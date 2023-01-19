Франция переживает максимальное снижение рождаемости со временем Второй мировой войны

Это (один ребёнок) оставит нам время для себя, для наших дел и развлечений

Во Франции идет сильнейший спад уровня рождаемости со времён окончания Второй мировой войны, передаёт французский телеканал France 3. При этом отмечается, что основной причиной нежелания французов заводить детей является боязнь потенциальных родителей за будущее своих отпрысков.Телеканал напоминает, что снижение рождаемости ведёт к изменению возрастного контингента населения Франции в сторону увеличения пожилых людей, что, в свою очередь, непременно повлияет на экономический рост в сторону его снижения.France 3 приводит ряд примеров того, как и почему снижается рождаемость в стране. Так, в одной французской семье в департаменте Валь-д’Уаз родился мальчик по имени Эльвен, родители которого очень рады его рождению. Однако, родители говорят, что это будет первый и последний ребёнок в их семье и что они направят всё свои силы на воспитание и образование этого ребёнка, передаёт телеканал.Следует отметить, что по словам родителей Эльвена, они больше даже не боятся за его будущее, сколько хотят пожить для себя. Это естественное желание людей, живущих в эгоистичном бездуховном обществе.- сказала мать Эльвена Шарлин Уден в интервью France 3.В качестве другого примера телеканал приводит другую французскую семью, где родился второй ребёнок – девочка по имени Джинна. Однако её мать Джессика Моргадо говорит, что всё происходящее вызывает тревогу относительно будущего детей. Джессика вспомнила и о коронавирусе, и о событиях на Украине и о проблемах в экономике страны.По данным, приводим France 3, в 2022 году во Франции родилось 723 тысячи детей, что на 19 тысяч меньше, чем в предыдущем году. Самое страшное, что такого снижения рождаемости не было со времён Второй мировой войны, отмечает телеканал.Проблема ещё усугубляется тем, что эта тенденция будет сохраняться и далее, что не может не оказать отрицательного влияния на экономику Франции.