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День инженерных войск России

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День инженерных войск России

Ежегодно, 21 января, в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие из инженерных войск.


Официально дата закреплена в законодательстве РФ в 1996 году. Однако, если говорить о зарождении инженерных войск в России, то сегодня они отмечают 322 своего существования. Ведь именно 21 января (10 по старому стилю) 1701 года указом царя Петра I была создана первая инженерная школа.

Стоит отметить, что инженерные войска сыграли важнейшую роль во всех без исключения вооруженных конфликтах, в которых принимала участие наша страна. Вклад, который вносят данные специалисты, трудно переоценить.

Военнослужащие инженерных войск обеспечивают, как успешное наступление, проводя разведку, возводя переправы, производя разминирование местности и т.д., так и вносят неоценимый вклад в оборону, обустраивая фортификационные сооружения, обеспечивая надежную маскировку войск, устройство инженерных заграждений, включая минные поля и пр.

Впрочем, хватает у военных инженеров работы и в мирное время. Данные специалисты принимают активное участие в ликвидации последствий крупных аварий, стихийных бедствий и техногенных катастроф, предупреждают разрушение мостов и переправ, а также проводят разминирование местности, на которой велись боевые действия.

К слову о работе саперов. Сегодня инженерные войска обеспечиваются самыми современными средствами, включая робототехнические комплексы вроде «Уран-6», «Скарабей» и др.

Только в ходе сирийской операции специалисты из ВС РФ произвели разминирование более 6,5 тысяч гектар местности, обезвредив более 100 тысяч. взрывных устройств.

В свою очередь, огромная ответственность на инженерные войска возлагается и в ходе текущей СВО на Украине. Более того, именно российским саперам предстоит обеспечивать безопасность жителей освобожденных регионов, территория которых буквально усыпана украинскими минами и прочими взрывоопасными предметами.
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6 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 05:11
    +2
    Моего батьку садануло мостоукладчиком при наведении переправы через овраг,черепномозговая травма,лечение ,служба в военкомата,инвалидность,увольнение,работа на Барнаултрансмаш.ТуркВО,1956 год.
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 05:14
      +1
      С Праздником Вас, Братки. Обещайте, чтоб без ошибок. Чтоб все домой после Победы!
  2. Комментарий был удален.
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 05:24
    +1
    Пусть в мою бытность и не было такого Праздника - но он, наш, родной!!! good drinks
    В НАШЕЙ ЧАСТИ мы должны были готовы через час после взрыва ядрен-батона выехать и ликвидировать все последствия и сделать даже лучше, чем раньше было!!! За нас!!! Уряяя!!! good drinks
  4. kolmakov79
    kolmakov79 Сегодня, 06:00
    +2
    Если придерживаться образности, то инженеры – те самые неприметные и невидимые трудяги, на которых рассчитывает все окружение. Они – оплот, надежность, сила, ум и точность! Желаю лично тебе в этот особенный праздник много счастья, благополучия, мужества. Живи спокойно на процветающей земле! Радуйся здоровью, семейному очагу, поддержке товарищей. Пусть по построенным тобой мостам несутся мирные поезда. Пусть по проложенным дорогам курсируют гражданские автомобили.С праздником всех !!!! drinks
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +1
    Сегодня инженерным войскам работы много на ЛБС. Саперы разминируют и где необходимо минируют, возводятся оборонительные укрепления, в весенне-осенний период работа для мостоукладчиков и понтонщиков... С праздником всех причастных, успехов и минимальных потерь!
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:25
    0
    помнится сам граф Суворов был мастером в строительстве фортификаций, т.е. имел прямое отношение к инженерным войскам