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Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят операцию по зачистке соляных шахт и пещер в районе Соледара на глубине до 200 метров

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Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят операцию по зачистке соляных шахт и пещер в районе Соледара на глубине до 200 метров

За минувшие сутки российские войска продолжали интенсивные бои на нескольких участках фронта, наступательные действия развиваются в основном на Донецком направлении. Одновременно командование ВСУ пытается контратаковать, активность украинских подразделений значительно усилилась сразу на нескольких рубежах обороны ВС РФ.


Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление за Соледаром, проламывая оборону ВСУ в направлении Красной Горы и не только. Одновременно «музыканты» проводят уникальную операцию по зачистке подземелий и соляных шахт и пещер, где им приходится работать на глубине до 200 метров. Наши бойцы продвигаются в сторону Артёмовска (Бахмута), город уже вскоре может быть взят в оперативное окружение.

В районе Краснопольевки и Раздоловки российские подразделения ведут бои на укрепленных позициях вокруг освобожденного города. В Клещеевке продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над населенным пунктом. Освобождение данного поселка позволит российским бойцам взять под огневой контроль трассу Часов Яр — Бахмут и блокировать город с юга. Идет штурм села Александро-Шультино к востоку от Константиновки.

Очередное жалостливое обращение записали выжившие боевики 125 батальона 116 бригады теробороны из Кременчуга Полтавской области, брошенные на фронт в районе Артемовска (Бахмута) — Соледара. Деморализованные теробороновцы жалуются главкому ВСУ Залужному и президенту Зеленскому на преступные приказы командования, отсутствие боевой подготовки, недоукомплектование снаряжением и обмундированием.

Отсутствие согласованности на уровне командования и проблемы со связью привели к большим потерям в результате «дружественного огня» у печально известной по Херсону и Соледару 128-й ГШБ ВСУ под Артемовском. Мобильная ротная группа этого подразделения с целью разведки боем выдвинулась в сторону Раздоловки и Васюковки, но была обнаружена беспилотником «Орлан-30» российской разведки. Под мощным артобстрелом боевики предприняли попытку спешно отступить, но попали в засаду, устроенную своими. В результате из 120 бойцов, уходивших в разведку, «совместными действиями» ВС РФ и ВСУ было уничтожено не менее 50 боевиков.

Противник активизировался на Угледарском направлении, где накануне начал активно прощупывать нашу оборону, вероятно, готовясь к наступлению. По скоплению живой силы и техники ВСУ были нанесены массированные авиационные и артиллерийские удары, попытка атаковать российскую оборону были вовремя купированы.

На Херсонском и Запорожском участках фронта, как и ранее, ведутся артиллерийские дуэли. Российские войска поразили скопления противника в Гуляйполе, Малой Токмачке, Орехове, Малиновке и Плавнях. ВСУ, в свою очередь, обстреляли из РСЗО Михайловку.

По данным американского Института изучения войны, который обрабатывает информацию из открытых интернет-источников, украинские официальные лица сообщают, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Пригожина
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14 комментариев
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:15
    +6
    На фото с флагом стоят пацаны беззаботно так, а сами каждый день под смертью ходят. Возвращайтесь все живыми и здоровыми!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:16
    -1
    Как бы ВСУ в соляных выроботках не устроили сюрприз на тысячи тонн взрывчатки.От этих всё что угодно можно ожидать.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:59
      0
      Как бы ВСУ в соляных выроботках не устроили сюрприз на тысячи тонн взрывчатки

      Ну насчёт взрывчатки это вряд ли ,а вот дрг укрыться там могут. А потом ударить в тыл нашим.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:17
    +4
    Пригожин сообщает о взятии Клещеевки. Молодцами Вагнеровские бойцы!
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:19
    +7
    Цитата Пригожина: "Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли.
    Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят."

    Вагнер, вперёд! soldier
    Остальным - брать пример!
  5. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 11:36
    0
    проводят уникальную операцию по зачистке подземелий и соляных шахт и пещер,
    - "...есть кто?!...нет?!... ну тогда кидаю гранату!" (с)
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: Deadушка
      проводят уникальную операцию по зачистке подземелий и соляных шахт и пещер,
      - "...есть кто?!...нет?!... ну тогда кидаю гранату!" (с)

      В армии от ребят их роты охраны слышал
      - Стой! Стрелять буду!
      - Стою...
      - Стреляю!
      lol
  6. divan
    divan Сегодня, 11:45
    +1
    соляные шахты "треба запечатать" наглухо и тогда все оставшиеся живыми хлопцы побегут как зайцы от разъедаемой кожи солью. И не надо тратить ни боеприпасы , ни ,тем более драгоценные жизни наших ребят!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: divan
      соляные шахты "треба запечатать" наглухо и тогда все оставшиеся живыми хлопцы побегут как зайцы от разъедаемой кожи солью.

      Мысль-то может быть, хорошая и правильная. Да только даже я, хотя и не специалист по шахтам, соображаю так, что за время разработки там СТОЛЬКО наковыряли, что все входы-выходы запечатывать история года на два будет. Это ж не метро - один тоннель и всё.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    0
    Противник активизировался
    . Не в одном месте они активизируются, значит есть резервы и возможность перемещать их с одного направления на другое.
    Вопрос к нашим... в общем, вопросов много, ответов придётся ждать... дождаться бы, ответов и реальных действий.
  8. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:46
    0
    В результате из 120 бойцов, уходивших в разведку, «совместными действиями» ВС РФ и ВСУ было уничтожено не менее 50 боевиков.
    Нуу, за содружество, которое нам на пользу.
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:57
    -2
    Из всех отцов командиров доверие только к Пригожину. Такое ощущение что воюет только Вагнер и арта. Вражина перемещает резерв как он хочет и куда хочет. По ходу серьёзно не хватает пехоты,если верить некоторым тг каналам то мобиков из арты переводят в пехоту,что не есть хорошо.
  10. слава1974
    слава1974 Сегодня, 13:30
    +1
    в соляных шахтах десятки километров коридоров ,есть железнодорожная ветка на поверхность, есть автомобильный выезд, которые использовали для погрузки соли в промышленных масштабах.Вобщем катакомбы там серьезные.Оценочно около 500-1000 человек всушников и наемников могут там находиться.Поэтому такие противоречивые заявления о том ,кто контролирует Солидар. Наши вроде бы и взяли, но одновременно в подземельях 2 батальона может сидеть.Попробуй их выкури.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: слава1974
      Наши вроде бы и взяли, но одновременно в подземельях 2 батальона может сидеть.Попробуй их выкури.

      Дык...выкуривают ! yes