«Только в плену украинские военные говорят правду»: Командир спецназа «Ахмат» беседует с пленными

О том, что творится в рядах ВСУ, не расскажет никто, кроме пленных бойцов ВСУ. Только в плену украинские военные говорят правду.Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя видео, на котором командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апти Алаудинов беседует с пленными боевиками ВСУ.Украинские военнослужащие были захвачены под Белогоровкой, где российские силы проводят наступательную операцию. Там в плен попало шестеро боевиков, трое из которых стали «героями» видеосюжета.Пленные рассказали, как оказались на передовой. По их словам, все они пробыли на фронте два дня, прибыв в часть одновременно, хотя и из разных регионов Украины. Новобранцев отправили на полигон под Житомиром, где они вместо военной подготовки занимались хозяйственными делами: кололи дрова, копали ямы. И это делали перед отправкой на фронт люди, не обладающие необходимыми для ведения боевых действий навыками.Многие из них не горели желанием воевать поэтому попросту бросали свои позиции. Собственно, если верить опрошенным боевикам, они не имели нужной экипировки и достаточного количества боеприпасов. Даже пищи и воды им не привозили к моменту сдачи в плен уже полтора дня.При всем уважении к Рамзану Ахматовичу, утверждающему, что пленные говорят правду, вряд ли можно каждое слово этих людей принимать за «чистую монету». Ведь, согласно полученной на допросах информации, самыми распространенными военными специальностями попавших в плен украинских боевиков являются профессии повара и водителя, а сами они находились на боевых позициях в среднем не более недели.