Россия продаст готовые вертолёты Ми-17 ВВС Филиппин

На фоне санкционной политики США и их сателлитов в отношении ВПК РФ, многие страны опасаются связываться с российской оборонкой, что значительно затрудняет продажи боевых систем на мировом рынке.В ноябре 2021 года Манила подписала контракт стоимостью 12,7 млрд песо (около $230 млн), предусматривающий поставку 17 машин Ми-17, и внесла предоплату. Однако угроза санкций вынудила местные власти отказаться от сделки в 2022 году. В итоге Филиппины могли потерять авансовый платёж.Как сообщается в азиатской прессе, данный вопрос был поднят в Сенате страны. Представитель Минобороны заявил, что на уже выделенные России средства планируется закупить готовые вертолёты. Речь идёт об 1,9 млрд песо и поставке, по всей видимости, не 17, а лишь нескольких единиц техники.В настоящее время лишь немногие страны готовы сотрудничать с Москвой в военно-технической области. Как отмечает ряд обозревателей, в этих условиях России необходимо развивать центры по обслуживанию военной техники, созданные в последние годы за рубежом. Их следует превратить в сборочные линии, выпускающие машины из поставляемых из РФ комплектов и компонентов. Как ожидается, данный подход заинтересует государства, нацеленные на создание собственной оборонки.