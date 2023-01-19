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В Крыму предостерегли киевские власти от удара по полуострову, в том числе американским вооружением

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В Крыму предостерегли киевские власти от удара по полуострову, в том числе американским вооружением

В случае если вооруженные силы Украины совершат попытку нанести удар по Крымскому полуострову, воспользовавшись предоставленным США оружием, ответ России будет сокрушительным. Об этом заявил глава крымского парламентского комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.


Как сообщает РИА Новости, Гемпель подчеркнул, что любая попытка атаковать полуостров получит сокрушительный ответ, который будет широко поддержан в российском обществе. Он также отметил, что, несмотря на довольно взвешенную политику российских властей, которую многие воспринимают как слабость, это не соответствует действительности.

Гемпель также добавил, что планы Киева и его западных союзников в очередной раз подтверждают необходимость защиты российских интересов на территории до нынешней украинско-польской границы. По мнению парламентария, киевский режим должен быть полностью демонтирован и это соответствует интересам многих государств в мире.

Американское издание The New York Times сообщило, что власти США признают, что украинской армии могут потребоваться дополнительные вооружения, способные наносить удары по Крыму. В администрации Джо Байдена полагают, что реальная угроза для Крыма со стороны ВСУ может дать Киеву более крепкую переговорную позицию.

Ранее в Госдепе США подчеркнули, что украинские власти самостоятельно принимают решения относительно применения вооружений, поставленных украинской армии западными партнерами.
Автор:
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31 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:52
    +5
    Тут должна быть жёсткая реакция и последствия,а не предупреждения. Предупреждения это всего лишь сотрясание воздуха.
    Сейчас, похоже, американцы гадают, какой будет русская «ответка» за поставку танков. Если Москва отреагирует жестко, то янки в следующий раз не захотят делиться с Украиной новой военной помощью, которая может включать в себя беспилотники Gray Eagle и армейскую тактическую ракетную систему дальнего действия (ATACMS).

    https://svpressa.ru/war21/article/359225/
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:58
      +8
      Как надоела эта болтовня про "сокрушительный удар" и "красные линии" (((((( разве крымский мост это не Крым ? так он уже подвергся нападению. Может хватит чесать языками, а больше дел. Вот все чиновники осаживают Пригожина, мол выпячивается и все на себя тянет, а по мне он настоящий воин России, сначала делает, а потом говорит, не путайте с Конашенковым.
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:09
        0
        Вот именно! Уже год скоро. А посмотрите где стоит Россия!
        Фактически там же где и была в феврале 2022 года, даже еще меньше.
        Какой областной город взяли ? Херсон и тот не удержали...
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 13:35
          +3
          херсонская и часть запорожской области, мариуполь, от азова отсекли, вполне хорошие успехи
  2. Простой
    Простой Сегодня, 12:52
    -3
    Как много развелось котов Леопольдов.
    За мост спрятались. А без моста никак?
  3. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:54
    -1
    ответ России будет сокрушительным
    Ну, наконец-то уже, джяхххнем, как следует!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:56
      +6
      Да?А до этого амерзским и британским оружием по Крыму не били?
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 12:59
      +5
      Цитата: Дед Мозай
      Ну, наконец-то уже, джяхххнем, как следует!!

      Для начала неплохо бы выслушать ЛИЧНОЕ мнение каждого «ВЫСОКОГО» чиновника без оглядки и упоминания «Путин сказал».
      Пора бы узнать, кто это в России не даёт «джакать» и кому эта вялотекущая канитель - «родная мама»...
    3. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 13:09
      +7
      Цитата: Дед Мозай
      Ну, наконец-то уже, джяхххнем, как следует!!

      Да! Именно так!
      Именно так и будет после чеканных слов Гемпеля "любая попытка атаковать полуостров получит сокрушительный ответ".
      От себя добавим: а также после попыток атаковать Курск, Белгород, Энгельс, Крымский мост, крейсер "Москва" и далее по списку.
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:57
    +1
    Но, железнодорожную ветку южнее Джанкоя всё же желательно начать строить, хотя бы на время боевых действий запустить в упрощенном варианте.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:57
    +6
    В Крыму предостерегли киевские власти от удара по полуострову, в том числе американским вооружением
    . Вопрос... а в чем сокрушительность удара, будет выражается???
  6. eleronn
    eleronn Сегодня, 12:58
    +17
    За Крым ответ России будет сокрушительным, а за белгородскую, брянскую, воронежскую области? Все эти "красные линии" уже складывать некуда, а мы продолжаем качать газ и нефть.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:02
      +2
      а мы продолжаем качать газ и нефть

      А на что жить? И это я не про народ спрашиваю.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 13:16
        0
        Сколько было речей властидержателей что нужно слезать с "нефтигазовой иглы", но как обычно разговоры остались разговорами.
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:59
    0
    В Крыму предостерегли киевские власти от удара по полуострову, в том числе американским вооружением

