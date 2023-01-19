На Донбассе будет работать робототехника для отработки систем наблюдения и транспортировки

Российские военные применяют в зоне СВО самые разные разработки отечественного ВПК. Сейчас идут разговоры о направлении в ДНР и ЛНР для проведения испытания двух единиц модульной робототехнической платформы «Маркер».
Цель «Маркеров» заключается в проверке вспомогательных систем визуального наблюдения и транспортировки грузов, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу разработчика НПО «Андроидная техника».
По соображениям пресс-службы организации, на Донбасс планируется отправить две платформы, но точные сроки пока не определены.
Источники в организации-разработчике отмечают, что речь идёт не о боевом применении «Маркеров», а об «отработке ряда ключевых технологий автономных робототехнических комплексов и специального оборудования в условиях, приближенных к боевым».
Напомним, что несколько дней назад о планах провести испытания платформ «Маркер» в зоне СВО говорил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Работы над созданием платформ «Маркер» были начаты в 2018 году. Техникой можно управлять на расстоянии до пяти километров. Платформа по ходу движения может собирать оперативную информацию в радиусе 100 метров и на её основе принимать решение о дальнейшем маршруте и характере использования вооружения.