Марк Аврелий. Последний из пяти «хороших императоров»

Конная статуя Марка Аврелия, Palazzo dei Conservatori, Рим
Последний из «пяти хороших императоров» – Марк Аврелий, герой нашей сегодняшней статьи, стал приемным сыном Антонина Пия, на дочери которого он был женат (супруга приходилась ему двоюродной сестрой). Именно Марк Аврелий стал нарушителем традиции выбора наследника, передав власть собственному сыну Коммоду, который не обладал талантами государственного деятеля. Но не будем забегать вперёд.
Происхождение и молодость
Мальчик, получивший при рождении имя Марк Анний Вер (совпадающее с именами отца и деда), появился на свет в Риме 26 апреля 121 года. Его прадед приехал в Вечный город из Испании (Бетики) – и не прогадал, дела на новом месте у него пошли хорошо, во времена правления Веспасиана он даже был включен в состав патрициата.
Его сын трижды избирался консулом и женился на внучатой племяннице второго «хорошего императора» – Траяна, внук (отец героя статьи) взял в супруги Домицию Луциллу, дочь консула 109 года Публия Кальвизия Тулла Рузона. Мальчик рано осиротел и позже дважды усыновлялся. Первым его приемным отцом стал Публий Катилий Север – третий муж матери императора Адриана.
Некоторые утверждают, что на таланты героя статьи обратил внимание ещё император Адриан, давший подростку прозвище Вериссимус – «Правдивейший». Говорят даже, что, назначив своим преемником Антонина, Адриан взял с него слово, что он потом передаст власть Марку.
В 136 году Марк, как тогда говорили, «одел взрослую тогу», а уже в 138 году 17-летний юноша выполнял обязанности квестора. После смерти отчима будущий император был усыновлен второй раз – уже Антонином Пием, который женился на его тётке. Случилось это в 139 году. Именно тогда 18-летний юноша получил новое имя – Марк Элий Аврелий Вер Цезарь.
Другим приемным сыном Антонина Пия был Луций Вер из этрусского рода Цейониев, отец которого в свою очередь в 136 году был усыновлён императором Адрианом.
Наставником своих пасынков Антонин назначил известного грамматика, ритора и адвоката Марка Корнелия Фронтина, который всегда выделял именно Марка Аврелия и очень гордился своим учеником. Другим известным учителем Марка Аврелия был грек Ирод Аттик, который вел свое происхождение от знаменитого Мильтиада, победителя персов при Марафоне, а также считал своими предками Тесея и Зевса. Интересно, что он был критиком стоицизма, приверженцем которого позже стал Марк Аврелий.
В 140 году, в возрасте 19 лет, Марк Аврелий был избран консулом и получил титул цезаря, который давался младшим соправителям императора (августа) и его наследникам. В 145 году он снова получил консульские полномочия, причем его «напарником» стал сам Антонин Пий. В том же году Марк женился на дочери императора Фаустине. Вторая дочь этих супругов – Луцилла, была выдана замуж за Луция Вера, соправителя Марка Аврелия, позже она будет казнена по приказу своего младшего брата – императора Коммода. Но не будем забегать вперёд.
В 147 году Марк получил и трибунские полномочия, что чрезвычайно расширило его власть. К этому времени (примерно в возрасте 25 лет) будущий император серьезно увлекся философией, отдавая предпочтение стоицизму, видными представителями которого были Сенека и Эпиктет. Учителями Марка Аврелия стали Квинт Юний Рустик, Аполлоний Халкедонский и Максим Клавдий.
Однако наибольшее влияние на будущего императора оказал именно Юний Рустик, который вовсе не был кабинетным ученым. Этот выходец из сенаторской семьи в 162 году был избран в консулы, в 162–168 гг. исполнял обязанности префекта Рима и стал председателем суда над будущим христианским святым Юстином Философом (Апологетом).
