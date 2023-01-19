Зеленский: Не иду на переговоры с президентом России, так как не уверен, что он жив.

Я не совсем понимаю, с кем и о чём мне говорить. Поэтому не иду... Я не уверен, что тот их президент жив. Он там появляется на хромакее, и что это значит? Он там принимает решения или некий круг лиц? Не знаю, живой он или нет. У меня на этот счёт нет информации.

[center]Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое вызвало изрядное недоумение у политиков и бизнесменов, собравшихся в Давосе, где в эти дни проходит экономический форум. Зеленский, как это часто бывает в последнее время, был выведен в режиме онлайн перед гостями и организаторами мероприятия. Проходило «общение» на так называемом «украинском завтраке».У Зеленского поинтересовались, почему он до сих пор отказывается от переговоров с президентом России. Именно ответ главы киевского режима на этот вопрос и вызвал, мягко говоря, недоумение у иностранных гостей Давоса.Зеленский, размышляя на тему переговоров с Россией и лично с президентом России:О хромакее говорит человек, который сам неоднократно появлялся на экране в таком формате, о чём заявляли и представители американских медиакомпаний, демонстрируя технологии подмены фона.Это заявление Зеленского у многих гостей форума вызвало не просто недоумение, но и раздражение. Особенно у представителей европейского бизнеса, которые хотели бы скорейшего завершения конфликта на Украине и явно выступают за то, чтобы подтолкнуть Зеленского к началу переговоров.Своим заявлением Зеленский лишний раз дал понять, что не сам принимает решения. Переговоры с Россией ему запрещают вести американские спонсоры войны на Украине, потому и приходится выдумывать самые немыслимые предлоги.