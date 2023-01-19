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ВСУ используют самые разнообразные и причудливые автомобильные номера в зоне боевых действий

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ВСУ используют самые разнообразные и причудливые автомобильные номера в зоне боевых действий

В последнее время в российском медийном пространстве часто обсуждается вопрос об использовании в зоне специальной военной операции автомобилей, не стоящих на балансе войсковых частей. В обычной жизни в России военные и гражданские автомобильные номера легко отличить друг от друга. Но в процессе боевых действий военнослужащие часто используют гражданские автомобили – личные или переданные волонтерами.


Что касается наших противников, то они, похоже, совершенно не ограничивают себя в использовании самых разнообразных и причудливых автомобильных номеров. Проще говоря, на автомобили крепят в качестве номеров что угодно.

В сети опубликована фотография украинской военной техники. На ней запечатлен бронеавтомобиль HMMWV M1167 с ПТРК BGM-71 TOW и пулеметом M2, переданный ВСУ США или какой-либо еще западной страной.



Но рядом с HMMWV – гражданский автомобиль с очень странными номерными знаками. На табличке большими буквами написано «ФIЛЯ» и рядом красуется украинский флаг. Кто такой или что такое «ФIЛЯ», нам неведомо.

Но сам факт использования подобных автомобильных «номеров» показывает, что украинским военнослужащим вообще безразлично, какие регистрационные знаки установлены на автомобилях и есть ли они в принципе.

Конечно, равняться на ВСУ вряд ли стоит, особенно если учитывать, что со стороны киевского режима воюют кто угодно – от добровольцев-нацистов до иностранцев, но определенный вывод из этого сделать можно: главное – передвигаться, а с какими номерами, это уже вопрос даже не второстепенный.
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Использованы фотографии:
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1 комментарий
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 10:59
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    Раньше такое называлось,форма номер восемь - что добыли,то и носим.
    А на безрыбье и такое тоже рыба.