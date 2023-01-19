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Рядовые украинцы прокомментировали заявление Генштаба ВСУ об «отражении атаки противника в Соледаре»

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Рядовые украинцы прокомментировали заявление Генштаба ВСУ об «отражении атаки противника в Соледаре»

Утренняя сводка генерального штаба Украины вызвала раздражение даже среди так называемых «украинских патриотов». Официальный представитель военного ведомства Александр Штупун, которого за экипировку (перед камерой) прозвали «украинским Рэмбо», в сводке ГШ заявил о том, где украинские войска «отражали атаки противника».


При этом в своей сводке Штупун заявил, что украинские войска «отразили атаку противника в Соледара и на станции Соль». Именно эти заявления вызвали возмущение на Украине. Украинцы, которые умеют без официального представителя Генштаба оценить реальную обстановку на фронте, мягко говоря, нелестно высказались о попытках официальных властей замалчивать информацию о потере контроля над Соледаром и окрестностями.

В связи с этим обращают на себя комментарии рядовых украинцев к публикации генерального штаба (один в переводе с украинского):

Наша армия держится стойко. Но всё-таки не нужно нас считать за полных…

Ух, ты! Неделю о Соледаре ни слова, а теперь Штупун «отбил атаку». Что сказать, к званию героя его! Но только пусть награду вручают ему в самом Соледаре.

А вот интересно, он это сам придумывает? Или сказать правду очень страшно?

Да даже если русские дойдут до Славянска, наш генштаб всё равно будет героически отбивать в эфире атаки на Соледар и станцию Соль.

Напомним, что взятие под контроль Соледара признали даже на Западе, отметив, что ВСУ также потеряли контроль над рудником №7 и той самой станцией Соль.
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15 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:28
    +1
    Зачем нож ластику? Харакири делать?
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 09:41
      +2
      Ладно камуфляжный костюмчик этот клоун одел, всё-таки стилистика под милитари, а обвес с ножами и черт знает чем на грудь зачем нацепил? belay Видать после эфира сразу резать "русню" собрался. lol
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:54
        +3
        Цитата: Проксима
        Ладно камуфляжный костюмчик этот клоун одел, всё-таки стилистика под милитари, а обвес с ножами и черт знает чем на грудь зачем нацепил?

        Вся публика не служившая в армии, очень любит таскать военную форму и армейскую атрибутику, особенно украинцы. Вспомните, как Петя Порох таскал на заднице огромный "Кольт", или Зелебабу в "лифчике" и каске, но без "Кольта".
        1. ДимчиК
          ДимчиК Сегодня, 10:21
          0
          У нас "выживальщики" постоянно в камуфляже и с набором всякой фигни за пазухой только в туалете без амуниции. Страйкбольщиков у нас если посчитать, то наверное с лихвой перекроют численность всей группировки СВО, а может быть и всей укроармии.
      2. avg
        avg Сегодня, 10:01
        +2
        Да нет, будет для операторов карандаши точить. Видать мастер фирменной - "штурманской" заточки. Я как этого Штупуна увидел, Конашенкову все простил. yes
    2. Грац
      Грац Сегодня, 10:39
      0
      цэ с резиновым лэзвием чобы случайно незарезаться laughing
  2. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 09:34
    +2
    Точно Рембо. Такой же сказочный как и фильм
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
    +1
    Александр Штупун, которого за экипировку (перед камерой) прозвали «украинским Рэмбо»
    малахольный laughing рэмбо! Вот его под Соледар, "отражать атаки" - на сколько его хватит? wassat
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:37
    +7
    Если честно, то я бы на месте редакторов такие статьи к выкладке даже не рассматривал. ЗДЕСЬ очень мало людей с клиповым мышлением, не хочется проводить параллели с "перегруппировками".
    ...которые умеют без официального представителя Генштаба оценить реальную обстановку на фронте, мягко говоря, нелестно высказались о попытках официальных властей замалчивать информацию о потере контроля над...
  5. Ольгея
    Ольгея Сегодня, 09:37
    +1
    Александр Штупун, которого за экипировку (перед камерой) прозвали «украинским Рэмбо»
    Очередная серия "Рэмбо".
    Некоторые начинают понимать, что их страна и вся их история - сценарные, от продюсеров.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:40
    +1
    Он чего опять экипировался?! Вроде дл этого в футболочке - толстовочке а-ля Зеленский выступал, видать опять "тяжелые" времена наступают.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:45
    0
    Походу, по данным их ГШ, в подземельях Азовстали еще бродит отважный киборг и кошмарит власти Мариуполя.....
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:46
    +1
    Да даже если русские дойдут до Славянска, наш генштаб всё равно будет героически отбивать в эфире атаки на Соледар и станцию Соль.

    Пишет русский на русском же языке. Просто замечательно как т.н. "братский народ", с радостью и веселым хрюканьем, повелся на сказки о своем "эльфийском происхождении".
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:00
    +1
    Уважаемая редакция!
    Поставьте, пожалуйста, для этого... за лупо голового Штупуна хорошую песню в исполнении народного артиста Л. Утёсова "Лопни! Но держи фасон".
    Нехай взбодрится.
  10. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 10:12
    0
    Какой Рэмбо, больше на специалиста по пыткам похож.