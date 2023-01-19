Военное обозрение
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Назван радиус поражения боеприпасов GLSDB для РСЗО HIMARS, которые могут передать Украине

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Назван радиус поражения боеприпасов GLSDB для РСЗО HIMARS, которые могут передать Украине

В новый пакет военной помощи США Украине могут войти боеприпасов GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) для М142 «HIMARS» и М270. Как утверждают военные эксперты, GLSDB представляет собой определенный симбиоз бомбы и реактивного снаряда, совместимый с реактивными системами залпового огня. Снаряды могут облетать сектор положения целей, а также лететь по любой траектории.


Боевая часть боеприпаса весит 93 килограмма, содержит 16 килограммов взрывчатого вещества. Подрыв боеприпаса может быть осуществлен при контакте с целью, в воздухе, с задержкой. Дальность поражения объектов составляет до 150 километров.

Таким образом, речь идет об эффективном и опасном боеприпасе, который может привести к большим жертвам и разрушениям в случае его использования против объектов военного и гражданского назначения.

Но еще хуже то, что эти боеприпасы имеют больший радиус действия, чем все предыдущие боеприпасы, находившиеся на вооружении украинской армии. Так, эти боеприпасы будут покрывать всю территорию освобожденных районов, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, и освобожденные районы Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, снарядами можно будет обстреливать северную часть Крыма с Армянском, они достанут до западных районов Воронежской и Ростовской областей, причем под угрозой окажется и достаточно крупный Таганрог. К северу от Украины в радиус действия боеприпаса войдут территории Белгородской, Брянской, Курской областей. В конечном итоге, все будет зависеть от того, где именно разместят установки со снарядами.

Повышение рисков для российских территорий требует более оперативной и жесткой реакции руководства страны по недопущению поставок данных видов боеприпасов. Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB. Flickr
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54 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:55
    +11
    Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

    Оптимальный вариант - как только они окажутся на территории последнего логистического узла поставщиков
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:06
      +2
      Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

      Если бы это можно было сделать так легко. Но ПВО краины не уничтожено полностью как нам говорили ещё в конце весны да и "друзья" им подкинули ништяков и ещё готовы поставить а может уже поставили.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:11
        +1
        частное лицо hi, думаю правы вы на все 100,и это прискорбно, американцы показывают что им поровну на наши линии красные они или серо-буро-козявчитые. А вот сможем ответить или как с Химерами будет, только время покажет.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 10:23
          +2
          Цитата: Ропот 55
          А вот сможем ответить или как с Химерами будет, только время покажет.

          Уже показало! Ответы будут типа "зерновой сделки", "жеста доброй воли" с Херсоном, освобождения азовцев Абрамовичем и т.д. и т. п. Вы полагаете, что будут какие то другие ответы? РФ исправно поставляет сырье на запад, а запад поставляет вооружение стране, которая воюет с РФ, вот так мы и отвечаем, и другой ответки не планируется.)))
          1. Serg Koma
            Serg Koma Сегодня, 10:37
            +1
            Цитата: aleksejkabanets
            Вы полагаете, что будут какие то другие ответы?

            Будут - "адекватные ответы" на санкции; высылку дипломатов; поставки вооружений; арест имущества и т.д.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:13
      +1
      Цитата: НДР-791
      на территории последнего логистического узла поставщиков

      good Я всегда об этом говорил ! Пару раз разбомбят - больше не будут ! stop
    3. avg
      avg Сегодня, 10:17
      +2
      Цитата: НДР-791
      Оптимальный вариант - как только они окажутся на территории последнего логистического узла поставщиков

      Оптимальный вариант находить болевые точки "партнеров" (а они есть) и бить по ним. Пока им не больно, они не понимают.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:23
      +5
      Вы все так же на полном серьёзе думаете, что наши враги состоят сплошь из идиотов? Да там такие лицемеры и циники, что все эти поставки ещё до границы будут дробиться, диверсифицироваться по времени, транспорту и маршрутам следования. Вагоны присоединят к пассажирским поездам, авто включат в колонны беженцев и тп. Никто не привезет их на ЖД станцию и не сгрузит в одну кучу.

