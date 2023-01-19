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Российские специалисты разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

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Российские специалисты разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

Специалистами российского концерна "Созвездие" разработан новый метод обеспечения защиты передаваемой информации, который, помимо прочего, способен защитить используемое для радиосвязи оборудование.


Как сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника", новейший способ защиты передаваемых данных направлен на то, чтобы препятствовать попыткам противника при помощи своих систем извлечения информации опознавать перехватываемые фрагменты сигнала как переданные с использованием одного и того же оборудования. Также новый метод значительно снижает эффективность используемых противником средствам определения принадлежности перехватываемых сигналов к определенным средствам радиосвязи и другим излучающим радиотехническим системам, что существенно снижает риск их вероятного огневого поражения.

В компании также пояснили, что возможно распознавание перехватываемой информации, определив индивидуальную структуру излучаемых сигналов. Разработанный российскими специалистами способ защиты способен значительно исказить эту структуру, разбивая данные на фрагменты, которые впоследствии подвергаются намеренному искажению, согласно генерируемым случайным образом в принимающей и передающих станциях значениям.



Новый метод защиты передаваемой информации входит в сотню лучших изобретений Роспатента за прошлый, 2022 год.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:59
    0
    В войсках уже пользуются? """"
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 14:18
      +3
      На параде покажут наврерное 9 Мая))
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:00
    +4
    Российские специалисты разработали новый способ защиты данных от перехвата противником
    Давай мужики включай мозги, шевели булками. А Мантуровых к стенки, чтоб под ногами не путались. angry
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 14:06
    +3
    Ой, блин, проблема! На каждую рацию по якуту, и пусть на своём говорят, а офицерам переводят, реализуется быстро
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: роман66
      Ой, блин, проблема! На каждую рацию по якуту, и пусть на своём говорят, а офицерам переводят, реализуется быстро


      Якутский язык относится к тюркской группе языков - не думаю, что у противника возникнут большие проблемы с переводом, загвоздки будут но не более.. тюркский язык,с сильным воздействием русского(баhыба,баhалыста,дорообо),эвенкского,монгольского.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:23
      0
      Вот это как раз-таки ни о чём. Просто берёшь автоматический переводчик и всё. Конечно, надо ещё научить нейросеть воспринимать их речь (хотя, возможно, такие образцы уже есть), но дело решаемое.
      Есть же способы криптографии со всякими генерациями шифров.
  4. kafa
    kafa Сегодня, 14:18
    0
    Это конечно хорошо .
    Только это не будут реализовывать,а это плохо.