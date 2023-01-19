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Европейский еврейский конгресс потребовал от главы МИД РФ Лаврова извинений за сравнение политики США с гитлеровским нацизмом

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Европейский еврейский конгресс потребовал от главы МИД РФ Лаврова извинений за сравнение политики США с гитлеровским нацизмом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров должен принести извинения за то, что он позволил себе сравнить политику США с действиями гитлеровской Германии по уничтожению евреев Европы. С таким заявлением 18 января выступил Европейский еврейский конгресс (ЕЕК).


В заявлении подчеркивается, что конгресс обеспокоен и потрясен словами Лаврова, который сравнивал поддержку США и Западом в целом Украины с планами фюрера Адольфа Гитлера уничтожить еврейский народ. ЕЕК обвинил главу МИД России в «искажении Холокоста» и призвал Лаврова отозвать свои комментарии и официально извиниться.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада ведут войну против Российской Федерации с той же целью, с которой Гитлер планировал «окончательное решение» еврейского вопроса. В ЕЕК считают, что это уже не первый случай отсылок главы МИД России к теме Холокоста и гитлеровского нацизма.

Что интересно, почему-то ЕЕК не беспокоит открытое использование нацистской символики, включая и символы Третьего рейха, на Украине, в том числе и подразделениями, входящими в состав ВСУ и Национальной гвардии Украины. Большое количество неонацистов не только с Украины, но и со всего мира, воюющих на стороне киевского режима, их тоже, стало быть, не беспокоит и не «потрясает».

Равным образом, как не заботит их и судьба лиц еврейского происхождения, которые проживают на Украине и в повседневном общении предпочитают использовать именно русский язык, против которого проводит гонения киевский режим. Данное заявление нельзя воспринимать иначе как крайне тенденциозное, подыгрывающее и Западу, и пользующегося его покровительством нацистского режима Украины.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:11
    +11
    почему-то ЕЕК не беспокоит открытое использование нацистской символики, включая и символы Третьего рейха, на Украине, в том числе и подразделениями, входящими в состав ВСУ и Национальной гвардии Украины.
    Наверно, request потому что ЕЕК сама сочувствует нацистам.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:13
      +4
      . Европейский еврейский конгресс потребовал от главы МИД РФ Лаврова извинений за сравнение политики США с гитлеровским нацизмом


      Это ещё что.Благодаря нашим любезностям нам всё активнее пытаются сесть на голову.
      .Для окончания украинского конфликта российская армия должна отойти к границам 1991 года, выплатить репарации и вернуться к переговорам с Западом по поводу ракет средней и меньшей дальности. Об этом высказался госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой британского МИД Джеймсом Клеверли.

      https://topcor.ru/31184-vashington-rossija-dolzhna-peredat-pod-otchetnost-zapada-svoi-peredovye-vooruzhenija.html
      Любезничайте дальше.Клин клином вышибают,а не уговорами.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      почему-то ЕЕК не беспокоит открытое использование нацистской символики, включая и символы Третьего рейха, на Украине, в том числе и подразделениями, входящими в состав ВСУ и Национальной гвардии Украины.
      Наверно, request потому что ЕЕК сама сочувствует нацистам.

      Не только сочувствует, но и сотрудничает.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:21
      +3
      А что не так ? Лавров все по делу озвучил, современный нацист Зе и его еврейский когал развязал войну по национальному принципу превосходства одной расы над другими, международный сионизм его финансирует и вооружает, при том если они делают вид что это не так это не значит что таки нет. Если кто будет теперь рассказывать про холокост расскажите им про геноцид русских на Донбассе и запрет православной религии, про то кто потушил печи Майданека, Дахау, Освенцима, Треблинки, Бухенвальда....... они уже забыли. Да они до скончания веков должны в ногах валяться и советских людей, а то пейсы распушили и голоса подают, вот вам, а не извинения. Мы свои извинения жизнями 27 млн. оплатили, а вы все про свои 6 трясете (((((
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 14:13
    +5
    конгресс обеспокоен и потрясен словами Лаврова
    Похоже, Еврейский конгресс "обеспокаивается и потрясается" когда ему дают команду это делать. Этим снижают свой авторитет и доверие к себе.
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:13
    +8
    Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров должен принести извинения за то, что он позволил себе сравнить политику США с действиями гитлеровской Германии по уничтожению евреев Европы. С таким заявлением 18 января выступил Европейский еврейский конгресс (ЕЕК).
    Министр страны которая спасла евреев Европы от полного уничтожения , ни кому и ни чего не должен. Как и сама страна которая спасла простых евреев Европы от полного уничтожения. soldier
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:16
    +4
    И эти легли под англосаксов. Надо же как они прогнули под себя треть мира.
    А евреи предали память жертв Холокоста, связались с нацистами.
    Ничем хорошим это для них не кончится. В очередной раз.
  5. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:17
    +4
    Европейский еврейский конгресс потребовал от главы МИД РФ Лаврова извинений за сравнение политики США с гитлеровским нацизмом