      И прекращайте уже недооценивать врага.
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 10:31
        +1
        Вагоны присоединят к пассажирским поездам

        Уважаемый, у меня друг на Украине имеет вид с балкона на один из крупных (очень) логистических хабов. И никакие вагоны к пассажирским поездам не присоединяют, это ложь пропагандистов.
        Никто не привезет их на ЖД станцию и не сгрузит в одну кучу.

        Ну, танки с гаубицами одной кучей едут.
  2. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 10:00
    -2
    Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

    Политикам виднее где оптимально, по ощущениям для них самое оптимальное, когда эти и другие "подарки" оказываются на востоке Украины
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:00
    +3
    Если поставки будут осущественны, война для нас выйдет на новый уровень, сможем нивелировать угрозу, время покажет, то что ВСУ будут бить в самые болезненые точки даже и не обсуждается, дотянулись. Там и ракеты с 300 км на подходе.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:25
      +1
      Цитата: Бонифаций
      Если поставки будут осущественны, война для нас выйдет на новый уровень

      Ну не зря же сказал Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть». И эти слова он не сам выдумал, он только озвучил, что ему велел хозяева.
      Поставки не уменьшатся, а только увеличатся. Уже передаются британские "Челленджеры", практически уже готовы к передаче "Тигры", уже почти все западные устаревшие виды оружия переданы нацистам, сейчас начинается передача новых образцов оружия. Чем дальше продвигается российская армия, тем больше идет поставок со стран НАТО и их сателлитов, скоро начнут поставлять боевые самолеты западных образцов, ракеты дальнего действия.
      Как Вы сказали - война переходит на другой уровень.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:01
    +8
    Ну, как то уж «мозоль на языке вскочила» твердить о необходимости «валить» транспортную инфраструктуру!
    Че ждём ?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:15
      +10
      Цитата: Бонифаций
      «валить» транспортную инфраструктуру!

      700 предприятий на Украине принадлежат нашим оллигаторам, плюс совместные предприятия ! И их продукция идет на запад - кто ж будет рушить свою логистику !
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 10:27
        0
        так может тогда для начала наших аллигаторов обрушить???

        нефть,газ,алмазы и т.д. народные,НорНикели и многое другое строил народ. причём тут потанинын,дерипаски и их интересы в Украине?
    2. ankir13
      ankir13 Сегодня, 10:34
      0
      Валить транспорт идея хорошая, правильная, однако посланцы и самоходом дойдут. Хрущев , хоть и "Ду Ду р к" был, однако, шваркнул ботинком по столу, там где надо, и ракеты на Кубу поставил! Американцы и англиканцы сразу друзьями стали. А так, Россия , как шелудивая собака со всех боков ныне чешется, а англиканцы, знай себе ей блох со всех сторон подкидывают, нехай чешется....
      Ходить конем надо, сколько можно пешек валить? Их немереные миллионы!
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: ankir13
        Валить транспорт идея хорошая, правильная, однако посланцы и самоходом дойдут.

        Валить надо НПЗ, нефтебазы, топливохранилища. Тогда все встанет. Топливо - основа экономики. Почему нет по ним ударов?
  5. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:05
    -3
    "Выпускаем Кракена"! Вроде как недавно боеприпасы для апл Белгород готовы были. Раз город Белгород под угрозой, то "брат" в виде апл должен ответить аналогично. Пусть американцы и саксы помочатся
  6. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:09
    +4
    Если еше немного потелиться с уничтожением аэродромов и железной дороги, они им и ядерное оружие привезут. Тактическое или, чтобы испытать, маломощное какое-нибудь. Им пока терять нечего, гибнут не они.
  7. Sith
    Sith Сегодня, 10:10
    -1
    Пора уже делать всё согласно му народному законодательству ...
    Посейдон случайно сдетонировал в нейтральных водах ... поднял 700 м цунами и смысл мелкокобританию
    Мы сразу пошлём соболезнования и даже отправим своих мчс-ников(Петрова и Боширова) разгребать эту гуманитарную катастрофу!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:17
      +2
      Цитата: Sith
      Пора уже делать всё согласно му народному законодательству ...
      Посейдон случайно сдетонировал в нейтральных водах ... поднял 700 м цунами и смысл мелкокобританию
      Мы сразу пошлём соболезнования и даже отправим своих мчс-ников(Петрова и Боширова) разгребать эту гуманитарную катастрофу!

