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Французские власти рассматривают возможность поставки Киеву танков Leclerc как способ убедить ФРГ в поставке танков Leopard 2

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Французские власти рассматривают возможность поставки Киеву танков Leclerc как способ убедить ФРГ в поставке танков Leopard 2

Правительство Франции рассматривает возможность поставок киевскому режиму танков Leclerc. Подобный шаг призван убедить власти Германии одобрить поставки Украине танков Leopard.


Как сообщает американское издание Politico, решение о поставках этих танков еще не принято, однако Париж может пойти на этот шаг ради того, чтобы Берлин поставил украинской армии имеющихся на вооружении Бундесвера танков Leopard 2. В опубликованном в газете материале уточняется, что поставки необходимо осуществить уже в ближайшее время, иначе, по мнению авторов статьи, понадобятся поставки военной техники уже для обороны украинской столицы.

В материале издания также указывается, что поставки танков Leopard являются максимально возможным шагом официального Берлина, на который немецкие власти могут пойти под давлением своих ключевых партнеров по военному блоку НАТО. Германия, однако, подчеркивает, что сделать это должна не в одиночку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно утверждал, что поставки немецких танков не состоятся, если другие страны НАТО, в том числе и США, не отправят киевскому режиму свою военную технику. В случае с США имеются в виду поставки танков Abrams.

Также сообщается, что на полях Давосского экономического форума Шольц всячески стремился уйти от ответов на вопросы, связанные с вероятными поставками танков Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за проявления нерешительности в вопросах поставок украинской армии своих танков.
Автор:
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48 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:13
    +5
    Ну, а Леклерк на Украине это вообще будет номер.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:16
      +3
      В смысле?Да,машина дорогая,но ради навредить нам ничего не жалко.Понятно ,что смогут поставить роту,не больше
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:19
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Да,машина дорогая,но ради навредить нам ничего не жалко.

        Ну сложнее в эксплуатации, что Лео, что и "Амбарчика" . А главное , ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ОЧЕНЬ. По стоимости он точно в тройке самых дорогих танков мира
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 13:09
          +1
          Цитата: svp67
          А главное , ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ОЧЕНЬ. По стоимости он точно в тройке самых дорогих танков мира

          Когда кто в армии считал стоимость техники и вооружения. Главное это эффективность. На остальное плевать.
          Стоимость волнует только начфина главнючего. Это у того поджилки начинают трястись когда ему документы подсовывают на оплату.
          Что касается поставок Леклерка или Абрамса, Чиффтена, Леопарда. По в поставку входят ремкомплект и расходные материалы.
          Вчера министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил об отправке на Украину новой партии вооружений, среди которых:
          - 14 основных боевых танков Challenger 2.
          - 8 единиц САУ AS90.
          - 100 бронемашин, в том числе БТР Bulldog, машины разминирования и понтонно-мостовые машины.
          - 100 тысяч артиллерийских снарядов.
          - 100 ракет ПВО средней дальности.
          - Десятки БЛА.
          - Комплект запасных частей для ремонта 122 танков и бронемашин.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:25
      0
      Избавляются от всего бесполезного хлама типа всех этих амх и челиков а абрашки и лео там хламом не считают вот и зажали.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    +4
    Абрамсы,Челенджеры,Леопарды,Леклерки- ничего не забыли?
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:20
      +1
      Абрамсы, Челенджеры, Леклерки и Леопарды - все танки для ВСУ будут без ДЗ
      посмотрим на Лео и Леклерк в кустарном обвесе с ДЗ Контакт-1
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:21
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Абрамсы,Челенджеры,Леопарды,Леклерки- ничего не забыли?

      Ариете, К2, Тип 10
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:40
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Абрамсы,Челенджеры,Леопарды,Леклерки- ничего не забыли?

