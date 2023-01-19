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Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка под Артёмовском

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Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка под Артёмовском

Из Артёмовско-Соледарской агломерации поступает информация о том, что населённый пункт Клещеевка после нескольких дней боёв освобождён российскими силами. Нужно отметить, что несколько дней назад об освобождении Клещеевки заявил канал WarGonzo, однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал репортёров не торопить события. По словам Пригожина, как только тот или иной населённый пункт будут взяты, эта информация будет подтверждена им лично – тогда можно говорить о полном освобождении.


Теперь Евгений Пригожин подтверждает освобождение Клещеевки, традиционно подчёркивая, что в штурме этого населённого пункта принимали участие бойцы группы «Вагнера».

На данный момент бои уже вышли за пределы Клещеевки. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в северном направлении – к городу Артёмовск (Бахмут). При учёте того, что именно Клещеевка была основной трудностью для российских подразделений на подступах к Артёмовску с юга, можно говорить о том, что после освобождения села есть все шансы на успех на этом направлении.



При этом в ЧВК «Вагнер» отмечают, что противник пока не собирается покидать Артёмовск.

Евгений Пригожин:

Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК Вагнер.

Напомним, что несколько дней назад ЧВК «Вагнер» освободила Соледар. При этом в боях за Соледар по самым скромным подсчётам было уничтожено до 7 тысяч солдат противника. В самом «Вагнере» называют цифры до 15 тысяч. Есть десятки пленных солдат ВСУ.
Использованы фотографии:
пресс-служба Евгения Пригожина
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26 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 11:25
    +7
    Молодцами вагнеровские бойцы! Интересно, какие части ВСУ противостояли им в Клещеевке?
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 11:54
      +2
      Самое интересное, что ЧВК Вагнер воюют с использованием гаубиц Д-1 образца 1943 года и побеждают. Д-1 у "Вагнера" в качестве батальонного орудия. Наряду с минометами. Работают на дальности 9-10 км.

      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 12:22
        +5
        На данный момент бои уже вышли за пределы Клещеевки. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в северном направлении – к городу Артёмовск

        Работайте братья, нелегко вам будет, берегите себя!
        Назад пути у нас уже нет, только вперёд. soldier
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 13:48
        0
        Ну а что ж...Насколько я помню ,Д-1 -довольно-таки лёгкое орудие !
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:37
      +2
      Цитата: monetam
      Молодцами вагнеровские бойцы! Интересно, какие части ВСУ противостояли им в Клещеевке?


      По крайней мере известно о роте 63-й механизированной бригады и роте 30-й бригады,бывших в Клещеевке.
      Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов и топлива в Артёмовске. Из-за дефицита боеприпасов позиции между Соледаром и Артёмовском (Бахмутом) 15 января покинули подразделения 8-го полка специального назначения, а также подразделения 17-го и 42-го батальонов 57-й мотопехотной бригады.Эти соединения ранее размещались в районе посёлков Подгородное и Ягодное, на стыке административных границ Артёмовска и Соледара, однако были вынуждены отойти западнее из-за продвижения ВС РФ и ЧВК «Вагнер».
      Ещё два соединения — рота 63-й механизированной бригады и рота 30-й бригады — были вынуждены покинуть позиции на юге в районе Клещеевки. Причиной также стал острый дефицит боеприпасов.Подавляющая часть снарядов уничтожается на складах авиацией и дальнобойной артиллерией ВС РФ. Подвоз новых снарядов затруднён из-за высокой огневой активности российской армии в этом районе. В результате перебоев с поставками боекомплектов артиллерийские орудия калибра 122 и 152 мм подразделения ВСУ зачастую бросают прямо на позициях.

      https://k-politika.ru/ukrainskie-artilleristy-po-oshibke-udarili-po-svoim-ubiv-50-chelovek/
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:30
    +3
    Отличная новость от Евгения Пригожина , до полного охвата Артемовска остается совсем немного. good
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:05
      +8
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Отличная новость от Евгения Пригожина , до полного охвата Артемовска остается совсем немного.

