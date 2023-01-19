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Британская разведка заявила о возможной отправке небольшого количества танков Т-14 «Армата» ВС РФ в зону спецоперации

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Британская разведка заявила о возможной отправке небольшого количества танков Т-14 «Армата» ВС РФ в зону спецоперации

Командование Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, допускает возможность развертывания ограниченного количества новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила британская разведка на основе имеющейся у нее информации.


Ранее российские средства массовой информации сообщали, что Т-14 «Армата» могут быть направлены в зону СВО. В конце декабря 2022 г. стало известно, что несколько Т-14 находятся на полигоне в одном из юго-западных регионов России. Но пока неизвестно, направили танки в зону спецоперации или еще нет.

Британская военная разведка называет решение развернуть танки «Армата» для участия в боевых действиях рискованным. По утверждению британских разведчиков, на протяжении 11 лет разработки танков программа сталкивалась с рядом проблем, включая задержки, сокращение запланированного изначально размера парка танков.

Кроме того, России, считают британские источники, придется налаживать логистику для обслуживания танков Т-14, так как они отличаются большими размерами и массой, чем другие танки, находящиеся на вооружении ВС РФ. Да и командиры танковых частей вряд ли будут первое время доверять новым, неопробованным в боях танкам. Поэтому, утверждают в британской разведке, если развертывание Т-14 в зоне СВО и произойдет, то прежде всего в пропагандистских и демонстрационных целях.

О точном количестве танков, предназначенных к развертыванию, в Великобритании не сообщают. Но предполагают, что произведено всего несколько десятков таких танков.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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16 комментариев
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  1. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 10:42
    +4
    Противостояние Леопёрдам? Интересно будет посмотреть) Хотя Т-90 отлично справятся с кошками
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:56
      +1
      Об этом сообщила британская разведка на основе имеющейся у нее информации.

      Британской разведке сливают информацию на стадии планирования мероприятий. Кроты, видно, засели давно и конкретно. Где "Смерш" ?
      1. Луенков
        Луенков Сегодня, 11:00
        +1
        Британская разаедка мадо сообщает о передвижении жены Зеленского. На танке модно перемещаться с недавних пор.
  2. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 10:43
    +4
    в Добрый путь !!! на Челенджерах и Лео тренироваться, вот будет битва инженерной мысли + обкатка в боевых условиях
    1. ser580
      ser580 Сегодня, 10:46
      +1
      Курды на кошках нормально так потренировались- ручными гранатометами разнесли в куски :)
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:43
    +1
    Было бы хорошо ещё десяток второй фанерных т14 сделать. Ну чтоб ская разведка давала указания на фанеру.)))
  4. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 10:43
    +4
    Основная цель это обкатка в боевых условиях,пока полигон Украина открыт.Запад вовсю испытывает свою технику.Мы что хуже?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:06
      0
      согласен,
      Французы тоже думают ограниченно передать для ВСУ свои Леклерки
  5. ser580
    ser580 Сегодня, 10:45
    +1
    Странно- чего такой кипешь?- они же "из картона"? Их же просто нет- только мультики?
  6. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 10:47
    +1
    Так большого количества и нет)
    ____________________
  7. Крококот
    Крококот Сегодня, 10:49
    +1
    Такая вероятность очень большая , тут и не надо быть "британским разведчиком" боевой танк проходит окончательную проверку только в бою.
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 10:50
    +3
    То что Армата,рано или поздно там появится,ясно и без английской разведки.
    Где же испытывать оружие если не в бою?
    Главное,грамотно её применить,без суеты и щенячьего азарта.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:52
    +4
    Британская разведка сообщила? О возможной отправке? Мда, это, конечно, информация... laughing
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:54
    +3
    несколько Т-14 находятся на полигоне в одном из юго-западных регионов России

    "- Ты что делаешь?!
    - Я тренируюсь.
    - Иди лучше тренируйся вон на… на кошках."(с)
  11. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 11:00
    0
    Подозреваю, что Т-14 не сильно ушел вперед по возможностям вести бой от Т-90м.
    Наверное т-14 стоит перекалибровать на 152мм и снабдить коптером. И применять как штурмовой танк и танк прорыва в виду мелкой серии.
    Упор в линейке лучше делать на БМП-15.
  12. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 11:00
    +1
    Поэтому, утверждают в британской разведке, если развертывание Т-14 в зоне СВО и произойдет, то прежде всего в пропагандистских и демонстрационных целях.
    А господа британцы не задумывались, что цели могут быть другими? Например - испытания в боевых условиях? Какая, к шуту, пропаганда и демонстрация?!..