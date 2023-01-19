В случае если вооруженные силы Украины совершат попытку нанести удар по Крымскому полуострову, воспользовавшись предоставленным США оружием, ответ России будет сокрушительным. Об этом заявил глава крымского парламентского комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как сообщает РИА Новости, Гемпель подчеркнул, что любая попытка атаковать полуостров получит сокрушительный ответ, который будет широко поддержан в российском обществе. Он также отметил, что, несмотря на довольно взвешенную политику российских властей, которую многие воспринимают как слабость, это не соответствует действительности.
Гемпель также добавил, что планы Киева и его западных союзников в очередной раз подтверждают необходимость защиты российских интересов на территории до нынешней украинско-польской границы. По мнению парламентария, киевский режим должен быть полностью демонтирован и это соответствует интересам многих государств в мире.
Американское издание The New York Times сообщило, что власти США признают, что украинской армии могут потребоваться дополнительные вооружения, способные наносить удары по Крыму. В администрации Джо Байдена полагают, что реальная угроза для Крыма со стороны ВСУ может дать Киеву более крепкую переговорную позицию.
Ранее в Госдепе США подчеркнули, что украинские власти самостоятельно принимают решения относительно применения вооружений, поставленных украинской армии западными партнерами.