      А у Британии случайно отстрелялись все Трайденты из АПЛ и смело все крупные города России. В эту игру могут играть обе стороны.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:25
      +1
      да хватит уже этих двух клоунов везде пихать...время смешочков и хаханек прошло давным-давно...а уряшечки всё гогочут

      11 месяцев уже открытая СВОйна идёт,а у некоторых похоже всё компьютерные игры не заканчиваются...
    3. Эдуард Вартанян
      Эдуард Вартанян Сегодня, 10:33
      0
      Вы когда глупости пишите не думаете что вам обратка такая прилетит что вы и мама сказать не успеете?для вас мест в бункере нет
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:12
    +3
    Ситуация напоминает сцену из "Пиратов"...
    Приказ! Ваше сиятельство!!! (с)

    Не хочу каркать, но похоже кого-то "замкнуло"... как Катлера Беккета... (
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:13
    0
    Возмущает наше бездействие по модернизации железной дороги в Крыму. Проложить новую ветку южнее Джанкоя не только экономически выгодно, но и необходимо с военной точки зрения после оставления Херсона. Отложенный несколько лет назад в долгий ящик проект как никогда актуален сегодня.
  10. trenkkvaz
    trenkkvaz Сегодня, 10:14
    +4
    Они видят, что Россия вообще никак не отвечает на их постепенный ввод все новых и новых вооружений, и поэтому борзеют.
    Гипотетически можно разорвать отношения с Польшей и долбануть кинжалом по одному из их складов, и заявить, что если как-то на это попробуют ответить будет уже ядерный удар.
    А что еще можно сделать ? По сути ничего.Они слов озабоченности не понимают, реагируют только на действия.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:23
      0
      что даст удар кинжалом(и зачем кинжалом,когда он предназначен для более защищённых целей,чем военные склады)??? только повод НАТО открыто вступить в войну...

      ядерный удар тоже по Польше наносить будете??? Вам США только орден за такое выдаст...если в рай не попадёте,конечно,при их ответном ударе...
      1. trenkkvaz
        trenkkvaz Сегодня, 10:44
        0
        Какой повод ? Повод у них давно есть.Они наоборот заявляют, что открыто воевать с Россией не будут и всячески этого избегают.Соответственно они нащупывают границу до которой можно идти в вопросах поставок оружия и участия в конфликте.
        Эту границу прочертить может только Россия.Не будут они воевать открыто после удара по их территории.Замнут это дело, ограничатся озабоченностями, ну какие-то новые экономические санкции введут и все.А так если сидеть и ничего не делать, то дойдет до того, что их ракеты будут взрываться в глубине России.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:14
    +1
    Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

    Оно конечно, мысль верная, но нужно ожидать, что это окажется на лини фронта.
    HIMARS создавался не для ведения боевых действий в Южной Америке и Африке, это оружие создавали для войны с Россией ( как и другое ), а сейчас идут испытания на реальном противнике, в реальных условиях. Вначале шли боеприпасы меньшей дальности, а теперь поставляется вся линейка HIMARS. Здесь выход один - скорейшее уничтожение самой проблемы, чтобы не было возможности применять на России это оружие.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: tihonmarine
      Здесь выход один - скорейшее уничтожение самой проблемы, чтобы не было возможности применять на России это оружие.