      F-16, F-35 а там и до B61 не долго, благо в Европе они уже имеются и не для красоты конечно.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 12:51
        +3
        Список внушительный получается,это не есть хорошо...
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:15
    +4
    Можно согласиться с Артамоновым - власть своей нерешительностью по изоляции поля боя может дождаться декабристов на площади.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:25
      0
      все эти декабристы сразу поедут в сибирь
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 12:49
        -5
        А кто нас туда отправит?
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:02
        +3
        все эти декабристы сразу поедут в сибирь

        Не декабристов надо пинать а на угрозы реагировать вовремя и адекватно. Все наши меры внутри и снаружи - половинчатые. Напугать можно реальным военным союзом и/или решимостью применять ЯО. (Кстати сколько его там на хранении, пора готовить). Если и эти меры западный вермахт не остановят - тогда терять нечего.
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 12:38
      +3
      Так а все к этому и идёт семимильными шагами. Я уже давно говорю что окружение Путина доведет его туда же куда и окружение Николая 1 привело . Людей менять надо , не бояться их под суд отдавать предателей . Люди должны видеть и знать
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 12:45
        +2
        Как то интересно Вы отделяете Путина от отвественности за происходящее, разве не он сам сформировал тёплые местечки своим людям?
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:16
    +2
    Французы вертолеты пусть еще дают, классные машины.
    Для Зеленского, для Турчинова, для Залужного, для Ермака, Данилова и Авакова.
    Им же лететь пора!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      -1
      Этих "Пум" там уже с полсотни.Пусть выбирают в качестве личной машины.Выбор есть
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: faterdom
      Французы вертолеты пусть еще дают, классные машины.
      Для Зеленского, для Турчинова, для Залужного, для Ермака, Данилова и Авакова.

      Не надо на вертолеты грешить, это дело рук тех, кого вы сейчас перечислили, своих корешей от "кормушки" убирают. На вертолет и на кирпич, всегда легче списать.
      Если бы это было не так, то все западные СМИ в один голос орали бы - "Происки Кремля, исполнители Петров с Баширов !"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    0
    Зеленский раскритиковал западных партнеров за проявления нерешительности в вопросах поставок украинской армии своих танков
    Поэтому Макрон и поспешил объявить о поставке французских танков? А еще в Кремле давно трубку не берут, обидно. Уже не поймешь кто в этом балагане кем рулит - Сша Зеленским или Зеленский Европой под американским крылом.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:26
    +1

    Подобный шаг призван убедить власти Германии одобрить поставки Украине танков Leopard.

    Ну вот "Challenger" уже пошли, "Leclerc" готовы, да и до "Leopard" не долго осталось. А это уже наступательное оружие. Как далеко зайдет запад в поставках нацистам вооружения, и я не удивлюсь если через месяц, на западе начнут муссировать о поставках ЯО.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      0
      Ракеты на очереди с дальностью ,верст на триста
    2. Mastrer
      Mastrer Сегодня, 12:37
      0
      До ЯО точно дело не дойдет, а вот до истребителей вполне.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:49
        0
        С прошлого года готовят на F16.Там даже проблема не в летчиках-они есть.А в обслуживании.Скорее всего базироваться будут на аэродромы Польши и Румынии-там есть кому обслужить.И вот еще .В случак удачного нашего наступления произойдет следующая трансформаци Украины-конфедерация с Польшей.С дальнейшим поглощением.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    0
    Месть макарона, за то, что ВВП трубку не берет......, канадец тоже будет в обиде на Си поставлять чего- нибуть Тайваню..... Молодые, а уже обиженные.
  8. Роман Бубнов
    Роман Бубнов Сегодня, 12:31
    0
    Хоть посмотрим на них в Музее бронетанковых войск в Кубинке. А-то там давно не пополниялась коллекция.
    А заодно уж с ними и Челленджер с Леопардом
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:31
    +3
    Sur une chaîne de télé Française ouvertement anti Russe un colonel, sorti de la naphtaline, a dit que 600 blindés Ukrainien/otan avaient déjà été détruits...A ce rythme ce n'est plus la démilitarisation de l'Ukraine qui est en cours mais la démilitarisation de l'Otan ! :-)

    yandex
    На откровенно антироссийском французском телеканале какой-то полковник, вынырнувший из нафталина, сказал, что 600 единиц бронетехники Украины/НАТО уже уничтожены...такими темпами идет уже не демилитаризация Украины, а демилитаризация НАТО ! :-)
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 12:37
      +2
      Всё равно до Ла Манша в итоге. Так что какая разница где их сожгут
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:33
    +3
    Цитата: ИванИванов
    Можно согласиться с Артамоновым - власть своей нерешительностью по изоляции поля боя может дождаться декабристов на площади.

