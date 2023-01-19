Несмотря на многочисленные просьбы киевских властей и давление со стороны союзников по НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не готов поставлять на Украину танки Leopard-2. Более того, Берлин блокирует реэкспорт данных боевых машин другими странами. В частности, Польшей и Финляндией, руководство которых объявило, что оперативно отправит Киеву более десяти танков как только получит соответствующее разрешение от ФРГ.
Ранее Шольц объяснял нежелание предоставлять Украине немецкие танки опасением, что в этом случае Германия может стать стороной военного конфликта с Россией. Затем канцлер ФРГ объявил, что возможную поставку тяжелой техники бундесвер готов начать только вместе с партнерами по НАТО. Теперь, когда Франция и Великобритания объявили о намерении отправить на Украину свои тяжелые боевые машины, а Финляндия и Польша ждут для этого только отмашки из Берлина, у немецкого канцлера, похоже, появилась новая причина продолжать блокировать этот вопрос.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams Соединенными Штатами. По данным издания, этот вопрос глава правительства ФРГ во вторник обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом. Но теперь уже в Белом доме заявляют, что пока не готовы предоставить для нужд ВСУ свои танки. Что не мешает администрации Байдена оказывать давление на Берлин, чтобы тот не только выдал разрешение другим странам НАТО на отправку Leopard на Украину, но и сам присоединился к этому процессу.
Вопрос предоставления тяжелых вооружений Киеву, в том числе танков Leopard, наверняка будет обсуждаться 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, где соберутся министры обороны стран, оказывающих военную поддержку Украине. На очередном саммите киевских союзников Германию впервые будет представлять новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Эксперты предполагают, что на этой встрече представители государств, ратующих за наращивание военной помощи Украине, сумеют таки сломить сопротивление Берлина, и ФРГ выдаст как минимум разрешение на реэкспорт своих танков.