Марк Аврелий. Последний из пяти «хороших императоров»



Конная статуя Марка Аврелия, Palazzo dei Conservatori, Рим

Происхождение и молодость



Фра Беато Анджелико. Юний Рустик председательствует на суде над Юстином Философом

«Размышления»

«Делай, что должен, и свершится, чему суждено».



Марк Аврелий, бюст, Лувр

«Вода полилась с небес», и «мы сразу же узнали присутствие Бога».

Император



Ауреус Марка Аврелия



Цезарь Марк Аврелий Антонин Август, бюст, институт искусств, Чикаго



Цезарь Луций Аврелий Вер Август, бюст, Британский музей

«Луций подчинялся Марку, как губернатор императору».



Марк Аврелий, бюст, Стамбульский археологический музей

Военные кампании Рима эпохи Марка Аврелия

«Безразлично, чем философ достигает успеха, мудростью или оружием».



Маркоманы и квады на рисунке Джеральда Эмблтона

«Наша история теперь переходит от царства золота к царству железа и ржавчины».

«не умел соображать самостоятельно, люди, которые овладели его душой, сначала привели его к разврату, а потом к крайним жестокостям».



Бюст Коммода в образе Геркулеса, около 190 г. Palazzo dei Conservatori, залы Ламиевых садов



Септимий Север, бюст, Мюнхенская глиптотека