Фра Беато Анджелико. Юний Рустик председательствует на суде над Юстином Философом
«Размышления»
На протяжении жизни Марк Аврелий вел записи, составившие 12 книг (или 12 глав одной книги). Сам Марк Аврелий называл свои записи «Размышления», но опубликованы они были под названием «К самому себе» (другой вариант названия – «Наедине с собой»). Их читали и высоко оценивали многие известные люди – поэты, писатели, политики (в числе последних был и Билл Клинтон). Именно Марку Аврелию приписывают знаменитую фразу:
«Делай, что должен, и свершится, чему суждено».
Но, возможно, как это часто бывает, он просто повторил ее за оставшимся неизвестным автором. Тем более что эта фраза вовсе не оригинальна и является кратким изложением двух основных тезисов стоицизма – выполнение долга (и перед другими людьми, и перед собой) и смирение со своей участью, спокойное принятие неизбежного.
Марк Аврелий, бюст, Лувр
Придя к власти, Марк Аврелий учредил в Афинах четыре кафедры философии по основным ее направлениям: академическому, перипатетическому, стоическому и эпикурейскому. Причем преподавателям этих кафедр было назначено государственное содержание, чего никогда не было – раньше учителя жили на деньги, получаемые от учеников.
Позже Марка Аврелия стали называть «философом на троне». Любопытно что, несмотря на усиление репрессий против христиан, гонителем сторонников новой веры Марка Аврелия никогда не называли. Напротив, некоторые христианские авторы называли его «неосознанным христианином» и «святейшим из язычников». А Тертуллиан и вовсе назвал Марка Аврелия «защитником христиан».
Ещё интереснее, что Юстин Философ, казненный по приказу Юния Рустика (учителя Марка Аврелия) включил в свою первую апологию (написана между 140 и 150 годами н. э.) поддельное письмо Марка Аврелия (ещё не императора) римскому сенату, в котором тот якобы просит воздержаться от преследования христиан, потому что их молитва спасла его армию от жажды:
«Вода полилась с небес», и «мы сразу же узнали присутствие Бога».
Помимо философии, Марк Аврелий серьезно изучал юриспруденцию.
Император
Ауреус Марка Аврелия
В январе 161 года Марк Аврелий был избран консулом в третий раз – вместе с другим приемным сыном Антонина Пия – Луцием Вером. И уже в марте того года скончался их приемный отец – Антонин Пий. Марк Аврелий и Луций Вер стали императорами-соправителями.
Цезарь Марк Аврелий Антонин Август, бюст, институт искусств, Чикаго
Цезарь Луций Аврелий Вер Август, бюст, Британский музей
Интересно, что Луций Вер был признан сенатом августом только по требованию Марка Аврелия. Хотя формально они имели одинаковые титулы и равные права, неизвестный автор сборника биографий «Истории Августов» утверждает:
«Луций подчинялся Марку, как губернатор императору».
Следует сказать, что соправитель Аврелиана никогда особого интереса к государственным делам не проявлял, предпочитая проводить время в пирах и оргиях, некоторые римские авторы даже сравнивали его с Нероном. В январе 169 года этот соправитель Марка Аврелия умер. Некоторые называют причиной его смерти апоплексический удар (инсульт), другие полагают, что он умер от чумы. С 177 года соправителем Марка Аврелия стал его сын Коммод.
Марк Аврелий описывается как человек очень «мягкий» и терпимый, но при этом целеустремлённый и неизменно добивающийся поставленной цели. Он не стремился к абсолютной единоличной власти, а напротив, пытался разделить ее с сенатом, в который тогда вошли и богатые представители провинций. Большое значение Марк Аврелий придавал подбору кадров и, надо сказать, что в целом ему удалось поставить на ключевые посты толковых чиновников.
Сам он, в отличие соправителя Луция Вера, вел достаточно скромный образ жизни, но продолжал традиции праздников для народа, в том числе регулярно устраивал гладиаторские бои. При этом он, как правило, миловал побежденных гладиаторов, а позже и вовсе распорядился, что на арену они выходили с тупым оружием.
