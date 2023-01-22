Доспехи для детей и мечи для викингов: военно-исторический музей в городе Брюсселе



Детский рыцарский доспех работы Антона Пфеффенхаузера. Здесь и далее – фотографии Королевскго музея армии и военной истории Бельгии

…только смотреть будешь очами твоими.

Псалтирь, 90:8



Препояшь себя по бедру мечом Твоим…

славою Твоею и красотою Твоею.

Псалтирь, 44:4

«Русская секция»

Детские доспехи



Кираса и наплечник доспеха

Каролингский меч



Каролингский меч, и он же – меч викингов, Северо-Западная Европа, 750–850 гг.



Не так часто, как в этот раз, удается рассмотреть подобные экспонаты вблизи. И… видно, что сделан этот меч из «дамасской стали», методом многократной проковки нескольких металлически прутков!



Навершие рукоятки. Богато украшено позолотой и насечкой из золотой проволоки. Вес его уравновешивал вес клинка



А здесь мы видим одновременно и перекрестие, и навершие. Ну очень красиво, не правда ли!

Шаффрон



Шаффрон – конская маска, еще один очень интересный экспонат музея. Вид сбоку

Турнирный доспех



А вот здесь хорошо видны гербы…



Самая настоящая жемчужина рыцарской коллекции этого музея: знаменитый турнирный доспех, приписываемый Филиппу II, 1560 г.



Шлем от этого доспеха. На фото хорошо виден винт, соединявший грангарду еще и с забралом шлема, из-за чего тот приобретал все защитные свойства «жабьей головы»



Копейный крюк – фокр, и штифт, которым он крепился к кирасе



Наколенник с «раковиной» правый



Образец гравировки



«Раковина» наколенника. Обычно такие узоры в ту эпоху изготовлялись травлением. Металл покрывался воском, затем узоры процарапывались иглой, а потом детали погружалась в кислоту. После этого изделие промывали, удаляли с него воск, если это было необходимо, дорабатывали узор штихелями и заполняли углубления чернью, которая при последующем нагревании спекалась с металлом



Наколенник с «раковиной» левый



Латная перчатка, надев которую, можно было легко стрелять из пистолета!



Шлемы-бургиньоты, оформленные в музее на Хэллоуин



Арбалет, украшенный костяными интарсиями



Пороховница из рога, да еще и какая «неприличная»…