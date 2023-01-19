Bloomberg: Этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией благодаря теплой погоде

Автор статьи в Bloomberg считает, что странам Европейского континента удалось почти беспроблемно преодолеть половину отопительного сезона 2022-2023 годов, несмотря на практически полное прекращение поставок российского газа. Можно сказать, что благодаря теплой погоде и почти полной заполненности ПХГ, этой зимой Европа выиграла «газовую войну» с Россией. Даже если в оставшиеся дни января, в феврале и марте температура будет ниже климатической нормы, как прогнозируют синоптики, то это уже существенно не повлияет на обеспеченность европейских потребителей голубым топливом.
Одновременно европейцам везет с ценами на газ, которые в начале недели упали до 55 евро (60 долларов) за мегаватт-час. Это самая низкая цена за последние 17 месяцев. Приближающиеся холода, конечно, приведут к подорожанию голубого топлива, но оно, скорее всего, будет незначительным.
Но радоваться такому подарку от природы Европе пока что рано, считает автор. Уж очень дорого европейцам обошлось создание газовой подушки безопасности. В прошлом году страны ЕС потратили почти триллион евро на энергетические субсидии. Но даже такой объем финансовых компенсаций не сдержал цены на энергоносители, которые выросли до исторического максимума.
Помимо погодного фактора, на расходовании газа из хранилищ сказалось снижение его потребления. И эту новость уже никак нельзя отнести к разряду положительных. Из-за роста тарифов на электроэнергию в ряде стран Европы сокращают работу или вовсе закрываются некоторые энергоемкие производства. Одновременно, чтобы восполнить дефицит электричества, немецкие электростанции, экономя газ, сжигают уголь, являющийся самым грязным ископаемым топливом.
Газовые хранилища в большинстве стран ЕС на текущий момент все еще заполнены на 80%, в то время как средний показатель середины января за последние пять лет составляет 62%. Даже если в оставшееся зимнее время ударят рекордные морозы, отбор газа из ПХГ не станет критичным. Но возможное похолодание точно взвинтит цены, как это было в начале декабря прошлого года. Тогда понадобилось всего несколько морозных и безветренных дней, чтобы цены на газ, а следом и электроэнергию, резко подскочили.
Все это показывает, насколько критически зависимой стала Европа от погодных факторов, которые страны ЕС точно не в силах регулировать. И хотя в сложившейся ситуации поводов для паники нет, уверен эксперт, европейцам только остается надеяться, что эта зима закончится как можно быстрее и не преподнесет новых отрицательных сюрпризов.
Другими словами, следуя логике автора статьи, европейцы семимильными шагами двигаются от индустриальной экономики в эпоху, когда благополучие, а порою и жизнь людей полностью зависели от капризов природы. Такой вот антипрогресс для ЕС.