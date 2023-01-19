Российские войска уничтожили 3 САУ «Caesar» французского производства на Донецком направлении и сбили самолет Су-25 ВСУ

В настоящее время российские вооруженные силы продолжают наступательные действия на целом ряде направлений в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции за 19 января 2023 года.
Армейская авиация и артиллерийские части Западного военного округа на Купянском направлении наносили удары по расположению формирований 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Украинские позиции были атакованы в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Ивановка Харьковской области. Здесь нашим военным удалось уничтожить 2 самоходные гаубицы «Акация», бронемашину и 2 автомобиля, а также более 30 солдат противника.
Огонь по позициям ВСУ велся и на Красно-Лиманском направлении, где наносились удары по 95-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск под Серебрянкой Донецкой Народной Республики. У населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики были подвергнуты обстрелу позиции 24-й механизированной бригады ВСУ. В окрестностях населенного пункта Невское (ЛНР) ВС РФ уничтожили огнем склад боеприпасов украинского формирования. В итоге на данном направлении были уничтожены гаубица Д-20, бронетранспортер и 3 автомобиля – пикапа, потери украинских формирований превысили 60 человек убитыми и ранеными.
Важнейшим направлением с точки зрения наступательных действий остается Донецкое: здесь были поражены позиции ВСУ в Галицыновке, Красногоровке и Невельском, уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 4 автомобиля, 3 французские САУ Caesar, американская артиллерийская система М-777, САУ «Гвоздика» и 2 САУ «Акация». Также были уничтожены склад боеприпасов ВСУ под Карловкой (ДНР) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Стоит также отметить не вошедшие в сводку действия ЧВК «Вагнер». В районе к югу от Артемовска подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют позиции противника в Клещеевке. Кроме того, «вагнеровцы» пытаются атаковать в восточной части самого Артемовска, а к северу от него наступают на Красную Гору. Под Соледаром ЧВК «Вагнер» штурмует Благодатное, а севернее смогли оттеснить остатки частей ВСУ за реку Бахмутка.
В этом плане сводка Минобороны запоздала, так как ЧВК «Вагнер» Клещеевку уже освободили.
Части и подразделения Восточного военного округа, действующие на Южно-Донецком направлении, заняли более выгодные позиции, уничтожив 2 бронемашины, 3 пикапа и более 30 боевиков ВСУ.
Отдельно стоит отметить удары авиации и ракетных войск по позициям украинской артиллерии. За сутки в 98 районах было поражено 67 позиций артиллерии ВСУ. Над населенным пунктом Полтавка российская истребительная авиация сбила самолет Су-25 украинских воздушных сил, а средства ПВО уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов противника над населенными пунктами Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.
Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что с начала специальной военной операции ВС РФ были уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и бронемашин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, 8113 автомобилей и единиц специальной техники.