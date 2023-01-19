В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

Утром 19 января в городе Николаев на юге Украины произошел мощный взрыв. Власти города пока не комментируют имеющуюся информацию.Известно, что взрыву предшествовала воздушная тревога на территории Николаевской области. Также воздушную тревогу объявляли в соседней Одесской области, она продлилась около 45 минут – с 07:15 мск до 08:00 мск.Что интересно, власти Николаева предпочитают хранить молчание по поводу взрыва. В последнее время украинские чиновники вообще все менее и менее активно комментируют последствия ракетных ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.Киевский режим фактически табуировал тему обсуждения последствий ударов в информационном пространстве. Рядовые украинцы, например, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если выложат в социальные сети или мессенджеры фотографии и видеокадры последствий разрушений. Таким образом, власти пытаются замолчать печальные для себя результаты российских массированных атак.Напомним, что массированные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины Россия начала наносить 10 октября 2022 года. Они стали ответом на серию терактов и диверсий, которые проводились украинскими формированиями на российской территории.Так как предупреждения не воздействовали на украинскую сторону, пришлось действовать такими методами. Сейчас украинская энергетическая система находится вследствие регулярных ударов в плачевном состоянии, которое после каждой новой массированной атаки только ухудшается.Тем временем, источники информации в сети пишут о том, что взрыв прогремел на одном из объектов, где находились украинские силовики.