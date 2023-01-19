Командующий армией Литвы анонсировал создание в стране новой дивизии сухопутных войск

В Литве запланировано создание в течение ближайших лет новой армейской дивизии. Об этом заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире национального радио LRT.
Как отметил литовский военачальник, сформировать новую дивизию планируется к 2030 году. Эта дивизия станет первым по численности личного состава подобным соединением в составе литовских сухопутных войск. Ранее в ВС Литвы входили менее многочисленные формирования, самым большим соединением была бригада.
Рупшис отметил, что речи о создании танковой дивизии не может быть. Очевидно, что количества танков для этой цели у Литвы нет и не предвидится. Но, как подчеркнул генерал, среднюю дивизию страна вполне может позволить себе развернуть.
По утверждению командующего литовской армией, если у страны не хватит подразделений для формирования собственной дивизии, то их смогут обеспечить союзники по Североатлантическому альянсу. Стало быть, генерал-лейтенант подразумевает укомплектование недостающих подразделений личным составом, прикомандированным к литовским вооруженным силам из армий других государств.
Напомним, что в настоящее время в состав сухопутных войск литовских вооруженных сил входят 4 бригады. Это механизированная бригада «Железный волк», моторизованная бригада «Жемайтия» имени Великого гетмана литовского Яна Ходкевича, легкая пехотная бригада «Аукштайтия» и миротворческая бригада стран, входящих в Люблинский треугольник. Кроме того, в состав сухопутных войск входит инженерный батальон и несколько более мелких подразделений.
Пока непонятно, планируется сформировать новую дивизию с нуля или частично включить в ее состав более мелкие формирования литовских вооруженных сил, использовав в качестве основы для создания дивизии одну из имеющихся армейских бригад.