      Ну, еще прилично. Надо все дороги перерезать, и на Часов Яр тоже. Здесь более важным является поступательность успехов. Что бы противник не делал, на него накатывает вал наступления, как асфальтовый каток. Инициатива утрачена, так может и слом произойти... Очень на это надеюсь. Гнуть, гнуть...и хрусть!
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:40
        +1
        Додавят парни, догнут , у них русский характер.
  3. polk26l
    polk26l Сегодня, 11:31
    +3
    Молодцы "Вагнеровцы"! Так держать и дальше! Вы настоящие воины!
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:35
    +2
    Бритские разведчики напряглись.........
  5. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 11:35
    -5
    Похоже Евгений Пригожин у вас единственный , чьим заявлениям можно доверять , остальные что то или мямлят непонятное или несут дичь лютую laughing
    Ведь какой то военкор ранее уже сообщал о взятии Клещеевки , хотя это никем и не подтверждалось...
    1. maiman61
      maiman61 Сегодня, 11:57
      0
      Остальные "полководцы", борятся с бородами солдат, номерами автомобилей от волонтеров и планшетами.
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:38
    +2
    Еще по теме:
    МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
    По его словам, бойцы "Вагнера" и подразделения ВС РФ на данный момент блокируют Артемовск
    По его словам, по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои, инициатива "полностью находится на нашей стороне, ежедневно уничтожается противник, очень большие потери он несет и в живой силе, и в технике".
    По его словам, зона ответственности его подразделений - от недавно освобожденного Соледара до Кременной, но ожесточенные бои идут не только там: "Противник из последних сил пытается что-то сделать, чтобы оправдать доверие своих западных хозяев".
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 11:44
      +4
      Увы, до окружения, хотя бы оперативного, ещё далеко. Даже если дорога из Бахмута на Славянск перерезана, а дорога на Константиновку под обстрелом, у противника есть ещё дорога на Часов Яр.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:39
    +1
    Вагнеровцы ведут бои атакующего стиля... несут потери конечно... но добиваются результатов.
    Очень интересны столкновения вагнеровцев с ССО ВСУ... очень опаснейший противник оснащенный хорошей техникой для разведки позиций вагнеровцев.
  8. divan
    divan Сегодня, 11:39
    +1
    Браво "вагнеравцам"!! так держать!!! не понятно только а что делает кагорта генералов разных род войск, обвешенных медальками как новогодняя ёлка, почему их не видно и не слышно? ( видимо погрязли в междуусобчике)
  9. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 11:43
    +1
    Пригожин молодец.. по зернышку собирает русские земли!
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:47
    +3
    Гитлер в аду на сковороде вертится от новостей: Вагнер (его любимый композитор) люто бьет евронацистов, складывая из них поленицы типа дров.
    Хотя у Адольфа ТАМ становится больше сторонников.
    Но та сковорода большая - всем должно хватить.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:58
    -1
    Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка под Артёмовском
    . Конкретно и понятно.
    Зато в других местах, много чего не понятного...
    Даже пытаться разобраться... не, не, слишком много странного, наводит на разные мысли, не хорошие.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:13
    +6
    Если вагнера настолько эффективны почему не создать на их базе школу для младших, средних, старших командиров?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:21
      +5
      Кстати, этот вопрос задают многие, хотя рассматривают его сильно шире.
      ЧВК не могут заменить регулярную армию, там задач и функций много, много, любой кто с ними столкнется, вынужден будет обюрократится, т. е. потеряет те преимущества, которые у него есть сейчас.
      Так шо, одно другое заменить не может, только сотрудничество, во всем, что необходимо.
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:22
      +2
      Для МО такой расклад как серпом известно по какому месту.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:35
        -2
        МО придётся шевелится, потому как явные пробелы в организации армейской структуры, подрывают боеготовность подразделений, сверху до низу!
        Офицеркий состав, готовить надо по другому, да и нехватка ощущается на многих уровнях.
        В общем, дело делать придётся, не смотря ни на что. Сотрудничать с иррегулярными подразделениями, учится у них, перенимать опыт и выдвигать их командиров в командиры везде, где необходимо и будет польза.
  13. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 12:38
    +1
    Пригожин герой России!
    Берегите себя Вагнеровцы!
    Пока Вaгнеровцы освобождают Артемовск вся росийская либерастня говорит "фу зеки на войне" или" какая страны такие и герои-вагнеровцы могут стать депутатами" А факт о окружении Артемовска и взятия населенных пунктов просто игнорируется
  14. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 12:40
    +4
    Все мои родственики из всу говорят что под "Бахумутом" Ад что потери украинцев ужсающие и что у вагнеровцев потери небольшие
    ОТЛИЧНО РАБOTAETE ВАГНЕРОВЦЫ!
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:40
    0
    Новый успех Вагнера, который знает на земле, как показать, что он может продвигаться вперед, успешно сражаться и храбро