Позаботился он и о канатоходцах, приказав непременно укладывать под канатами солому и всевозможную мягкую «рухлядь», что значительно уменьшило число смертельных исходов и тяжёлых увечий.
Была упорядочена система римских законов, и увеличена государственная помощь малоимущим, особенно детям. Первая возможность оказать помощь римлянам у Марка Аврелия и его соправителя появилась ещё весной 162 года, когда вышедший из берегов Тибр затопил много домов и начался голод. В дальнейшем Марк Аврелий ещё не раз оказывал жителям города помощь в неурожайные годы, раздавая зерно из государственных хранилищ.
Марк Аврелий, бюст, Стамбульский археологический музей
Империя продолжала много воевать, однако, в отличие от своих предшественников, Марк Аврелий не повышал налоги под предлогом финансирования очередной боевой кампании. В 169 году ему даже пришлось продать часть имущества императорской семьи. Принимая участие в походах, он отдавал командование профессионалам, которые хорошо справлялись со своими обязанностями.
Император-философ прожил недолго, умер 17 марта 180 года в возрасте 58 лет, годы его правления считаются последними «счастливыми» в римской истории.
Военные кампании Рима эпохи Марка Аврелия
Прямо скажем, немного можно привести примеров успешного правления людей такого склада характера. Но римский историк Клавдий Элиан в своем сочинении «Пестрая история» («Пёстрые рассказы») утверждал:
«Безразлично, чем философ достигает успеха, мудростью или оружием».
Данное высказывание можно отнести и к Марку Аврелию, который добился успеха на многих поприщах, в том числе и на военном.
Многочисленные войны, которые в то время вела империя, были хоть и тяжелыми, но в целом успешными. Мы помним, что императором Марк Аврелий был провозглашен в январе 161 года (ему в это время ещё не исполнилось 40 лет). Уже в 162 году пришлось отражать нападение хаттов (германское племя, проживавшие на территории современного Гессена) и подавлять волнения в Британии. А на востоке началась война с парфянами, которые атаковали вначале Сирию, а потом вассальное Риму армянское царство.
Номинальным командующим римской армией стал соправитель Аврелиана Луций Вер, однако большую часть времени он находился в тыловой Антиохии, где вел привычный для него образ жизни. Тем не менее после завершения этой войны Луцию Веру был присвоен агномен Парфянский.
Реальное командование войсками вначале осуществлял прибывший из Британии Марк Стаций Приск, затем к нему присоединились Марк Понтий Лелиан и Марк Аний Либон (двоюродный брат Марка Аврелия). После смерти Либона в 163 году его заменил Гней Юлий Вер. Больших успехов добился и новый наместник Сирии Гай Авидий Кассий, о котором мы поговорим чуть позже. Боевые действия продолжались до 166 года и закончились победой и подтверждением прав Рима на армянские земли, а также завоеванием Северной Месопотамии.
К 166 году, кстати, относятся сообщения о прибытии в Китай римского посла от правителя, имя которого было записано, как Андун (видимо, искаженное Антонин). Высказывалось предположение, что целью этого посольства было заключение союза против Парфии.
Победа над парфянами была омрачена эпидемией, вошедшей в историю, как Антонинова чума. Современные исследователи полагают, что ее жертвами стали от 6 до 10 миллионов подданных Римской империи.
И практически сразу по завершении Парфянской войны началась тяжёлая война с германскими племенами маркоманов (в буквальном переводе – «обитатели рубежей», проживали на территории современной Чехии) и квадов (занимали земли нижней Австрии, Моравии, Западной Словакии и Северной Венгрии), которые потребовали допустить их на земли Римской империи.
Маркоманы и квады на рисунке Джеральда Эмблтона
Прибывшие к войскам Марк Аврелий и Луций Вер разгромили германцев на территории современной Словакии, вождь квадов погиб. Луций предлагал завершить боевые действия, но Марк Аврелий желал окончательно разгромить германцев. Но осуществлению этого плана помешала чума. Возможно, именно от нее в январе 169 года и умер Луций Вер.
