Зампред Совбеза Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов

Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

Руководство военных ведомств стран – участниц Североатлантического альянса собирается на очередную встречу на авиабазе «Рамштайн» в Германии, чтобы обсудить ситуацию на Украине. В частности, планируется принять решение по поставкам киевскому режиму тяжелого вооружения. Свою точку зрения на эти действия стран НАТО выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Как отметил политик, встреча на авиабазе пройдет сразу после Давосского экономического форума. На этом мероприятии западные представители в один голос заявляли, что для урегулирования мирным путем ситуации на Украине Россия должна «проиграть на поле боя». Однако такой сценарий явно невозможен, подчеркивает зампред Совбеза РФ.- пишет Дмитрий Медведев.Он отмечает также, что поражение ядерной державы в обычной войне может привести к началу ядерного конфликта. Это – элементарный вывод, который можно сделать, но почему-то западные лидеры никак осознать такой перспективы развития ситуации не могут.Из поста Медведева следует, что наша страна не может позволить себе проиграть на Украине. Ведь это создаст угрозу самому существованию российского государства и народа, и чтобы избежать этих рисков, Россия будет принимать все возможные меры и использовать самые разные виды вооружений.