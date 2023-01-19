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Зеленский: Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив

71
Зеленский: Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало изрядное недоумение у политиков и бизнесменов, собравшихся в Давосе, где в эти дни проходит экономический форум. Зеленский, как это часто бывает в последнее время, был выведен в режиме онлайн перед гостями и организаторами мероприятия. Проходило «общение» на так называемом «украинском завтраке».

У Зеленского поинтересовались, почему он до сих пор отказывается от переговоров с президентом России. Именно ответ главы киевского режима на этот вопрос и вызвал, мягко говоря, недоумение у иностранных гостей Давоса.

Зеленский, размышляя на тему переговоров с Россией и лично с президентом России:

Я не совсем понимаю, с кем и о чём мне говорить. Поэтому не иду... Я не уверен, что тот их президент жив. Он там появляется на хромакее, и что это значит? Он там принимает решения или некий круг лиц? Не знаю, живой он или нет. У меня на этот счёт нет информации.

О хромакее говорит человек, который сам неоднократно появлялся на экране в таком формате, о чём заявляли и представители американских медиакомпаний, демонстрируя технологии подмены фона.

Это заявление Зеленского у многих гостей форума вызвало не просто недоумение, но и раздражение. Особенно у представителей европейского бизнеса, которые хотели бы скорейшего завершения конфликта на Украине и явно выступают за то, чтобы подтолкнуть Зеленского к началу переговоров.

Своим заявлением Зеленский лишний раз дал понять, что не сам принимает решения. Переговоры с Россией ему запрещают вести американские спонсоры войны на Украине, потому и приходится выдумывать самые немыслимые предлоги.
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71 комментарий
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:42
    +7
    осталось только этим козырнуть - зато я молодой, а ты старый, видимо больше нечем
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:51
      +20
      а его корифан Байден видимо живее всех живых
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:15
      +4
      Анекдот в том что - если ему не известно жив или нет Путин- то как он мог подписать Указ о запрете переговоров с Путиным???? request
      Тут или однозначно жив и Указ работает - либо мертв и тогда Зе НЕ может сказать что ему нельзя вести переговоры в соответствии с Указом recourse !!
      Классическая артиллерийская вилка- третий снаряд на накрытие
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:47
        0
        тогда Зе НЕ может сказать
        Зе может много чего сказать, но вот одно точно, Запад надеется устранить Путина (кстати, они это уже озвучивали). Не известно своей ли смертью умер Сталин. Известно другое, что власть тогда явно перехватили силы, которые в итоге развалили Союз.
        В нашем случае столько времени на развал не потребуется.
        Достаточно раскрученного "супер-патриота", который предложит треснуть по "башням Кремля", а после и по России в целом.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:28
      +5
      Цитата: _Ugene_
      осталось только этим козырнуть - зато я молодой, а ты старый, видимо больше нечем

      О своей шкурке подумал бы, а не о ВВП...

      Медленно, но верно подходит черта, за которой Западу нужен будет "погибший герой", сакральная жертва. Пусть нос их кокса вытащит и посмотрит - кто его охраняет. Когда-то сам хвалился тем, что его НАТОвцы охраняют. Только забыл, что пастухи съедают больше баранов, чем волки. Скажут его "пастухам": "На холодец!" - и придавят не задумываясь. Зато портрет рядом с Бандерой и Шухевичем будет висеть и бюст в Конгрессе хотят поставить. Посмертно?
    4. Венд
      Венд Сегодня, 12:56
      +2
      Зеленский совсем с катушек слетел от наркоты.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:44
    +6
    А, кто такой Зеленский? Он не переговорщик, у него нет полномочий, « Табаки не может рычать за Шерхана, он всего лишь тявкает»!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:54
      +4
      Цитата: Sergey39
      А, кто такой Зеленский? Он не переговорщик, у него нет полномочий, « Табаки не может рычать за Шерхана, он всего лишь тявкает»!


      Зеленский, размышляя на тему переговоров с Россией и лично с президентом России:
      Я не совсем понимаю, с кем и о чём мне говорить. Поэтому не иду... Я не уверен, что тот их президент жив. Он там появляется на хромакее, и что это значит? Он там принимает решения или некий круг лиц? Не знаю, живой он или нет. У меня на этот счёт нет информации.


      Нарик он.Живёт в своём мире.Его бы в наркологическую клинику,а не на переговоры.Так в ближний круг Зеленского входил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который украинским правоохранителям известен с 1990-х — тогда он был руководителем среднего звена одной из ОПГ под кличкой Коля Оболонский.

