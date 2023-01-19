Президент Франции: Украинский конфликт вызвал беспрецедентный кризис в Европе

Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент

Как пишет испанская газета El Pais, французский президент Эмманюэль Макрон признал, что из-за украинского конфликта Европа оказалась ввергнута в беспрецедентный кризис.По мнению президента Франции, кризис затронул не только экономическую сферу, но и политические институты и сферу технологий.- сказал Макрон в опубликованном интервью в газете El Pais.Ответом на новые вызовы должно стать создание суверенной Европы в военном, экономическом и технологическом плане, считает французский лидер.Макрон также отметил, что в странах Европы наблюдается и кризисные явления в отношении к принципам демократии. Пока в обществе накапливается усталость и потеря ориентиров, некоторые крайние элементы простыми лозунгами пытаются усилить своё влияние в нём, считает президент Франции.Нужно стремиться к восстановлению контроля в этом мире, добавил Макрон, видимо, имея в виду, возвращение геополитической роли Европы в международных делах.Конфликт на Украине стал сильным испытанием на прочность Евросоюза. Антироссийские санкции положили конец беззаботной жизни европейцев, так как вызвали энергетический кризис в Европе. Конфликт обнажил также слабость ЕС в военном отношении.