Иностранные переселенцы в Новороссийском крае в XVIII – начале XIX

Сербы

«За 10 лет на сербов было издержано около 2,5 млн рублей казенных денег, а для продовольствия их приходилось брать всё необходимое у других жителей. Сербские поселения были плохо устроены, а между самими сербами происходили почти ежедневные ссоры и драки, нередко пускались в ход и ножи. Сербы сразу стали в дурные отношения к своим соседям-запорожцам».

Льготы

Немцы



Немецкие колонисты в начале XIX века

Евреи

Греки, армяне, молдаване



Греки в начале XIX века

Значительную роль в заселении и хозяйственном освоении Новороссийского края сыграли иностранные колонисты. Использовать для заселения Новороссии иностранцев царское правительство решило сразу по нескольким причинам: во-первых, население самой России в те времена было невелико; во-вторых, желающих добровольно отправиться в пустынный и необжитый край в XVIII веке было крайне мало; и в-третьих, среди иностранцев могли найтись люди, обладавшие знаниями и умениями, которых не было у русских и украинских переселенцев.Началось переселение иностранцев с указа Елизаветы Петровны от 24 декабря 1751 года, согласно которому в Северное Причерноморье и Приазовье переселялись сербы, испытывавшие притеснение со стороны турецких властей. Первые сербские переселенцы образовали два полка под командованием Хорвата и Пандурского.В 1753 году рядом с этим поселением образовалась Славяносербия, между реками Бахмут и Луганью, где селились колонисты под командованием Шевича и Прерадовича.Помимо сербов, среди переселенцев были также молдаване и хорваты. Основной задачей, которая возлагалась на иностранных колонистов, была защита южных русских рубежей от возможных татарских набегов, которые в 1750-е годы стали уже редким явлением.Новые поселенцы получили в вечное владение удобные земли, им назначалось денежное жалованье и предоставлялись беспошлинные промыслы и торговля. Однако возложенных на них надежд сербы не оправдали. Историк Д. Миллер в своей работе «Заселение Новороссийского края и Потёмкин» пишет:Новая эпоха в иностранном переселенческом движении началась после воцарения Екатерины II. Уже в 1763 году Екатерина издает манифест, в котором иностранным переселенцам предоставлялись многочисленные льготы.Вот основные из них: деньги на путевые расходы переселенцы могли получать от русских резидентов за границей и затем селитьcя в России или в городах, или отдельными колониями; им предоставлялась свобода вероисповедания; они освобождались на определенное время от всех податей и повинностей; им отводились на полгода даровые квартиры; выдавалась беспроцентная ссуда с погашением её через 10 лет в течение трех лет; поселившимся колониями предоставлялась собственная юрисдикция; все иностранные колонисты освобождались от военной и гражданской службы, а если бы кто пожелал поступить в солдаты, то сверх обычного жалованья должен был получить 30 руб.; если бы кто-нибудь завёл такую фабрику, которой раньше не было в России, то мог в течение 10 лет продавать беспошлинно производимые им товары; в колониях могли быть заведены беспошлинные ярмарки и торги.Данный манифест оставался в силе вплоть до времен Александра I и внес весомый вклад в процесс заселения Новороссийского края.Новый этап в иностранной колонизации Новороссии начался в годы правления Александра I. В манифесте от 20 февраля 1804 года правительство рекомендовало принимать лишь тех иностранных переселенцев, которые могли бы служить хорошим примером для крестьян. При этом подразумевалось, что они должны заниматься земледелием, скотоводством и сельскими ремеслами. Всем им отводились казенные земли.Иностранные переселенцы получали не только свободу вероисповедания, но и освобождались на 10 лет от всех налогов. От военной, гражданской службы и постоя войск эти переселенцы освобождались навсегда.Кроме этого, стоит также упомянуть и о том, что землю колонисты получали абсолютно бесплатно, одна семья должна была владеть не менее 60 десятин земли. Учитывая то, что многие колонисты занимались торговлей, то им старались отводить земельные участки в непосредственной близости от гаваней и портовых городов, чтобы тем легче было сбывать свой товар.Кроме переселенцев из Османской империи и Речи Посполитой, были также переселенцы из Германии. В начале 1789 года 228 немецких семей заключили договор с российским правительством, согласно которому получали при переселении в Северное Причерноморье те же льготы, что и другие иностранные переселенцы. В том же году эти семьи выехали из Пруссии и поселились в Екатеринославской губернии, на правом берегу Днепра.В дополнение к уже имеющимся льготам немцы получали также право заводить фабрики, заниматься торговлей, вступать в гильдии и цеха, и получали лес на постройки новых жилищ. После своего переселения эти 228 семей основали 8 деревень неподалеку от острова Хортица.С 1793 по 1796 год еще 118 других семейств из Германии поселились в Екатеринославской губернии на тех же условиях. В Приазовье к 1823 году было основано 17 немецких колоний, центром которых стал Остгейм (ныне Тельманово).Несмотря на то, что в первое время немецкие поселенцы испытывали некоторые трудности, благодаря многочисленным льготам и поддержке от правительства они смогли закрепиться на новых землях, и к 1845 году общее количество немецких колонистов достигло 95 700 человек.Еще в 1769 году начинается переселение в Новороссийский край евреев из западных губерний России и восточных районов Речи Посполитой (главным образом Правобережной Украины). Условия, на которых переселялись евреи, были менее привлекательными, чем у других иностранных переселенцев. Так, льготы им давались не на 10 лет, как другим, а лишь на один год. Евреи должны были сами построить себе жилища за свой счет, имели право держать винокурни, нанимать русских работников, а также получали свободу вероисповедания.Однако, даже несмотря на такие незначительные льготы, евреи охотно переселялись в новые места.Царское правительство на первых порах обязывало евреев овладевать земледелием, однако те в земледелии особых успехов не достигли и все чаще из деревень переселялись в города, где начинали заниматься торговлей, ремеслами и некоторыми другими видами деятельности.Эту пеструю этническую картину дополнили также – небольшое количество цыган, валахов, одно поселение швейцарцев.Немаловажную роль в заселении Новороссийского края сыграли также греческие и армянские переселенцы из Крыма, которые в 1779 году были переселены в Приазовье. Там они получили во владение землю и основали город Мариуполь и 20 селений в его окрестностях, преимущественно греческих.Молдаване начали переселяться в Северное Причерноморье еще при Елизавете Петровне вместе с сербами. Одна часть молдаван жила в Славяносербии, другая же поселилась на Днестре, где основала ряд городов, среди которых Овидиополь, Новые Дубоссары, Тирасполь.Благодаря как русским и украинским, так и иностранным переселенцам, население Новороссийского края росло ускоренными темпами.Историк А. В. Шубин приводит такие данные. Если в 1740–1782 гг. в Новороссию всего переселилось 135 тыс. человек (главным образом из Левобережной Украины и центральной России), то в период с 1782 по 1858 год количество переселившихся в Новороссийский край достигло уже 1 млн 510 тыс. человек. Общее же население края с 1768 по 1823 год увеличилось со 100 тысяч до 1,5 млн человек.Особенно ускоренными темпами население росло в 1776–1782 гг., когда за небольшой период население края почти удвоилось.