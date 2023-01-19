Британская разведка заявила о возможной отправке небольшого количества танков Т-14 «Армата» ВС РФ в зону спецоперации

Командование Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, допускает возможность развертывания ограниченного количества новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила британская разведка на основе имеющейся у нее информации.
Ранее российские средства массовой информации сообщали, что Т-14 «Армата» могут быть направлены в зону СВО. В конце декабря 2022 г. стало известно, что несколько Т-14 находятся на полигоне в одном из юго-западных регионов России. Но пока неизвестно, направили танки в зону спецоперации или еще нет.
Британская военная разведка называет решение развернуть танки «Армата» для участия в боевых действиях рискованным. По утверждению британских разведчиков, на протяжении 11 лет разработки танков программа сталкивалась с рядом проблем, включая задержки, сокращение запланированного изначально размера парка танков.
Кроме того, России, считают британские источники, придется налаживать логистику для обслуживания танков Т-14, так как они отличаются большими размерами и массой, чем другие танки, находящиеся на вооружении ВС РФ. Да и командиры танковых частей вряд ли будут первое время доверять новым, неопробованным в боях танкам. Поэтому, утверждают в британской разведке, если развертывание Т-14 в зоне СВО и произойдет, то прежде всего в пропагандистских и демонстрационных целях.
О точном количестве танков, предназначенных к развертыванию, в Великобритании не сообщают. Но предполагают, что произведено всего несколько десятков таких танков.