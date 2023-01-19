Премьер-министр Швеции заявил о готовности передать Украине 155-мм самоходные гаубицы Archer и боевые машины пехоты CV90

Все больше европейских стран объявляют о намерении поставить на Украину бронетехнику, к ним присоединилась и Швеция. По данным шведской прессы, правительство страны приняло решение поставить Киеву партию боевых машин пехоты CV90 из наличия шведской армии.
Западные кураторы Украины явно подталкивают командование ВСУ к началу наступления, учитывая какое количество бронетехники готовится к передаче Киеву. Речь идет в основном о боевых машинах пехоты и бронетранспортерах, танков Украина много не получит, даже если это решение будет положительным и Шольц согласится. Учитывая, что Великобритания обещала поставить примерно 200 броневиков, США - примерно 150, да еще несколько стран к ним присоединятся, Запад сможет пересадить на бронетехнику несколько бригад ВСУ.
А теперь вернемся непосредственно к Швеции. Сегодня, 19 января 2023 года, премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон объявил о готовности Стокгольма поставить Киеву 155-мм самоходные установки Archer и боевые машины пехоты CV90. О сроках передачи он ничего не сказал, но произойдет это в ближайшее время, учитывая ажиотаж по поводу Украины в Европе.
По количеству САУ информации нет, но известно, что Киев получит какую-то часть из числа гаубиц, которые Швеция готовила к продаже норвежцам. Речь шла о 24 САУ, но ВСУ получат не больше 12, такие данные публикуют шведские медиа. А вот по БМП информации чуть больше, сообщается, что на Украину отправится 50 боевых машин пехоты CV90 в модификации CV9040. Данная бронетехника имеет на вооружении 40-мм пушку L70 Boffors.
Кроме бронетехники, шведы включат в поставки противотанковые комплексы NLAW, о количестве информации нет.