День инженерных войск России

Ежегодно, 21 января, в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие из инженерных войск.Официально дата закреплена в законодательстве РФ в 1996 году. Однако, если говорить о зарождении инженерных войск в России, то сегодня они отмечают 322 своего существования. Ведь именно 21 января (10 по старому стилю) 1701 года указом царя Петра I была создана первая инженерная школа.Стоит отметить, что инженерные войска сыграли важнейшую роль во всех без исключения вооруженных конфликтах, в которых принимала участие наша страна. Вклад, который вносят данные специалисты, трудно переоценить.Военнослужащие инженерных войск обеспечивают, как успешное наступление, проводя разведку, возводя переправы, производя разминирование местности и т.д., так и вносят неоценимый вклад в оборону, обустраивая фортификационные сооружения, обеспечивая надежную маскировку войск, устройство инженерных заграждений, включая минные поля и пр.Впрочем, хватает у военных инженеров работы и в мирное время. Данные специалисты принимают активное участие в ликвидации последствий крупных аварий, стихийных бедствий и техногенных катастроф, предупреждают разрушение мостов и переправ, а также проводят разминирование местности, на которой велись боевые действия.К слову о работе саперов. Сегодня инженерные войска обеспечиваются самыми современными средствами, включая робототехнические комплексы вроде «Уран-6», «Скарабей» и др.Только в ходе сирийской операции специалисты из ВС РФ произвели разминирование более 6,5 тысяч гектар местности, обезвредив более 100 тысяч. взрывных устройств.В свою очередь, огромная ответственность на инженерные войска возлагается и в ходе текущей СВО на Украине. Более того, именно российским саперам предстоит обеспечивать безопасность жителей освобожденных регионов, территория которых буквально усыпана украинскими минами и прочими взрывоопасными предметами.