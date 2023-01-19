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Зампред Совбеза Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов

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Зампред Совбеза Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов

Руководство военных ведомств стран – участниц Североатлантического альянса собирается на очередную встречу на авиабазе «Рамштайн» в Германии, чтобы обсудить ситуацию на Украине. В частности, планируется принять решение по поставкам киевскому режиму тяжелого вооружения. Свою точку зрения на эти действия стран НАТО выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.


Как отметил политик, встреча на авиабазе пройдет сразу после Давосского экономического форума. На этом мероприятии западные представители в один голос заявляли, что для урегулирования мирным путем ситуации на Украине Россия должна «проиграть на поле боя». Однако такой сценарий явно невозможен, подчеркивает зампред Совбеза РФ.

Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

- пишет Дмитрий Медведев.

Он отмечает также, что поражение ядерной державы в обычной войне может привести к началу ядерного конфликта. Это – элементарный вывод, который можно сделать, но почему-то западные лидеры никак осознать такой перспективы развития ситуации не могут.

Из поста Медведева следует, что наша страна не может позволить себе проиграть на Украине. Ведь это создаст угрозу самому существованию российского государства и народа, и чтобы избежать этих рисков, Россия будет принимать все возможные меры и использовать самые разные виды вооружений.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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60 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:28
      +5
      С другой стороны, если там у всех дети, надо ли было ультиматумы ставить?
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:21
    -4
    Дмитрий Медведев, видимо сменил спичрайтера в тг..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:34
      +4
      Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:53
        -2
        Т.е СССР не распался? winked А то проигрыш в холодной войне был очень серьёзным. winked
        1. maximaniak
          maximaniak Сегодня, 13:35
          0
          Распался. но не проиграл крупный конфликт. так и сейчас враги мечтают развалить страну изнутри, ибо конфликт им не выиграть
        2. lucul
          lucul Сегодня, 14:00
          0
          Т.е СССР не распался? winked А то проигрыш в холодной войне был очень серьёзным

          Римская империя распалась на две части - Восточную и Западную ,не проиграв ,на момент распада, в войне . Или это другое ? )))
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:22
    0
    Тонкий намёк на толстые обстоятельства
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:22
    +3
    Ружье которое висит на стене, должно выстрелить по законам драмы.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:28
      +2
      70 с лишним лет уже не стреляет, а тут прям возьмёт и выстрелит?
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 11:37
        +2
        Цитата: Тарелка
        70 с лишним лет уже не стреляет, а тут прям возьмёт и выстрелит?

        Ну а что? Вполне... ведь закон жанра не в том, что ружье стреляет постоянно... а именно в том, что оно висит без дела весь спектакль - а в конце кэээк жахнет...
        1. solar
          solar Сегодня, 13:00
          +1
          ведь закон жанра не в том

          Смысл выражения в том, что если в спектакле ружье стрелять не должно по сценарию, то незачем его на стену вешать
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 13:55
            0
            Только проблема в том, что реальный мир это не спектакль. У него нет главного сценариста.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:29
      +3
      Не обязательно. К примеру помимо обычного "ружья" уже лет 10 есть "ружьё Бондарчука".
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: иван2022
      Ружье которое висит на стене, должно выстрелить по законам драмы.

      Очищение огнем! wassat
  5. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:23
    +9
    Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба
    Только в том случае, если среди элит нет предателей, как в СССР. Найдутся сейчас предатели мы снова проиграем.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:49
      +2
      Цитата: Alex66
      Только в том случае, если среди элит нет предателей, как в СССР. Найдутся сейчас предатели мы снова проиграем.

      Вся беда, что "чубайсят" даже дуст не берёт. Даже наоборот - какое-то время тихо сидели, соком от ваучеров питались, а сейчас голову подняли. Аж в Госдуме себе фракцию пробили.
      Если считать, что госдума у нас отражает настроения в народе, то что - трое из ста россиян, получается, по 90-м тоскуют, если за "Новых людей" проголосовали? И за Гражданку Лошадку, и за Прохорова ведь кто-то голосовал.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:51
      -2
      Кстати,а во Вьпнаме США что,не проиграли?
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 12:17
        +2
        Из Вьетнама, Кореи и Афганистана США ушли, а с позором или без это другой вопрос.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:42
          0
          Цитата: СергейАлександрович
          Из Вьетнама, Кореи и Афганистана США ушли, а с позором или без это другой вопрос.

          В Корее США выиграли вообще-то.
      2. Сергей_52
        Сергей_52 Сегодня, 12:34
        +2
        Во Вьетнаме шла речь о выживании США?
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:42
          +1
          Цитата: Сергей_52
          Во Вьетнаме шла речь о выживании США?

