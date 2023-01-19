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Американская пресса: США формируют один из самых больших пакетов военной помощи Украине с начала российской спецоперации

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Американская пресса: США формируют один из самых больших пакетов военной помощи Украине с начала российской спецоперации

США готовят для Украины один из самых больших пакетов военной помощи с начала специальной военной операции российской армии. По информации Associated Press, на этот раз американцы отправят Киеву вооружений на 2,6 млрд. долларов.


Вашингтон не намерен останавливать конфликт на Украине в ближайшее время, несмотря на заявления о возможности мирных переговоров, звучащие в последнее время. Да, американцы выступают за диалог, но только на своих условиях, которые называются условиями Киева, так как их озвучивает американская марионетка Зеленский. А они просты и заключаются в том, что Россия должна проиграть и безропотно принять все то, что желает Запад во главе с США. Пока Вашингтон этого не добьется, война будет продолжаться, и американцам все равно, сколько при этом погибнет украинцев.

Для поддержания боевых действий, США готовят новый пакет военной помощи, который может стоить примерно 2,6 млрд. долларов. Информация пока предварительная, получена от неназванных источников в администрации Байдена. Официально о выделении помощи планируется объявить в пятницу, 20 января, после заседания министров обороны стран НАТО на немецкой базе "Рамштайн", где и будет решаться вопрос военной помощи Киеву.

По данным Associated Press, планируется отправить на Украину порядка 100 боевых бронированных машин Stryker и 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Причем вся техника будет взята из наличия Армии США, поэтому поступит на вооружение ВСУ в ближайшее время. Что еще войдет в эту военную помощь, пока неизвестно, будем ждать официального объявления.

Судя по последним заявлениям, звучащим как в США, так и в Европе, Запад желает видеть в ближайшее время наступление ВСУ и разгром российской армии, для чего и решается вопрос с поставками бронетехники, включая танки.
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:09
    -3
    Пакет большой, но, говорят, в нем не будет все таки танков...А значит и в европе вся "танковая коалиция "развалится.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:12
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Пакет большой, но, говорят, в нем не будет все таки танков...А значит и в европе вся "танковая коалиция "развалится.

      США могут таких Страйкеров подсыпать в пакет, получится танки аналогичные тем что Франция передаёт.
      1. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 13:20
        -4
        Такие и француские хорошие мишени для Ланцетов. Надеюсь Ланцетов много сейчас выпускают
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 13:30
        +3
        Америкосы все больше и больше перекидывают бронетехники в Европу. В то что они в конфликт влезут не верится, но в то что могут часть этой техники передать украм, очень и очень может быть.
      3. lucul
        lucul Сегодня, 13:55
        -2
        США могут таких Страйкеров

        А почему винтовки М-16 не шлют ? Ведь тут на ВО ,богоизбранные нам годами доказывали о превосходстве М-16 над Калашом (врали как всегда) )))
        Пусть присылают М-16 - " так победят " ))))
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: голос_разуma
      Пакет большой, но, говорят, в нем не будет все таки танков...А значит и в европе вся "танковая коалиция "развалится.

      На то и расчет, чтобы Европа пожгла на Украине все свои танки, а США поставит ей свои дорогие "Абрамсы". Затем дойдет и очередь, до утилизации "Абрамсов".
  2. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:20
    +4
    Да, американцы выступают за диалог, но только на своих условиях

    Диалог на условиях,называется ультиматум. Да и о чём с ними можно вообще говорить,если они сами,на каждом углу кричат,что Россию нужно победить на поле боя.
    Им только можно сказать,-"заварили кашу,кушайте не обляпайтесь".
  3. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 13:20
    +2
    Надо положить большой болт на желания и грёзы запада, подкрепив это активными действиями. А то так всё идет к прямому вмешательству НАТО на стороне нацистов. Ведь не спроста американцы стягивают бронетехнику в польшу. Где-то прочитал что перебрасвают туда 1200 танков, что слишком много для учений. Всё-таки прийдется жахать тогда...
  4. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 13:20
    +5
    на Украину порядка 100 боевых бронированных машин Stryker

