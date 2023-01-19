Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев

52
Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев

В Польше, Германии и Франции сейчас находится большое количество мужчин призывного возраста, покинувших Украину из-за военных действий. Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны, предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев.


Об этом он заявил в интервью для портала wPolityce.

По словам отставного военачальника, Североатлантический альянс должен мобилизовать уехавших на Запад украинских беженцев и сформировать из них боеспособные подразделения для борьбы с Россией.

Тех граждан Украины, которые здесь находятся, мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее

- предлагает Скшипчак.

Именно так во время Второй мировой войны, напомнил отставной генерал, произошло с польскими эмигрантами во Франции, которые не захотели оставаться на родине, оккупированной нацистами.

А почему бы не создать такие украинские войска в Польше?

- поясняет свою идею отставной военачальник.

Правда, современные украинские беженцы, в отличие от тогдашних польских. Покинули страну, где боевые действия в самом разгаре.

Генерал считает, что на добровольцев в данной ситуации рассчитывать не стоит, так как те украинские граждане, кто хотел воевать, находятся на Украине.

И теперь мы будем спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Нужно мобилизовать, призвать в армию, и все

- заявляет Скшипчак.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:18
    +16
    Ну вот и добрались до самых хитро..опых. Почему мне кажется, что подобное предложение найдет горячий отклик в сердцах европейцев?
    А как свидомые обрадуются! Они же уже ВЫРВАЛИСЬ в Европу...
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 11:29
      +7
      Цитата: Горный стрелок
      А как свидомые обрадуются! Они же уже ВЫРВАЛИСЬ в Европу...

      Особенно беженцы, которые влачат жалкое существование в Куршевеле.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:04
        0
        жалкое существование в Куршевеле.
        На Мадейре их (укpoв) по улицам Фуншала шляется чуть ли не больше чем туристов из Германии, притом что из Германии туда- 5 прямых авиарейсов ежедневно. Целыми семьями шатаются по улицам, но в рестораны не заходят- пособия в Португалии маленькие sad .
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      А как свидомые обрадуются! Они же уже ВЫРВАЛИСЬ в Европу...

      Последний гвоздь в крышку Евромайдана. Сейчас "профессиональные евромайданцы" начнут орать "За что боролись?" От мобилизации в Европу "релоцировались", а тут опять...

      И куда дальше бежать? В Америку? В Северную или по протоптанному дедушками пути - в Южную?

      Да и у нас разные "беженцы" бывают... Я тут уже рассказывал.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 12:01
        +1
        Ага в Южную. А можно еще на Гаити. Или в Сомали. Оттуда точно не призовут:))
  2. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:18
    +5
    Вот уехавшие обрадуются! laughing
    Запрыгают от радости!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: DIM(a)
      Вот уехавшие обрадуются! laughing
      Запрыгают от радости!

      До кучи, ради смеха, ещё бы Грузия и Трибалтика наших "понабежавших" мобилизовать начали. laughing
      Правда, ещё большой вопрос, на чью сторону они их "мобилизуют", но смеху много будет.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:19
    +4
    На этом украинским бещенцам стоило бы напрячься и наперегонки подавать на гражданство и переезд в Руанду!))))
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:24
      +1
      Как будто в "руандах" нету военного конфликта.
    2. РДР
      РДР Сегодня, 12:00
      0
      lol
      Цитата: evgen1221
      На этом украинским бещенцам стоило бы напрячься

      Пусть новую Атлантиду насыпают в океане. Чёрное море выкопали, значит и насыпать остров смогут
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:01
      +1
      Цитата: evgen1221
      наперегонки подавать на гражданство и переезд в Руанду!))))

      Там ещё хуже.
      Они привыкли к "тесту на украинство" - сказать "паляница" или ответить "ЧейКрым?"
      А там тутси и хуту гораздо проще и надёжнее - по росту друг друга фильтруют и слишком высоких на голову укорачивают.
  4. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:20
    +6
    Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев

    А если эта армия,потом не захочет уходить из европы?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:30
      +5
      Вот и подтверждение истины мозги со званием не выдаются, глупый парень хоть и енерал .
      Людишки сдриснули от войны к маме не хорошей а он им такое .
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:06
        +1
        Цитата: сайгон
        Вот и подтверждение истины мозги со званием не выдаются, глупый парень хоть и енерал .

        Вальдемар, не глупый парень, он чистокровный поляк, а любовь к холопам у них очень давняя. Холоп должен воевать за хозяина и работать на хозяина.
        Я даже не сомневался, что такой вариант предложат именно поляки.
        Ещё в армии короля Ян III Собеский, украинцы были значительной частью его армии, включая командный состав и воевали за Польшу, как пушечное мясо.
        В истории Польши не было рабства, но специально для восточных территорий (ukraina) была панщина — система, по мнению современных учёных, близкая к рабству. За убийство хлопа полагалось «наказание» в виде «месяца ареста или епитимьи, определенной священником».
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: sanik2020
      А если эта армия,потом не захочет уходить из европы?

