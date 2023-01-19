Российские специалисты разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

Специалистами российского концерна "Созвездие" разработан новый метод обеспечения защиты передаваемой информации, который, помимо прочего, способен защитить используемое для радиосвязи оборудование.Как сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника", новейший способ защиты передаваемых данных направлен на то, чтобы препятствовать попыткам противника при помощи своих систем извлечения информации опознавать перехватываемые фрагменты сигнала как переданные с использованием одного и того же оборудования. Также новый метод значительно снижает эффективность используемых противником средствам определения принадлежности перехватываемых сигналов к определенным средствам радиосвязи и другим излучающим радиотехническим системам, что существенно снижает риск их вероятного огневого поражения.В компании также пояснили, что возможно распознавание перехватываемой информации, определив индивидуальную структуру излучаемых сигналов. Разработанный российскими специалистами способ защиты способен значительно исказить эту структуру, разбивая данные на фрагменты, которые впоследствии подвергаются намеренному искажению, согласно генерируемым случайным образом в принимающей и передающих станциях значениям.Новый метод защиты передаваемой информации входит в сотню лучших изобретений Роспатента за прошлый, 2022 год.