    С желтыми резиновыми уточками? Дубиналом между глаз и пыл притухнет.
    "Декабристы" уже давно свалили, спасаясь от мобилизации.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:17
      +1
      прежних повесили около нынешнего музея артиллерии в С.Петерб., неплохо бы и нынешних там определить и место престижное и вид на Петропавловскую крепость красивый
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:33
    +2
    Подобный шаг призван убедить власти Германии одобрить поставки Украине танков Leopard.

    типа... делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас? дурной пример заразителен?
  12. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:37
    0
    Что-то все пытаются подбить на плохое дело немчуру, абрамсы и леклерки только после кошек, литовцы готовы пару фанерных танков выдать, но тоже после.
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:38
    +1
    Самый нафаршированный электроникой танк и самый дорогой и не надёжный. Будет в Киеве стоять вместо памятника. Когда Абрамс стоил 3 ляма Леклерк 5 стоил. Танк конечно грозное оружие, но в тех условиях и с таким обслуживающим персоналом нет у него шансов прожить дольше голого т-72. Пусть поставляют отработаем методы уничтожения, даже калибра не жалко (дешевле) будет по нему пустить
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: алексей_444
      даже калибра не жалко (дешевле) будет по нему пустить

      При чем здесь Калибр? Это из другой оперы, однако!
      А вот Фагот или Корнет при этом вполне себе в тему будут. yes
  14. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 12:38
    0
    Уж танками Франция никогда не славилась))) Поставляйте, нам нужно тренироваться
    1. Nova
      Nova Сегодня, 13:02
      +2
      Беда в том, что времена меняются. Да, фашистам Франция сдалась за месяц с небольшим, но наполеоновская Франция - это уже совсем другой разговор. Может Леклерк дорогой, скорее всего ненадежный, но то что это продвинутый и один из самых современных танков - отрицать нельзя. Учитывая его оптику и электронику надо помнить, что он увидит наш танк раньше, чем наш танк его. Такой противник опасен. Тем более что цена любого столкновения с таким противником - жизни наших ребят. Не стоит недооценивать противника, друже.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 14:03
        0
        Retour d’expérience du char Leclerc au combat au Yemen, avec ses points faibles analysés , désolés en Français
        https://ruedumilitaire.com/lecons-sur-limplication-des-chars-leclerc-au-yemen/
        Un autre en Anglais
        https://nationalinterest.org/blog/reboot/uaes-leclerc-tanks-had-rough-time-yemen-196893
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:40
    -1
    Французские власти рассматривают возможность поставки Киеву танков Leclerc как способ убедить ФРГ в поставке танков Leopard 2
    . Ну дела, им там шо, всем в питье снадобье безмозглости или озверин подмешивают???
  16. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 12:48
    +1
    Интересно, если смастерить боеприпас, который при подлёте будет распылять быстросохнущую краску на оптику танка, танк ослепнет или нет? Боеприпас из композитного материала (или пластика) сделать, может и беспилотник например. Ну а потом добивать по усмотрению... wassat
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:20
      -1
      боевых голубей или лучше ворон применять? wink
      1. АдинРумън
        АдинРумън Сегодня, 13:52
        0
        Не самая плохая идея, беспилотник замаскировать под ворону. Сидит себе на дереве, ждёт абрамс good
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:50
    0
    Leclerc один из самых сложных танков ,как на счет обучения экипажей или они сразу с французами пойдут в комплекте ?
  18. DmSol
    DmSol Сегодня, 12:54
    +3
    "Когда читаешь людей, которые увлечены конспирологией, и рассказывают населению о закулисье и хитрых планах, новоиопах, договорнячках и прочем - ловишь себя на мысли - это специально, ради хайпа, или все таки идиотия? И лично я склоняюсь ко второму, в смеси с диким ужасом, потому как война уже пришла. При чем война с Киевом этап пройденный. Давно. С апреля у нас будет другой противник. Не дожидаясь сходки в Рамштайне Британия уже передала:

    - Восемь орудий AS90

    - Сотни дополнительных бронированных и защитных машин, включая бронетранспортеры Bulldog.

    - Пакет поддержки маневров, включая возможности преодоления минных полей и преодоления мостов.