      Цитата: сайгон
      Людишки сдриснули от войны к маме не хорошей а он им такое .

      А если ещё веселее случится?
      Мобилизуют, обучат, как сумеют, а они возьмут и в каком-нибудь воеводстве польском своего воеводу поставят и отделятся от Польши по факту наличия?
      Вот смеху будет, если поляки войсками бешенцев усмирять начнут!
  5. boriz
    boriz Сегодня, 11:24
    +4
    Недоумок. Не для того они бежали, чтобы воевать вместо поляков.
    1. Сергей_52
      Сергей_52 Сегодня, 12:36
      +1
      Мнение мяса никого интересовать не будет, если что...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    +7
    Сначала украинских беженцев мобилизуют,когда те кончатся и до наших " испугавшихся" доберутся.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      и до наших " испугавшихся" доберутся.

      Пятисотые, они везде пятисотые - сдриснут ! laughing
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 12:04
        0
        Ну заградотряды это не советское изобретение. А вполне себе европейское. Европейцы имеют многосотлетний опыт "мотивации" туземных армий.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +3
    сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев
    Не для того они бежали в Европу и в частности в Польшу, чтобы их поставили в строй и отправили на Украину воевать. Начнут отлавливать и силком "забривать" в солдаты побегут дальше по европам. Хотя возможно и наберут несколько сотен для западной ТВ агитки.
    1. Jager
      Jager Сегодня, 11:56
      +1
      Постреляют как дезертиров парочку, и приплыли "эмигранты"))
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:32
    +1
    Ага.... нашли дураков. Они для этого что-ли бежали из незалежной.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: Ulan.1812
      Ага.... нашли дураков.

      Вот как раз то и нашли, это рагули думали, что они самые умные и хитрые, но "на каждую хитрость, есть свой болт с резьбой".
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:33
    +1
    Поляки хотят еще немного "пушечного сала".
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 12:59
      0
      Поляки хотят еще немного "пушечного сала".

      Они просто старательно оттягивают то время, когда сами станут "пушечным мясом"
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:38
    0
    Тогда и поляков надо начинать отлавливать по всей Европе, там ведь тоже идет пополнение армии.
  11. Daishi
    Daishi Сегодня, 11:41
    +1
    Об этом и ранее говорилось, рано или поздно в котел бросят уехавших, это дешевле чем им пособия платить
  12. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 11:44
    +1
    У генералов , хоть и польских ,да хоть и любой другой армии , по определению нет мозгов laughing
    Как Скшипчак ( попробовал выговорить , чуть язык не сломал) представляет себе эту мобилизацию , юридические тонкости и правовыеобоснования??
    Европейские спецслужбы должны задерживать граждан Украины призывного возраста , проводить медосвидетельство и прочие осмотры и потом насильно их отправлять в некие лагеря для КМБ или сразу домой , в тероборону ,выдав предварительно АКМ и пару гранат ?!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: Самый вежливый
      Европейские спецслужбы должны задерживать граждан Украины призывного возраста , проводить медосвидетельство и прочие осмотры и потом насильно их отправлять в некие лагеря для КМБ

      Ровно про то же я выше сказал, не дочитав до Вашего комментария.
      А ну как они не захотят на Донбасс и там, в Польше, какое-нибудь из восточных воеводств к Украине присоединят? Или самостийность объявят? И как их потом? Войсками выгонять? Или денег дать, чтобы сами уехали?
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:44
    0
    Цитата: tralflot1832
    Сначала украинских беженцев мобилизуют,когда те кончатся и до наших " испугавшихся" доберутся.

    Из наших будут вербовать шпионов и диверсантов.
  14. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 11:45
    +1
    Мобилизовать в армию.
    Для начала трудовую.
    Будут работать за еду.
    Уверен, у большинства европейцев такое предложение найдет самую горячую поддержкиу.
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 13:04
      0
      Никакой поддержки не будет, наоборот местное население выступит против. Трудовая армия это бесплатная рабсила, которая отберет рабочие места у местных работяг, тем самым лишив их нажитого благосостояния и светлого будущего.
  15. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:45
    0
    Какой-то отставной генерал, в какой-то Польше ("что это за географические новости?"), что-то ляпнул. Как кому, а глупым, которых тут называть нельзя, этот пропагандистский перл несомненно понравится.
    Ну не будут мобилизовывать беженцев покуда существует такая формальная международная организация, как ООН. Фантазировать можно, но не чрезмерно.
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:45
    0
    Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны, предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев.

