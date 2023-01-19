ВСУ используют самые разнообразные и причудливые автомобильные номера в зоне боевых действий

В последнее время в российском медийном пространстве часто обсуждается вопрос об использовании в зоне специальной военной операции автомобилей, не стоящих на балансе войсковых частей. В обычной жизни в России военные и гражданские автомобильные номера легко отличить друг от друга. Но в процессе боевых действий военнослужащие часто используют гражданские автомобили – личные или переданные волонтерами.Что касается наших противников, то они, похоже, совершенно не ограничивают себя в использовании самых разнообразных и причудливых автомобильных номеров. Проще говоря, на автомобили крепят в качестве номеров что угодно.В сети опубликована фотография украинской военной техники. На ней запечатлен бронеавтомобиль HMMWV M1167 с ПТРК BGM-71 TOW и пулеметом M2, переданный ВСУ США или какой-либо еще западной страной.Но рядом с HMMWV – гражданский автомобиль с очень странными номерными знаками. На табличке большими буквами написано «ФIЛЯ» и рядом красуется украинский флаг. Кто такой или что такое «ФIЛЯ», нам неведомо.Но сам факт использования подобных автомобильных «номеров» показывает, что украинским военнослужащим вообще безразлично, какие регистрационные знаки установлены на автомобилях и есть ли они в принципе.Конечно, равняться на ВСУ вряд ли стоит, особенно если учитывать, что со стороны киевского режима воюют кто угодно – от добровольцев-нацистов до иностранцев, но определенный вывод из этого сделать можно: главное – передвигаться, а с какими номерами, это уже вопрос даже не второстепенный.