    - Еще несколько десятков "беспилотных авиационных комплексов" для поддержки артиллерии

    - Еще 100 000 артиллерийских выстрелов

    - Сотни более сложных ракет, включая управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS), противовоздушную оборону Starstreak, ракеты ПВО средней дальности.

    а так же 14 танков Челленджер 2 и БРЭМ в комплект. А еще есть Польша, где ищут офицеров Танковых войск для поездки в одну страну, немного восточнее, и которая передает 12 танков Леопард. Пока 12 танков. Есть Германия, которая получила нового минобороны, а вместе с ним заверения что все будет хорошо, и Киев получит ВСЕ. А хочет Киев - 88 танков Леопард и Леопард-2, 100 самолетов Торнадо, очевидно экипажи танков, пилотов и ремонтников.

    А еще есть уже три батареи Пэтриот(от 12 до 24 пусковых), все большее количество ихтамнет, обещания поставки США баллистических ракет ATACMS, которое будет исполнено, ну и прочее разное. Если это не война, то я даже не знаю. Военнослужащие НАТО, вооруженные техникой НАТО воюют с ВС РФ, да под прикрытием статуса "добровольцев", но...Более того, они готовят от одного до трех корпусов, до 75 тысяч человек, с западным вооружением, где солдат НАТО очевидно будут ТЫСЯЧИ.

    И если все это не война, то я даже не знаю что говорить. Тогда для спасения мирного процесса нужно сдавать Крым и Донбасс, ядерное оружие, политическую элиту в Гаагу, Белгород и Кубань, а тому что останется - платить ближайшие сто лет и каяться. Если же такого желания нет...если нет, то нужно заканчивать словоблудие, поиски пророссийских олигархов и украинских беглых мошенников в Сети, демонстративно испытывать ядерное оружие, и закручивать гайки. До хруста. Сверху донизу. В апреле будет драка. Лютая драка. С применением всего. Немецкие танки и самолеты пойдут через Киев на Брянск, Курск, Белгород и Донбасс с Крымом.

    А за рычагами будут сидеть немцы, поляки, американцы. Дорогу им будут расчищать бандеровцы и власовцы. Как всегда в истории. И останавливать их нам. Кого военком позовет. И тем, что к этому времени останется на складах. А выйдет так, потому как значительная часть населения, в наркотическом угаре пропаганды ура-патриотов, вне политики, и не желает понимать что происходит. А власти молчат. Пора образ циркового Топтыгина засунуть куда подальше, русский мишка должен стать шатуном. Бешенным. И победить. Или умереть с большей частью населения."
    https://donrf.livejournal.com/1302443.html
  19. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:56
    +1
    Шведский пакет включает 50 CV-90 (это открывает путь другим операторам этой БМП, например Дании и Финляндии) и начинает подготовку л/с на 12 САУ Арчер.

    Sweden will send:
    *50 combat vehicle 90 (CV90)
    * Anti-tank robot (NLAW)
    * 12 Archer self-propelled howitzers.

    + Эстония на 113 млн:
    Пакет военной помощи будет состоять из 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:23
      +1
      всю жизнь думал, что "Карл Густав" это противотанковый гранатомет, а его уже оказывается в орудие переименовали, надеюсь только этим и ограничились.
    2. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 13:30
      0
      12 Арчеров - ожидаемо, в СМИ это число мелькало; теоретически могли бы дать еще столько же, что от неудавшейся дружбы с Норвегией осталось.
      *50 combat vehicle 90 (CV90) - интересно, в какой комплектации? По идее, должно быть с "родной" 40мм пушкой, но есть варианты с другими пушками и что с ПТУР, Спайк дадут?
  20. Nova
    Nova Сегодня, 12:58
    +2
    Все современные европейские танки в сборе. Ясно-понятно. Преподаю сейчас историю в школе. На мою фразу, что в 1941 на Союз напала не фашистская Германия, а практически весь современный Евросоюз, только под другим флагом, многие впадают в ступор, пока не начинаешь показывать фото и рассказывать про дивизии испанцев, румын, болгар и прочих "братушек", что 80 процентов той Европы всей экономической мощью и людскими ресурсами противостояли нам. Прошел век, все повторяется.
  21. Kirill Prozorovski
    Kirill Prozorovski Сегодня, 13:24
    0
    А старые версии поставляются чтобы после уничтожения говорить что это старые а вот новые ого-го.