ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье «Шпионаж»

Федеральная служба безопасности РФ произвела задержание гражданина США. Американца обвиняют в «Шпионаже».
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, гражданину США выдвинуты подозрения в сборе неких разведданных «биологической тематики», которые в дальнейшем могли быть использованы против безопасности нашей страны. Расследование ведется в рамках статьи 276 УК РФ.
Какую именно «биологическую информацию» и с какой целью собирал американец – не сообщается. Однако с учетом наличия у США многочисленных биолабораторий, занимающихся в том числе и разработкой оружия массового поражения, последствия получения американскими спецслужбами подобных данных могут иметь серьезные последствия для России.
Стоит добавить, что буквально вчера в США был задержан гражданин России Анатолий Легкодымов. Правда его обвиняют не в «шпионаже», а в «отмывании денег» посредством криптобиржи Bitzlato, мажоритарным владельцем которой он является.
Примечательно то, что 40-летний российский бизнесмен проживает в Китае. В США он прилетел на время, где его и задержали. Теперь Легкодымову может грозить до 5 лет тюремного заключения, если американские правоохранители докажут его вину.