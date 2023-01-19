Военное обозрение
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В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

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В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

Утром 19 января в городе Николаев на юге Украины произошел мощный взрыв. Власти города пока не комментируют имеющуюся информацию.


Известно, что взрыву предшествовала воздушная тревога на территории Николаевской области. Также воздушную тревогу объявляли в соседней Одесской области, она продлилась около 45 минут – с 07:15 мск до 08:00 мск.

Что интересно, власти Николаева предпочитают хранить молчание по поводу взрыва. В последнее время украинские чиновники вообще все менее и менее активно комментируют последствия ракетных ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

Киевский режим фактически табуировал тему обсуждения последствий ударов в информационном пространстве. Рядовые украинцы, например, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если выложат в социальные сети или мессенджеры фотографии и видеокадры последствий разрушений. Таким образом, власти пытаются замолчать печальные для себя результаты российских массированных атак.

Напомним, что массированные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины Россия начала наносить 10 октября 2022 года. Они стали ответом на серию терактов и диверсий, которые проводились украинскими формированиями на российской территории.

Так как предупреждения не воздействовали на украинскую сторону, пришлось действовать такими методами. Сейчас украинская энергетическая система находится вследствие регулярных ударов в плачевном состоянии, которое после каждой новой массированной атаки только ухудшается.

Тем временем, источники информации в сети пишут о том, что взрыв прогремел на одном из объектов, где находились украинские силовики.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:58
    +5
    То что заставляют не выкладывать медиа материалы говорит только об одном - мы бьём только по военным и энергетическим целям. Табу не распространяется на последствия ударов по жилым объектам!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:07
    +1
    По кимке - опять С-300 летают, иные ракеты закончились.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:08
    +2
    Есть еще Львов, Тернополь, Ивано- Франковск. И там тоже есть ,,скопления украинских военных,,
  4. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:11
    +1
    Им сейчас некогда. Они думают, как раздуть слона из вчерашней ситуации с крушением вертолёта, чтобы выпросить побольше танков
  5. Честь_Имею
    Честь_Имею Сегодня, 09:39
    +1
    "Наверное попали куда-то.
    А то! Я бы удивился, если б мимо пролетели." (с)
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:40
    +2
    Власти города пока не комментируют имеющуюся информацию.

    Да что тут комментировать? Аккумулятор в смартфоне взорвался crying . Кто-то нахаляву зарядить по-быстрой хотел.... winked