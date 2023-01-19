Военное обозрение
Войти Регистрация

На Донбассе будет работать робототехника для отработки систем наблюдения и транспортировки

8
На Донбассе будет работать робототехника для отработки систем наблюдения и транспортировки

Российские военные применяют в зоне СВО самые разные разработки отечественного ВПК. Сейчас идут разговоры о направлении в ДНР и ЛНР для проведения испытания двух единиц модульной робототехнической платформы «Маркер».


Цель «Маркеров» заключается в проверке вспомогательных систем визуального наблюдения и транспортировки грузов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НПО «Андроидная техника».

По соображениям пресс-службы организации, на Донбасс планируется отправить две платформы, но точные сроки пока не определены.

Источники в организации-разработчике отмечают, что речь идёт не о боевом применении «Маркеров», а об «отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, приближенных к боевым».

Напомним, что несколько дней назад о планах провести испытания платформ «Маркер» в зоне СВО говорил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Работы над созданием платформ «Маркер» были начаты в 2018 году. Техникой можно управлять на расстоянии до пяти километров. Платформа по ходу движения может собирать оперативную информацию в радиусе 100 метров и на её основе принимать решение о дальнейшем маршруте и характере использования вооружения.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт НПО «Андроидная техника».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:53
    0
    Я тут подумал почему для пехоты не сделать таких роботов которые информировали о приближении беспилотников, снайперов
    Можно было ведь рядом с окопами поставить типа датчиков которые бы информировали о приближении беспилотников и работе снайперов.
  2. bairat
    bairat Сегодня, 18:57
    +1
    Все эти стекляшки уязвимое место. Без них слепой. Что бы прицельно по ним не стреляли этот Маркер должен как козлик скакать по складкам местности, далеко видеть, метко стрелять с коротких остановок(стабилизация сильно усложнит). Да еще в команде из трех-четырех таких машин, вот это будет кошмар для противника good

    А во лбу звезда горит) что это у него спереди, БПЛА прикручен?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:18
      0
      Так сказано же, что испытания не боевые будут. Для боя, думаю, разработают концепцию взаимодействия машин друг с другом. Жду, когда уже покажут бой боевых роботов с одной стороны и людей с другой. Как будто и роботы есть, и мишени на ЛБС тоже.
    2. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 19:34
      0
      Да уж с БПЛА на решетке радиатора это действительно цирк какой то
  3. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:01
    -2
    Бесполезная трата денег, украинцы их на раз в металлолом сдадут.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:19
      +1
      Новая техника не может быть бесполезной тратой денег. Это, как минимум, накопление опыта у конструкторов, инженеров, программистов и прочих специалистов.
  4. Комментарий был удален.
  5. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 19:29
    0
    Что они хотят с нее увидеть, есть дроны разной грузоподъёмности, в теории, зачем машинку на гусеницах мучить
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:33
      0
      Наземная машина на себе пушек и боезапаса явно побольше возить будет, чем летающая.