      Да, генеральное решение - исчезновение территории 404 в любой реинкарнации. Не физическое, понятно, а политическое. И все к этому идет.
  12. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 10:14
    +2
    Если они уже не на территории бандештата.
  13. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:17
    +1
    Может в ответ уже пора сбить все американские беспилотники над Чёрным морем? С предупреждением что следующим будет Авакс? Ну и может посоветовать жителям Варшавы начинать неспешную евакуацию? Пускай понервничают...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: АдинРумън
      Может в ответ уже пора сбить все американские беспилотники над Чёрным морем? С предупреждением что следующим будет Авакс? Ну и может посоветовать жителям Варшавы начинать неспешную евакуацию? Пускай понервничают...

      Тогда появятся у ВСУ Микол Джонсоны на F-22, и будут прикрывать АВАКСы
    2. trenkkvaz
      trenkkvaz Сегодня, 10:46
      0
      Кстати это хорошая мысль.Для начала можно делать то, чтобы только их техника выводилась из строя, без потери людей.
  14. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 10:20
    +3
    Дождались.Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  15. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:20
    +2
    собрать бы всех "патриотов",которым некуда было спешить и на "которых работало время" и в радиус действия этого вооружения отправить. пусть там не спешат и на время смотрят
  16. тон
    тон Сегодня, 10:21
    0
    Слушайте новиопам в Кремле ничего не угрожает, так что ничего страшного. Потерпим.
  17. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:24
    0
    Снаряды могут облетать сектор положения целей, а также лететь по любой траектории.

    А что такое облетать сектор положения целей?
  18. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 10:25
    -2
    Моё личное мнение, если хохлобандиты применят такие боеприпасы против мирных городов, придётся применить против них ядрёную бомбу, сначала по полигону около Львова, чтоб мирняка поменьше было. Пора президенту огрызнуться, а то народ перестаёт понимать цели операции
  19. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 10:25
    0
    Мексике нужно передать РСЗО и Солнцепек для защиты границы от США. Дайте денег для повстанцев Мексики и обучать убивать американцев
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 10:29
      0
      Зачем бороться с бешеной собакой и ее укусами. Нужно уничтожить ее хозяина
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: вадим_иванов
      Мексике нужно передать РСЗО и Солнцепек для защиты границы от США. Дайте денег для повстанцев Мексики и обучать убивать американцев

      Мексика скажет спасибо и передаст оружие США, после чего США передаст оружие ВСУ.
      Как то Германия в ПМВ тоже общалась с Мексикой, надеясь с помощью неё недопустить вмешательства США в ПМВ. В итоге Мексиканцы тут же все документы и предложения Германии сдали американцам быстрее свиста.
  20. vadi64
    vadi64 Сегодня, 10:28
    0
    А пригрозить мерикосам? Только не просто словами, а потенциальной угрозой их побережью
  21. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:30
    -1
    Америкосы все делают что б мы как можно глубже зашли на окраину, ну не хотят они содержать окраинских пенсионеров и инфраструктуру восстанавливать/содержать.к сожалению у нас нет противодействия, даже кратно не можем нарастить ответку. Слишком дорого да и народ наш не готов жить в военное время (без выходных, отпусков и с маленькой зарплатой), во всяком случае те россияне которые не вылазиют из-за границы, горных курортов наших, ведь они решают как нам жить своим действием или противодействием.
  22. Volhv
    Volhv Сегодня, 10:32
    +1
    Байден таки мечтает о том, чтобы Россия устроила ему ядерную эвтаназию... hi
  23. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:34
    0
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: АдинРумън
    Может в ответ уже пора сбить все американские беспилотники над Чёрным морем? С предупреждением что следующим будет Авакс? Ну и может посоветовать жителям Варшавы начинать неспешную евакуацию? Пускай понервничают...

    Тогда появятся у ВСУ Микол Джонсоны на F-22, и будут прикрывать АВАКСы

    А что, Ф-22 несбиваемые что ли? Я бы начал с беспилотников всё же, что толку чертить красные линии? Ведь явно что драка неизбежна.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:38
      +1
      Цитата: АдинРумън
      Цитата: BlackMokona
      Цитата: АдинРумън
      Может в ответ уже пора сбить все американские беспилотники над Чёрным морем? С предупреждением что следующим будет Авакс? Ну и может посоветовать жителям Варшавы начинать неспешную евакуацию? Пускай понервничают...

