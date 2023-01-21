Суверенная Россия и наш суверенитет

Мы строили, но ещё не построили

«многие нормы Конституции писались под диктовку наводнивших Кремль американских советников. Именно их стараниями обществу внушили мысль, что Конституция – это такое «священное писание», которое нельзя трогать и пересматривать».

«Мир меняется, причём меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет… Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».

«Подчеркну, Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего, нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории ».

Уходя, не уходим

Де-юре – ещё не де-факто