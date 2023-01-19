Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят операцию по зачистке соляных шахт и пещер в районе Соледара на глубине до 200 метров

За минувшие сутки российские войска продолжали интенсивные бои на нескольких участках фронта, наступательные действия развиваются в основном на Донецком направлении. Одновременно командование ВСУ пытается контратаковать, активность украинских подразделений значительно усилилась сразу на нескольких рубежах обороны ВС РФ.
Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление за Соледаром, проламывая оборону ВСУ в направлении Красной Горы и не только. Одновременно «музыканты» проводят уникальную операцию по зачистке подземелий и соляных шахт и пещер, где им приходится работать на глубине до 200 метров. Наши бойцы продвигаются в сторону Артёмовска (Бахмута), город уже вскоре может быть взят в оперативное окружение.
В районе Краснопольевки и Раздоловки российские подразделения ведут бои на укрепленных позициях вокруг освобожденного города. В Клещеевке продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над населенным пунктом. Освобождение данного поселка позволит российским бойцам взять под огневой контроль трассу Часов Яр — Бахмут и блокировать город с юга. Идет штурм села Александро-Шультино к востоку от Константиновки.
Очередное жалостливое обращение записали выжившие боевики 125 батальона 116 бригады теробороны из Кременчуга Полтавской области, брошенные на фронт в районе Артемовска (Бахмута) — Соледара. Деморализованные теробороновцы жалуются главкому ВСУ Залужному и президенту Зеленскому на преступные приказы командования, отсутствие боевой подготовки, недоукомплектование снаряжением и обмундированием.
Отсутствие согласованности на уровне командования и проблемы со связью привели к большим потерям в результате «дружественного огня» у печально известной по Херсону и Соледару 128-й ГШБ ВСУ под Артемовском. Мобильная ротная группа этого подразделения с целью разведки боем выдвинулась в сторону Раздоловки и Васюковки, но была обнаружена беспилотником «Орлан-30» российской разведки. Под мощным артобстрелом боевики предприняли попытку спешно отступить, но попали в засаду, устроенную своими. В результате из 120 бойцов, уходивших в разведку, «совместными действиями» ВС РФ и ВСУ было уничтожено не менее 50 боевиков.
Противник активизировался на Угледарском направлении, где накануне начал активно прощупывать нашу оборону, вероятно, готовясь к наступлению. По скоплению живой силы и техники ВСУ были нанесены массированные авиационные и артиллерийские удары, попытка атаковать российскую оборону были вовремя купированы.
На Херсонском и Запорожском участках фронта, как и ранее, ведутся артиллерийские дуэли. Российские войска поразили скопления противника в Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехове, Малиновке и Плавнях. ВСУ, в свою очередь, обстреляли из РСЗО Михайловку.
По данным американского Института изучения войны, который обрабатывает информацию из открытых интернет-источников, украинские официальные лица сообщают, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий.