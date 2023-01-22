Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе

Детский рыцарский доспех работы Антона Пфеффенхаузера. Здесь и далее – фотографии Королевскго музея армии и военной истории Бельгии
…только смотреть будешь очами твоими.
Псалтирь, 90:8
Препояшь себя по бедру мечом Твоим…
славою Твоею и красотою Твоею.
Псалтирь, 44:4
Псалтирь, 90:8
Препояшь себя по бедру мечом Твоим…
славою Твоею и красотою Твоею.
Псалтирь, 44:4
Военные музеи мира. Мы продолжаем знакомиться с музеями разных стран мира, в которых выставлено оружие и в первую очередь рыцарские доспехи – тема интересная для многих читателей ВО. Сегодня у нас на очереди Королевский музей армии и военной истории Бельгии (фр. – Musée Royal de l'Armée, нидерл. – Koninklijk Legermuseum) – военно-исторический музей в городе Брюсселе. Место это во всех отношениях очень интересное.
«Русская секция»
В нем есть огромный экспозиционный зал, где во множестве выставлены самолеты в натуральную величину, а еще и вертолеты, и ракеты, артиллерийские орудия, танки – одним словом, чего там только нет. Есть там даже совершенно уникальный экспонат – транспортный немецкий трехмоторный «Юнкерс-52», наверное, единственный уцелевший экземпляр! Есть «Танковый двор», и все танки там выглядят как новые.
Побывать в нем нам, россиянам, интересно еще и потому, что там находится целая «Русская секция». В ней представлена богатейшая коллекция из полкового музея Сводно-Казачьего лейб-гвардии полка, и среди них артефакты, принадлежащие Лейб-гвардии Казачьему полку, Кирасирскому Её Величества и Уланам Его Величества полкам.
Более того, здесь можно увидеть мундиры Николая I, Александра II, Александра III, в свое время вывезенные иммигрантами из Санкт-Петербурга. Основал «Русскую секцию» майор Бельгийской армии директор музея Л. Леконт.
Но опять-таки рассматривать сегодня мы все это богатство не будем, хотя и стоило бы, но нет фотографий, а значит – и текста тоже нет.
А вот что есть, так это фотографии детских рыцарских доспехов, турнирного и конского снаряжения и… меча эпохи викингов. Есть по всему этому также и информация, так что вот обо всем этом и пойдет наш сегодняшний рассказ.
Детские доспехи
Кстати, о детских доспехах известно не так уж и много.
Например, в коллекции Дрезденской оружейной палата они есть, но… информации по ним до обидного мало. Есть детские доспехи в коллекции Венского императорского арсенала, но на их фотографии сегодня наложено табу из-за спецоперации на Украине, имеются они и в Музее Армии в Париже, но тоже… кроме подписей (коротких!) на французском языке, информация о них попросту отсутствует.
Бельгийский музей, в общем-то, тоже развернутой информации об имеющемся у него детском рыцарском доспехе не дает, но это хотя бы что-то…
Итак, перед нами детские рыцарские доспехи, изготовленные в Аугсбурге знаменитым оружейником Антоном Пфеффенхаузером между 1545 и 1603 гг. Мастером он был известным и работал на многих королевских особ.
Удивительно, но это не рыцарские доспехи, отнюдь нет. На самом деле это кавалерийские латы в три четверти (до колена), которыми в то время могли пользоваться и рейтары, и копейщики, и кирасиры. Изготовлен он был для мальчика 5–6 лет. Шлем – бургиньот, как и сами доспехи, богато украшен.
Считается, что сделали его для коронации Максимилиана II в 1564 году, а предназначался он для его сына Альберта, родившегося в 1559 году. Говорят, что наследный принц Баварии Жозеф-Фердинанд (1692–1699), сын Максимилиана-Эммануэля (наместник испанских Нидерландов с 1691 по 1706 год), тоже носил эти доспехи. Он был наследником испанского престола, и это его преждевременная смерть спровоцировала Войну за испанское наследство.
Что касается этого доспеха, то он был одним из предметов, вывезенных австрийцами из дворца Куденберг в 1794 году. Однако впоследствии правительство Бельгии договорилось о его возвращении в коллекцию музея, правда, уже после Первой мировой войны в 1922 году.
Кираса и наплечник доспеха
Доспех, как вы видите, достаточно богато, хотя и очень лаконично, украшен. Причем то, что носить его должен был, по сути дела, совсем еще малыш, говорит о том, что детей к военной службе в тяжелой кавалерии начинали готовить с самого раннего детства.
А так как это был доспех пистольера-пистолетчика, то, надо полагать, что он и из пистолета учился стрелять с этого же времени, и к моменту возмужалости носил такие доспехи, не замечая и веса, да и стрелять умел исключительно метко!
Каролингский меч
Каролингский меч, и он же – меч викингов, Северо-Западная Европа, 750–850 гг.
Подобные мечи производились по всей Франкской империи в каролингский период (800–1000 гг. н. э.).
Также такие мечи еще называют «мечами викингов», так как многие из них находят в скандинавских захоронениях. Викинги, вероятно, действительно владели этими мечами, но доставались они им в результате торговли, грабежа или выкупа.
