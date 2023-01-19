Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: Этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией благодаря теплой погоде

51
Bloomberg: Этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией благодаря теплой погоде

Автор статьи в Bloomberg считает, что странам Европейского континента удалось почти беспроблемно преодолеть половину отопительного сезона 2022-2023 годов, несмотря на практически полное прекращение поставок российского газа. Можно сказать, что благодаря теплой погоде и почти полной заполненности ПХГ, этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией. Даже если в оставшиеся дни января, в феврале и марте температура будет ниже климатической нормы, как прогнозируют синоптики, то это уже существенно не повлияет на обеспеченность европейских потребителей голубым топливом.


Одновременно европейцам везет с ценами на газ, которые в начале недели упали до 55 евро (60 долларов) за мегаватт-час. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев. Приближающиеся холода, конечно, приведут к подорожанию голубого топлива, но оно, скорее всего, будет незначительным.

Но радоваться такому подарку от природы Европе пока что рано, считает автор. Уж очень дорого европейцам обошлось создание газовой подушки безопасности. В прошлом году страны ЕС потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Но даже такой объем финансовых компенсаций не сдержал цены на энергоносители, которые выросли до исторического максимума.

Помимо погодного фактора, на расходовании газа из хранилищ сказалось снижение его потребления. И эту новость уже никак нельзя отнести к разряду положительных. Из-за роста тарифов на электроэнергию в ряде стран Европы сокращают работу или вовсе закрываются некоторые энергоемкие производства. Одновременно, чтобы восполнить дефицит электричества, немецкие электростанции, экономя газ, сжигают уголь, являющийся самым грязным ископаемым топливом.

Газовые хранилища в большинстве стран ЕС на текущий момент все еще заполнены на 80%, в то время как средний показатель середины января за последние пять лет составляет 62%. Даже если в оставшееся зимнее время ударят рекордные морозы, отбор газа из ПХГ не станет критичным. Но возможное похолодание точно взвинтит цены, как это было в начале декабря прошлого года. Тогда понадобилось всего несколько морозных и безветренных дней, чтобы цены на газ, а следом и электроэнергию, резко подскочили.

Все это показывает, насколько критически зависимой стала Европа от погодных факторов, которые страны ЕС точно не в силах регулировать. И хотя в сложившейся ситуации поводов для паники нет, уверен эксперт, европейцам только остается надеяться, что эта зима закончится как можно быстрее и не преподнесет новых отрицательных сюрпризов.

Другими словами, следуя логике автора статьи, европейцы семимильными шагами двигаются от индустриальной экономики в эпоху, когда благополучие, а порою и жизнь людей полностью зависели от капризов природы. Такой вот антипрогресс для ЕС.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал "Газпрома"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
51 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 14:29
    +7
    Но проиграла промышленность Европы. laughing
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:50
      +1
      Не то слово "проиграла", тупо "ПРОСР...А". Рухнули производства удобрений и пр., требующие газ как основное сырьё производства или высокоэнергетические производства. Всё к чертям полетело...не просто так основные немецкие производители нефтехимии и пр. рванули в Китай с нивестициями более 100 млрд.евро и загнали туда Шольца объясняться с Си "в вечной дружбе"...не в США, а именно в КНР на российский газ, который туда идёт спокойно и независим от капризов англосаксов.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:53
      +3
      Цитата: Невский_ЗУ
      Но проиграла промышленность Европы.

      Лишний триллион долларов за покупку СПГ это не деньги belay
      Триллион долларов переплатили страны Евросоюза за купленный СПГ вместо российского трубопроводного газа, подсчитали аналитики Bloomberg .

      Нагнутого уже не поправишь!
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:06
        +1
        У природы нет плохой погоды!

        Общественность интересуется количеством инфарктов среди еврочиновников, закупивших газ по очень высокой цене, а теперь отдающих его населению по низкой)))
    3. hohol95
      hohol95 Сегодня, 15:07
      -1
      Сносят деревни и расширяют карьеры в Рейнском угольном бассейне.
      19% электроэнергии вырабатывают ТЭС сжигая бурый уголь.
      И планируют ими пользоваться до 2038 года.
      Пусть дышат угольной пылью и гарью.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 15:21
        0
        Сносят деревни и расширяют карьеры в Рейнском угольном бассейне.
        19% электроэнергии вырабатывают ТЭС сжигая бурый уголь.
        И планируют ими пользоваться до 2038 года.
        Пусть дышат угольной пылью и гарью.
        Ну надо же! Какой белый и пушистый зверёк! Это зайка или писец? Зайка любит капусту, писёц сожрёт всё. Похоже конец у них будет один независимо от зверька. Вперёд в прошлое!? Грету Тумберг что то полисмены на руках несли за протесты. Вот так голосовать за экологию не санкционированно! Что то правозащитники промолчали по этому поводу. Куда свобода слова делась?
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:09
      +7
      Газ исправно поставлялся в Европу. Украине исправно перечислялись деньги за транспортировку газа.
      1. Эдик
        Эдик Сегодня, 16:03
        -1
        Цитата: Гардамир
        Газ исправно поставлялся в Европу. Украине исправно перечислялись деньги за транспортировку газа.

