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ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье «Шпионаж»

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ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье «Шпионаж»

Федеральная служба безопасности РФ произвела задержание гражданина США. Американца обвиняют в «Шпионаже».


Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, гражданину США выдвинуты подозрения в сборе неких разведданных «биологической тематики», которые в дальнейшем могли быть использованы против безопасности нашей страны. Расследование ведется в рамках статьи 276 УК РФ.

Какую именно «биологическую информацию» и с какой целью собирал американец – не сообщается. Однако с учетом наличия у США многочисленных биолабораторий, занимающихся в том числе и разработкой оружия массового поражения, последствия получения американскими спецслужбами подобных данных могут иметь серьезные последствия для России.

Стоит добавить, что буквально вчера в США был задержан гражданин России Анатолий Легкодымов. Правда его обвиняют не в «шпионаже», а в «отмывании денег» посредством криптобиржи Bitzlato, мажоритарным владельцем которой он является.

Примечательно то, что 40-летний российский бизнесмен проживает в Китае. В США он прилетел на время, где его и задержали. Теперь Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.
Автор:
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16 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:42
    +8
    ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье «Шпионаж»
    Правильно, правильно...."обменный фонд" не должен оставаться пустым
    Примечательно то, что 40-летний российский бизнесмен проживает в Китае. В США он прилетел на время, где его и задержали. Теперь Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.
    Это ж надо, до 40 лет дожил, а ума только на махинации нажил... Очень надеюсь, что на него "обменный" фонд тратить не станут
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:52
      +6
      В Иране на прошлой неделе казнили выявленного агента Британии, и ничего они не смогли сделать не выкупить не обменять. Вот бы и нашему руководству такое правило принять "пацан сказал, пацан сделал", а то это виляние словами с пленными осужденными наемниками и "азовцами" не добавляет уважения к России супостатам.
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:06
      +1
      Вот они "спящие", придётся потрудиться нашим спецам.
      40-летний российский бизнесмен проживает в Китае. В США он прилетел на время, где его и задержали.
      Отсюда мораль, не стоит ездить в США и Европу, последствия могут быть плачевными
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:42
    0
    Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.

    Как американцы доказывают чью то вину ,мы видели .Когда воруют людей по всему миру
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:43
    +5
    Сажать и еще раз сажать американцев за подрывную деятельность против нашей страны... желательно еще бы с экстрадицией из дружественных нам стран.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сажать и еще раз сажать американцев за подрывную деятельность против нашей страны.

      Приехал янки в Россию, его надо сразу в тюрьму сажать, а потом уже думать об обмене ( а можно и не думать, места всем хватит ).
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 14:06
        0
        Цитата: tihonmarine
        Приехал янки в Россию, его надо сразу в тюрьму сажать

        Тогда они просто не будут приезжать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:43
    +2
    У американцев оказывается тоже есть " идиоты".Вот ещё один нарисовался на обмен.Визгу будет от Госдепа!!! wassat
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:44
    +4
    40-летний российский бизнесмен проживает в Китае. В США он прилетел на время, где его и задержали.
     "Наши люди, в булочную, на такси не ездят"(с)
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:05
      0
      Почему бы и не съездить, коли деньги имеются?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:55
    0
    Примечательно то, что 40-летний российский бизнесмен
    . Не тем ребятам он деньги "жертвовал"....
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:55
    +1
    Спекулянтов на шпиёнов не меняем.........................
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    +1
    Американца обвиняют в «Шпионаже»
    Статья серьезная. По такой если и меняют, то только на нашего разведчика арестованного в Сша или Европе, правда могут и на "Луиса Корвалана", но таких сегодня не наблюдается.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:14
    +2
    Теперь Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.

    Докажут, и элементарно докажут, 5 лет в штатах дают за то что ты у соседа велосипед взял покататься, без его разрешения, а также можешь получить "пятерку", за сбор со своей крыши дождевой воды ( это не фейк ). Так вот чего не жилось в Китае этому "русскому" бизнесмену, проживающему в Китае.
    Учат их американцы учат, а они все лезут в штаты, как мухи на говно.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:24
    0
    ...Теперь Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.

    Если не докажут, то придумают.
  11. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 14:04
    0
    Вот я ЕГЭ сдавал, а покоробило даже меня.
    Однако с учетом наличия у США многочисленных биолабораторий, занимающихся в том числе и разработкой оружия массового поражения, последствия получения американскими спецслужбами подобных данных могут иметь серьезные последствия для России.

    Я понимаю, ошибки, знаки препинания... это простительно. Но такое-то редакция как пропустила?