    А когда это их останавливало?
    Они живут ненавистью,потому, только страх гарантированного уничтожения может их сдержать.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    +3
    Как по мне, так они еще за "Белых лебедей" еще не ответили по полной......
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +1
    Думаю не стоит каждый раз предупреждать и грозить "сокрушительным ударом". Более эффективно нанести этот удар не дожидаясь когда прилетит к тебе. Иначе на Западе эти заявления не воспринимаются в серьез.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:09
    +4
    Ох уж этот сокрушительный ответ... Сколько раз произносились эти слова из уст руководителей всех уровней, а центры принятия решений и ныне там. На слова российских чиновников о сокрушительных ударах уже никто не обращает внимания. Господа, вы уж сокрушайте, а то западные чиновники прогуливаются по Киеву как по своим резиденциям.
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:10
    0
    Цитата: "... планы Киева и его западных союзников в очередной раз подтверждают необходимость защиты российских интересов на территории до нынешней украинско-польской границы"
    А если мало покажется то и до польско-германской.
  12. next322
    next322 Сегодня, 13:10
    +3
    все это неоднократно слышали........в августе видели удары и по штабу ЧФ и разгром аэродрома в новофедоровке,уничтожение складов оружия под джанкоем.....на выходе был ноль!утерлись,как всегда......
  13. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:16
    -1
    Кто такой этот что сделал заявление ?
    Он и близко не Министр обороны или кто-то выше чтобы такие заявления делать.
    Говорил еще полгода назад про Крымский мост что мол настанет судный день для
    киевской власти.
    Все эти заявления оказались блефом.

    Кому надо тот давно выводы сделал. О том что у нас не оказалось ничего такого "тяжелого"
    чем можно разом прихлопнуть эту-самую Украину с которой все смеялись. Или хотя-бы ее
    верхушку.
    Не оказалось!
    Слишком маленькая численность войск, авиации мало и она в основном устаревших типов.
    А тысячи крылатых ракет запущенных по Украине не принесли желаемого результата вообще
    и не переломали возможности ВСУ.
    Ибо тыл для последних это Евросоюз и США.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:37
      0
      ракеты очень много пользы принесли, еще 2-3 нормальных удары и все АЭС встанут
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Сегодня, 13:50
        0
        Никто на такое не пойдет, дабы не найти официального повода на ввод войск НАТО в Украину.
        Ибо обесточивание АЭС это предпосылок к тяжелым ядерным авариям на них , вплоть до расплавления реакторов.
        И как только сложится такой факт, то не сомневаться что ООН и МАГАТЭ дадут резолюцию на ввод сил НАТО в Украину для охраны тех АЭС что остались на контролируемой Киевом территории и "приведения" их в порядок.

        Ну если короче, то войдут те же поляки в Хмельницкую и Ровенскую области, притащат генераторы к обесточенным АЭС. Запитают их.
        И скажут на весь мир вот какие они крутые, спасли всю Европу.
  14. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 13:17
    +2
    Я полностью поддерживаю это заявление. В Крыму такие же русские как и все мы. Если дать Европейцам убивать одних, то почувствовав кровь, они начнут убивать всех. Путин должен найти яйца и сменить ядерную доктрину с оборонительной на наступательную. Плюс пора разрывать отношения с Европейскими странами, чтобы мелкие шакалы задергались.
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:25
    -1
    ответ России будет сокрушительным.

    Уже были удары по крыму, а вот с сокрушительным ответом как-то не задалось.
  16. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:33
    +2
    Зачем печатать подобные "высказывания" из крымских комитетов ? Разжечь страсти и "потоптаться на мозоли" ? Ну нет у нас эффективных военных инструментов против украинско-натовской армии . НЕТ . Парады - красивые , да . Генералов - много (1300 голов в армии ) - все толстые ,жирные и жутко богатые . Народ - геройский , бьется за Родину . Власти - а вот тут совсем непонятно пока ... Вроде , взялись воевать , но , видимо , перепутали сво-войну со штабными учениями . Боюсь , следующая мобилизация будет провальной ( калькой с украинского варианта ) . В сухом остатке - Путину виднее , ему отвечать .
  17. Passeur
    Passeur Сегодня, 13:44
    +1
    Непонятна совершенно тяга сайтовских ньюсмейкеров к публикации совершенно пустопорожних заявлений всяческих никому неизвестных и ничего не решающих ноунеймов. Гемпель этот никто и зовут его никак. Кто его будет вообще спрашивать, когда и куда какие "ответы" давать?
  18. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:50
    0
    ответ России будет сокрушительным. Об этом заявил глава крымского парламентского комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
    fool Спасибо рассмешил-потешил. От лица России могут говорить только Верховный и дипломаты. Даже у военных может быть только мнение. request Скромнее, господа.
  19. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:52
    0
    А вот не послушают, тогда что? """
  20. starina
    starina Сегодня, 14:16
    0
    Цитата: eleronn
    а мы продолжаем качать газ и нефть

    Это называется сокрушительный несимметричный ответ laughing
  21. starina
    starina Сегодня, 14:24
    0
    Цитата: Nastia Makarova
    АЭС встанут

    и перестануть держать оборону Бахмута wassat
    Как показала практика, все эти "удары возмездия" хороши для телекартинки. Обывателю нравится, он испытывает моральный подъём и уверенность в завтрашнем дне.
    В военной составляющей вот как то не очень..
    Может нужно подождать еще ну-у-у год и тогда эта инерция закончится и количество перейдёт в качество, но игра вдолгую полностью в интересах Нато. Пока толстый сохнет, худой "кедами щелкнет"