      Источник «Страны» в МВД Украины отмечал: «В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаином. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями — по 100-150 граммов. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента. Скорее всего, это предназначалось для угощения самого Зеленского и его друзей».


      Депутат Рады Гео Лерос, конфликтующий с Зеленским, на своем YouTube-канале выкладывал интервью с бывшим бизнес-партнером президента Геннадием Лазуткиным, который поведал, что все окружение президента сидит на кокаине. Причем Зеленский с друзьями настолько глубоко в теме, что легко отличает по запаху кокаин из Колумбии от зелья из Коста-Рики.


      Гогилашвили поддерживал хорошие отношения с Зеленским еще до начала его политической карьеры. Мария Левченко, жена Гогилашвили, являлась помощником нынешнего украинского президента.Всего через пять дней после вступления в должность главы государства Зеленский посетил одно из заведений «Международной антинаркотической ассоциации», где заявил: «Правоохранительные органы занимаются тем, что приезжают в антинаркотические центры, что-то там проверяют. Что они там проверяют? Пусть они ищут бандитов».А вскоре Гогилашвили получил назначение в МВД, где стал плотно заниматься темой борьбы с наркотиками. Между тем, согласно данным, попавшим в руки к украинским журналистам, Гогилашвили до своего прихода в МВД сам находился в разработке у правоохранителей — по оперативной информации, он занимался сбытом наркотиков в Киеве.После назначения Гогилашвили все материалы о нем положили под сукно, а проверки центров «Международной антинаркотической ассоциации» свернули.

      https://dzen.ru/a/Y8Zv4cO1b0Uf8Keh
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:41
        +2
        Нарик он.Живёт в своём мире.Его бы в наркологическую клинику,а не на переговоры
        Да да, все верно, вот только Запад рассчитывает не войну выиграть, а устранить Путина, а потом развалить Россию.
        Так что он в своем наркотическом сне озвучил некий сценарий.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:30
      +2
      Цитата: Sergey39
      А, кто такой Зеленский?

      А Вы забыли? Это игрок на рояле. Коксу принял и словесный понос теперь попёр! yes
      Цитаты из мультика "Падал прошлогодний снег" точно про него:
      "―А я и в цари записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!.."
      "―Как царём, значит, заделаюсь — первым делом, первым делом... чё первым делом? А, пианину! А то что это за жизнь, без пианины?"       laughing
  3. мерцание
    мерцание Сегодня, 11:45
    +3
    У Запада вообще надежда на то, что удастся устранить Путина и тогда, в период безвластия, какой-нибудь раскрученный "супер-патриот" поднимет мятеж.
  4. Everevil
    Everevil Сегодня, 11:45
    +8
    Слава Богу. Наркотики, кажется, окончательно довершили своё дело! smile
    1. Blueeyes-71
      Blueeyes-71 Сегодня, 12:34
      +1
      Да, уж... он на гране слабоумия находится, или - уже перешёл эту грань.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: Everevil
      Слава Богу. Наркотики, кажется, окончательно довершили своё дело! smile

      Президент-алкаш тоже не лучше...
      И со своим пробовали жить, и украинского видели.

      Уж лучше на татами, на лошади да на рыбалке - мне, по крайней мере, это ближе.
      Хотя сам к Кизлярскому коньяку и отношусь очень положительно, но на пьяную голову решений не принимаю - только с утра, после пробежки и спортзала, все решения..
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 11:46
    +9
    Остается только напомнить крылатое выражение: "Он ещё простудится на ваших похоронах".
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      Остается только напомнить крылатое выражение: "Он ещё простудится на ваших похоронах".

      Не надо простужаться вообще. Дай бог здоровья и долголетия)).
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    +8
    Идиот,который думает что он бессмертный.Аваксы в Румынии,авианосная группа Джорджа Буша с Ф35 на борту в Адриатике,войска НАТО подтянуты к нашим границам,англицкая подводная лодка у берегов Норвегии.У НАТО всё готово,да и у нас тоже.Так что мы на грани большого бода- бума.Кто первый моргнёт?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:40
      0
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Так что мы на грани большого бода- бума.Кто первый моргнёт?

      А самое главное, что, вопреки его непомерному ЧСВ, его в расчёт как раз никто не принимает и от него НИЧЕГО не зависит. Так себе... Авторитет на уровне не президента, а бестолкового замкомвзвода, которого поменять всё руки за другими делами не доходят.
  7. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 11:48
    +6
    от такого количества наркоты, еще и не такое ляпнешь
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:48
    +7
    Это просто бенефис какой то.В дурдоме.Апплодирую!
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:48
    +3
    Зеленский: Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив.
    Путин: Не иду на переговоры с президентом Украины, так как уверен, что он жiд.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:11
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      Зеленский: Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив.
      Путин: Не иду на переговоры с президентом Украины, так как уверен, что он жiд.

