В ноябре прошлого года российские силы оставили правобережье Днепра в Херсонской области. Теперь в Соледаре бойцами ЧВК «Вагнер» практически полностью уничтожена переброшенная туда с южного направления 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон.
Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал врио главы Херсонщины Владимир Сальдо.
Тогда, в 2022 году, украинские боевики торжественно, с помпой вошли в Херсон, который перед этим покинули российские войска. Военнослужащие ВСУ тогда снимали на видео свой «триумф». Теперь большинство из них ликвидированы.
Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты
- отметил херсонский врио губернатора.
Ранее он заявлял, что главной задачей российских войск на этот год является полное освобождение Херсонщины от киевских силовиков.
Об отводе Вооруженных сил РФ от Херсона, а также с правого берега Днепра на левый, командование сообщило 9 ноября прошлого года. Перед этим была проведена эвакуация жителей, которые решили не оставаться на переходящей под контроль Киева территории.
Вскоре после отхода наших подразделений глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что вся Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Расположенный в ДНР Соледар после ожесточенных боев 12 января полностью перешел под контроль российских сил. Его взятие открывает путь для дальнейшего наступления с целью освобождения от украинских оккупантов всей территории Донецкой Республики.