Российские войска применили модернизированные БМП на Сватовском направлении

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Стало известно, что в боях за Донбасс, российские военные используют боевые машины пехоты нового типа с боевым модулем «Бережок». В частности, эти модернизированные БПМ-2М применяют военные Западного военного округа в боях в районе города Сватово в ЛНР.
По словам российского офицера, командира одного из подразделений, включающих обновлённые БМП, модернизированная машина имеет серьёзную начинку: автоматическую пушку 2А42 (30-мм), автоматический гранатомет АГС-17 (30-мм), два противотанковых ракетных комплекса «Корнет». Об этом офицер рассказал в интервью РИА Новости.
Ещё одним преимуществом боевой машины с боевым модулем «Бережок» является его способность вести бой как днём, так и ночью.
Модернизированная боевая машина пехоты была создана на основе БМП-2, которая в свою очередь была принята на вооружение в 1980 году и прошла боевое испытание в Афганистане.
БПМ-2М применяют в зоне специальной военной операции совместно с танками и боевыми машинами поддержки танков «Терминатор», отметил командир подразделения.
Следует добавить, что «предок» БПМ-2М БМП-2 в ходе конфликта применяется и украинской стороной. По самым скромным оценкам, ВСУ потеряли с начала конфликта до 70 таких машин.