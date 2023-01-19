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В Соледаре практически полностью уничтожена 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон

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В Соледаре практически полностью уничтожена 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон

В ноябре прошлого года российские силы оставили правобережье Днепра в Херсонской области. Теперь в Соледаре бойцами ЧВК «Вагнер» практически полностью уничтожена переброшенная туда с южного направления 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон.


Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал врио главы Херсонщины Владимир Сальдо.

Тогда, в 2022 году, украинские боевики торжественно, с помпой вошли в Херсон, который перед этим покинули российские войска. Военнослужащие ВСУ тогда снимали на видео свой «триумф». Теперь большинство из них ликвидированы.

Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты

- отметил херсонский врио губернатора.

Ранее он заявлял, что главной задачей российских войск на этот год является полное освобождение Херсонщины от киевских силовиков.

Об отводе Вооруженных сил РФ от Херсона, а также с правого берега Днепра на левый, командование сообщило 9 ноября прошлого года. Перед этим была проведена эвакуация жителей, которые решили не оставаться на переходящей под контроль Киева территории.

Вскоре после отхода наших подразделений глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков напомнил, что вся Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Расположенный в ДНР Соледар после ожесточенных боев 12 января полностью перешел под контроль российских сил. Его взятие открывает путь для дальнейшего наступления с целью освобождения от украинских оккупантов всей территории Донецкой Республики.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:23
    +6
    Зато перед смертью в Херсоне побывали, когда такой случай еще представился бы.......
    1. Комментарий был удален.
  2. Snay
    Snay Сегодня, 09:24
    -2
    И что? Новость на главной как будто ранее они отбили у нас город, а не просто туда зашли..
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:42
      +3
      Цитата: Snay
      Новость на главной как будто ранее они отбили у нас город, а не просто туда зашли..

      Вообще то новость состоит в том , что 61 бригада ВСУ перестала существовать , а куда они до этого входили это второстепенно .

      Вооруженные силы России в ходе боевых действий в Артемовске и Соледаре уничтожили резервные подразделения ВСУ, которые копились для весеннего контрнаступления на юге, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
      По словам Макгрегора, украинская армия с начала военной кампании России потеряла свыше 150 тысяч человек. По этой причине, считает полковник, Киеву приходится призывать в армию детей от 13 лет и инвалидов.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:26
    0
    Посмотрите на лица на фотографии, не факт, что это представители 61й бригады, но в любом случай, их вид вызывает двоякие чувства.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:39
      +1
      их вид вызывает двоякие чувства.

      Вы обратите внимание что на заднем фоне. Это не бойцы а похоронная команда, автор статьи просто выбрал фото пожалостливей.
      1. Kosta153
        Kosta153 Сегодня, 10:19
        0
        А Вы обратите внимание на флаг на стелле.
      2. megadeth
        megadeth Сегодня, 10:46
        0
        Повар, водитель, санинструктор и саксофонист из бригадного оркестра...
  4. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:29
    +4
    Ранее он заявлял, что главной задачей российских войск на этот год является полное освобождение Херсонщины от киевских силовиков.

    Как-то так себе планы... Стремиться нужно к:
    главной задачей российских войск на этот год является полное освобождение всей территории украины от киевских силовиков
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:29
    +6
    А сколько ещё таких бригад ВСУ придётся уничтожить на пути к победе... Удачи нашим воинам!
  6. мазута
    мазута Сегодня, 09:31
    +5
    Фото кладбищенской похоронной команды вроде.Пьянь,пригнанные по приказу и молодой недоросль...
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:38
    0
    Ну, вот! Справедливость восторжествовала… Халява, как правило бывает только в мышеловке !
    soldier
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:42
    0
    практически полностью уничтожена переброшенная туда с южного направления 61-я бригада ВСУ, ранее без боя входившая в Херсон.
    Настигла кара конституции РФ. Отчуждать нельзя.Запрещено основным законом. Иначе айяйяй, как с 61-ой бригадой ВСУ
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:47
    +1
    Кот же они, эти скромно стоящие люди? Повара или водители?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: ИванИванов
      Кот же они, эти скромно стоящие люди? Повара или водители?

      Заднему слева, только внуков нянчить, ил на печи лежать, а его в нацисты понесло, ладно недоросли, они при фашизме родились, но этот то при Союзе родился.
  10. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:55
    +2
    Хватит уже про Соледар, пора двигаться дальше
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:10
      +2
      Хватит уже про Соледар

      Ну пока особо нечем бравировать , мелкие деревушки не в счёт их сегодня взяли завтра отдали.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:13
      -1
      Цитата: Vyacheslav P
      Хватит уже про Соледар, пора двигаться дальше

      Там так то Наши жизни воюют: твоя, моя, Наша. Не люблю такие лозунги, а минусы ставить "Мать не велела" (со) к/ф "Юность Максима"
  11. uralant
    uralant Сегодня, 10:55
    0
    Цитата: частное лицо
    Это не бойцы а похоронная команда, автор статьи просто выбрал фото пожалостливей.

    Ха! Вы, что хотите сказать? Что похоронную команду выписали из Киева, с центрального киевского кладовища для VIPперсон? А пленные поют за невмерле щеня и танцуют боевого гопака на граблях?
  12. uralant
    uralant Сегодня, 11:00
    0
    Цитата: частное лицо
    мелкие деревушки не в счёт их сегодня взяли завтра отдали.

    ДНР вся состоит из мелких деревушке и шахтёрских посёлков. Килиметр, два и деревушке. Там негде вашей широкой душе разгуляться.