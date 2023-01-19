ВСУ подтянули резервы, включая большое количество артиллерии, и ведут непрекращающиеся атаки населенного пункта Новоселовское, расположенного в Сватовском районе ЛНР.После того, как боевики батальона "Кракен"* (*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) с боями вышли на окраины Новоселовского, населенный пункт стал передовым рубежом обороны ВС РФ на этом участке фронта.Российские войска при помощи огня из артиллерийских систем, РСЗО, минометов и тяжелых огнеметных систем ТОС 1А "Солнцепек" сдерживают наступление противника, не давая ему закрепиться на окраинах Новоселовского.Также сообщается, что боевики киевского режима перебросили живую силу и бронетехнику в населенный пункт Стельмаховка, откуда ведется поддержка наступающих групп. По скоплениям врага в этом населенном пункте постоянно наносятся удары из артиллерии.Силы российской пехоты при поддержке бронетехники атакуют в направлении Макеевки-Невского и ещё на ряде участков.Поселок Новоселовское расположен приблизительно на середине пути между Сватово и Купянском. Несмотря на то, что поселок небольшой, он имеет важное стратегическое значение и открывает путь к возвращению потерянного в ходе осенней наступательной операции ВСУ города Купянск. Враг, в свою очередь, постоянно пытается вернуть Новоселовское под свой контроль для осуществления наступления на Сватово и Кременную.