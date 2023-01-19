Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев

Тех граждан Украины, которые здесь находятся, мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее

А почему бы не создать такие украинские войска в Польше?

И теперь мы будем спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Нужно мобилизовать, призвать в армию, и все

В Польше, Германии и Франции сейчас находится большое количество мужчин призывного возраста, покинувших Украину из-за военных действий. Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны, предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев.Об этом он заявил в интервью для портала wPolityce.По словам отставного военачальника, Североатлантический альянс должен мобилизовать уехавших на Запад украинских беженцев и сформировать из них боеспособные подразделения для борьбы с Россией.- предлагает Скшипчак.Именно так во время Второй мировой войны, напомнил отставной генерал, произошло с польскими эмигрантами во Франции, которые не захотели оставаться на родине, оккупированной нацистами.- поясняет свою идею отставной военачальник.Правда, современные украинские беженцы, в отличие от тогдашних польских. Покинули страну, где боевые действия в самом разгаре.Генерал считает, что на добровольцев в данной ситуации рассчитывать не стоит, так как те украинские граждане, кто хотел воевать, находятся на Украине.- заявляет Скшипчак.