    Ну вот еще одно подтверждение того, что Европе не нужны украинцы, да и сама Украина, ей нужна война с Россией, но не своими силами, а силами "рагуль и хлопов".
    "Вы не думайте, что вы нам нужны в Европе, вы нам нужны для того чтобы из вас создать пушечное мясо, и от войны вы даже в Европе не спрячетесь !"
  17. Кариб
    Кариб Сегодня, 11:46
    0
    Не, не. Оставьте их себе, и с ними мучайтесь теперь. Они прекрасно смогут посорить вас с вашим правительством. Работать они не умеют и не хотят, а страны у них нет давно, политические прости.. утки...
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:46
    +1
    Генералу респект! Ждем пожаров в военкоматах!
  19. Кариб
    Кариб Сегодня, 11:47
    0
    Цитата: михаилл
    Поляки хотят еще немного "пушечного сала".

    И избавиться от нахлебников и бездельников.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:47
    0
    Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев
    . От же-ж красавец!!! А они за тем туда бежали, шоб вернутся и сдохнуть в полях/окопах???
  21. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 11:51
    0
    Ну этих теперь поляки решили подоить. Скипшак ценник огласите пожалуйста.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: tralmaster
      Ну этих теперь поляки решили подоить. Скипшак ценник огласите пожалуйста.

      Прогрессивная шкала, я думаю... С приграничного рванья - поборы поменьше. С куршевельских сидельцев - очень высокие, я полагаю.
  22. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:57
    -1
    Потом додумаются и из наших казахстанских и грузинских беженцев РОА создать.
    Одно хорошо - из беженцев и дезертиров войско так себе.
    Вот в тылу над населением издеваться - это они да, но тут и так желающие не переводятся. А нужны на передок, чтобы уменьшать наше количество снарядов и ракет, которые от этого "скоро кончатся"
  23. Грац
    Грац Сегодня, 12:03
    0
    А разве иностранные государства могут мобилизовать граждан других стран? по-моему тут генерал глупость говорит, максимум что они могут сделать это депортировать их обратно на Украину
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Грац
      А разве иностранные государства могут мобилизовать граждан других стран? по-моему тут генерал глупость говорит, максимум что они могут сделать это депортировать их обратно на Украину

      Хех, оно-то верно... но это история про другие государства, не про Польшу.
      А про Польшу... вы просто забыли, что небритый Пеннивайз законодательно закрепил полноправное участие Польши во внутренних вопросах Украины. Теперь польские власти - это полноценные хозяева над шароварным плебсом. Могут выпороть, могут под ружье поставить, могут казнить... права есть.
  24. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:33
    0
    Правильно, пан Скшипчак! Нормальный колонизаторский подход нормальной империи. В стиле британской короны: формировать отряды туземцев - чтобы они и дохли... а расово верные, белые премиум люди при этом не страдали.
  25. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:50
    0
    Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны, предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев.
    Помнится И.В. СТАЛИН сформировал польскую"армию" Андерса, так те в Иран ушли. Но тут конечно чуть история совсем другая, этим и уйти будет не куда, да и мелкобританцы за них "шептать" не будут, да и Вождя нет.
  26. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:53
    +1
    Смотри польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак, как бы эти поляки тебе второй фронт в Польше не открыли.
  27. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:05
    0
    Ничего хорошего в этом предложении для России не вижу и не понимаю радостных восклицаний уважаемых форумчан. А что, если они действительно смогут мобилизовать в Польше армию или хотя бы корпус? Даже при полном отсутствии мотивации десятки тысяч новых солдат - это не шуточки. А как принудить их воевать - они придумают. И заград. отряды, и штрафбаты, и много другое не вчера придумали.
  28. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:15
    +1
    Вот началось .Этого и стоило ожидать ,никуда ехать не надо в Польше украинцев 1 миллион и это в основном молодые люди . Надо отлавливать и вперед на утилизацию .
    Это та же ситуация что с тер обороной ,туда пошли самые хитрые ,по карманам шарить на блок постах . А их бац и всех на фронт .
  29. Клон
    Клон Сегодня, 13:23
    0
    Даааа...пришла беда, откуда не ждали... Ржу... laughing
  30. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 13:30
    0
    Тех граждан Украины, которые здесь находятся, мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее

    Я так понимаю, что пану генералу надоели украинские бешенцы - и он придумал лучший способ, чтобы те сами сбежали из Польши. smile
  31. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:13
    0
    Польский генерал предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев
    Логично. Остается вопрос боеспособности "боевых тараканов" request