      Путин: Не иду на переговоры с президентом Украины, так как уверен, что он президент.
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Путин: Не иду на переговоры с президентом Украины, так как уверен, что он президент.

        Путин: Не иду на переговоры с Зеленским, так как не уверен, что это он - президент Украины.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 14:11
          0
          Цитата: yuriy55
          Путин: Не иду на переговоры с Зеленским, так как не уверен, что это он - президент Украины.

          Да такое уже даже в отношении Европы озвучивалось, кажется. Ещё до СВО.
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:48
    +3
    был выведен в режиме онлайн перед гостями и организаторами мероприятия
     Для фона, как Юмор ФМ.. smile
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    +4
    ...так как не уверен, что он жив
    По все видимости Зеленский донюхался до ручки и решил, что ему позволено все без ограничения. Были ли действительно этим удивлены, а тем более раздражены участники форума не знаю, но точно уверен, что некоторые поаплодировали. За короткий промежуток времени из простого артиста, считающего себя комиком вырос монстр не признающий ни морали, ни дипломатии, ни жалости к населению своей страны. Американцам с европейцами можно давать Нобелевскую премию по генетике.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:04
      +1
      Скорее по психологии и манипуляции сознанием, причем больших масс. Даром вложения в обработку больших обьемов данных не проходят
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +1
    Однако, забористый кокс ему подкинули...
  13. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 11:50
    +4
    Вот что кокос колумбийский делает! И чойто флаг там грязный какой-то...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:09
      0
      Так сопли размазывать чем то надо!
      Для кукуевских это тряпка, за которую они бабло зарабатывают и на прачку у них "лишних" денег нет, да и заняты те "прачки", совсем другими делами.
  14. смерш24
    смерш24 Сегодня, 11:50
    +1
    Весьма забористый кокс у г-на Зе...... yes
  15. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:51
    +2
    Ему бы думать: Украина-то жива?
    А он там в культ Вуду ударился, порчу по ночам наводит.
  16. Sniper
    Sniper Сегодня, 11:53
    +1
    Володя извини конечно.. но тебя тоже нету для ВВП! Ты просто фейк, а с фейками , уважающие себя президенты переговоры не ведут!
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    +4
    После этого выступления индус точно даст распоряжение охране - зеле кокс боле не давать..............
  18. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:54
    +3
    Видимо созрел хитрый план, под видом того что Зеленскому и западу надо удостоверится что Путин жив, выманить его в нейтральную страну, а там или арестовать как Милошевича в своё время или нейтрализовать другим способом.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:59
      +4
      У Милошевича ядерной бомбы не было.Поэтому уних так всё получилось.США даже Ына побаиваются.
  19. mkop
    mkop Сегодня, 11:55
    +5
    Каким знатным говнецом кормят на так называемом "украинском завтраке".
  20. Грац
    Грац Сегодня, 11:56
    +3
    некачественную дурь Зеленскому подвезли, рекламацию пусть поставщикам выставит laughing
  21. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:57
    +5
    Я же говорил: деревянная буратина, сидящая на укрофашистских вилах. Скажет что-нибудь не то, и в печку.
  22. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:58
    +6
    Упс... Опять зеля дури накурился....
  23. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 11:58
    +3
    Это уже истерика. Значит понимает что ему конец. Только от кого быстрее от нас или от ,,друзей,, он не понимает. Сжечь его после смерти и пепел развеять над европой.
  24. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:59
    +4
    Проходило «общение» на так называемом «украинском завтраке».

