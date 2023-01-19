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Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны

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Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны

Во Франции идет сильнейший спад уровня рождаемости со времён окончания Второй мировой войны, передаёт французский телеканал France 3. При этом отмечается, что основной причиной нежелания французов заводить детей является боязнь потенциальных родителей за будущее своих отпрысков.


Телеканал напоминает, что снижение рождаемости ведёт к изменению возрастного контингента населения Франции в сторону увеличения пожилых людей, что, в свою очередь, непременно повлияет на экономический рост в сторону его снижения.

France 3 приводит ряд примеров того, как и почему снижается рождаемость в стране. Так, в одной французской семье в департаменте Валь-д’Уаз родился мальчик по имени Эльвен, родители которого очень рады его рождению. Однако, родители говорят, что это будет первый и последний ребёнок в их семье и что они направят всё свои силы на воспитание и образование этого ребёнка, передаёт телеканал.

Следует отметить, что по словам родителей Эльвена, они больше даже не боятся за его будущее, сколько хотят пожить для себя. Это естественное желание людей, живущих в эгоистичном бездуховном обществе.

Это (один ребёнок) оставит нам время для себя, для наших дел и развлечений

- сказала мать Эльвена Шарлин Уден в интервью France 3.

В качестве другого примера телеканал приводит другую французскую семью, где родился второй ребёнок – девочка по имени Джинна. Однако её мать Джессика Моргадо говорит, что всё происходящее вызывает тревогу относительно будущего детей. Джессика вспомнила и о коронавирусе, и о событиях на Украине и о проблемах в экономике страны.

По данным, приводим France 3, в 2022 году во Франции родилось 723 тысячи детей, что на 19 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Самое страшное, что такого снижения рождаемости не было со времён Второй мировой войны, отмечает телеканал.

Проблема ещё усугубляется тем, что эта тенденция будет сохраняться и далее, что не может не оказать отрицательного влияния на экономику Франции.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:26
    +2
    Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны
    Хрень. Кто переживает повышение в Европах, а у нас? request
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны
      Хрень. Кто переживает повышение в Европах, а у нас? request

      А что в Европе тоже были "святые девяностые?"
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:29
    +1
    Так у толерастов дети того...не рождаются. Природой так устроено что гомолюди должны вымереть.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:54
      +2
      Ерунду полную пишите. У нас тоже падение рождаемости за исключением некоторых регионов. Пару лет назад, коэффициент рождаемости был 1,67 (могу соврать, но не сильно - значительно ниже 2), т.е. мы даже имеющееся сейчас население в следующем поколении не увидим. Тоже что ли такая же причина? В Китае катастрофическое падение рождаемости, аж ниже чем у нас - тоже все гомо тому причиной?
      И хуже всего, что вся ветка комментариев в бреде, подобном вашему. Совсем уже люди что ли думать и анализировать.
      разучились.
      И нет, причина даже не в достатке, что показывает частично Азия и Европа, никакими маткапиталами это не исправить. Это всего лишь влияние эмансипации, того, что женщины вышли из шор так любимого немцами ККК и строят карьеру, ценят внешность, независимость и тд, что и мужчины и женщины сильно перенесли вправо возраст брака и рождения детей и тп.
      Это объективная реальность, связанная именно с социальной эмансипацией, продолжительностью жизни, но уж никак не с сексуальной ориентацией или доходом (по крайней мере, - не в сколь нибудь значительной части).

      И не понимаю смысла статьи, о том, как же у них там во Франции - а сколько мы теряем мало того, что со своей демографией, так же и с волной эмиграции (и нет, не надо нести чушь, что все они поголовно предатели и тп, это совершенно не так)?
      Но если не брать эмиграцию, то и мы, и вся старая Европа, и большая часть Азии, включая Японию и Китай имеют совершенно идентичный демографический отрицательный тренд. И в этом мы сущностно ничем не отличаемся от Франции
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 14:19
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        В Китае катастрофическое падение рождаемости, аж ниже чем у нас

