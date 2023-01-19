Глава МИД Саудовской Аравии: Наблюдаются подвижки в завершении войны в Йемене

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд рассказал о наблюдающихся подвижках в завершении войны в Йемене, однако, по его словам, предстоит проделать ещё много работы по заключению соглашения о прекращении огня. Заявление было сделано им во время его выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как уточнил глава саудовского внешнеполитического ведомства, добиться перемирия в конфликте, длившемся в этой стране на протяжении последних 8 лет, удалось лишь путём политического диалога.В то же время специальный посланник ООН по Йемену Ганс Грундберг признал, что полное прекращение войны – задача не из лёгких, но, как утверждает дипломат, уже были предприняты серьёзные шаги в этом направлении.Коснулся принц Фейсал и палестино-израильского конфликта, призвав вновь избранного премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приложить усилия для его урегулирования.Отметим, что нынешний глава израильского кабмина взял на себя обязательство поддерживать формальные связи с официальным Эр-Риядом после того как его страна подписала мирный договор о нормализации отношений с Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в 2020-м году. До этого Бахрейн многие годы, как и большинство стран арабского мира, не признавал официально Израиль, активно выступая за создание независимого Палестинского государства. Саудовская Аравия же, в свою очередь, также активно содействует Палестине на её пути к сохранению своей государственности.