      Тогда появятся у ВСУ Микол Джонсоны на F-22, и будут прикрывать АВАКСы

      А что, Ф-22 несбиваемые что ли? Я бы начал с беспилотников всё же, что толку чертить красные линии? Ведь явно что драка неизбежна.

      Просто у НАТО самолётов в разы больше чем у нас, представляете что будет если мы потеряем господство в воздухе. Раз даже сейчас не можем выйграть?
  24. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:38
    0
    Цитата: алексей_444
    Америкосы все делают что б мы как можно глубже зашли на окраину, ну не хотят они содержать окраинских пенсионеров и инфраструктуру восстанавливать/содержать.к сожалению у нас нет противодействия, даже кратно не можем нарастить ответку. Слишком дорого да и народ наш не готов жить в военное время (без выходных, отпусков и с маленькой зарплатой), во всяком случае те россияне которые не вылазиют из-за границы, горных курортов наших, ведь они решают как нам жить своим действием или противодействием.

    Ну вам то явно не повезло с народом, зачем ябедничать на россиян то?
  25. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:42
    0
    Цитата: НДР-791
    Оптимальный вариант – их уничтожение, как только они окажутся на территории Украины.

    Оптимальный вариант - как только они окажутся на территории последнего логистического узла поставщиков

    Оптимальный вариант-сделать так, что бы у них даже в мыслях не было делать поставки любого вооружения.
  26. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:44
    0
    Цитата: aleksejkabanets
    Цитата: Ропот 55
    А вот сможем ответить или как с Химерами будет, только время покажет.

    Уже показало! Ответы будут типа "зерновой сделки", "жеста доброй воли" с Херсоном, освобождения азовцев Абрамовичем и т.д. и т. п. Вы полагаете, что будут какие то другие ответы? РФ исправно поставляет сырье на запад, а запад поставляет вооружение стране, которая воюет с РФ, вот так мы и отвечаем, и другой ответки не планируется.)))

    Заступили на смену? Вам как платят, на комментарий, плюс к комментариям аль по другому?
  27. Бомба
    Бомба Сегодня, 10:46
    0
    как только они окажутся на территории Украины
    а сколько хаймарсов было уничтожено после того как они оказались на территории Украины?
  28. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:55
    0
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Вы все так же на полном серьёзе думаете, что наши враги состоят сплошь из идиотов? Да там такие лицемеры и циники, что все эти поставки ещё до границы будут дробиться, диверсифицироваться по времени, транспорту и маршрутам следования. Вагоны присоединят к пассажирским поездам, авто включат в колонны беженцев и тп. Никто не привезет их на ЖД станцию и не сгрузит в одну кучу.

    И прекращайте уже недооценивать врага.

    Мда..... колонны бежанцев...., ваших американских друзей при нанесении ударов наличие колонн бежанцев никак не смущало (евакуация Херсона например). Тем более при желании всё можно узнать- и время и маршрут и транспорт... Да и нет их там давно, колонн бежанцев воображаемых этих...
  29. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: Пулково1942
    Вагоны присоединят к пассажирским поездам

    Уважаемый, у меня друг на Украине имеет вид с балкона на один из крупных (очень) логистических хабов. И никакие вагоны к пассажирским поездам не присоединяют, это ложь пропагандистов.
    Никто не привезет их на ЖД станцию и не сгрузит в одну кучу.

    Ну, танки с гаубицами одной кучей едут.


    А разве Вы не поняли что данный товарищ пропагандист и возможно даже цпсошник?
  30. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:04
    0
    Ответом может стать полный запрет на экспорт в США из России титана, алюминия, инертных газов, древесины и нефтегазовой продукции. Только не с обходом этого запрета через Казахстан и прочие американоориентированные прокладки - а просто полный и фактический запрет. Тогда Штаты - к гадалке не ходи - ничего такого чубакам не поставят.
    Но не сомневаюсь, что наши власти, тесно сплетенные с прозападным лобби в правительстве и в бизнесе, на это не пойдут...