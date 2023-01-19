Власти США увязывают поставки Анкаре модернизированных истребителей F-16 с одобрением Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. В ходе встречи, состоявшейся в Вашингтоне, стороны обсудили сотрудничество в военной сфере. Коснулись дипломаты и вопроса модернизации истребителей F-16 американского производства.На повестке дня также была и тема дальнейшего сохранения политики открытых дверей НАТО, на фоне подписания меморандума в трёхстороннем формате между Соединёнными Штатами, Финляндией и Швецией на вступление последних двух в североатлантический альянс.Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, заявила о том, что Вашингтон считает Анкару надёжным союзником на пути к присоединению вышеупомянутых стран в НАТО, подчеркнув, что США всецело поддерживает эту идею.США теперь увязывают передачу этих истребителей Анкаре с её одобрением заявок шведов и финнов на вступление в НАТО. Сошлись два шантажиста?..Не осталась без внимания Блинкена и Чавушоглу и ситуация вокруг Сирии. Они выразили приверженность США и Турции урегулированию в этой стране, ссылаясь на резолюцию 2254 Совбеза ООН. Помимо этого обсуждалась и ситуация в Восточном Средиземноморье, борьба с терроризмом и двустороннее сотрудничество.Что касается американских бомбардировщиков, речь идёт о продаже 40 самолётов Турции, включая и поставку комплектов Block 70 для модернизации ещё 79 таких истребителей, стоящих на вооружении ВВС Турции.В то же время стоит отметить, что Вашингтон тянет с вопросом поставок F-16 Анкаре ввиду того, что она ранее закупила у России ЗРК С-400, общая стоимость которых составила 2,5 млрд долларов. После покупки Турцией комплексов С-400 США тут же поспешили исключить её из программы производства истребителей 5-го поколения F-35, отменив при этом и сделку по F-16. Несмотря на заявления главы турецкого внешнеполитического ведомства о том, что продажа таких самолётов отвечает стратегическим интересам двух государств, в Конгрессе США есть те, кто выступает против подписания этого соглашения с Турцией.