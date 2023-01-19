Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Швеции заявил о готовности передать Украине 155-мм самоходные гаубицы Archer и боевые машины пехоты CV90

12
Премьер-министр Швеции заявил о готовности передать Украине 155-мм самоходные гаубицы Archer и боевые машины пехоты CV90

Все больше европейских стран объявляют о намерении поставить на Украину бронетехнику, к ним присоединилась и Швеция. По данным шведской прессы, правительство страны приняло решение поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV90 из наличия шведской армии.


Западные кураторы Украины явно подталкивают командование ВСУ к началу наступления, учитывая какое количество бронетехники готовится к передаче Киеву. Речь идет в основном о боевых машинах пехоты и бронетранспортерах, танков Украина много не получит, даже если это решение будет положительным и Шольц согласится. Учитывая, что Великобритания обещала поставить примерно 200 броневиков, США - примерно 150, да еще несколько стран к ним присоединятся, Запад сможет пересадить на бронетехнику несколько бригад ВСУ.

А теперь вернемся непосредственно к Швеции. Сегодня, 19 января 2023 года, премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон объявил о готовности Стокгольма поставить Киеву 155-мм самоходные установки Archer и боевые машины пехоты CV90. О сроках передачи он ничего не сказал, но произойдет это в ближайшее время, учитывая ажиотаж по поводу Украины в Европе.

По количеству САУ информации нет, но известно, что Киев получит какую-то часть из числа гаубиц, которые Швеция готовила к продаже норвежцам. Речь шла о 24 САУ, но ВСУ получат не больше 12, такие данные публикуют шведские медиа. А вот по БМП информации чуть больше, сообщается, что на Украину отправится 50 боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Данная бронетехника имеет на вооружении 40-мм пушку L70 Boffors.

Кроме бронетехники, шведы включат в поставки противотанковые комплексы NLAW, о количестве информации нет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:54
    -1
    Премьер-министр Швеции заявил о готовности передать Украине 155-мм самоходные гаубицы Archer и боевые машины пехоты CV90
    recourse Нейтралы, говоришь.... Вычеркиваю. request
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 14:21
      +1
      Или наши начинают ускоренно решать вопрос Укростана, или реально мясорубка будет жесткой в 2023м. И 2022й покажется легкой пешей прогулкой. Абрашки, Леопарды, Леклерки, Арчеры, CV90, Мардеры ... список уже длинный и это не устаревший хлам со всей гейропы.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 13:54
    0
    У Шведов Полтава зачесалась?
    Знаю человека - из Афгана без руки пришёл. 35 лет руки нету, а к погоде болит.

    И до шведов очередь дойдёт...
    1. lucul
      lucul Сегодня, 14:03
      -2
      И до шведов очередь дойдёт..

      Так а винтовки М-16 почему не шлют ? Нас же тут годами уверяли ,что М-16 лучше Калаша - вот с М-16 они и победят ))))
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:56
    +1
    Все больше европейских стран объявляют о намерении поставить на Украину бронетехнику
     Ну, не бесплатно же! Станут поставлять, что же взамен, если и Швеция заинтересовалась?
  4. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:00
    +3
    мрази...как и их тухлая селёдка. Все лезут. А кто нам помогать будет?
    1. Евгений_Евгений
      Евгений_Евгений Сегодня, 14:06
      -2
      На вас кто-то "превентивно" напал?
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:08
      0
      А кто нам помогать будет?

      Отвечу Вам словами Александра III.
      «Во всём свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».
      hi
  5. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 14:04
    +3
    как по мне, лучшим сигналом о серьёзности наших намерений будет выход из соглашения о запрете ядерный испытаний. Реальный взрыв в рамках испытания ядерного оружия мог бы отрезвить наших "партнеров"
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:08
    0
    Запад пошёл в вабанк.Решил победить нас на Украине.А вариант что они на Украине если проиграют,то им самим придётся ездить на передовую на такси они не россиатривают?Блакар наверно будет не против?
  7. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:12
    0
    Ну что готовят к наступлению ВСУ, с такими поставками мобильность украинцев возрастает на порядок, значит будут пытаться выбить наших с территорий освобожденных от Киева, после эйфории и головокружения от побед осенью 22 надо повторить к этому и готовят. Пол зимы прошло Украина не замерзла, гумманитарной катастрофой и не пахнет, резервы активно готовятся в Е. С. и США население все больше недолюбливает Россию и консалидируется вокруг Киева. Так что у Зеленского ПОКА всё очень даже не плохо, с учётом что воюет он не с каким то там государством а с самой Россией.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:27
      0
      Да. Именно так. С точки зрения запада успешно противостоит 2 армии мира. Это показательно . Вот все и окрылились. Остатки страха скоро улетучатся