        Я так понимаю ты от пенсии отказываешься?Назло врагам отморожу уши?Похвально!Потом выложи бумажку,мы тобой гордится будем!
    5. fif21
      fif21 Сегодня, 16:22
      +2
      Цитата: Невский_ЗУ
      Но проиграла промышленность Европы. laughing

      Вот мне абсолютно фиолетово на промышленность Европы , в современных условиях. Я гражданин РФ , а не подстилка запада. hi
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:34
    +7
    Плохо. Теряем рынки. Поток поступлений в бюджет уменьшается, останется ручеёк . А ЕС за 3-5 лет перестроится, газ из Катара и Алжира наладит , Азербайджан , всего понемногу. Плюс сжиженный газ, терминалы по приемке строят во всю. Промышленность у них устояла , после летнего спада под конец года пошёл рост. Те же Авто - 9,3 млн в 21 году , и 9,1 млн в 23 году, не критично совершенно .
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:35
      -1
      Почему теряем рынки? Конкурентная борьба! Хороший конкурент-мёртвый конкурент. Россию тупо, как конкурента кому то, отсекли от рынка сбыта сделав контрольный выстрел в трубы. Европу тоже как конкурента опускают технологически, загоняя в каменный век. Неужели не видно действий по насаждению власти мирового капитала (мировой революции)? События на окраине это костёр куда как хворост брошены жизни аборигенов. Это большевики так говорили? Ну, ну! Сейчас тоже большевики всё замутили? Всё происходящее сегодня проходит под теми же лозунгами. Тогда весь мир насилья мы разрушим, а сегодня весь мир разрушим и наш, мы новый (тоталитарно-финансовый) мир построим!
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 16:16
      -2
      Цитата: kaufman
      Плохо. Теряем рынки.

      Хорошо . Сырье остается для развития своей экономики. Газ обогревает все больше жителей РФ , доходы ТЭК растут . Смысл продажи сырья был до тех пор , пока мы могли за вырученные деньги покупать на западе товары,необходимые в РФ. Благодаря санкциям , мы сейчас этого сделать не можем. Значит теряется смысл обеспечения запада дешевым сырьем. hi
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 17:03
        +1
        Смысл продажи сырья был до тех пор , пока мы могли за вырученные деньги покупать на западе товары,необходимые в РФ. Благодаря санкциям , мы сейчас этого сделать не можем.

        Неувязка в вашем рассуждении в том, что нам не перестали быть нужны эти товары.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:34
    +1
    Тут не на заполненность ПХГ надо смотреть, а разницу в ценах на январь 2022 и 2023. А потом говорить кто выиграл. Пока США в шоколаде. И бабки заоблачные получают, и производство в новый свет текут полноводной Миссисипи. А европа в попе по любому. Продула РФ и США в сухую и с крупными счетами на оплату
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:41
      +6
      "А европа в попе по любому. Продула РФ и США в сухую"///
      ----
      Спорно. Хранилища заполнены.
      На следующую зиму не придется закупать много.
      Эту зиму переплатили.
      Следующую зиму заплатят мало. Недоплатят.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:51
        0
        не выйдет..когда ЕС заполняет хранилища - Китай и Юго-Восточная Азия на пике скупки газа.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Спорно. Хранилища заполнены.

        Ну блин, думаешь из ПХГ буржуи будут продавать себе в убыток?
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 15:22
          0
          Цитата: Tusv
          Ну блин, думаешь из ПХГ буржуи будут продавать себе в убыток?

