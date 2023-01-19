Российский эксперт: В так называемом голодоморе виновны те руководители, которые ранее преуспели в деле насильственной украинизации

Когда государство начало принимать экстренные меры по устранению последствий голода, хуже всего с этими мерами справились как раз те руководители, что до того в наибольшей степени преуспели в деле насильственной украинизации

После начала российской СВО, США и их союзники используют любой информационный повод или даже историческое событие, чтобы дискредитировать нашу страну и обвинить ее в предвзятом отношении к украинцам.В частности, одна из тем, которую начали активно раскручивать на Западе стал так называемый «голодомор» – якобы осознанная политика партийной верхушки СССР, направленная на уничтожение этнических украинцев в начале 30-х годов прошлого столетия.Стоит отметить, что в конце прошлого года «геноцид украинского народа» со стороны советской власти признал Европарламент. Ранее, за аналогичную резолюцию проголосовали в бундестаге и в парламентах целого ряда европейских стран.Очевидно, что для коллективного Запада так называемый «голодомор» - это лишь инструмент для «демонизации» России, которая является правопреемницей СССР. Но был ли «геноцид» на самом деле, рассуждают эксперты в программе Аркадия Мамонтова «Следы Империи».По мнению кандидата исторических наук Александра Крушельницкого, о геноциде этнических украинцев и речи быть не может. В 30-х годах прошлого столетия на территории СССР разразился голод, который охватил основные хлебородные регионы Советского Союза. Речь идет не только об УССР. Более того, со лов историка, в процентном отношении гораздо больше пострадали территории РСФСР.Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман. Он напомнил, что голод в СССР стал следствием стечения сразу нескольких обстоятельств, и затронуло данное бедствие территории от современного Казахстана до Украины.Впрочем, как выразился политик, то, что УССР серьезно пострадала от голода 1932-1933 г.г, обусловлено вполне конкретной причиной.- пояснил Вассерман.Что именно происходило в 1932-1933 годах, разбирают специалисты в программе «Следы Империи»: