Рядовые украинцы прокомментировали заявление Генштаба ВСУ об «отражении атаки противника в Соледаре»

Наша армия держится стойко. Но всё-таки не нужно нас считать за полных…

Ух, ты! Неделю о Соледаре ни слова, а теперь Штупун «отбил атаку». Что сказать, к званию героя его! Но только пусть награду вручают ему в самом Соледаре.

А вот интересно, он это сам придумывает? Или сказать правду очень страшно?

Да даже если русские дойдут до Славянска, наш генштаб всё равно будет героически отбивать в эфире атаки на Соледар и станцию Соль.

Утренняя сводка генерального штаба Украины вызвала раздражение даже среди так называемых «украинских патриотов». Официальный представитель военного ведомства Александр Штупун, которого за экипировку (перед камерой) прозвали «украинским Рэмбо», в сводке ГШ заявил о том, где украинские войска «отражали атаки противника».При этом в своей сводке Штупун заявил, что украинские войска «отразили атаку противника в Соледара и на станции Соль». Именно эти заявления вызвали возмущение на Украине. Украинцы, которые умеют без официального представителя Генштаба оценить реальную обстановку на фронте, мягко говоря, нелестно высказались о попытках официальных властей замалчивать информацию о потере контроля над Соледаром и окрестностями.В связи с этим обращают на себя комментарии рядовых украинцев к публикации генерального штаба (один в переводе с украинского):Напомним, что взятие под контроль Соледара признали даже на Западе, отметив, что ВСУ также потеряли контроль над рудником №7 и той самой станцией Соль.