    видать плотно так «позавтракал».... wassat
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:02
    0
    От любви до ненависти один шаг. Знал бы бобик историю, то не так нагло вел себя. Ну видимо когда держишь круто за яйки сша с их бидоном то можно и поборжеть. А кто что сделает?
  26. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:02
    0
    Клоун на манеже...под наркотой. Совсем мозгов нет.
  27. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:03
    +3
    Да, я тоже видел позавчера, как Путин стоял на фоне хромакея. Потом ходил вместе с хромакейной свитой по Обуховскому заводу. В один момент он даже зашел за хромакейный тягач и вышел с другой его стороны. Потом посидел за рулём хромакейного ЗРК, поднял-опустил его ракетный блок... затем уселся за хромакейный стол, за которым провел совещание, перебирая в руках хромакейные бумажки.
  28. DGDenis
    DGDenis Сегодня, 12:05
    -4
    Какая на фиг разница. Главное Путин дело делает . И для страны он сделал за 4 года в разы больше чем ты.
  29. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:06
    +2
    Я вот например НИ РАЗУ не видел зеленского вживую вывод- его не существует:))
    и вообще как он себе представляет верификацию? Хотя может сдаться на донбассе в плен. Оттуда его привезут для ЛИЧНОГО общения:) Хотя я не уверен что живого:)
  30. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:07
    0
    Цитата: Зеленский:
    Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив
    опять кокс подвезли?!
  31. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:07
    +1
    В альтернативной вселенной клоуна существует только глобус Украины и украинские танки на кольцевой вокруг Москвы. С реальностью его вселенная "коннектится" плохо.
  32. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 12:08
    0
    Поэтому не иду... Я не уверен, что тот их президент жив.
    Дурь у него забористая, и по моему "крыша" потекла окончательно......
  33. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:09
    +1
    Забористая "ду..рь" у Зеленского , наверное свежие поставки от президента Колумбии . wassat
  34. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 12:10
    +1
    Видать косяк засадил и понес всякую хрень.
  35. Серега Немуслим
    Серега Немуслим Сегодня, 12:10
    +1
    Так он упоротый, вот и бредит наяву.
  36. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 12:14
    +2
    Бред кокаинщика! Обнюхался-перенюхался!
  37. Sith
    Sith Сегодня, 12:15
    +1
    Так его ж оцифровали и он почти везде только онлайн ...
    А куклу LucasFilms делала для показа его сенату)
  38. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:16
    +1
    Заявления эти, Зе, для "нашей" внутренней либерной касты, а кому приходится общаться в кругу этих петухов, слышали наверное: "Ваш дед в бункере сидит и не выходит, боится..", представляю новый тренд: Вашего деда уже в живых нет, а управляют Россией враги аки хуже деда!!
  39. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:18
    +2
    Ты сходи, за одно и убедишься, жив он или нет.
  40. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:18
    +1
    Переходить надо на более слабые наркотики, а если ещё и пьёшь, то закусывать, желательно горячим.
  41. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:19
    0
    Он вот на что намекает. Ведь разговоры от трибунале были для чего? чтобы президент точно не полетел в страны, которые по указке США могут его не выпустить. А сейчас возможно второй этап, чтобы спровоцировать Путина на полет например в Армению,а американцы её уже убедили что нужно помочь не дать ему вернуться.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:15
      0
      Чтоб всерьёз представлять что-то такое, фантазия должна быть прям как у Зеленского с мёртвым Путиным. Не, сценарий для Call of Duty хороший, но и только лишь.
  42. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:21
    0
    Ну да, Вашингтонский обком решил новую мульку запустить, ну да ладно, пусть даже на подписаниях будет двойник, и что это изменит? Подписанные ранее договоры всеми большими дядьками в топку сейчас кидают...
    Это будет наш последний и решительный бой! soldier
  43. Deon59
    Deon59 Сегодня, 12:23
    -2
    Правильно делает .Дай нашим руководителям шанс на переговоры ,Россию сдадут с потрохами.
  44. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 12:40
    -1
    Наш президент ещё внуков зеленского переживёт
  45. САША СТАРЫЙ
    САША СТАРЫЙ Сегодня, 12:42
    0
    интересно насколько сильно его "штырило" когда он это говорил..)
  46. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:43
    0
    Да как так то?
    Я помню выпуск КВН где Зеленский просит Путина забрать Украину в свой состав,за долги. Владимир Владимирович значит получается всё обдумал ,всё взвесил и согласился. А этот теперь на попятную пошёл. Вот как с ним быть теперь?
  47. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 12:53
    0
    Зеленский курнёт-нюхнёт-кольнётся и ещё чег придумает!
  48. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:56
    0
    Запасы и кокса видимо заканчиваются для хунты у НАТО. Зеленского перевили на мухоморы. Хорошо торкнуло его.
  49. Ирина Виноградова (Лагода)
    Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 13:05
    0
    Если Зеленский -наркоман или его пичкают американскими психотропными средствами, разработанными для ВСУ, то ему всякое может мерещиться. Этот Зеленский враг и для Украины и для России, так как ради интересов США уничтожает славян и наживает на этом миллионы американских долларов.
  50. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:08
    0
    Байден забыл кто такой Путин ,а Зелибоба не напомнил ,вот и пришлось импровизировать