          Потребители газа в европе сократятся он хотел сказать.!
        2. HAM
          HAM Сегодня, 15:24
          -1
          Один из наших экспертов -экономистов привёл простой пример: допустим,Вы купили десять килограмм гречки по сто рублей и положили её в шкаф,затем цена гречки упала до десяти рублей.И Вы купили ещё пять кило....итого 15 кило,а теперь посчитайте какова средняя цена Вашей гречки...ну,никак не 10 рублей....да,и кто же будет продавать гречку (ГАЗ) себе в убыток...то то и оно закон рынка.....так что рановато эвропейцы радуются...
      3. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 15:39
        -2
        Ага! А кому закупать на будущий год? На будущий год может уже вся промышленность в руинах будет. Закупать для оставшегося населения? А чем население платить будет? Деньгами на которые нельзя купить никакой продукции? Да и население может ещё к лету удерёт из Европы.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:45
          +3
          население может ещё к лету удерёт из Европы.
          Пока что удирает ( причем не в Европу- не пускают tongue ) российское население. Зачем европейцам из Европы уезжать?
    2. Arsi55
      Arsi55 Сегодня, 16:42
      +1
      Вы прочитали что в статье написано? цены ниже чем до СВО
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 14:38
    +5
    А мы с ними воевали? Чет не слышал, чтобы наши прекратили все поставки в раз.
  5. IvanR
    IvanR Сегодня, 14:38
    +3
    Цитата: Невский_ЗУ
    Но проиграла промышленность Европы. laughing

    Рост ВВП Германии в 22 году,как бы 1.9%,да-да именно рост,хотя наши "аналитики" предсказывали,что немецкая промышленность умрёт без нашего газа..
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:54
      -3
      Цитата: IvanR
      Рост ВВП Германии в 22 году,как бы 1.9%,да-да именно рост.

      А куда он денется то этот рост с таим бешенным ВПК?. Только вот не понятно, что хуже? Наше падение на 2.5% с секретным ВПК, которое в ВВП ни в какую не входит или рост ВВП на 1.9% в Германии? Тем более инфляции, батенька. Из дЕбета, как то крЕдит надо вычитать так то
    2. hohol95
      hohol95 Сегодня, 15:09
      -1
      В каких отраслях рост, а в каких снижение?
      Нет таблички?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:39
    0
    Вот осенью 2023 г. и посмотрим, кто, да , что и сколько.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 15:13
      +6
      Летом прошлого года говорили, вот зимой и посмотрим, как они без нашего-то газа. Посмотрели...
      Всё загнивают, и загнивают, вместе с "абсолютно никому не нужным", гниющим долларом.
      Свои производства надо поднимать, свою промышленность, о себе думать, в первую очередь, а не ждать, пока они там сгниют. Можно и не дождаться...
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:46
        -4
        Хранилища закачиваются летом..... они качали, мам, не горюй, краник иссяк, после взрыва СП, а к этому времени они уже были забиты на 80%.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    -2
    Зиму допустим пережили,пусть теперь молятся на " холодное " лето.Кстати судя по норвежской прессе ,там начались брожения,что то Англия жирует на энергоносителях из Норвегии.Каждый день печатается график цен приготовления пищи.Ресторанам,барам приходится несладко.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:40
    -1
    Не слишком ли рано они обрадовались.
    Зима ещё может своё отыграть.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 14:47
      +2
      Так у них своя система Гидрометеоцентра. Сурок называется. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя.
  9. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:40
    -5
    а порою и жизнь людей полностью зависели от капризов природы. Такой вот антипрогресс для ЕС.

    "Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов официально разрешило употреблять в пищу мучных червей, пишет Daily Mail. Отмечается, что граждане могут абсолютно безопасно поедать личинок большого мучного хрущака целиком, либо в сушеном или перемолотом виде.

    Известно, что в Европе мучные черви уже давно являются ингредиентом кормов для домашних животных." Домашним животным можно, а люди (европейцы) чем хуже? Зато
    Газовые хранилища в большинстве стран ЕС на текущий момент все еще заполнены на 80%,
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 14:57
      +6
      Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов официально разрешило употреблять в пищу мучных червей, пишет Daily Mail. Отмечается, что граждане могут абсолютно безопасно поедать личинок большого мучного хрущака целиком, либо в сушеном или перемолотом виде.

      Вы решили выдать новость двухлетней давности как признак ухудшения жизни европейцев вследствие российких "контрсанкций" после начала СВО?
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 15:30
        -5
        Цитата: Гнусный скептик
        новость двухлетней давности