        Падение действительно сильное, но в Китае естественный прирост 4,8%. Им нормально. А вот у нас убыль.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:29
    +1
    Как-то все предлоги приведены приличные......, а по сути многолетние тенденции ЛГБТ приносит свои плоды..... , я далек от мыслей, что идет снижение рождаемости в стране в мусульманских семьях, просто вымирает коренное население по приличным и не приличным причинам...... Ну да туда вам и дорога.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:30
    +1
    Так у папы №1 и №2 детей в принципе быть не может, ну так педиатры и гинекологи говорят.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    -3
    Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны
    А где в гейропе с рождаемость норм??? Да и вообще, в какой из "развитых" стран, с рождаемость все хорошо???
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 14:04
      0
      Да всё нормально у них, как указано в статье во Франции родилось 723 тысячи детей, а у нас тем временем за 11 месяцев 2022 года родилось всего 1.2 млн детей. Вот только во Франции населения 65млн, а у нас 145 млн, и для того чтобы догнать их по относительной рождаемости у нас должно было родиться в 2022 минимум 1.5 млн детей.
      https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/194853
      И это еще не учитывая сколько молодых уехало заграницу. В общем автор статьи просто набросил, а на деле оказывается что мы куда менее "духовные", судя по тому что рождаемость у нас хуже.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 14:05
      -1
      Цитата: rocket757
      Да и вообще, в какой из "развитых" стран, с рождаемость все хорошо???

      Израиль, Австралия, Ирландия, Турция, Канада, США, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Кипр, Китай, Малайзия... Ещё много развитых стран где с рождаемостью окей.

      Сложно найти другое - где низкий уровень жизни и отрицательная рождаемость. Это Молдавия и Россия.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:32
    -2
    Не а что вы хотели, традиционные семейные ценности похороннены, церковные каконы тоже, молодеж хочет жить только для СЕБЯ и ей фиолетово на семью, страну и веру, чайлд фри набирает обороты практически везде, к чему шли, того и достигли, причём уже во многих странах.
  7. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:33
    0
    Беженцами перекроют прирост. От Франции там только территория, а французов там почти не осталось.
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:37
    -1
    Мы не хотим как во Франции, но похоже французы хотят как у нас.

    Пока что у них происходит естественный прирост, но у же до нашей отрицательной рождаемости остается совсем недалеко.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:39
    +1
    Поколение " милениум" ,сами воспитали ,а теперь не нойте.Ни чего в собственности ,всё в аренде.Зато свобода и мобильность.
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:40
    +1
    А вклад алжирцев и марокканцев в демографию не влияет?
  11. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:43
    +4
    Как будто у нас всё с этим хорошо. Воспитание населения в духе общества потребления, ипотечное рабство, безработица, произвол работодателей, отсутствие уверенности в завтрашнем дне принесли свои плоды. Молодёжь не стремиться в брак, старается пожить для себя, затем решить свои проблемы и о детях к сорока годам вспоминает, когда уже поздно.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:51
      0
      Воспитание населения в духе общества потребления, ипотечное рабство, безработица, произвол работодателей, отсутствие уверенности в завтрашнем дне принесли свои плоды.

      +- со всем согласен, кроме "ипотечного рабства". На той же Украине ипотечной программы вообще нет, люди кредиты берут и выплачивают их десятилетиями. А у нас вкладывают материнский капитал, который (внезапно) тоже далеко не везде имеется.
    2. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 14:17
      0
      Просто жилплощадь дорогая в городах, в таких условиях больше одного ребенка уже тяжело завести. Раньше хоть в деревнях жизнь была, и низкая городская рождаемость сглаживалась многодетными семьями из деревень.
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:43
    -3
    Когда американцы поняли, что очень скоро компьютеры смогут делать почти все, что и люди, вот тогда и началось продвижение ЛГБТ, начались пандемии. Сейчас будут постоянные мировые военные конфликты, чтобы классические семьи тревожились и то же меньше рожали.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 14:02
      +1
      тогда и началось продвижение ЛГБТ, начались пандемии

      Ну, продвижение этого самого началось ещё до нашей эры, а пандемии случались задолго до открытия Америки.
  13. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 13:46
    0
    брехня алжирцев марроканцев по 6-7 детей Нант вообще в 2016 когда я был там был маленьким филиалом Ташкента))
  14. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:47
    +2
    Это естественное желание людей, живущих в эгоистичном бездуховном обществе.
     Тип капитализм у них?Бездуховный,эгоистичный..А у нас капитализм другой, с милой гагаринской улыбкой, духовный и общественный.. smile
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:56
    -3
    Трансгендеров и гомиков расплодили и хотят чтобы при этом рождаемость повысилась! Кто бы этим садомитам объяснил, что дети из жопы не рождаются.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:04
    +2
    Не понял, а турки и арабы во Франции тоже не хотят рожать?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:16
      0
      Так вот они то и рожают.))))))).........................................