          А в СВО идёт речь о выживании России? Даже в розовых мечтах Зеленского есть лишь возращение к старым границам да денег чутка сверху.
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,а во Вьпнаме США что,не проиграли?

        Сейчас уже пытаются говорить, что нет. Лет через 10-20-30 будут Вьетнам ещё себе в победы записывать.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:24
    +3
    Понятие " зависит судьба" так же растяжимо, как и красные линии. Надо еще решиться использовать ядерный фактор, пока решимости такой не видно, чем пользуются партнеры.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    +6
    После вчерашнего сравнения Лаврова и сегодняшнего заявления Медведева,возникает мысль как бы не проскочить нам с США точку невозврата.В Лавров красавчик,зацепил так зацепил.Всё западное еврейство возмутилось как же так их поставили, на один уровень с Гитлером и Наполеоном.Они привыкли, что они только жертвы.Ага жертвы,которые со временем превратились в лже- пророков и сатанистов.Не все конечно ,а облачёные властью и деньгами.Запахло керосином.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:31
      +2
      Мне только непонятно, чем должно быть оскорбительно сравнение с Наполеоном. Во Франции свою революцию, продуктом которой как раз является Наполеон, празднуют открыто и на государственном уровне, кажется.
      Да и у нас в стране я не заметил, чтоб к нему было особо негативное отношение.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:34
        -2
        Наполеон ,просто первый " обьединитель" Европы против России.
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 12:00
          +3
          Наполеон ,просто первый " обьединитель" Европы против России.

          Ну конечно. Вот только антифранцузские коалиции, только с третьей стали называться антинаполеоновскими. А так то монархии Европы (Великобритания, Пруссия, Неаполь, Тоскана, Австрия, Испания, Нидерланды, Российская империя) объединились против Французской республики.
        2. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:58
          0
          Насколько я помню, основным противником Наполеон видел-таки Британию, а не Россию.
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:28
    0
    Зампред Совбеза Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов

    А Вьетнам,?вроде мелким конфликтом не назовёшь,со всеми родами войск и почти всеми видами вооружений.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 11:32
      +5
      не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба
      вряд ли можно сказать что от поражения во Вьетнаме судьба штатов зависела
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:29
    -1
    Vaincre ou disparaître ( être démembrée) la Russie n'a pas d'autre choix.

    yandex
    Победить или исчезнуть ( быть расчлененной) у России нет другого выбора.
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 11:50
      +3
      Цитата: YanniKounnar
      Победить или исчезнуть ( быть расчлененной) у России нет другого выбора.

      sad Тогда необходимо было тщательно и упорно к этому готовиться ! А не уничтожать свою армию до безпомощного состояния.
  10. Passeur
    Passeur Сегодня, 11:29
    -5
    Зампред Совбеза Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов

    То есть по Медведеву, США - не ядерная держава, а война во Вьетнаме - мелкий конфликт. Может Медведева в википедии забанили?
    1. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 11:39
      +3
      Медведеву бы не лишне вспомнить, что СССР проиграл вчистую вообще без всякого конфликта. Хоть крупного, хоть мелкого.
      И никакое ядерное оружие не помогло.
    2. Passeur
      Passeur Сегодня, 12:07
      0
      Судя по минусам, в википедии забанили не одного Медведева, "их там много".
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:31
    +5
    опять грозная болтовня, которую на западе никто не слушает и посмеивается, рассчитанная прежде всего на внутреннего "потребителя"
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:34
    0
    Вот если бы ещё подтвердить серьезность этих намерений применением самого не большого ядерного заряда на Украине уже сейчас...А так на Западе уже привыкли к этому сотрясанию воздуха со стороны нашего руководства.Более того скорее всего уже сегодня мы услышил комментарий Пескова что слова Медведева это всего лишь слова Медведева,а на самом деле Россия не применит ЯО даже если враг будет стоять под Москвой.
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:34
    +1
    Далеко-далеко... в на юге архипелага Марианские острова в западной части Тихого океана... есть уединенный островок.
    Гуам называется.
    У меня свежее предложение: на нём можно показать "партнёрам", что мы не шутим.
    Как они (очень эффективно) показали нам в 1946 году.
    Заодно, посмотрим как работает изделие "Посейдон" в реале, а не в мультике.
    Другого способа привести в чувство эту звиздоту полосатую просто не существует.
    Они же уверены, что русские только губы надувать умеют, стоя в третьей позиции...
    Нас не боятся.
    А значит, не уважают.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 12:01
      -1
      есть уединенный островок.
      Гуам называется

