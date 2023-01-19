Военное обозрение
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Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams

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Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams

Несмотря на многочисленные просьбы киевских властей и давление со стороны союзников по НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не готов поставлять на Украину танки Leopard-2. Более того, Берлин блокирует реэкспорт данных боевых машин другими странами. В частности, Польшей и Финляндией, руководство которых объявило, что оперативно отправит Киеву более десяти танков как только получит соответствующее разрешение от ФРГ.


Ранее Шольц объяснял нежелание предоставлять Украине немецкие танки опасением, что в этом случае Германия может стать стороной военного конфликта с Россией. Затем канцлер ФРГ объявил, что возможную поставку тяжелой техники бундесвер готов начать только вместе с партнерами по НАТО. Теперь, когда Франция и Великобритания объявили о намерении отправить на Украину свои тяжелые боевые машины, а Финляндия и Польша ждут для этого только отмашки из Берлина, у немецкого канцлера, похоже, появилась новая причина продолжать блокировать этот вопрос.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams Соединенными Штатами. По данным издания, этот вопрос глава правительства ФРГ во вторник обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом. Но теперь уже в Белом доме заявляют, что пока не готовы предоставить для нужд ВСУ свои танки. Что не мешает администрации Байдена оказывать давление на Берлин, чтобы тот не только выдал разрешение другим странам НАТО на отправку Leopard на Украину, но и сам присоединился к этому процессу.

Вопрос предоставления тяжелых вооружений Киеву, в том числе танков Leopard, наверняка будет обсуждаться 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, где соберутся министры обороны стран, оказывающих военную поддержку Украине. На очередном саммите киевских союзников Германию впервые будет представлять новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Эксперты предполагают, что на этой встрече представители государств, ратующих за наращивание военной помощи Украине, сумеют таки сломить сопротивление Берлина, и ФРГ выдаст как минимум разрешение на реэкспорт своих танков.
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Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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24 комментария
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  1. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 09:13
    -2
    А ливерная колбаска не думает, что эти леопарды могут обратно вернуться.... только в Берлин как в 45-м wassat
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:32
      -3
      А ливерная колбаска не думает, что эти леопарды могут обратно вернуться.... только в Берлин как в 45-м

      Не говорите чушь, если пойдут танки и современные средства ПВО из стран нато то война перейдёт на другой уровень и не в нашу пользу.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:00
        0
        Ну, поставки активизировались объективно.
        США под завтрашний Рамштайн объявляют о втором за Январь рекордном пакете 2,6-2,8 млрд долларов (итого почти 6 млрд за Январь от США). В пакете будет Страйкеры, пакет бронированных единиц (неясно что, от Бредли до М1117/МаксПро), много снарядов (речь идет о накоплении 1 000 000 снарядов 155 - правда неясно на какие сроки этот объем размажут) и ракет к Химарсов (говорят, даже об GLSDB шведско-американском проекте с планирующим боевым блоком на 150 км), различное оборудование и средства ПВО.

        Нидерланды отправляют батарею ПАК3. Итого уже обещано 3 батареи ПАК3 + Самп-Т.

        Канада отправляет много техники и рассматривает возможность присоединиться к инициативе Леопард (у них 42 старых Лео2А4+). И еще одну батарею Насамс.

        Швеция сегодня объявит о своем рекордном пакете военной помощи с Арчерами.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:16
    +4
    Ещё одной антирекламы после Турции опасаются скорее всего, а после Абрамса не так обидно будет.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:16
    0
    немецкие "леопарда" год надо готовить, требуется полная разборка и доводка до боевого состояния, они со складов, где не обслуживались
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:17
    +1
    Шольц вдруг посчитал, что он может хитрить в этом вопросе прикрывшись тем, что Сша не поставляют свои танки. А зря. В итоге не только заставят дать разрешение на поставку Польше и Финляндии, но и передать Украине свои при этом жестко разобрав персональное дело на европейском "партийном собрании" с участие нач политотдела от Сша.
  5. zwlad
    zwlad Сегодня, 09:17
    +3
    канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не готов поставлять на Украину танки Leopard-2

    Вполне объяснимое желание не делать антирекламу своей технике.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 09:40
      +1
      Цитата: zwlad
      Вполне объяснимое желание не делать антирекламу своей технике.

      А люди не меняются - моя корова сдохнет, так пусть и соседская тоже wassat
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:19
    -3
    В принципе все верно, зачем позориться и показывать всему миру как массово горят Леопарды, без Абрамсов? Дело в рекламе техники, какую купят. Сейчас Леопард и Абрамс разрекламированы по самое не хочу, потому что в реальной войне не участвовали, так, в бойне слабого.
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 09:25
      0
      НУ ничего. Верная шавка Макрон подгонит Леклерки.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:15
      0
      Леопарды сейчас не очень продаются, а те что продаются, то из вторых в третьи руки.

      Последний живой контракт, на сущие крохи для Орбана. Без модернизации. Вот как выше тут написано - подняли со складов, обслужили и поставили.


      Все позднее - это круговые поставки в Чехию и Словакию. Возможно Леопарды поедут в Грецию и Словению по этой программе, в обмен на Т-80 и М84.

