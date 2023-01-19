Немецкий журнал Focus: США получают тройную выгоду от конфликта на Украине

Объемы военной помощи, выделяемой Украине США, превышают военную поддержку от всех остальных западных партнеров Киева, однако поддержка США не является бескорыстной.Как сообщает немецкое издание Focus, от вооруженного конфликта на Украине США получают тройную выгоду: в первую очередь, украинский конфликт очень выгоден для американской военной промышленности, энергетическим компаниям и непосредственно правительству США. В интересах же стран Евросоюза как можно скорейшее завершение военных действий на Украине.За время боевых действий США выделили киевскому режиму более 50 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки. Также, весной 2022 года Сенат США законодательно разрешил американскому правительству оперативно предоставлять военную технику Украине. Однако, военная помощь не оказывается на безвозмездной основе - Киев берет на себя обязательства возврата полученных средств вместе с начисленными процентами. Таким образом, США материально заинтересованы в сохранении киевскими властями платежеспособного состояния.Американские энергетические компании США, благодаря антироссийским экономическим санкциям, нарушившим торговые связи со странами Евросоюза, значительно нарастили объемы поставок нефти и газа странам Евросоюза, заменив своими СПГ трубопроводный российский газ.Американское правительство напрямую заинтересовано в ослаблении России, являющейся для США системным геополитическим противником, и выводе ее из игры больших государств.