Европарламент проголосовал за включение КСИР Ирана в список террористических организаций

Вчера Европейский парламент большинством голосов поддержал поправку, предполагающую включение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в перечень террористических группировок. Формально такое решение стало ответом на участие КСИР в подавлении массовых волнений оппозиции в Иране и на возможные поставки Ираном беспилотных летательных аппаратов в Россию, в чем Запад обвиняет исламскую республику.Однако за признанием КСИР террористической организацией стоит более глобальная причина – новая волна ухудшения отношений между «коллективным Западом» и Ираном. Как и Россия, Иран оказался одним из столпов сопротивления установленному Западом мировому порядку. Обвинения в поставках беспилотников и подавлении оппозиции – лишь поводы для того, чтобы и далее давить на Тегеран.На предстоящей в Брюсселе встрече министров иностранных дел европейских государств будет обсуждаться вопрос ужесточения санкций против Ирана. Судя по всему, в нормализации отношений с исламской республикой европейские государства уже не заинтересованы. Точнее, правительства стран Евросоюза вынуждены действовать по указаниям из США, а там очень недовольны демонстративным пренебрежением Ирана к позиции Запада по той же Украине.Кроме того, в ключевых странах ЕС существуют большие общины иммигрантов из Ирана, в том числе и политических, которые выступают в качестве «моральной поддержки» санкций против исламского правительства, из-за которого эти люди (или их родители) и были вынуждены покинуть родную страну.Сегодня в Европарламенте более детально рассмотрят вопрос, какие еще иранские организации, кроме КСИР, могут быть включены в санкционный список. Не исключено, что это будет военизированное ополчение «Басидж», которое также участвовало в подавлении массовых беспорядков. Как считают в Европарламенте, санкции нанесут серьезный удар по Ирану, поскольку затронут большое количество коммерческих структур, аффилированных с КСИР.