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Российские войска уничтожили 3 САУ «Caesar» французского производства на Донецком направлении и сбили самолет Су-25 ВСУ

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Российские войска уничтожили 3 САУ «Caesar» французского производства на Донецком направлении и сбили самолет Су-25 ВСУ

В настоящее время российские вооруженные силы продолжают наступательные действия на целом ряде направлений в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции за 19 января 2023 года.


Армейская авиация и артиллерийские части Западного военного округа на Купянском направлении наносили удары по расположению формирований 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Украинские позиции были атакованы в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Ивановка Харьковской области. Здесь нашим военным удалось уничтожить 2 самоходные гаубицы «Акация», бронемашину и 2 автомобиля, а также более 30 солдат противника.

Огонь по позициям ВСУ велся и на Красно-Лиманском направлении, где наносились удары по 95-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск под Серебрянкой Донецкой Народной Республики. У населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики были подвергнуты обстрелу позиции 24-й механизированной бригады ВСУ. В окрестностях населенного пункта Невское (ЛНР) ВС РФ уничтожили огнем склад боеприпасов украинского формирования. В итоге на данном направлении были уничтожены гаубица Д-20, бронетранспортер и 3 автомобиля – пикапа, потери украинских формирований превысили 60 человек убитыми и ранеными.

Важнейшим направлением с точки зрения наступательных действий остается Донецкое: здесь были поражены позиции ВСУ в Галицыновке, Красногоровке и Невельском, уничтожены до 80 боевиков ВСУ, 2 бронемашины, 4 автомобиля, 3 французские САУ Caesar, американская артиллерийская система М-777, САУ «Гвоздика» и 2 САУ «Акация». Также были уничтожены склад боеприпасов ВСУ под Карловкой (ДНР) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Стоит также отметить не вошедшие в сводку действия ЧВК «Вагнер». В районе к югу от Артемовска подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют позиции противника в Клещеевке. Кроме того, «вагнеровцы» пытаются атаковать в восточной части самого Артемовска, а к северу от него наступают на Красную Гору. Под Соледаром ЧВК «Вагнер» штурмует Благодатное, а севернее смогли оттеснить остатки частей ВСУ за реку Бахмутка.

В этом плане сводка Минобороны запоздала, так как ЧВК «Вагнер» Клещеевку уже освободили.

Части и подразделения Восточного военного округа, действующие на Южно-Донецком направлении, заняли более выгодные позиции, уничтожив 2 бронемашины, 3 пикапа и более 30 боевиков ВСУ.

Отдельно стоит отметить удары авиации и ракетных войск по позициям украинской артиллерии. За сутки в 98 районах было поражено 67 позиций артиллерии ВСУ. Над населенным пунктом Полтавка российская истребительная авиация сбила самолет Су-25 украинских воздушных сил, а средства ПВО уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов противника над населенными пунктами Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.

Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что с начала специальной военной операции ВС РФ были уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и бронемашин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, 8113 автомобилей и единиц специальной техники.

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24 комментария
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 14:33
    +7
    Такое впечатление, что на Украине пилотов клонируют, а все советские штурмовики Су-25
    были сконцентрированы в УССР.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:39
      +5
      Цитата: Невский_ЗУ
      Такое впечатление, что на Украине пилотов клонируют, а все советские штурмовики Су-25
      были сконцентрированы в УССР.


      Как минимум Болгария и Северная Македония в принудительно-добровольном порядке поделились своими Су-25 с Украиной.Скупают по всему миру советские самолёты и советскую технику американцы для ВСУ.

      Северная Македония безвозмездно передала Украине четыре штурмовика Су-25, которые Скопье купило у Киева в 2001 году за €4 млн, сообщает местное издание MKD.mk.Портал уточняет, что Минобороны страны пока не опровергло и не подтвердило эту информацию, но указало, что детали решения будут опубликованы позднее, а передача вооружений не будет снижать боеспособность македонской армии. MKD.mk утверждает, что эти самолеты Северная Македония собиралась продать еще в 2004 году либо модернизировать по стандартам НАТО.


