Военное обозрение
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Военкор опубликовал украинскую памятку 2020 года с расценками за «уничтожение военной техники ВС РФ»

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Военкор опубликовал украинскую памятку 2020 года с расценками за «уничтожение военной техники ВС РФ»

Остается все меньше сомнений, что Россию спровоцировали на начало СВО. При этом подготовка к подобному сценарию стартовала на Украине задолго до февральских событий прошлого года.


Весьма любопытную методичку, которая была выпущена в Киеве еще в 2020 году, опубликовал у себя в ТГ-канале российский военкор Александр Сладков.

Брошюра получила вполне конкретное название: «Памятка участникам противодействия вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины».

Впрочем, еще более красноречиво на подготовку к вооруженному противостоянию с нашей страной указывает ее содержание. В памятке указана информация о правилах призыва по мобилизации, льготах для военнослужащих, выплатах, а также вознаграждении за захваченную и уничтоженную российскую военную технику.

В последнем случае особый интерес вызывает сам «прайс». Например, за уничтоженный ЗРК украинскому военнослужащему положена выплата в 121 800 гривен, за РСЗО – 60 900 гривен, за БТР – 42 630 гривен и т.д.



Исходя из указанных сумм, становится очевидно, что изначально стоимость рассчитывалась в иностранной валюте (скорее всего в долларах), а уже затем, в ходе публикации брошюры, переводилась в гривны по курсу.

Таким образом, напрашивается вывод, что сценарий с «российским вторжением» на Западе готовили задолго до начала нашей СВО. Следовательно, текущий конфликт был неизбежен, ведь США и их союзники в любом случае нашли бы способ, как втянуть Россию в противостояние с Украиной. И очевидный вариант - украинские войска двинулись бы на Донецк, Луганск и Крым.
Автор:
Использованы фотографии:
vk.com/mil
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +5
    Сколько еще "скелетов из шкафа" увидит свет, чего одни биолаборатории на окраине стоят....., только как-то затихло с ними....
  2. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 12:41
    +4
    Меня интересует другое. А где наш прейскурант за уничтожение техники ВСУ? Он утвержден? Давно? Расценки достаточно высокие? Или победить необходимо на голом энтузиазме?
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 12:47
      -4
      А смысл в нем, все равно премии получают начальники частей, солдатам ничего не доходит, более того эти черти в погонах считают что солдатики слишком много и так получают.
      1. Sasha1979
        Sasha1979 Сегодня, 12:50
        +3
        А во время ВОВ получали те, кто лично уничтожил или в составе экипажа (расчета).
        1. Storog Dvornik
          Storog Dvornik Сегодня, 13:48
          0
          Мало того, после того как в РККА и флоте ввели денежные премии, результативность бойцов резко увеличилось...
          Деньги бойцам перечислялись на сберкнижки, была возможность переводить родным в тыл... Кстати огромные суммы погибших бойцов не востребованные наследниками, спакойненько приватизировал в 90е Сбер и пользуется ими до сих пор...
          Наиболее крупные премии были у экипажей дальних бомберов и подводников, суммы по тем временам очень крупные... Правда и наибольшие потери по итогам войны, соразмерно количеству л\с, были к сожалению у тех же краснофлотцев подводников...
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 12:45
    0
    Впрочем, еще более красноречиво на подготовку к вооруженному противостоянию с нашей страной указывает ее содержание.

    Из того, что перечислено после этого предложения не позволяет сделать такого вывода. На фото с разворотом брошюрки не заметно слова "российская", просто "техника".
    Исходя из указанных сумм, становится очевидно, что изначально стоимость рассчитывалась в иностранной валюте (скорее всего в долларах), а уже затем, в ходе публикации брошюры, переводилась в гривны по курсу.

    В чем "очевидность" такого вывода?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:02
      +1
      Неужели непонятно? wassat Цифры некруглые, неудобные для человеческого восприятия. tongue
      А вас, собственно говоря, что именно смущает, неужели замечания о недостаточной самостоятельности Украины обидели? bully
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 13:28
        -3
        Цифры некруглые, неудобные для человеческого восприятия.

        Я и не сомневался, что услышу именно такой ответ, лишенный всякой логики.
        https://lenta.com/podborka/vybor-pokupatelya/

        Наверняка, Ленте цены тоже формируют в США в долларах, а тут их переводят в рубли. Ждем со дня на день атаку кассиров и прочего персонала на суверинитет и территориальную целостность.
        А вас, собственно говоря, что именно смущает

        Меня смущает то, что людей, которые могут критически мыслить пугающе мало.
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 13:46
          0
          Критически мыслить, и быть на стороне Украины и неонацизма, несколько разные вещи, вы не находите?
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 14:14
            0
            Наличие/отсутствие критического мышления и идеологические убеждения не имеют прямой связи. Считать иначе, это как раз расписаться в отсутствии критического мышления. Равно как и обвинять любого, высказавшего критическое замечание, в поддержке неонацизма.

            Так вы вокруг ближайшей Ленты своих любимых мин набросали, а то у них цены подозрительно "некруглые"?
    2. kalikin_vn
      kalikin_vn Сегодня, 13:15
      -2
      Из того, что перечислено после этого предложения не позволяет сделать такого вывода

      Для вас даже специально ссылку на источник прикрепили, где в посте есть видео этой методички, где в названии большими буквами написано "УЧАСНИКАМ ПРОТИДИII ЗБРОЙНIЙ АГРЕСII РОСIИСЬКОI ФЕДЕРАЦII ПРОТИ УКРАIНИ". Даже год издания указан.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 14:07
        0
        Вы за меня не переживайте. Я за две минуты поисков нашел пдф этой брошюры. Где прямо с глоссария с расшифровкой аббревиатур "АТО-ООС" любому вменяемому становится понятно о чем дальше в ней идет речь.
        где в названии большими буквами написано "УЧАСНИКАМ ПРОТИДИII ЗБРОЙНIЙ АГРЕСII РОСIИСЬКОI ФЕДЕРАЦII ПРОТИ УКРАIНИ"

        И? Название звучит НЕ "планируемая агрессия Украины против РФ", а "противодействие агрессии РФ против Украины". Как тогда сделан "вывод" о подготовке агрессии против РФ?
  4. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 12:47
    0
    У меня впечатление, что большинство граждан России не в курсе от чего случилась СВО на Украине, не говоря уж про граждан других стран.

    Инфополе как то нашей страной вяло прорабатывается, не смотря на локальные очаги активности.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:04
      +1
      Кому надо, всё давно поняли. А те кто изображает непонятливость, её лишь изображают. bully
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:48
    0
    А как на счет подтверждения в ВСУ . Я так то за вечер на словах могу пару танков завалить ,крейсер и транспортный вертолет (6 шт) laughing laughing laughing
    Потом вечером Маляр докладывает : ВС РФ сегодня уничтожены полностью 3 раза !
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:02
    +1
    Судя по тому что, на окраине, богатеет исключительно руководство, то следует вывод - вся техника потерянная ВС РФ уничтожалась только персонажами с Банковой... wink
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:12
    0
    Хм, таких памяток с расченками хоть мульон за танк можно много напечатать. А вот памятка как получить за то гроши, не не много лишь всех и лишь некоторые которые все( короче по Кличко).
  8. solar
    solar Сегодня, 13:21
    0
    Брошюра получила вполне конкретное название: «Памятка участникам противодействия вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины».

    У "военкора Сладкова" память как у рыбки гуппи. Просто открытие сделал.
    Украина еще с 2014 года заявляла, что воюет на Донбассе с российскими военными.