      Чем же этот островок виноват, пусть живёт... Лучше показать "как работает изделие "Посейдон" в реале" на другом острове, в реке Темза, напротив Бик-бена - вот это и приведёт "эту звиздоту полосатую" в чувство...
  14. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:35
    -2
    Он отмечает также, что поражение ядерной державы в обычной войне может привести к началу ядерного конфликта. Это – элементарный вывод, который можно сделать, но почему-то западные лидеры никак осознать такой перспективы развития ситуации не могут.
    Потому и не верят, что в нашей стране не видно по действиям власти, что это может случится.
  15. Индус
    Индус Сегодня, 11:36
    +3
    Цитата: tralflot1832
    После вчерашнего сравнения Лаврова и сегодняшнего заявления Медведева,возникает мысль как бы не проскочить нам с США точку невозврата.В Лавров красавчик,зацепил так зацепил.Всё западное еврейство возмутилось как же так их поставили, на один уровень с Гитлером и Наполеоном.Они привыкли, что они только жертвы.Ага жертвы,которые со временем превратились в лже- пророков и сатанистов.Не все конечно ,а облачёные властью и деньгами.Запахло керосином.


    Вас так радует запах керосина?
    Если случится столь желаемый уря-вояками бадабум, будет сложно строчить каменты на оплавленной клавиатуре.
    Это "ружье", СЯС, как раз и существует для того, чтоб быть никогда не примененным.
    Но с такими подставлятелями щек и добрыми вольцами, это уже граната в руках примата.
    Ядерный шантаж выглядит так жалко и убого.
    Дипломаты 180го уровня, чё.
    Чтоб не стать крысой, загнанной в угол, надо:
    1. Не быть крысой.
    2. Не загоняться в угол.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 11:44
      +2
      L'arme nucléaire dont vous dites "n'existe que pour ne jamais être utilisé. " a pourtant déjà été utilisé par DEUX fois et qui plus est contre des civils !
      Hiroshima & Nagasaky ne pas oublier ce crime de la "démocratie" Américaine...

      yandex
      Ядерное оружие, о котором вы говорите, "существует только для того, чтобы никогда не быть использованным". "тем не менее, его уже дважды применяли, и более того, против мирных жителей !
      Хиросима и Нагасаки не должны забывать об этом преступлении американской "демократии"...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:23
      0
      Мне это тоже не приятно,а что делать?В случае проигрыша нашу судьбу предсказали.Так что пусть весь мир в труху,пока только на словах.А там посмотрим.Они тоже не бессмертные и их дети тоже под прицелом.А не как в первые две мировые.
  16. Gromit
    Gromit Сегодня, 11:37
    0
    Серьёзно?
    Опыт США во Вьетнаме и Союза в Афганистане ничему не научил?
    На кого этот бред рассчитан?

    Если уж у Никсона не получилось напугать Союз разыгрывая из себя психопата, то Медведеву НАТО точно не напугать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:45
      +1
      Да ладно, фэйсу надо на пабликах отметит я, опять и снова... но, "денег нет, а вы держитесь" и прочую лабуду, никто забывать не собирается.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:23
      +1
      Серьезнее некуда. США, ни в Афганистане, ни в Корее, ни в Афганистане, не вели боевых действий на собственной территории и територию США при этом не обстреливали.
      А сейчас мы имеем факт атаки ядерных ракетоносцев в Энгельсе и систематические обстрелы российской территории.
      И, ядерные боеприпасы, если и полетят, то в первую очередь на Украину.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:37
    +1
    Дима, а ядерные державы воевали хоь раз в крупных конфликтах напрямую?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:43
      +1
      Если и поменяло спичрайтера, то это было шило на мыло...
      Они там совсем... за лохов народ держат?
  18. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:39
    0
    Стратегические бомбардировщики уже давно по аэродромам рассредоточены,осталось только пустые причалы оставить в наших " осиных гнёздах".Интересно звонить после этого друг другу будут?
  19. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:47
    -4
    Так против себя и намек кинул. американцы хоть применили бомбы и знают как это работает ,а тут красные линии )))позорище
  20. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:52
    -1
    Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

    - пишет Дмитрий Медведев.

    Он отмечает также, что поражение ядерной державы в обычной войне может привести к началу ядерного конфликта. Это – элементарный вывод, который можно сделать, но почему-то западные лидеры никак осознать такой перспективы развития ситуации не могут.

