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Новый министр обороны Германии Писториус призвал к усилению бундесвера

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Новый министр обороны Германии Писториус призвал к усилению бундесвера

Вооруженные силы Германии (бундесвер) нуждаются в укреплении на фоне конфликта в Восточной Европе. Об этом заявил недавно назначенный министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает информационное агентство Reuters.


По утверждению Писториуса, бундесвер должен укрепляться для сдерживания потенциального противника. Также очень важно оказывать военную поддержку Украине, в том числе и за счет имеющихся в распоряжении немецкой армии материально-технических возможностей, подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Отметим, что Писториус выступил с первой речью после назначения министром обороны ФРГ. Ранее правительство страны утвердило отставку Кристины Ламбрехт с занимаемой должности. После этого Писториус принес присягу в Бундестаге и сразу приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Например, завтра глава оборонного ведомства Германии должен принять участие во встрече с министрами обороны стран НАТО на авиабазе «Рамштайн».

Между тем, известно, что бундесвер в настоящее время испытывает целый ряд довольно серьезных проблем. Первая из них – постепенное истощение запасов вооружений на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Немецкая военная промышленность в условиях энергетического кризиса не поспевает за растущими потребностями вооруженных сил.

Во-вторых, бундесвер, как и армии других западных государств, сталкивается с дефицитом кадров и проблемами с комплектованием. Плюс к тому, на фоне украинского конфликта многие военнослужащие германских вооруженных сил стали расторгать контракты. Они объясняют это тем, что поступали на службу в мирное время, когда отсутствовали связанные с вооруженным конфликтом в Восточной Европе риски.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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11 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:08
    +2
    Написали бы хоть его биографию, кто по образованию, интересно же
    1. corrado
      corrado Сегодня, 13:12
      0
      Трудно реанимировать то, что уничтожалось с момента воссоединения двух Германий.
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:23
      0
      Я думаю, если он запретит передачу леопардов странам ес, то мы познакомимся с ним поближе. Кристинка не захотела брать на себя мировую ответственность по танкам, Бориска, видимо, вариант который не будет препятствовать, хотел бы ошибаться.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Читателль 2013
      Написали бы хоть его биографию, кто по образованию, интересно же

      Помогу:
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Писториус,_Борис
      recourse Политолог. Прожженый политик, не военный.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Читателль 2013
      Борис Писториус

      Военные в Германии закончились.
      Да и, судя по отставке предыдущей дамы, гинекологи тоже. Может, она по специальности работать пойдёт?
      А этот
      изучал политологию в университетах Мюнстера и Оснабрюка, некоторое время учился в Католическом университете Запада
      , а дальше - "по партийной линии".
      Тоже "наследник тевтонского духа" такой себе ещё.

      А уж фамилию нашли... Я даже стесняюсь представить, что наш Сергей Викторович по этому поводу сказать может... feel
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:08
    -2
    Три блондинки по очереди, бундесвер разваливали, разваливали, превращали военнослужащая в гражданских, сокращали, оптимизировали. А теперь решили, что армия Германии все таки нужна.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 13:09
    +2
    По утверждению Писториуса, бундесвер должен укрепляться для сдерживания потенциального противника.

    Это он сейчас про поляков говорит.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 13:26
      0
      Кстати, да. Пока "общий враг" есть. Как только эта идея -фикс по каким то причинам станет неактуальной, начнут пожирать длуг друга.
      Борьба за влась это интернациональная забава политиков. Их адреналин.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:17
    +2
    Да плевать на твой бундесфер, танки давай..... - в духе польской дудки, при этом про свои корейские танки молчок.....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:26
    0
    Новый министр обороны Германии Писториус призвал к усилению бундесвера
    . Призывать к разоружению, на его месте не комильфо.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:27
    0
    Писториус призвал к усилению...
    В той ситуации, которая сейчас насаждается на Западе, самый голубиный "голубь" вынужден будет превратиться в "ястреба".