Евгений Пригожин заявил о полном освобождении села Клещеевка под Артёмовском

Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК Вагнер.

Из Артёмовско-Соледарской агломерации поступает информация о том, что населённый пункт Клещеевка после нескольких дней боёв освобождён российскими силами. Нужно отметить, что несколько дней назад об освобождении Клещеевки заявил канал WarGonzo, однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал репортёров не торопить события. По словам Пригожина, как только тот или иной населённый пункт будут взяты, эта информация будет подтверждена им лично – тогда можно говорить о полном освобождении.Теперь Евгений Пригожин подтверждает освобождение Клещеевки, традиционно подчёркивая, что в штурме этого населённого пункта принимали участие бойцы группы «Вагнера».На данный момент бои уже вышли за пределы Клещеевки. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в северном направлении – к городу Артёмовск (Бахмут). При учёте того, что именно Клещеевка была основной трудностью для российских подразделений на подступах к Артёмовску с юга, можно говорить о том, что после освобождения села есть все шансы на успех на этом направлении.При этом в ЧВК «Вагнер» отмечают, что противник пока не собирается покидать Артёмовск.Евгений Пригожин:Напомним, что несколько дней назад ЧВК «Вагнер» освободила Соледар. При этом в боях за Соледар по самым скромным подсчётам было уничтожено до 7 тысяч солдат противника. В самом «Вагнере» называют цифры до 15 тысяч. Есть десятки пленных солдат ВСУ.