Весной 170 года квады перешли через Юлийские Альпы и вторглись в Италию, где сожгли Опитергий (в настоящее время – Одерцо) и осадили Аквилею. Другие варвары через Дакию прорвались на Балканы и даже в Грецию, в бою с ними погиб римский командующий Марк Корнелий Фронтон.
Вдобавок ко всему в 171 году мавры высадились в Испании, угрожая Гиспалису (будущая Севилья), но они были разбиты наместником Ближней Испании Гаем Ауфидием Викторином.
В 171 году Марк Аврелий нанес удар по маркоманам и квадам, которые с добычей переправлялись через Дунай. В 172 году римляне переходили через эту реку в германские земли. В 172 или в 173 году Марк Аврелий получил агномен Германский, в 175 – Сарматский, а также титул Расширитель империи. В честь этих побед в Риме была построена колонна Аврелия, которая ранее была увенчана статуей этого императора, но в Средние века ее заменили статуей апостола Павла.
Но некоторые германцы все же получили разрешение поселиться на землях Мезии, Паннонии, Дакии, и это считается началом варваризации Римской империи.
Мужчины германских и сарматских племен стали массово поступать на службу в римскую армию, их старались отправлять в легионы, располагавшиеся вдалеке от родных мест. Конные части маркоманов, наристов и квадов, например, вошли в состав армии, готовящейся в поход против мятежного наместника Сирии Гая Авидия Кассия.
Это был успешный полководец, который в 164 году одержал победу в битве с царём Парфии Вологезом III, а в ходе кампаний 165–166 гг. захватил Селевкию и Ктесифон. В 173 году он подавил антиримское восстание, поднятое в Буколии (район дельты Нила) неким египетским жрецом по имени Исидор. В 175 году, получив ложное известие о тяжёлой болезни Марка Аврелия, который тогда находился на Дунае, Гай Кассий провозгласил себя императором. До войны дело не дошло, поскольку узурпатор был убит одним из своих центурионов.
Около пяти с половиной тысяч сарматов были отправлены в Британию.
Война с германцами продолжилась в 177 году, в одном из боёв с ними погиб римский полководец Бассий Руф. В августе 178 года Марк Аврелий вновь покинул Рим и отправился на паннонскую границу. В 179 году были одержаны победы над сарматскими племенами. Зимой были предприняты походы в земли квадов и маркоманов. Но это были последние успехи Марка Аврелия: 17 марта 180 года он умер в Виндобоне (Вена).
Причиной смерти императора, вероятно, стала чума. Его сын Коммод решил прекратить боевые действия и отвёл войска за Дунай, оставив около 30 крепостей. Тем не менее дунайская граница стабилизировалась на несколько десятков лет.
Избрание Коммода в качестве преемника стало большой ошибкой последнего «хорошего императора» династии Антонинов. Дион Кассий горько сетовал, сообщая о смерти Марка Аврелия:
«Наша история теперь переходит от царства золота к царству железа и ржавчины».
А о Коммоде этот историк писал, что тот
«не умел соображать самостоятельно, люди, которые овладели его душой, сначала привели его к разврату, а потом к крайним жестокостям».
Уже в 190 году сын Марка Аврелия потребовал называть Рим «городом Коммода», месяц август переименовал в «коммод». Он завел гарем из сотен девушек и мальчиков, себя же стал называть Геркулесом и сыном Юпитера.
Бюст Коммода в образе Геркулеса, около 190 г. Palazzo dei Conservatori, залы Ламиевых садов
В 192 году Коммод был убит собственным рабом, сенат постфактум полностью одобрил убийство, признав покойного императора «врагом отечества».
Так пресеклась династия Антонинов, а в Риме началась гражданская война «года пяти императоров». Победил Септимий Север, который, кстати, объявил себя приемным сыном Марка Аврелия.
Септимий Север, бюст, Мюнхенская глиптотека
Он стал основателем новой династии, которая правила империей до 235 года.