Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров должен принести извинения за то, что он позволил себе сравнить политику США с действиями гитлеровской Германии по уничтожению евреев Европы. С таким заявлением 18 января выступил Европейский еврейский конгресс (ЕЕК).В заявлении подчеркивается, что конгресс обеспокоен и потрясен словами Лаврова, который сравнивал поддержку США и Западом в целом Украины с планами фюрера Адольфа Гитлера уничтожить еврейский народ. ЕЕК обвинил главу МИД России в «искажении Холокоста» и призвал Лаврова отозвать свои комментарии и официально извиниться.Ранее Лавров заявил, что страны Запада ведут войну против Российской Федерации с той же целью, с которой Гитлер планировал «окончательное решение» еврейского вопроса. В ЕЕК считают, что это уже не первый случай отсылок главы МИД России к теме Холокоста и гитлеровского нацизма.Что интересно, почему-то ЕЕК не беспокоит открытое использование нацистской символики, включая и символы Третьего рейха, на Украине, в том числе и подразделениями, входящими в состав ВСУ и Национальной гвардии Украины. Большое количество неонацистов не только с Украины, но и со всего мира, воюющих на стороне киевского режима, их тоже, стало быть, не беспокоит и не «потрясает».Равным образом, как не заботит их и судьба лиц еврейского происхождения, которые проживают на Украине и в повседневном общении предпочитают использовать именно русский язык, против которого проводит гонения киевский режим. Данное заявление нельзя воспринимать иначе как крайне тенденциозное, подыгрывающее и Западу, и пользующегося его покровительством нацистского режима Украины.