        Гы-гы) И правда двухлетней) Странно почему она в ленте высветилась... И ведь даже источник посмотрел, чтоб не ошибиться, но вот на дату внимания не обратил hi
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:59
      +4
      употреблять в пищу мучных червей
      Это для фриков, которые хотят отказаться от мяса и спасти этим планету wassat . Стоят эти мучные черви как неплохая говядина, кстати.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:44
        +1
        Норвежские рыбаки от радости электролитом писают.Суммарный вылов тот же,но цена реализации на 25% больше.Лучше мясо чем рыба скоро будет в европах.
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:43
    +3
    Два дня назад в одном из посёлков Красноярского края температура понизилась до -73°С. Самая низкая температура за всё время. Интересно было бы посмотреть, что стало бы с Европой при такой температуре ?
    1. wty7777
      wty7777 Сегодня, 15:00
      0
      в Англии частенько слив в канализацию открытый, по пластикой трубе, -5 страшная катастрофа
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:30
        +1
        в Англии частенько слив в канализацию открытый
        Еще в викторианские времена так было( тогда было холоднее, кстати) и никаких катастроф не было.
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:46
    +1
    Не рано ли дифирамбы поют? Можно подумать, что это последняя зима на их веку... winked
  12. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:51
    +2
    Одновременно европейцам везет с ценами на газ, которые в начале недели упали до 55 евро (60 долларов) за мегаватт-час.

    Что-то с этим предложением не то.
    Все это показывает, насколько критически зависимой стала Европа от погодных факторов, которые страны ЕС точно не в силах регулировать.

    Ну или то, насколько на критически зависимую от погодных факторов стратегию возлагаются надежды у нас.
  13. zsdk
    zsdk Сегодня, 14:57
    +1
    Только у нас при этом выросли цены на отопление, санкт-петербург.
  14. scoffer
    scoffer Сегодня, 14:59
    +2
    Блумберг не сказал главного - цена на газ в Европе в ПЯТЬ раз выше, чем в США, а на электричество - в ДЕСЯТЬ, И это не только зимой, а ещё весной, летом и осенью. К Европе неумолимо подкрался пушной арктический зверёк. Аминь!
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:07
      +5
      Блумберг не сказал главного - цена на газ в Европе в ПЯТЬ раз выше, чем в США, а на электричество - в ДЕСЯТЬ

      А чего так мало написал? Придумал бы повыше, как придумал про 10 раз.
  15. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 15:05
    +4
    Наверно не для кого не секрет что зим в ЕС совсем не суровая, большая похожа на нашу осень. Но наша пропаганда разгоняла волну в СМИ что вот Европа замёрзнет зимой. Теперь думаю будут говорить что вот точно следующей зимой замёрзнут. Эти "эксперты" просто профнепригодны, они с 14 года много назвездели, их прогнозы нулевые.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:13
      +1
      Эти "эксперты" просто профнепригодны, они с 14 года много назвездели, их прогнозы нулевые.

      Самое страшное то, что профпригодные и не нужны, у нас население все равно из года в год им вторит ту же песню
      Цитата: книга "Общество Анонимных Наркоманов"
      Безумие — повторение одних и тех же ошибок, в ожидании разных результатов
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:08
    +1
    D'après Blomberg "l'Europe a gagnée la guerre du gaz" ...A quel prix ? Et l'hiver n'est pas fini ...
    Exemple : le prix du gaz a flambé, à cause d'accord européen le prix de l'électricité a lui aussi flambé ( pour les professionnel jusqu'à 1000% ! En moyenne, par exemple pour un chantier +825%).
    Le syndicat de 30000 boulangeries Françaises a prédit , à cause de l'augmentation de l'électricité , la fermeture de ...80% de ces 30000 boulangeries ...
    Ceci est juste UN exemple, et Blomberg parle de "victoire" ? Qu'ils aillent dire cela à ces 24000 boulangers...
  17. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4 Сегодня, 15:19
    +2
    Ну конечно,если сократить потребление газа на 100 процентов,то можно вообще без него обойтись…а промышленность и комфорт подождут. Сейчас цены упали,значит газовозы поплывут в Азию (например,в Ю.Корее цена на СПГ 985 супротив 650 в Европе),и расход газа из ПХГ очень резко увеличится. Конечно,цены потом подскочат и газовозы развернутся,наверное,но это все время и расход газа.А вообще,смешно,конечно,когда такой развитый континент,как Европа нервно смотрит на градусник за окном…
    1. Benk
      Benk Сегодня, 15:56
      +3
      Прям нервно? Они планомерно решают вопрос энергобезопасности, пока у нас свистели и продолжают свистеть, что им каюк. Я могу сейчас с практически 100% уверенностью наванговать, что следующей зимой проблем будет ещё меньше, а рецессии удастся избежать. Можно даже пари заключить, делов то
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:52
    0
    Bloomberg: Этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией благодаря теплой погоде
    . Простой вопрос... выигранная война, это тот вариант, когда сумели сохранится с кучей издержек и проблем сейчас, да и на потом их меньше не станет?
    Конечно, мы эту войну выиграть не могли, но и потерь, ката трофических не предвидится.
    Вероятно, выигравший только один, да и то, там своих проблем они сами себе наплодили и продолжают, не останавливаются.