    Да да, все правильно, только он (Запад) надеется не войну выиграть, он надеется устранить Путина и на то что одновременно какой-нибудь ими раскрученный донельзя "супер-патриот" направит патриотическую энергию на слом власти, а затем и развал России.
    ---
  21. Sniper
    Sniper Сегодня, 11:55
    +1
    Что -то Дима горячится. а когда крупные ядерные державы, вступали в вооруженный конфликт между собой? что-бы говорить что да как?
  22. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:04
    +2
    Чего?
    Корея - ну ладно не выиграли, но и не проиграли (хотя как посмотреть - Ким с Ядерной бомбой и МБР до Штатов).
    Берлин (проиграл СССР) - Куба (проиграла США) - ну ладно возьмем за ничью.
    Вьетнам и вся политика ЮВА - США проиграли, потеряли регион на 20-30 лет (привет той же Индонезии, например), начались такие процессы внутри, что если бы еще пара ошибок, то история бы не о крахе СССР в конце 80-х писалась, а о крахе США в конце 60-х.
    Иран - проиграли в просто в чистую. Вот тут идеальное сравнение с Украиной. Шах - это как Янукович, его свергли на майдане, пришли те, с кем невозможно уладить дела к какому-то длительному компромиссу, все миллиарды денег, новейшее вооружение (те же Томкеты, Ф22 своего времени) перешли к врагам. Посольство захвачено и грозят перевешать всех дипломатов, если США не сделает, что хочет Иран. И что? США утерлись по факту (алжирский договор - иранконтрас). А непримиримый режим сегодня клепает Бомбу Ядерную, и Бурю в Пустыни №2 никто ему за это делать не собирается. На лицо, тотальное поражение.
    Китай - южный поход провалился полностью. Исторические территории Китая и сегодня оккупируются Вьетнамом, если брать изначальный казус белли и перенести его на карту. И никакая бомба не помогла.
    СССР - Афганистан, результаты которого являются проблемой и сегодня.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:21
      +1
      Все, что вы перечислили не попадает в категорию "... конфликтов, от которых зависит их судьба (читай существование)". Похоже Медведев учится "подстилать соломку" своим высказываниям. С другой стороны, подобное заявление можно трактовать как "а ничего страшного, Россия останется, если вдруг все так повернется, как у США во Вьетнаме".
  23. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:13
    +3
    Судя по почти одномоментнам заявам М и Кадырова, как раньше Кадырова, Симонян и прочих, и лихорадки в сми о "грязной бомбе" - сейчас схлынувшей без следа, как по мановению волшебной палочки, - идет просто нагнетание и запугивание.

    Запад пытаются запугать, - и тог неоднозначен ,даже Китай выступил с вежливым предупреждением о недопустимости ЯО по украине.
    Своих граждан нагнетают страхом, чтоб не обращали внимания на все остальное.
    А когда эти же запугивающие чиновники потом пообещают не применять ЯО по мелочам на украине, то электорат им же и был благодарен...
  24. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:14
    0
    Хороший намек, только вот США то как раз проиграл, правда конфликт был покруче чем с Украиной, да и далековато от метрополии.
  25. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 12:41
    0
    Просто такие заявления надо подкреплять типа испытаниями ЯО на Новой Земле, после длительного перерыва, установкой боеголовок на ракеты, где по договору оставлена моноблочная часть.
    Кроме того четко и ясно объяснить позицию России, что для нас война на Украине и ее проигрыш означает распад государства, со всеми последующими миллионными жертвами для народа, как после распада СССР, в том числе и неродившимися, так называемый "русский крест". Аналог из истории это не Афган или Вьетнам, на которые было всем плевать, по большому счету, а советские ракеты на Кубе, когда самый что ни на есть "кровавый диктатор" Кеннеди четко и ясно заявил: не уберете - ядерная война и плевать, это угроза существованию нашего государства. Так и здесь, прямо спросить - много государств готово гореть в ядерном огне за украину?
    А всякие страшилки, что и нам типа крандец...так он нам по любому при поражении, развал с междуусобными войнами, сотни тысяч погибших в них и миллионы не родившихся...лишь бы никого не напугать применением тактических ЯО по украине да и по польше. Никто не то что за украину, за польшу то с норвегией в ядерный огонь не полезет, все 5ой поправкой пугают
    1. Gromit
      Gromit Сегодня, 13:57
      +1
      Ну хорошо, вот мы значит трясём дубинкой, нас также вежливо посылают.
      Далее что? По какому объекту на Украине предлагает ударить ТЯО? По Артёмовску?
      Будем каждую пядь исконно русской земли превращать в заражённый пепел?
      И чем это должно напугать наших уважаемых партнёров?
      Со смеху думаете помрут?)
  26. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:13
    0
    Если ядерная держава боится применять яо то она уже простая.
  27. Serega1
    Serega1 Сегодня, 13:55
    0
    Вьетнам, Афганистан, Корея? Медведеву надо меньше говорить.