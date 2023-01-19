Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский эксперт: В так называемом голодоморе виновны те руководители, которые ранее преуспели в деле насильственной украинизации

10
Российский эксперт: В так называемом голодоморе виновны те руководители, которые ранее преуспели в деле насильственной украинизации

После начала российской СВО, США и их союзники используют любой информационный повод или даже историческое событие, чтобы дискредитировать нашу страну и обвинить ее в предвзятом отношении к украинцам.


В частности, одна из тем, которую начали активно раскручивать на Западе стал так называемый «голодомор» – якобы осознанная политика партийной верхушки СССР, направленная на уничтожение этнических украинцев в начале 30-х годов прошлого столетия.

Стоит отметить, что в конце прошлого года «геноцид украинского народа» со стороны советской власти признал Европарламент. Ранее, за аналогичную резолюцию проголосовали в бундестаге и в парламентах целого ряда европейских стран.

Очевидно, что для коллективного Запада так называемый «голодомор» - это лишь инструмент для «демонизации» России, которая является правопреемницей СССР. Но был ли «геноцид» на самом деле, рассуждают эксперты в программе Аркадия Мамонтова «Следы Империи».

По мнению кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, о геноциде этнических украинцев и речи быть не может. В 30-х годах прошлого столетия на территории СССР разразился голод, который охватил основные хлебородные регионы Советского Союза. Речь идет не только об УССР. Более того, со лов историка, в процентном отношении гораздо больше пострадали территории РСФСР.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман. Он напомнил, что голод в СССР стал следствием стечения сразу нескольких обстоятельств, и затронуло данное бедствие территории от современного Казахстана до Украины.

Впрочем, как выразился политик, то, что УССР серьезно пострадала от голода 1932-1933 г.г, обусловлено вполне конкретной причиной.

Когда государство начало принимать экстренные меры по устранению последствий голода, хуже всего с этими мерами справились как раз те руководители, что до того в наибольшей степени преуспели в деле насильственной украинизации

- пояснил Вассерман.

Что именно происходило в 1932-1933 годах, разбирают специалисты в программе «Следы Империи»:

Автор:
Использованы фотографии:
cyrillitsa.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 20:43
    +3
    Укранизация, узбекизация и прочие ации это один из пропагандистских штампов постсоветской капиталистической идеологии. На самом деле было всего лишь требование к тем, кто работал с коренным населением республик, краёв, автономий, то есть чиновников, работников торговли, исполнительной власти и так далее, знать язык коренного населения. Вполне справедливое требование. Точно так же как было справедливым им владеть также и русским языком, как языком межнационального общения.
    1. старпом Лом
      старпом Лом Сегодня, 21:04
      +2
      Прочие -ации это вы придумали. Русский не мог стать узбеком , а вот заставить русского назваться украинцем- вполне. И с какого бодуна украинское наречие было языком коренного населения в Новороссии ? Да и на большей части остальной территории , названной Украинской республикой , коренным населением были русские. Отрицать , что в СССР осуществлялось то , что теперь в США называют "позитивной дискриминацией" , глупо.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 21:21
        -1
        заставить русского назваться украинцем- вполне.

        в СССР никто не заставлял. Каждый волен был вписывать в паспорт ту нац-ть, которая ему нравилась. Документы оформлять можно было и на русском. Вывод: никакой принудительной украинизации не было. По крайней мере, я ее не наблюдал, когда жил какое-то время ВНА.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 21:34
          +1
          Неправда, человек автоматически получал национальность родителей. Если у родителей были разные национальности, то по достижении совершеннолетия можно было выбрать национальность одного из родителей. Поэтому, например, сын белоруса и еврейки, осознающий себя русским, вынужден был записываться либо евреем, либо белорусом.
        2. anykin
          anykin Сегодня, 22:26
          0
          Я ВНА не жил, но в 1991 г. сталкивался с 20-летним парнем с ВНА который задумывался не последовать ли текущей политике и поменять в паспорте окончание своей фамилии с ОВ на КО
        3. mister-red
          mister-red Сегодня, 22:26
          0
          Цитата: МБРШБ
          заставить русского назваться украинцем- вполне.

          в СССР никто не заставлял. Каждый волен был вписывать в паспорт ту нац-ть, которая ему нравилась. Документы оформлять можно было и на русском. Вывод: никакой принудительной украинизации не было. По крайней мере, я ее не наблюдал, когда жил какое-то время ВНА.

          Видите ли уважаемый, украинизация проводилась так давно, что мало кто в живых остался, кто может это подвножить. Основная волна это 20-30-ые Немого 50-ые Так что вы ничего и видеть не могли.
      2. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 21:54
        +1
        Я понимаю, что вы наслушались нынешней либеральной пропаганды. Главный смысл которой обгадить СССР, чтобы самим на этом фоне лучше казаться. То что русских якобы заставляли украинцами называться, полнейший бред.
        И если вы уж упомянули США, то в СССР так же работал "плавильный котёл" наций. К 1991 году, явление когда представители населяющих СССР наций переходили исключительно на русский язык и отказывались от родного даже в быту стало массовым. А национальные школы уходили теряли популярность.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:49
    +4
    По мнению кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, о геноциде этнических украинцев и речи быть не может. В 30-х годах прошлого столетия на территории СССР разразился голод, который охватил основные хлебородные регионы Советского Союза. Речь идет не только об УССР. Более того, со лов историка, в процентном отношении гораздо больше пострадали территории РСФСР.
    . Голод был, как бывало и раньше, как бывало много раз, много где...
    В СССР и потом неурожайные года были, но советское руководство не допускало таких катастрофически последствий, какие бывали раньше.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:59
    +3
    "Голодомор" это страшно, конечно. Но редко на нашей планете какое-либо правительство, ну или власть, свои действия "за всё хорошее против всего плохого" обращала на определённую территорию или определённую часть населения своей страны.
    Можно вспомнить "ночь длинных ножей", "варфоломеевская ночь", " геноцид в Камбодже", "истребление индейцев в Северной Америке".
    В Советской России от голода страдали и на Украине, и в Поволжье, и на Черноземье, и на Северо-Западе. Да и в Сибири вряд ли от ожирения страдали в то время.
  4. Ник2591
    Ник2591 Сегодня, 21:21
    +5
    В моем селе на Украине люди, пережившие 33-й год, называли это время голодовкой. Слово "голодомор" придумано в Госдепе как раз в то время, когда после развала СССР образовались новые государства. Уже тогда неутомимые американцы сразу же из Украины стали делать антироссию. В качестве свидетелей голодомора в отчёте госдепа фигурировали украинцы из Канады и США, никогда не проживающие в советской Украине. А основным виновником голодомора были, как неудивительно, США. В 33 году у них был большой неурожпай. И на этот же год пришлись выплаты госдолга СССР перед штатами по программе индустриализации. Рузвельт ультимативно потребовал от Сталина выплатить долг продовольственным зерном.
    Сталин отгрузил тогда штатам 12 млн тонн зерна.