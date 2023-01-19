Новый министр обороны Германии Писториус призвал к усилению бундесвера

Вооруженные силы Германии (бундесвер) нуждаются в укреплении на фоне конфликта в Восточной Европе. Об этом заявил недавно назначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает информационное агентство Reuters.По утверждению Писториуса, бундесвер должен укрепляться для сдерживания потенциального противника. Также очень важно оказывать военную поддержку Украине, в том числе и за счет имеющихся в распоряжении немецкой армии материально-технических возможностей, подчеркнул глава Минобороны ФРГ.Отметим, что Писториус выступил с первой речью после назначения министром обороны ФРГ. Ранее правительство страны утвердило отставку Кристины Ламбрехт с занимаемой должности. После этого Писториус принес присягу в Бундестаге и сразу приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Например, завтра глава оборонного ведомства Германии должен принять участие во встрече с министрами обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн».Между тем, известно, что бундесвер в настоящее время испытывает целый ряд довольно серьезных проблем. Первая из них – постепенное истощение запасов вооружений на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Немецкая военная промышленность в условиях энергетического кризиса не поспевает за растущими потребностями вооруженных сил.Во-вторых, бундесвер, как и армии других западных государств, сталкивается с дефицитом кадров и проблемами с комплектованием. Плюс к тому, на фоне украинского конфликта многие военнослужащие германских вооруженных сил стали расторгать контракты. Они объясняют это тем, что поступали на службу в мирное время, когда отсутствовали связанные с вооруженным конфликтом в Восточной Европе риски.