Военное обозрение
Войти Регистрация

ВМС США испытывают сложности с определением сроков реализации программы подводных лодок Columbia

5
ВМС США испытывают сложности с определением сроков реализации программы подводных лодок Columbia

В США возникли сложности с определением точных сроков реализации программы подводных лодок класса Columbia. Министерство обороны и командование ВМС США затрудняются ответить на вопрос, будет ли первая субмарина в рамках программы создана к 2031 году, как предполагалось ранее, или на ее создание уйдет больше времени.


Сейчас американские военные не располагают необходимой информацией для уверенного определения сроков создания подводной лодки. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, представленном в сентябре, но так и не опубликованном до сих пор.

Как предполагали в Пентагоне, подводные лодки класса Columbia должны заменить нынешний флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо». Данные субмарины рассматриваются военным руководством США как ключевой компонент американской стратегии ядерного сдерживания XXI века. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, первая субмарина будет стоить 15 миллиардов долларов, что является одним из самых дорогих кораблей в американской истории.

В компании Huntington Ingalls Industries Inc. утверждают, что первая подводная лодка готова примерно на треть. Однако не исключено, что сроки сдачи субмарины все равно затянутся. Анализ рисков, связанных с созданием подводной лодки, также пока не завершен. В ВМС США утверждают, что получают подробную информацию от производственных компаний, но почему-то в Счетной палате США считают иначе. Как всегда, бюрократические препятствия становятся слишком серьезными, и американскому военному ведомству приходится предпринимать немало усилий для их преодоления.

Интересно, что на прошлой неделе представители командования ВМС утверждали, что программа создания субмарин идет по графику. Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй заявил о своем оптимистичном настрое по отношению перспективной субмарины, хотя в Счетной палате и ставят под сомнение такой оптимизм.

Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря Пентагона по закупкам и поддержке Таня Скин «частично согласилась» с рекомендацией Счетной палаты США о новой оценке рисков в письменном ответе палате. Но подчеркнула, что ее офис выберет независимую организацию для проведения необходимых подсчетов.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Naval Sea Systems Command
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:44
    0
    ВМС США затрудняются ответить на вопрос, будет ли первая субмарина в рамках программы создана к 2031 году, как предполагалось ранее, или на ее создание уйдет больше времени.

    Неумёхи!!! Учитесь у нас!!! Никаких сомнений - двинули срок вправо и дело в шляпе. Ещё и денег добавят.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: НДР-791
      ВМС США затрудняются ответить на вопрос, будет ли первая субмарина в рамках программы создана к 2031 году, как предполагалось ранее, или на ее создание уйдет больше времени.

      Неумёхи!!! Учитесь у нас!!! Никаких сомнений - двинули срок вправо и дело в шляпе. Ещё и денег добавят.

      У вас - это у кого ?
      У нас - На судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Белгород» — первый носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» .
      Второго носителя подводного необитаемого аппарата "Посейдон", которого в народе еще называют "Царь-торпедой", спустят на воду весной будущего года.
      Как сообщалось ранее, это подлодка проекта 09851 "Хабаровск". Сдать в эксплуатацию ее планируется в 2022 году, то есть испытания будут продолжаться два года. По его данным, боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов".
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 10:00
      0
      У них так нельзя - у них бюрократии больше, поэтому сначала надо бумажек больше написать. Впрочем, это скорее новость о том, как по-хамски ответил Пентагон Счетной палате. Типа: "не суйте нос не в свое дело, мы лучше вас считать умеем". У нас так нельзя отвечать Счетной палате.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:50
    0
    Да уж пора «старушку» Огайо заменить 81 года рождения !

    Ну да ладно !
    Посмотрим, что за «консерва» выйдет
    1. Volder
      Volder Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Бонифаций
      пора «старушку» Огайо заменить 81 года рождения !
      Самая старая подлодка с ядерными баллистическими ракетами от 1984 года. Википедия в помощь.