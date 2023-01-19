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Российские войска применили модернизированные БМП на Сватовском направлении

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Российские войска применили модернизированные БМП на Сватовском направлении

Иллюстративное изображение



Стало известно, что в боях за Донбасс, российские военные используют боевые машины пехоты нового типа с боевым модулем «Бережок». В частности, эти модернизированные БПМ-2М применяют военные Западного военного округа в боях в районе города Сватово в ЛНР.

По словам российского офицера, командира одного из подразделений, включающих обновлённые БМП, модернизированная машина имеет серьёзную начинку: автоматическую пушку 2А42 (30-мм), автоматический гранатомет АГС-17 (30-мм), два противотанковых ракетных комплекса «Корнет». Об этом офицер рассказал в интервью РИА Новости.

Ещё одним преимуществом боевой машины с боевым модулем «Бережок» является его способность вести бой как днём, так и ночью.

Модернизированная боевая машина пехоты была создана на основе БМП-2, которая в свою очередь была принята на вооружение в 1980 году и прошла боевое испытание в Афганистане.

БПМ-2М применяют в зоне специальной военной операции совместно с танками и боевыми машинами поддержки танков «Терминатор», отметил командир подразделения.

Следует добавить, что «предок» БПМ-2М БМП-2 в ходе конфликта применяется и украинской стороной. По самым скромным оценкам, ВСУ потеряли с начала конфликта до 70 таких машин.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 10:20
    -1
    Модернизированная машина имеет серьёзную начинку: автоматическую пушку 2А42 (30-мм), автоматический гранатомет АГС-17 (30-мм), два противотанковых ракетных комплекса «Корнет».

    Что ж , действительно серьёзная машина . СВО даёт возможность полностью перевооружить нашу боевую технику на современный лад . Сколько таких новостей впереди .
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:23
      +1
      А до этого она какую имела пушку? """"
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 10:35
        +1
        Такую же. Но не было модуля "Бережок".
      2. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 10:43
        0
        Цитата: AdAstra
        А до этого она какую имела пушку? """"

        По расчетам тульских конструкторов, огневая мощь БМП-2М «Бережок» по сравнению с исходной «Двойкой» выросла в 3,2 раза, а потери при типичном боевом задании (атака на опорный пункт) за счет большей дальности стрельбы могут быть снижены в два с половиной раза.
      3. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 10:47
        0
        Туда бы ещё осколочнофугасную ракету к ПТУР.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 10:51
          0
          Тоже непонятна задержка с ракетой "Булат". О том, что она готова, объявили ещё пару лет назад.
  2. Eroma
    Eroma Сегодня, 10:25
    0
    Не понятно, толи радоваться, толи ругаться! Вроде хорошо что появились модернизированные БМП на фронте и это как достижение выкладывается! feel Но модернизировать их должны были 10 лет назад!!! am
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:28
    +3
    К сожалению , сначала насытился "Бережком" Алжир.
  4. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 10:29
    -1
    Следует добавить, что «предок» БПМ-2М БМП-2 в ходе конфликта применяется и украинской стороной. По самым скромным оценкам, ВСУ потеряли с начала конфликта до 70 таких машин.

    Недолго осталось применять. Пусть на Бредли пересаживаются. Да и это не поможет. БМП-2 - она родная и знакомая до каждого винтика. А вот и за полгода нормально западную БМП не освоить. А уж техобеспечение и ремонт и за год не наладить.
    Больше западной техники - больше почитателей Бандеры к Бандере, на его именную сковородку, отправится.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 10:44
    -2
    Вооружённая,зрячая это хорошо,только ни слова о защищённости машины.
    Если в плане защиты,это старая,"консервная банка",то достаточно короткой очереди ДШК из кустов и всей такой модернизации грош-цена. А так,для работы из засады вполне годится.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 10:53
      -1
      Сейчас надо говорить о защитных решетках от кумулятивных боеприпасов и дронов-камикадзе, а не ставить неподъемных задач по немедленному усилению бронирования.
  6. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 10:52
    0
    Что касаеться усиление огневой мощи, то "Бережок" на мой взгляд- самое оптимальное для БМП-2. Что касаеться БМП-1, оптимальный модуль- "Кливер". И та и другая должна быть усилена бронёй в ущерб плавучести.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:56
    0
    Удручает, что опять устанавливают 30-мм автоматический гранатомет, который не слишком добавляет могущества к уже имеющейся пушке.
    Где 40-мм АГ, с дистанционным подрывом боеприпасов, кумулятивно-осколочными гранатами и большей надежностью?