr2637 Сегодня, 10:34
        0
        Перестать продавать газики и нефть

        Да. А так-же все другие ресурсы. Заморозить и изъять все ихние активы в РФ, разорвать дипломатические отношения. И вообще сменить риторику по отношению к ним. И наконец прекратить все платежи в их адрес!!!
    3. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Neo-9947
      А что нам мешает включить европарламент в список террористических организаций?

      Надежда некоторой части псевдоэлиты на разморозку своих счетов и посещение своих домов там.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:54
    -1
    Да что уж там, не надо мелочится, надо ЕС признать террористической организацией.
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 10:33
      0
      Цитата: Fizik13
      Да что уж там, не надо мелочится, надо ЕС признать террористической организацией.

      Ну и злодей ты, а как же псевдоэлите не ездить что ли на свои виллы там, они итак страдают тут.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:03
    +1
    А КФОР то кто? Самые отъявленные международные террористы. Да еще внаглую прикрываются ООН. Позор
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    0
    Было бы желание, а повод всегда найдется. И конечно "вишенкой на торте" дежурное - ужесточение санкций. Ну не желает Европа нормально существовать с теми кто не вписывается в ее правила и не желает как она стать в американский строй.
  7. notingem
    notingem Сегодня, 09:17
    0
    А нато внесли в список рождественских заек.Белых и пушистых
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:20
    +1
    ЕС введет против Ирана санкции на санкции? Походу, мы пока рекордсмены по пакетам и скорости, по сравнению с Ираном, Северной Кореей, Кубой и Венесуэлой. А в Иране жутко расстроятся......?