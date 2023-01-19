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Идут тяжёлые бои за Новоселовское: ВСУ пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

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Идут тяжёлые бои за Новоселовское: ВСУ пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

ВСУ подтянули резервы, включая большое количество артиллерии, и ведут непрекращающиеся атаки населенного пункта Новоселовское, расположенного в Сватовском районе ЛНР.


После того, как боевики батальона "Кракен"* (*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) с боями вышли на окраины Новоселовского, населенный пункт стал передовым рубежом обороны ВС РФ на этом участке фронта.

Российские войска при помощи огня из артиллерийских систем, РСЗО, минометов и тяжелых огнеметных систем ТОС 1А "Солнцепек" сдерживают наступление противника, не давая ему закрепиться на окраинах Новоселовского.

Также сообщается, что боевики киевского режима перебросили живую силу и бронетехнику в населенный пункт Стельмаховка, откуда ведется поддержка наступающих групп. По скоплениям врага в этом населенном пункте постоянно наносятся удары из артиллерии.



Силы российской пехоты при поддержке бронетехники атакуют в направлении Макеевки-Невского и ещё на ряде участков.

Поселок Новоселовское расположен приблизительно на середине пути между Сватово и Купянском. Несмотря на то, что поселок небольшой, он имеет важное стратегическое значение и открывает путь к возвращению потерянного в ходе осенней наступательной операции ВСУ города Купянск. Враг, в свою очередь, постоянно пытается вернуть Новоселовское под свой контроль для осуществления наступления на Сватово и Кременную.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:53
    +5
    Тревожный звоночек. Нужно продержаться и выбить врага подальше
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:58
    +10
    Откуда эти резервы были подтянуты? Почему инфраструктура до сих пор цела? БОдаемся на одном месте несмотря на мобилизацию. Т.е. принятые меры очевидно недостаточны.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:01
      +7
      БОдаемся на одном месте несмотря на мобилизацию. Т.е. принятые меры очевидно недостаточны

      если воевать по учебникам начала 20в.в. то да, просто ни связь ни разведка так и не были налажены, лампасы отрапортовали, верхушка пообещала "пощелкать" и все разошлись...
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:06
    +5
    Значит потеря Соледара никак не повлияло на состояние солдат ВСУ, готовы они идти вперед и поровну им на потери, чем ответят наши В. С.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:10
      +2
      а как она повлияет? большинство офицеров ушло оттуда, оставили "смертников"-дураков задержать отход и всё...
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:17
        +1
        Владимир80 hi, а "солдатское радио" на Украине не работает? Или смертникам - дуракам по, на судьбу таких же как они? Сдается мне что для многих в ВСУ это уже не просто призвали пошел, сдается мне что для них эта война уже гораздо больше от того и упорство такое в обороне и отмороженность при атаках.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 10:29
          -3
          "солдатское радио" на Украине не работает? Или смертникам - дуракам по, на судьбу таких же как они

          не знаю, предположу что потери окраенцев не такие большие как утверждают с нашей стороны, у нас ведь тоже большинство общества еще "спит"
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 10:35
      -1
      Соледар даёт возможность взять в кещи Северск и Артёмовск. С Артёмовском вроде всё понятно, а вот Северск что бы зажать, нужно с севера на Красный лиман двинуть от Кременной как я понимаю. Их атака в стык между Сватово и Кременная, это парирование наших усилий по охвату с севера Северска, наши силы пытаются сковать soldier
      Кстати я склоняюсь к тому, что Стрелков прав: враг не жгёт в обороне "ударные" части, они ждут своего часа, а в топку идёт тероборона belay
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 10:14
    +2
    Не удивлюсь если украинцы займут посёлок. По ходу воюет только Вагнер.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:18
    0
    Жаль, что автор новости не изобразил на карте (хотя бы приблизительно!) актуальную линию фронта. Или фронт только на войне? Не знаю тогда, как назвать...
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: acetophenon
      Жаль, что автор новости не изобразил на карте (хотя бы приблизительно!) актуальную линию фронта. Или фронт только на войне? Не знаю тогда, как назвать...

      Я уже об это писал не раз, не сложно же в редакторе порисовать немного, тогда проще воспринимать новости.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 10:35
      0
      Ни киев ни москва не дают даже приблизительно контролируемую территорию,так что линии соприкосновения в медиа нет..И вообще впечатление от карт и новостей боев-тактика гражданской войны в Сибири-колчак тоже воевал не дальше 10-15 км от трансиба,так и здесь война на шоссе и крепости города..