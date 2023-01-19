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«Только в плену украинские военные говорят правду»: Командир спецназа «Ахмат» беседует с пленными

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«Только в плену украинские военные говорят правду»: Командир спецназа «Ахмат» беседует с пленными

О том, что творится в рядах ВСУ, не расскажет никто, кроме пленных бойцов ВСУ. Только в плену украинские военные говорят правду.

Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя видео, на котором командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апти Алаудинов беседует с пленными боевиками ВСУ.

Украинские военнослужащие были захвачены под Белогоровкой, где российские силы проводят наступательную операцию. Там в плен попало шестеро боевиков, трое из которых стали «героями» видеосюжета.

Пленные рассказали, как оказались на передовой. По их словам, все они пробыли на фронте два дня, прибыв в часть одновременно, хотя и из разных регионов Украины. Новобранцев отправили на полигон под Житомиром, где они вместо военной подготовки занимались хозяйственными делами: кололи дрова, копали ямы. И это делали перед отправкой на фронт люди, не обладающие необходимыми для ведения боевых действий навыками.

Многие из них не горели желанием воевать поэтому попросту бросали свои позиции. Собственно, если верить опрошенным боевикам, они не имели нужной экипировки и достаточного количества боеприпасов. Даже пищи и воды им не привозили к моменту сдачи в плен уже полтора дня.

При всем уважении к Рамзану Ахматовичу, утверждающему, что пленные говорят правду, вряд ли можно каждое слово этих людей принимать за «чистую монету». Ведь, согласно полученной на допросах информации, самыми распространенными военными специальностями попавших в плен украинских боевиков являются профессии повара и водителя, а сами они находились на боевых позициях в среднем не более недели.

Использованы фотографии:
https://vk.com/aptialaudinovakhmat
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29 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:00
    +16
    Я бы им не верил, не может быть в одной стране столько медиков и поваров.
    Врут все трое, глазки бегают, а такие окопные бороды за два дня не отрастут.
    Внимательно слушают, что говорит чеченец и "подпевают" ему очень активно и фальшиво.
    А если без смеха, просто представьте себе, что им еще рассказывать дяденькам серьезного вида, между прочим, с кинжалами за поясом?
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 13:15
      +6
      и поваров
      Вы зря так о поварах. Иные повара становятся ... супер раскрученными политиками.
      1. слава1974
        слава1974 Сегодня, 13:37
        +6
        Иные повара становятся ... супер раскрученными политиками.

        а еще про повара одного кино сняли.Он там на линкоре всех террористов покрошил.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:51
        0
        Вы зря так о поварах. Иные повара становятся ... супер раскрученными политиками.

        Ну конкретно таких поваров нам бы дивизию. не помешали бы.
    2. akropin
      akropin Сегодня, 14:09
      0
      Глаза слишком бегают у них, когда говорят. А тот что слева, готов расплакаться на камеру. Театр.
  2. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:01
    +4
    «Только в плену украинские военные говорят правду»

    Это смотря как спрашивать.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:01
    +10
    Какая разница, что они говорят, попав в плен...
    ВСУ шники воюют и побеждать их трудно. В свете того, что им могут подкинуть новых вооружений, легче не будет никак.
    1. corrado
      corrado Сегодня, 13:09
      +7
      Лучше, как никто, сказал Пригожин: враг воюет хорошо, нам есть чему у них поучиться. Суровая, но истинная правда.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:26
      +2
      Цитата: rocket757
      ВСУ шники воюют и побеждать их трудно.

      И гребут их на фронт, уже без повесток.
      19 января на Украине Николаевский областной военкомат призвал местных жителей не ждать повесток, а "немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектации и соцподдержки".
      «Одновременно подтверждаем, что привлечение к административной или уголовной ответственности не лишает обязанности прохождения военной службы. Таким образом, граждане Украины должны выполнить свой долг и не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», - говорится в сообщении.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:36
        +1
        Гребут, пока они гребутся... увы, пока гребутся и идут бится, умирать.
        Хозяин сказал скакать, до последнего скакуасам... так и будет, похоже.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:02
    +6
    Этих чудаков на известную букву в итоге обменяют.И будут они дома рассказывать байки,как они "провели мокшу".Ну,или пытали там
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      И будут они дома рассказывать байки,как они "провели мокшу".

      В плену нацики знают, что нужно петь и главное не петь за Украину. Они же не иди-оты, что бы в плену петь -"Батька наш Бандера, маты Украина !", но никто из них не говорит - "мы русские".
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:07
    +1
    самыми распространенными военными специальностями попавших в плен украинских боевиков являются профессии повара и водителя
     Видимо, этим профессиям и обучают в Великобритании и Польше.. smile
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:07
    +1
    попавших в плен украинских боевиков являются профессии повара и водителя, а сами они находились на боевых позициях в среднем не более недели.