    Ишь порхатые! am А за Русского Мира вы будете извинять, что вы устроили несколько революции и переворота в России??? am
    Нет?
    Раз нет, то и суда нет. Поделом Вам, евреи! stop
    Лавров все сказал правильно и по существу.
    Браво, Сергей Викторович! hi
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:18
    +3
    Правда глаза колет. Вот причина возмущения ЕЕК.
  7. hohohol
    hohohol Сегодня, 14:18
    +7
    МИД уже ответил:
    «Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
  8. dandi
    dandi Сегодня, 14:20
    +4
    Что-то джедаи вообще берега попутали...
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:20
    +2
    . ЕЕК обвинил главу МИД России в «искажении Холокоста» и призвал Лаврова отозвать свои комментарии и официально извиниться.

    Уже обвиняют министра иностранных дел и требуют...
    Как же они себя считают выше всех! Сказал бы больше, да обвинят во всех грехах! Кому надо, тот поймет о чем я..
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:21
    0
    Вот реакция. Запад постоянно сравнивает нас с Гитлером, но мы реагируем вяло или не реагируем вообще. Лаврову, в качестве извинений, стоило бы добавить им перцу вдогонку.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:23
    0
    Никаких извинений: президент Украины, Зеленский, по национальности еврей осуществляет политику геноцида русского народа.
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:25
    +1
    Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров должен принести извинения за то, что он позволил себе сравнить политику США с действиями гитлеровской Германии по уничтожению евреев Европы. С таким заявлением 18 января выступил Европейский еврейский конгресс (ЕЕК).

    Короткая память у (ЕЕК), придётся напомнить:
    С 1933 по 1939 год иммиграционные визы у США запросили 300 тысяч евреев из Австрии и Германии. К 1940 году заветные документы получили лишь 90 тысяч человек.
    В 1939 году в Конгрессе провалился законопроект, позволявший въехать в страну 20 тысячам еврейских детей из Европы. Все потому, что две трети американцев выступали против этого шага. «20 тысяч детей вырастут в 20 тысяч уродливых взрослых», — обронила на коктейльной вечеринке жена комиссара по делам иммиграции США. В том же году от ворот поворот получили вырвавшиеся из Германии пассажиры лайнера «Сент-Луис». Ни одному из 900 евреев не дали разрешения сойти на берег. Судно отправилось назад в Европу.
    В июне 1940-го помощник госсекретаря Брекинридж Лонг предписал всем консулам США за рубежом «требовать дополнительных доказательств и прибегать к различным административным уловкам, постоянно откладывая выдачу виз». Так, за 12 лет нацистского режима в Германии США приняли около 125 тысяч еврейских беженцев. При этом квота, установленная Рузвельтом еще в марте 1938 года, составляла 27 370 виз в год, а значит, даже по ней в страну могли бы въехать более 328 тысяч человек.
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:25
    +1
    Главное нам не прогнуться, сказал как есть. Евреи и здесь показывают свою жадность (удивляются потом почему их не любят и уничтожают при случае) холокост это только когда их уничтожают, может ещё запатентуют это слово. Не нравится им поставки Ирану, что б заткнуть их верещание надо просто по каналам сообщить что ещё больше поставим вплоть до ядерки. Жаль что не пользуемся их уязвимостью.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    0
    ЕЕК ,лучше бы историю помнил !А то придумали геноцид ,это не холокост,это не равные понятия.Надо эту грань стирать,приватизация не всегда до хорошего доводит.На Украине еврей с нацистской символикой убивющий русских ,не это не то,это борец за свободу.Странная у них свобода.Свобода убивать из за национальности,только за то что ты русский.Значит за двойные стандарты надо расплачиваться.Мы западным лже -пророкам не верим.Правильно и смело Кадыров Р.А. называет их сатанистами.
  15. maiman61
    maiman61 Сегодня, 14:26
    0
    Конгресс пусть обеспокоится нацистским Киевским режимом, или они им братья?
  16. ShDE
    ShDE Сегодня, 14:27
    0
    А Лаврова сильно обеспокоило мнение какого-то конгресса.? Холокоста он не отрицал, а сравнить нацистов можно будет в донецком суде. Пусть обиженные приезжают
  17. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:28
    0
    "Буду бить аккурат,но Больно"