      Вообще, все программы по танкам буксовали в Европе, ибо зачем? Бабахов можно бомбить в белых перчатках. А войны с танками в Европе очевидно не будет. Поэтому, если оценить потенциал, то самый крупный успех/провал это реанимация программы EDA. Едином европейском пакете модернизации, изначально участвовали Испания, Греция и Румыния. Но все заглохло еще в 21.

      Последние международные контракты, вне ЕС на поставку - 2018 год закрытие = 18 Лео для Сингапура.


      Поэтому, о какой антирекламе вы говорите, мне решительно непонятно. Танк итак не продается.

      Новое поколение даже называется по другому - Пантера


      E-MBT
  7. Snay
    Snay Сегодня, 09:25
    +1
    Для того чтобы показать, что немецкие горят похуже пенд*ских?
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:27
    +1
    Вангую, что сломают, но как компромисс - старые "леопёрды" с баз хранения после их расконсервации....
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:27
    0
    .но только после отправки американских Abrams Соединенными Штатами.

    Типа.. только после вас... какие прям воспитанные... wassat
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:30
    +1
    Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams Соединенными Штатами.
    . Вопрос, кто кого переупрямит...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:07
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос, кто кого переупрямит...

      Почему американцы не хотят поставлять Абрамсы? Ведь не хотят же... Но если вдруг начнут... во будет зоопарк! Леопарды, Челленджеры, Абрамсы, Леклерки. На всех разные движки и ходовая, разная электроника. На некоторых боеприпасы разные. Ну и ВСЕ не выпускаются серийно. Ничего хорошего во вражеских танках на нашей земле нет, но и боятся их стоит умеренно. И эти сгорят.
      1. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 10:36
        0
        Опасаются в Германии одной простой вещи - потерять рынки сбыта. Они не могу как США навязывать свое вооружение другим странам, поэтому пытаются играть за счет высокого качества. Но отдавать Украине бесплатно новенькое нельзя - это неизбежно снизит цену на рынке, а отдать старенькое и со складов, да еще и в условиях не очень подходящей местности, не очень подходящей погоды и логистического хаоса, когда неизбежно возникнут проблемы с запчастями (даже если украинцы будут делать все по инструкции, как будто они немцы) - значит обеспечить себе огромный долго незаживающий геморрой. А что Германия от этого геморроя выиграет? Она лишь обеспечит себе следующий геморрой, когда надо будет активизировать поставки на следующем этапе СВО. В Германии уже поняли, что этой поставкой дело не закончится - и чем больше они уступают сейчас, тем больше надо будет уступать дальше.
        А США не хотят поставлять Абрамс, потому что это очень предсказуемое фиаско. К тому же, с их точки зрения, сейчас и так все довольно неплохо - так зачем им это все. Но как инструмент давления на Россию Абрамс работает, а вот реальный Абрамс на поле боя - это не в их интересах.
  11. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:37
    0
    Шольц типа схитрил, одному явно не хочется брать ответственность, вот поэтому и предложил хозяину разделить последствия
    И если зашкварить Лео, то только вместе с абрамс......по чесноку так сказать
  12. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:42
    0


    Если эти Фрики пошлют даже 150 танков, то Украина сломит Российскую Армию. Ага. bully

    На фото количество танков по странам.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:20
      -1
      Ну, вот выяснилось внезапно, что эти 10 000 танков есть на бумаге в мурзилках. На деле, же поднять с ДХ 72-ку надо 7-9 месяцев на ремзаводе. Тот же гурулев по этому поводу очень громко ругался. Не от хорошей жизни Т-62М начали на рембазы загонять. Ибо они +/- по технологии консервировались и не разграблялись особо в процессе.
  13. мазута
    мазута Сегодня, 09:43
    0
    Вертолетов бы таких как вчера "отрицательно взлетающих"хорошую партию поставили лучше,сами бы сели,прилетели,с собой бы прокатили над Киевом зе и команду...Вот это было бы дело,глядишь и мир бы скорее установился на этой территории да и во всей Европе.
  14. Canna Steinfeldgrubber
    Canna Steinfeldgrubber Сегодня, 09:51
    0
    Ребята очень просто и умно развязали себе руки. Вы конечно можете что угодно тут писать, но и без Ванги понятно, что и рыжие и темно-зеленые машины летом будут обыденностью на фронте.
  15. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 10:16
    0
    Во какая сложная операция прикрытия wassat
    Помните- некоторое время назад (конец декабря 2022) была инфа( даже тут на ВО статья была), что крупная партия Абрамсов в Польшу переброшена? Вот это оно и было.
    Щас те самые Абрамсы и отдадут.
    Ну и Лепы тоже. А потом и Челленджеры 2-е... hi
    Дальше подвезут южнокорейские К2 winked
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:35
      0
      Щас те самые Абрамсы и отдадут.


      Полякам, а те высвободят один-два батальона Тварды для передачи.



      Ну и Лепы тоже. А потом и Челленджеры 2-е... hi


      Вначале АМХ10 и Челленджеры.