    Stryker - унифицированное семейство. Теперь народ с легкостью сможет их сравнить с картонным плавуче-летучим алюминием, штампуемым отечественным ВПК)
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:22
    +8
    Полосатые нагоняют в своих СМИ жути......, а наши разгоняют...... Большая просьба, с учетом не единичных личностей с неустойчивой психикой, притормозите..... Было уже, в 1941 г. вся Европа воевала с СССР, не только техникой, но и юнитами.... Шапки уже все раскидали летом 2022, остается только тяжелый ратный труд...... вот с этим и будем дальше жить.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:28
    +1
    Мочите все это железо на польской границе, неужели трудно сделать заявлении об объявлении войны Украине и далее по законам военного времени, ну промахнемся пару раз не беда, ничего проглотят, зато гонору у пшеков меньше будет. Да и не надо тут стращать ядерной войной, никто на Западе из-за Польши или Украины ее начинать не будет.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:35
      -2
      неужели трудно сделать заявлении об объявлении войны Украине и далее по законам военного времени

      Это уже будет прямой акт военной агрессии с итогом более печальным, чем предательство русской весны в 2014.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:29
    +3
    Судя по последним заявлениям, звучащим как в США, так и в Европе, Запад желает видеть в ближайшее время наступление ВСУ и разгром российской армии, для чего и решается вопрос с поставками бронетехники, включая танки.
    . Их хотелки понятны... наш ответ... да, а как наши ответят?
    Впрочем, давно пришла пора не отвечать, а самим решать, что нам надо делать и как!
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:31
    +5
    Сколько ещё военнослужащих России должно погибнуть от западной военной помощи, прежде чем Герасимов отдаст приказ на уничтожение путей поставок этого "добра"?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:37
      +1
      Для начала войну надо объявить хотя бы Украине, со всем вытекающим как должно быть по феншую.
      А так да, запад насытит порядки всушников современной техникой и вполне может быть, что в порядках будут кадровые части наты, а это совсем не тот уровень столкновения начнётся.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 13:57
      0
      Пока ВГК не отдаст такой приказ Герасимову. """
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:31
    +1
    США готовят для Украины один из самых больших пакетов военной помощи с начала специальной военной операции российской армии.
    Результат будет один. request
    Запад желает видеть в ближайшее время наступление ВСУ и разгром российской армии, для чего и решается вопрос с поставками бронетехники, включая танки.
    belay Бред... Западу просто нужно время для перезапуска ВПК. recourse Отладить технологические цепочки, обучить набранный персонал, а некондицию на ЮЭЙ. request
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:36
    +1
    Запад желает видеть в ближайшее время наступление ВСУ и разгром российской армии, для чего и решается вопрос с поставками бронетехники, включая танки.

    Они даже последние подштаники снимут и отдадут Зеленскому, лишь бы Руина начала наступать.
    Украинцев для пушечного мяса, еще хватит на пять лет.
  11. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:38
    0
    У них план такой. Запад спровоцировал начало СВО весной, чтобы европе было проще за лето отказаться от ресурсов России. А теперь к текущей весне поставят немерено тяжелой техники,дронов,ракет,боезапас и наемников. Хотят чтобы к зиме украинцы победили. Российский генштаб должен что-то этому противопоставить
  12. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:40
    +1
    Я вот не пойму , скорее, не знаю , а нельзя ли цирконами-кинжалами уничтожить/повредить пресловутые туннели/мосты/ждстанции поставок натовских вооружений ? Или не попасть , или слабоват заряд ,или мало их, или дорого , или нуеёпошлипивопить ?
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 14:15
      0
      Погуглите про вьетнамский мост Пасть Дракона, его американцы не могли разбомбить за 873 вылетов.
      Или вспомните сколько было ударов по антоновскому мосту в Херсоне из Хаймарсов. Можно наделать дырок в полотне, но пост будет работать, мосты очень прочные.

      Чтобы гарантированно снести мост, его надо минировать в определенных местах, чтобы пролеты с опор соскочили, а бомбить ракетами и бомбами его можно очень долго.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:40
    0
    Конечно не намерен, не вся промка вкусная из европы вывезена, заводы только только народ на снаряды набрали, это как заканчивать, не не не. Американский впк резко против, продолжаем банкет.
  14. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:43
    +4
    Вот не укладывается в голове как Россия сможет конкурировать с ВПК и экономикой полусотни стран мира. В том числе Японией и Южной Кореей который тоже в этом участвуют.
    Для производства современных боеприпасов и военной техники в России не выпускаются целые направления критически важных электронных компонентов , отсутствуют технологии их производства.
    Так или иначе их отсутствие будет сказываться. Пусть и не сразу но будет. Ибо чудес не бывает.
  15. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:14
    0
    Цитата: AdAstra
    Пока ВГК не отдаст такой приказ Герасимову. """


    Зачем нужен командующий спецоперацией, если сам он лично ничего не решает? Чтобы на него можно было спихнуть ответственность за провал?

    Никто ведь не говорит об ударе по другим государствам.