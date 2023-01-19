Американская пресса: США формируют один из самых больших пакетов военной помощи Украине с начала российской спецоперации

США готовят для Украины один из самых больших пакетов военной помощи с начала специальной военной операции российской армии. По информации Associated Press, на этот раз американцы отправят Киеву вооружений на 2,6 млрд. долларов.
Вашингтон не намерен останавливать конфликт на Украине в ближайшее время, несмотря на заявления о возможности мирных переговоров, звучащие в последнее время. Да, американцы выступают за диалог, но только на своих условиях, которые называются условиями Киева, так как их озвучивает американская марионетка Зеленский. А они просты и заключаются в том, что Россия должна проиграть и безропотно принять все то, что желает Запад во главе с США. Пока Вашингтон этого не добьется, война будет продолжаться, и американцам все равно, сколько при этом погибнет украинцев.
Для поддержания боевых действий, США готовят новый пакет военной помощи, который может стоить примерно 2,6 млрд. долларов. Информация пока предварительная, получена от неназванных источников в администрации Байдена. Официально о выделении помощи планируется объявить в пятницу, 20 января, после заседания министров обороны стран НАТО на немецкой базе "Рамштайн", где и будет решаться вопрос военной помощи Киеву.
По данным Associated Press, планируется отправить на Украину порядка 100 боевых бронированных машин Stryker и 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Причем вся техника будет взята из наличия Армии США, поэтому поступит на вооружение ВСУ в ближайшее время. Что еще войдет в эту военную помощь, пока неизвестно, будем ждать официального объявления.
Судя по последним заявлениям, звучащим как в США, так и в Европе, Запад желает видеть в ближайшее время наступление ВСУ и разгром российской армии, для чего и решается вопрос с поставками бронетехники, включая танки.