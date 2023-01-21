Суверенная Россия и наш суверенитет

Мы строили, но ещё не построили
Напомню, речь шла, прежде всего, о Конституции, в которой есть национальная идея и представлен образ будущего. Образ той России, которую мы хотим построить и оставить нашим внукам. Что же касается ныне действующей, и уже правленой Конституции РФ, то, как стало известно, писал её не только Сергей Шахрай.
Сам Сергей Михайлович выделяет двух основных авторов конституции – себя и Сергея Алексеева. Конституцию, по его словам, также помогали разрабатывать участники проекта Rule of Law, финансируемого Агентством США по международному развитию – USAID.
Что интересно: на сайте USAID указывается триста тысяч НКО в России, которые с ними взаимодействуют. Среди этих тысяч есть так называемые «социально ориентированные НКО». Они не подпадают под действие закона об иностранных агентах, то есть продолжают получать иностранное финансирование и не получают статус «иностранного агента». Ловко придумано!
Отмечу, что в Конституцию РФ в 2020 году вносились поправки. Тогда спикер Заксобрания Камчатки Валерий Раенко подчеркивал, что
«многие нормы Конституции писались под диктовку наводнивших Кремль американских советников. Именно их стараниями обществу внушили мысль, что Конституция – это такое «священное писание», которое нельзя трогать и пересматривать».
Летом этого года Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил:
«Мир меняется, причём меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет… Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Позже, в октябре Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», а также школьными преподавателями-участниками телевизионного шоу «Классная тема» сказал:
«Подчеркну, Россия была и будет суверенной, для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего, нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории».
Уходя, не уходим
Всё хорошо и правильно сказал. Но вот лично мне не ясно, почему до сих пор наше суверенное государство состоит в ВОЗ, ВТО и МВФ. Напомню, что еще в апреле 2022 спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам и Правительству РФ изучить вопрос о целесообразности присутствия России в этих организациях.
Почти 150 000 подписей было собрано в прошлом году обеспокоенными гражданами под интернет-петицией, призывающей к выходу России из ВОЗ. Как видим, россияне готовы расстаться с ВОЗ. Но! Минздрав и МИД РФ – против. Почему? Ну, точно сказать не могу. Не хотят порывать с такими «крутыми» международными организациями?
А ведь в 2019 году ВОЗ одобрила новый Международный классификатор болезней (МКБ-11), полностью нормализовавший транссексуализм. Да, Россия не хочет применять этот классификатор, где и педофилия вводится в разряд нормы. Но дело в том, что родной классификации болезней у нас нет. Как рассказывал академик Зверев, в 1970 году на Всемирной ассамблее ВОЗ, проходившей в Алма-Ате было заявлено, что советская система здравоохранения – лучшая в мире, и с неё надо всем брать пример.
С тех пор прошло больше полувека. А в каком состоянии медицина у нас сегодня? У нас прошла оптимизация. Только в 2021 году количество амбулаторно-поликлинических учреждений в России сократилось у на 1,3 тысячи. За два последних года избыточная смертность в РФ превысила полтора миллиона человек. Мы отстаём в фармакологии и биотехнологии.
Кстати, точнее – не совсем кстати, законопроект «О федеральном бюджете» предусматривает сокращение расходов на здравоохранение в 2023 году на 6,6 % в номинальном выражении и на 9,8 % – в реальном (1,4 трлн руб.). Как в любом капиталистическом обществе, забота о здоровье человека – дело самого человека, государство тут не при делах. Если денег у человека на лечение в платной клинике нет, то виноват он сам, никто другой. Вот такая у нас медицина. Пока суверенная…
Но дело в том, что ВОЗ готовит так называемое Пандемическое Соглашение, которое должно быть вскоре готово. Согласно ему, ВОЗ может стать единственной во всем мире организацией, имеющей право объявлять о наступлении очередной «пандемии». Но главное то, что в нём предусмотрена отмена верховенства прав человека при наступлении «пандемических» режимов и чрезвычайных ситуаций.
То есть руководство ВОЗ, а не руководство страны будет главным. Также это соглашение наделяет НКО и иные неопределенные структуры правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов.
Де-юре – ещё не де-факто
Как видим, речь идёт о соглашении, которое юридически закрепит право узкого элитарного круга лиц, придерживающихся евгенического мировоззрения, сконцентрировать в своих руках значительную власть и определять цели и задачи мировой медицины. Будет создан новый медицинский порядок, в котором Россия лишится права защищать свою безопасность. Останется РФ в ВОЗ – потеряет суверенитет.
Что касается МВФ, то Россия давно не берет кредиты у МВФ, но его влияние на российскую экономику по-прежнему велико. Сотрудники фонда встречаются с нашими чиновниками и дают советы, обязательные для исполнения. Так, именно МВФ рекомендовал правительству РФ повысить пенсионный возраст.
Что и было быстренько сделано. А бюджетное правило? Его снова протащил наш «суверенный» Минфин. А идея этого правила родилась в МВФ. Суть его в том, что не все деньги, вырученные от продажи нефти, пойдут на развитие нашей экономики. Правда, теперь цена отсечения изменилась. Если раньше в заначку шли деньги, получаемые от продажи нефти свыше 45 долларов за баррель, то теперь цена отсечения – около 60 долларов за баррель.
Нынешнее правило мягче, чем прежнее. Но суть не изменилась: деньги на развитие России от продажи ресурсов Российской Федерации тратить нельзя! Помните, куда ушли деньги, полученные от продажи нефти, все средства, после того, как наша экономика скромно получала только примерно 45 долларов за баррель? Ну, все сверхдоходы шли фактически за рубеж: на покупку американских и европейских ценных бумаг. И где все эти деньги ныне? У нас арестовали примерно 300 млрд долларов.
Но это ещё не всё. Spydell finance приводит следующие данные о вывозе капитала из России в прошлом году. Если недружественные страны просто отказались платить России по долгам, то наши денежные власти, вопреки указам Президента, никаких препон по обслуживанию и погашению обязательств наших предприятий перед кредиторами из недружественных стран так и не поставили.
В итоге вслед за передачей в распоряжение противника 300 млрд долларов госрезервов они позволили частным лицам вывезти в том же направлении еще половину этой суммы. Я даже не говорю о том, что не было никакой национализации имущества ушедших из России компаний. Так суверенна ли Россия в своей экономической политике – вот в чём вопрос! И что тогда означает быть суверенной страной!
Обновлённая Конституция может дать ответы и на эти вопросы.