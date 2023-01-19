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Командующий армией Литвы анонсировал создание в стране новой дивизии сухопутных войск

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Командующий армией Литвы анонсировал создание в стране новой дивизии сухопутных войск

В Литве запланировано создание в течение ближайших лет новой армейской дивизии. Об этом заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире национального радио LRT.


Как отметил литовский военачальник, сформировать новую дивизию планируется к 2030 году. Эта дивизия станет первым по численности личного состава подобным соединением в составе литовских сухопутных войск. Ранее в ВС Литвы входили менее многочисленные формирования, самым большим соединением была бригада.

Рупшис отметил, что речи о создании танковой дивизии не может быть. Очевидно, что количества танков для этой цели у Литвы нет и не предвидится. Но, как подчеркнул генерал, среднюю дивизию страна вполне может позволить себе развернуть.

По утверждению командующего литовской армией, если у страны не хватит подразделений для формирования собственной дивизии, то их смогут обеспечить союзники по Североатлантическому альянсу. Стало быть, генерал-лейтенант подразумевает укомплектование недостающих подразделений личным составом, прикомандированным к литовским вооруженным силам из армий других государств.

Напомним, что в настоящее время в состав сухопутных войск литовских вооруженных сил входят 4 бригады. Это механизированная бригада «Железный волк», моторизованная бригада «Жемайтия» имени Великого гетмана литовского Яна Ходкевича, легкая пехотная бригада «Аукштайтия» и миротворческая бригада стран, входящих в Люблинский треугольник. Кроме того, в состав сухопутных войск входит инженерный батальон и несколько более мелких подразделений.

Пока непонятно, планируется сформировать новую дивизию с нуля или частично включить в ее состав более мелкие формирования литовских вооруженных сил, использовав в качестве основы для создания дивизии одну из имеющихся армейских бригад.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Литвы
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20 комментариев
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  1. Звонарев
    Звонарев Сегодня, 12:11
    +4
    С их тенденциями в демографии, им бы имеющиеся бригады сохранить к 2030...
    Не могут же они всю дивизию из прикомандированных сформировать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:14
      +1
      Командующий армией Литвы анонсировал создание в стране новой дивизии сухопутных войск
      . Ну да, 5 - 10 лет, они желающих и на батальон не наскребут.
    2. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 12:15
      +2
      Могу , переодев англичан и янки в свою форму. Мало те их девок там пользуют.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:24
        0
        А какие зарплаты могут быть в Литве у вояк, всяко ниже чем в наглии, полосатики... да и прочих ништяков всяко меньше.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: Звонарев
      С их тенденциями в демографии, им бы имеющиеся бригады сохранить к 2030...
      Не могут же они всю дивизию из прикомандированных сформировать.

      Откроют границу для украинских беженцев, с условием обязательной службы...
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 12:34
        0
        самое смешное, что 11-й армейский корпус в Калининграде
        можно превратить в 11-ю общевойсковую армию (расформирована в 1992 году)
        просто - раскачав 7-й полк до дивизии к 18-й дивизии + танковая дивизия = 11-я армия
    4. Sith
      Sith Сегодня, 13:19
      0
      Может часть будет контрактная ... наберут у соседей желающих
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:14
    0
    сформировать новую дивизию планируется к 2030 году.

    Интересная мысль... Прибалтийский фронт, Герасимов подумает об этом после СВО...
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:14
    +1
    То есть будут сразу два генерала, командующие одним и тем же, один генерал-лейтенанат, командующий армией Литвы в составе дивизии, и генерал-майор, командир дивизии.
    Хотя да, в нее не войдут ВМФ (адмирал), и ВКС - генерал- полковник авиации...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:27
      0
      Литву понять можно,
      после анонсирования создания в Карелии армейского корпуса ВСРФ
      логика подсказывает,
      что зона ответственности 6-й общевойсковой армии сдвинется от Усть-Луги до Великие Луки
      а это 400 км на пока ещё 2 мотострелковые Бригады - скоро раскачают до дивизий
      и стоит ожидать создание еще 1-й или 2-х дивизий в 6-й армии
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:15
    +1
    Хоть стой, хоть плачь, они там всех здоровых и молодых мужиков решили в армию загнать?
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:15
    0
    От всей души желаю поскорее создать эту дивизию и в полном составе, прихватив министра иностранных дел ландсбергиса, да чего мелочиться, всё правительство и сейм, отправить на окраину, а там смертью героев удобрить русский чернозём, предварительно унавозив его, увидев Непобедимую и легендарную.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    сформировать новую дивизию планируется к 2030 году.
    При этом сомневается, что за 7 лет смогут набрать л/с и рассчитывает на поддержку НАТО. Тогда зачем огород городить если из своего не получается, а войска НАТО уже есть на территории Прибалтики.
  7. moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:18
    0
    в настоящее время в состав сухопутных войск литовских вооруженных сил входят 4 бригады. Это механизированная бригада «Железный волк», моторизованная бригада «Жемайтия» имени Великого гетмана литовского Яна Ходкевича, легкая пехотная бригада «Аукштайтия»

    И что тут непонятного автору - 3 или 4 уже существующие бригады и части обеспечения (типа инженерного батальона и т.п.) объединят в 1 дивизию!
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:22
    +1
    Дивизия, а почему не армия. Было б вообще круто. К слову наверное единственная страна где призывной возраст с 18 до 53 лет.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:46
      0
      Это проверка Литвой своего мобилизационного ресурса - это только начало
      После создания АК в Карелии, и 2-х дивизий в 6-й армии - зона ответственности сдвигается к Прибалтике
      + добавление 2-х дивизий к 11 АК в Калининграде, это воссоздание 11-й армии
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:34
    +1
    Вот это демилитаризация .... и так сказать удаление угроз для РФ. Все соседи вооружаются .
  10. Старый Доктор
    Старый Доктор Сегодня, 12:48
    0
    Считается, что боеспособные мужчины - это 20% населения. Расчётная численность населения Литвы на начало 2023 года = 2,7 млн.. Т.е. теоретически можно призвать 540 000 мужичков, т.е. 35 - 40 дивизий сухопутных войск. А кто их снабжать будет всем необходимым? Да и оставшееся население, не призванное в армию, тоже нужно снабжать. Хозяин из-за океана снабдит? или государство, возглавляемое ливерной колбасой? Ладно, сформируют 1 дивизию, скажем, 12000 личного состава. Но за каждым военнослужащим стоит много людей, обеспечивающих его едой, одеждой, обувью, оружием, ГСМ и т.п.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:55
    0
    В Литве в 2020 году МО располагало 17150 военнослужащими и тут вдруг собираются собрать еще одну дивизию .
    Фактически в дивизиях было от 7000 до 15 000 человек.

    Это кем они будут ее комплектовать ,стариками или детьми ,арабов наймут ?
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:13
    0
    Усё мужское население "недоразумения" таперича будет служить в оной дивизии, сначала одна половина, через год - другая. Пока на "дембеле" - работать на нужды армии. Круговорот рекрутов в природе.