Каролингский меч – это эволюция меча эпохи Меровингов, который в свою очередь сделался «рыцарским мечом» в XI–XII веках.
Это очень дорогой и качественный предмет, который, однако, находят по всей Европе и даже в Казани в Татарстане. Продажа этих мечей со временем становилась все более регулируемой. Так, во второй половине IX века продажа такого меча не франкам каралась смертью.
И хотя этот тип оружия был менее элитарным, чем его предшественник – меч Меровингов, он по-прежнему оставался очень дорогим и не был широко доступен. Топор и копье были излюбленным оружием большинства воинов этого периода.
Не так часто, как в этот раз, удается рассмотреть подобные экспонаты вблизи. И… видно, что сделан этот меч из «дамасской стали», методом многократной проковки нескольких металлически прутков!
Навершие рукоятки. Богато украшено позолотой и насечкой из золотой проволоки. Вес его уравновешивал вес клинка
А здесь мы видим одновременно и перекрестие, и навершие. Ну очень красиво, не правда ли!
Шаффрон
Шаффрон – конская маска, еще один очень интересный экспонат музея. Вид сбоку
Это части доспеха для лошади, изготовленного в Германии в третьей четверти XVI века и отделанного гравировкой и чернением. Такие конские маски появились у конских доспехов около 1400 года. Были они в ходу и до этого, но обычно кожаные или кольчужные, на кожаной подкладке.
В то время доспехи лошади очень напоминали доспехи всадника, однако намного тяжелее. Поэтому их было тяжело носить и дороже производить. Использовался этот вид защиты до середины XVII века…
Подобные доспехи, как для оружейника, так и для их владельца, представляли очень большую ценность, ведь по ним судили о мастерстве первого, и о богатстве второго...
Три герба на налобной части наводят на мысль, что этот шаффрон был произведен в Пфальце или Баварии, или предназначался для всадника из этих же мест.
Турнирный доспех
А вот здесь хорошо видны гербы…
Самая настоящая жемчужина рыцарской коллекции этого музея: знаменитый турнирный доспех, приписываемый Филиппу II, 1560 г.
Говорят, что этот доспех принадлежал королю из династии Габсбургов Филиппу II. Он был изготовлен под руководством Вольфганга Гросшеделя, известного баварского оружейника, работавшего между 1517 и 1562 годами, который многие годы выполнял заказы этого испанского монарха.
Подтверждено, что этот доспех имеет большое сходство с доспехом, созданным для Филиппа II Вольфгангом и Францем Гроссшеделем, из Королевской оружейной палаты Мадрида (Real Armería).
Шлем от этого доспеха. На фото хорошо виден винт, соединявший грангарду еще и с забралом шлема, из-за чего тот приобретал все защитные свойства «жабьей головы»
Изготовили его в Ландсхуте (герцогство Бавария) около 1550–1560 гг., а предназначался он для гештеха, немецкого конного турнира, популярного в XVI веке, в котором участников разделяла ограда. Для этого типа брони характерно усиление с левой стороны, которое должно было выдержать большую часть ударов и попаданий в бою.
Щит, прикреплявшийся к нагруднику (или так называемая «грангарда») и закрывавший грудь и левое плечо, был снабжен металлической фурнитурой в форме сетки, назначением которой было не дать копью соскользнуть вверх и ударить в шею или шлем.
Хотя и шея, и локоть, и предплечье, и левая рука также были снабжены дополнительными усилениями. Тассеты, защищающие бедра, отличались аналогичным усилением. Они были выкованы из цельного куска металла, но тот, что был справа, был несколько короче, чем левый.
Копейный крюк – фокр, и штифт, которым он крепился к кирасе
Наколенник с «раковиной» правый
Образец гравировки
«Раковина» наколенника. Обычно такие узоры в ту эпоху изготовлялись травлением. Металл покрывался воском, затем узоры процарапывались иглой, а потом детали погружалась в кислоту. После этого изделие промывали, удаляли с него воск, если это было необходимо, дорабатывали узор штихелями и заполняли углубления чернью, которая при последующем нагревании спекалась с металлом
Наколенник с «раковиной» левый
Интересно, что прочность и монументальность этого доспеха не умаляет его… грациозности, хотя турнирные доспехи, как правило, были тяжелее доспехов, предназначенных для поля боя, из-за множества дополнительных усилений.
В целом эта броня весит около 40 килограммов, что примерно в два раза больше, чем броня, предназначенная для войны. Этот вес может показаться чрезмерным, однако он приблизительно соответствует нагрузке, которую несет и современный солдат.
Латная перчатка, надев которую, можно было легко стрелять из пистолета!
Шлемы-бургиньоты, оформленные в музее на Хэллоуин
Арбалет, украшенный костяными интарсиями
Пороховница из рога, да еще и какая «неприличная»…
Наша виртуальная экскурсия в Королевский музей армии и военной истории Бельгии закончена. Ну а уж кому из нас удастся там побывать вживую, это, как говорится, одному только Богу известно!