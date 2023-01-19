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Немецкий эксперт: война за Тайвань была бы более катастрофической, чем конфликт на Украине

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Немецкий эксперт: война за Тайвань была бы более катастрофической, чем конфликт на Украине

По оценкам экспертов, в случае вооруженного конфликта вокруг острова Тайвань, последствия, в том числе для стран Евросоюза, будут более катастрофическими, чем вызванные продолжающимся конфликтом на Украине. Это обусловлено тем, что экономическое влияние Китая на страны Запада существеннее, чем российское и украинское влияние.


Как отмечает швейцарский телеканал SRF со ссылкой на немецкого эксперта Бонни Гляйзер, вероятное вторжение китайской армии на остров Тайвань постоянно обсуждается в США и странах Восточной Азии, однако в странах Евросоюза эта тема не воспринимается, как представляющая серьезную опасность. По мнению ряда аналитиков, после завершения войны на Тайване, Китай не остановится, а продолжит совершать шаги, направленные на укрепление своего доминирования во всём азиатском регионе.

Эксперты считают, что китайские власти не могут себе позволить уступок в вопросах, касающихся Тайваня, тем более, среди населения страны все шире распространяется нарратив, согласно которому остров должен быть захвачен. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от руководства своих вооруженных сил обеспечить полную готовность армии к вторжению в 2027 году.

В материале телеканала также указывается, что в случае, если Тайвань решит объявить о своей независимости и этот шаг будет поддержан США, это станет "красными линиями" для Китая, после чего неминуемо последует вторжение, в случае неудачи которого вся правящая верхушка КНР окажется в опасности.

На карту также поставлено доверие США к своим союзникам в Азиатском регионе. Исходя из этого, Вашингтон не может себе позволить политику невмешательства, как считают европейские аналитики.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:03
    +1
    Может быть, может быть, вряд ли бы китайцы сопли стали жевать.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:04
      +6
      По мнению ряда аналитиков, после завершения войны на Тайване, Китай не остановится

      Да-да.
      Пока был жив СССР, про него тоже говорили, что он не остановится (хотя Троцкого вообще-то за то и грохнули, что он именно к этому и призывал).
      Про Россию так-же говорят - Донбассом не ограничимся, пока до Ирландии не дойдём.
      Ну и про Китай.
      Чего-то про НАТО никто не говорит, что они Финляндией ограничатся. И так понятно, что будут жрать, пока не подавятся (точнее, пока их не удавят)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:03
    0
    КНР легче брать Тайвань.У Тайваня с союзниками только морская граница.Кто в курсе ,голландцы пошли против США в вопросе оборудования для производства микрочипов,решив продавать его КНР.Видно цену хорошую китайцы предложили.А КНР между прочим в ветрогенераторах впереди планеты всей.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:14
      +2
      Цитата: tralflot1832
      КНР легче брать Тайвань

      Остров легче брать? Да ладно. Нет ничего сложнее, чем огромная воздушно-морская десантная операция. Она потребует колоссальных усилий, удивительной слаженности и филигранной точности. А ещё специфического опыта, которого, кстати, у китайцев никогда не было и нет.
      Гитлер в свое время подмял всю Европу, а Британия уцелела лишь благодаря проливу...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:24
        0
        Цитата: Doccor18
        Гитлер в свое время подмял всю Европу, а Британия уцелела лишь благодаря проливу...

        .. Или скрытой ресурсно- финансовой удавке на шее.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:28
        0
        Сравнили возможности Гитлера и возможности КНР.Для начала КНР приватизирует острова Тайваня,которые ближе к КНР чем к Тайваню.А потом организует морскую блокаду и всё.Только на это решиться надо.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:07
    +1
    война за Тайвань была бы более катастрофической, чем конфликт на Украине
    Там все против возврата на Родину, там живут чужие. Сжечь остров- со всеми привержецами СШа, и всего делов то. Это не континентальная территория. Дать время на бегство, часов 48, а потом по ситуации.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:13
      +4
      ДОБРЫЙ, 23+ млн.человек???? Вы в своем уме?
      Ну если, например, на Украине пропагандой народ зомбировал,то что, всех сжечь что ли, а не перевоспитывать?
      Не зря Сталин, который очень хорошо понимал в этом вопросе говорил, что мы воюем именно против нацизма, а не против немецкого народа. Запомните, народ, который стараешься победить только военным путем, рано или поздно разгромит тебя. И об этом свидетельствует вся история. Только вовлечение в свой социум, без поголовных репрессий, постепенное моделирование сознания, причем, без вранья и т.д.
      И в итоге так и получается, что самым последним союзником СССР оставался ГДР, пока мы их не бросили...
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 18:19
        0
        Ну если, например, на Украине пропагандой народ зомбировал,то что, всех сжечь что ли, а не перевоспитывать?
        Поздно перевоспитывать, как и тех которые сбежали из России в начале СВО. Много мы добились на переговорах с Украиной??? Они использовали время переговоров для усиления нациков. Да и не самостоятельные они, ни Украина,ни Тайвань. Основного возмутителя Вы знаете.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:15
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Только вовлечение в свой социум, без поголовных репрессий, постепенное моделирование сознания, причем, без вранья и т.д.

        Всё Вы хорошо и правильно сказали...

        Только в Трибалтике за 45 лет много "намоделировали"? А уж как облизывали! "Европейская витрина социализма", блин! Я такой школы, в которой снимали "Приключения Электроника" (Вильнюс), во всём Советском Союзе не видел. А проехал его, благодаря наличию родни, от Сахалина до Бреста и от Фрунзе до Петрозаводска.
        Украина была братской и по духу, и по крови. Всей страной сначала строили, потом освобождали, потом снова строили. Два Генсека с "угнетённой, ограбленной и оккупированной Россией" Украины были. Был "социум"? Был! И куда всё делось? Три с лишним десятка лет "Ночь восставших мертвецов бандеровцев" длится. Мы ж думали, что их всех пересажали и они все "перековались" - а оно вона как, повылазили...
        Грузия, кроме мандаринов да Сталина (про "Колхиду" специально не вспоминаю, чтобы те, кому на ней ездить пришлось, тапками не закидали), ничего не дала - а плохо ли они жили?
        Молдавию научили плодоовощные консервы в банки закручивать.

        И что сейчас? "Оккупанты"? Да кто в истории человечества такую "оккупацию" видел?

        Не работает это всё только по-хорошему.
        Сильно утрирую, конечно, но сейчас только налево-направо "агнцев от козлищ" делить вопросом "Чей Крым?" И тех, кто "налево", дороги в Сибири за пайку строить. Может, ещё лет на 50 хватит.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 18:16
      +1
      Цитата: Добрый
      Сжечь остров- со всеми привержецами СШа, и всего делов то.

      А на Украине?
      Сжечь узловые ж/д станции, взорвать тоннели и хреначить все военные грузы, идущие на Украину...В том числе и пароходы в Чёрном море идущие без досмотра.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:19
    +2
    Ох, уж эта мания воевать на чужих территориях чужими руками/жизнями.
    До добра не доведёт.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:24
    +1
    Китайцы только пыжиться и умеют. У них сидеть на реке и ждать трупа врага - это в крови. Ничего они не сделают - они просто показуха. Они ничтожества.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 18:55
      +1
      Воины они, конечно не великие, но и на острове, однако те же самые китайцы.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:31
    0
    Холопы рассуждают, где их пан получит по мордосам сильнее. Польша гиена Европы, Германия лакей Европы. "Господи! Как перед доном Педро-то неудобно!" (с) laughing