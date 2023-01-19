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Президент Франции: Украинский конфликт вызвал беспрецедентный кризис в Европе

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Президент Франции: Украинский конфликт вызвал беспрецедентный кризис в Европе

Как пишет испанская газета El Pais, французский президент Эмманюэль Макрон признал, что из-за украинского конфликта Европа оказалась ввергнута в беспрецедентный кризис.


По мнению президента Франции, кризис затронул не только экономическую сферу, но и политические институты и сферу технологий.

Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент

- сказал Макрон в опубликованном интервью в газете El Pais.

Ответом на новые вызовы должно стать создание суверенной Европы в военном, экономическом и технологическом плане, считает французский лидер.

Макрон также отметил, что в странах Европы наблюдается и кризисные явления в отношении к принципам демократии. Пока в обществе накапливается усталость и потеря ориентиров, некоторые крайние элементы простыми лозунгами пытаются усилить своё влияние в нём, считает президент Франции.

Нужно стремиться к восстановлению контроля в этом мире, добавил Макрон, видимо, имея в виду, возвращение геополитической роли Европы в международных делах.

Конфликт на Украине стал сильным испытанием на прочность Евросоюза. Антироссийские санкции положили конец беззаботной жизни европейцев, так как вызвали энергетический кризис в Европе. Конфликт обнажил также слабость ЕС в военном отношении.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Елисейского дворца
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12 комментариев
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  1. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 19:38
    +2
    Вот балабол. Были прецеденты. В 1145 году, в 1417 и, примерно, в 3-4 веке до нашей эры.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:55
      +1
      Президент Франции: Украинский конфликт вызвал беспрецедентный кризис в Европе

      Ну, кто бы мог подумать!? winked
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:39
    +1
    Макрон. Сдавайся. Мы все простим. Даже необитаемый остров захватим ради твоего благополучия. Первозданный лес, морской прибой.Цепь на твоей гальской шее Что может быть лучше? И да Континент это Россия, а европка всего лишь полуостров. Это трудно понять, но нужно запомнить
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:41
    +1
    Президент Франции: Украинский конфликт вызвал беспрецедентный кризис в Европе
    fool fool Гондурас не надо было чесать, клоун пучеглазый. fool
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:42
    +2
    Один вопрос к макорошке,решили санкциями с Россией померяться?И кого длиннее оказались?И это только начало пути,ещё мы свои задачи на Украине не выполнили.А Лавров ещё напомнил вчера про соседей от которых не должно быть угрозы России.Так что готовьтесь на поклон с дарами.
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 19:44
    +1
    Макрон начал догадываться, что их экономику кто-то дербанит, но не может понять кто, думает на Россию, а прибыль подсчитывают в США и Норвегии.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:50
      0
      Кстати в Норвегии ,что то неладное.Прибыли космические ,но всё равно плачутся.Счас врачей в одной ведущей больнице будут сокращать,25 %, не тянет бюджет.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:45
    +2
    Макрон малость с конца начал.
    Расширение НАТО на восток вылилось в итоге в СВО на Украине.
    А антироссийские санкции вкупе с лизанием пятой точки США, дали толчок началу экономического кризиса в ЕС, который перерос в общий кризис в Европе.
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 19:47
    +1
    Ну, что он загрустил?! Зато перед америкосами выслужились. Лизнули так лизнули!
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:53
    0
    А кто виноват-то?
    Сами этот кризис и устроили.
    Россия санкции против Европы пока не вводила.
    Надеюсь что пока.
    Так что как говориться- неча на зеркало кивать, Коль рожа крива.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:59
    0
    Интересно сколько деньгов убежало из Европы в США?
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:59
    0
    А раньше подумать нельзя было? Есть такой риторический вопрос: если тебе скажут с крыши прыгнуть- ты прыгнешь? Теперь только начинает доходить, что уже на карнизе стоишь, а в спину толкают и держишься за хлипкие перильца.
    Многие рассуждают о применении ТЯО в зоне конфликта, но это последний шаг в бездну. Уверен, что предпоследним шагом будет выход РФ из моратория и испытания на Новой Земле боеприпаса в 30 мегатонн в формате 300 килограммовой боевой части. И мозги у многих прочистятся- в самом комфортабельном бункере доживать намного неприятней, чем на лазурных берегах тропического острова.