    Ну вот третий слева на право, уж точно "не пару дней иль пару недель" находится на фронте, смотрит прямо без заискивания, без страха. Этот точно упертый бандеровец, который до конца своих дней будет врагом.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 13:33
      +2
      А что голову ломать - поварам, водителям и санитарам -по 10 лет, как не виноватым, прочим, которые на полигоне ямы копали - по 15, а уж бойцам - от 20. По справедливости должно быть, людЯм нельзя не верить.
  7. Kopvin
    Kopvin Сегодня, 13:07
    +1
    Этим повезло попали в плен... Значить будут жить
    1. NikA91079
      NikA91079 Сегодня, 13:50
      0
      А вот это не должно быть вообще никакой гарантией. Они взяты на поле боя с оружием в руках - по законам военного времени без суда и следствия ... ( обычно ) Последнее время почему-то стало по-другому. Может потому, что наш Гарант вот с этими "один народ" ?
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:07
    +4
    Я больше скажу-только в плену украинские военные становятся поварами, музыкантами и водителями
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:52
      0
      Только нашему мин образования не говорите. А то все школы и пту закроют. Будут брать в плен и на обмене через день будут получать готовые трудовые кадры обученные.)))
  9. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 13:11
    +8
    Пленные говорят не правду, а , что по их мнению, даст им возможность выжить. Навряд ли кто-то скажет, что был снайпером или корректировщиком арт.огня. Ну или будут говорить по шпаргалке то, что им прикажут при съёмке на камеру. Сам вообще никогда не смотрю, что говорят пленные. Какую правду ждать от человека, который понимает, что его могут за его слова попросту поставить к стенке?
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 13:45
      0
      Цитата: Andy_nsk
      Какую правду ждать от человека, который понимает, что его могут за его слова попросту поставить к стенке?

      Конечно,им бы день прожить,да ночь продержаться.Страшно когда наводящие вопросы задают..С другой стороны,поварам легче в плен сдаваться.
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:17
    -2
    Не верьте и им и тем кто про это говорит. Послушайте Пригожина, до сих пор не могут разбить хохла.
  11. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:25
    +2
    Только в плену солдаты ВСУ становятся поварами, каптерщиками и водителями кобылы, прямо ПТУ широкого профиля это ВСУ.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:29
    +4
    самыми распространенными военными специальностями попавших в плен украинских боевиков являются профессии повара и водителя, а сами они находились на боевых позициях в среднем не более недели.
    О чем и речь. В плену врут поголовно. Вот только неделю назад Соловьев беседовал с пленным (ник в сетях фашист 1988), который вилял в стиле "2 дня на фронте, ни разу не стрелял, неделю назад приехал к жене из польши, где честно батрачил, мобилизовали и вообще все он понимает." на чистом русском. Хватит уже в эти сказки верить, и так сильно тормозим с мерами.
  13. fif21
    fif21 Сегодня, 13:34
    +1
    Послушайте , что говорят наши пленные на Украинских роликах . И обратите внимание - они жалуются на то , что им трудно было воевать , а если бы все было - патроны , еда ..... то они бы и дальше убивали солдат армии России.
    Весь их боевой путь описан в документах - Дата призыва , специальность , награды . А вот в каких боях участвовал , марадерил и убивал гражданских , расскажут странички в соцсетях , рассказы сослуживцев и гражданских . hi
  14. jetfors_84
    jetfors_84 Сегодня, 13:34
    +2
    Да какая правда? Наши продвигаются метр за метром. КТо ж мешает то быстрее продвигаться? Это повара и не обученные мобики? Сказки сочиняют какие они белые и пушистые
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:37
    +1
    И была нужда с "поварами", да "шоферами" разговаривать, ну если так, для прикола, в одном окопе сидело 5 бойцов - 3 повара и 2 медика.
  16. staer-62
    staer-62 Сегодня, 13:38
    +4
    Им, украинцам, нельзя верить ни в плену, ни на свободе, нигде. Украинец это политическая нация главное для которых это ненависть и желание уничтожить русских потому что мы русские. Все кто в будущем будет говорить что для него главное это мир между народами оставаясь украинцем будет говорить ложь.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:48
    +3
    Ну да, в плену они говорят, но скорее то что мы хотим услышать. Т.к после обмена и сухпаи выбрасывают и ржут над добренькими москалями и по новой в родную всу.