      в конце июля Македония также бесплатно передала Украине «танки третьего поколения», которые были куплены у Киева в том же году, что и самолеты. Македонский портал «360степени» со ссылкой на Минобороны страны пишет, что эти танки в скором времени стали бы «неконкурентоспособны» и Северной Македонии пришлось бы самой потратить деньги на их уничтожение, что было бы «нецелесообразно» для армии.Сербский телеканал RTS утверждал, что переданные Украине танки Т-72 были получены Северной Македонией от России в 2000 году, однако македонские власти опровергли эту информацию.

      https://www.rbc.ru/politics/05/08/2022/62ec2a609a7947eb6d92e2a2

      Так это только Македония,а ведь сколько таких Македоний по всему миру.

      . Двумя днями ранее обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри написал, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации (СВО) РФ на Украине. В частности, в материале говорится, что Киев получил от Запада 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии.Комментируя это сообщение, министр иностранных дел технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что впервые слышит о партии самолетов Су-25, переданных Киеву.

      https://rusvesna.su/news/1674032122
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 14:50
        +3
        У Македонии было 4 штуки Су-25, у Украины же и купленных и снятые с вооружения в 2004 году. Насчет их состояния - большие вопросы, впрочем, могли и реанимировать.
        Парк Су-25 Болгарии - 14 машин. Болгария официально опровергла информацию о продаже этих самолетов, не далее как 2 дня назад.
        Кроме того, по заявлению генерала Герасимова (декабрь 2022), за все время конфликта на Украину рамках западной военной помощи было поставлено 4 самолета (видимо, как раз те македонские штурмовики).
        1. Отец папы Карло
          Отец папы Карло Сегодня, 15:21
          0
          Хорошо что у них стоковые, а не глубоко модернизированные аппараты!
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 14:59
      +2
      3 военных округа.Одесский,Киевский, и Прикарпатский.. вот и посчитайте по Советским меркам. Это были одни из самых мошных Советских округов.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:34
    -1
    Ну что сказать - молодцы! С очередной успешно выполненной утилизацией!
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:37
    +7
    Огромные цифры уничтоженной техники, но почему это не коррелируется с продвижением , с освобождением территорий. Да и вообще положительной динамикой
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:13
      -2
      kaufman ..Огромные цифры уничтоженной техники, но почему это не коррелируется с продвижением , с освобождением территорий.

      Чтобы продвигаться, нужно бить другим оружием, более сокрушительным .
    2. Грица
      Грица Сегодня, 16:16
      +1
      Цитата: kaufman
      Огромные цифры уничтоженной техники, но почему это не коррелируется с продвижением , с освобождением территорий. Да и вообще положительной динамикой

      Потому что артиллерия по современным меркам - это совсем не длинная рука. И уничтожать врага может только на дальности около 20 км. (это, в среднем, конечно. все зависит от конкретной арт. системы). Причем, у Украины арта дальнобойнее и точнее.
      А длинная рука - это авиация. Но вот она то как раз и не действует. Вернее, действует в том же пределе, что и артиллерия. Потому что дальше залетать не получится - стопроцентное приземление. Продвижение будет лишь после того, как на всю глубину все подразделения и инфраструктура противника будет сноситься под ноль массивными бомбардировками.
      Отсюда вывод - не будет никакого успеха, пока не будет выявлена, подавлена и уничтожена ПВО.
  4. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:44
    +4
    Из сводок вообще пропали танки ВСУ. Отвели их куда на переформирование или заканчиваются.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:45
      +3
      Цитата: ВАШ
      Из сводок вообще пропали танки ВСУ. Отвели их куда на переформирование или заканчиваются.


      Накапливают для наступа скорее всего.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:34
        +3
        Верно.Они готовят наступление.Частично оно уже началось.Почитайте статью ,утреннюю,сеоодня.О ситуации на сватовском направлении.И обязательно удар будет на Мелитополь.Частично их планы нарушает наша группировка в Белоруссии.Но сейчас с запада придет техника,отдохнувшие и пополненные части ВСУ,вот тогда и начнут.Попытками взять измором войну не выиграть
        1. Грица
          Грица Сегодня, 16:19
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Попытками взять измором войну не выиграть

          К сожалению, наше МО думает иначе. К весне ждем повторения осенней "перегруппировки". Какой крупный город оставим на этот раз?
  5. IvanR
    IvanR Сегодня, 14:44
    +4
    Там СУ-25 размножаются методом почкования что ли?
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:48
    +5
    Друзья мои, или у меня мозговая туча или штурмовики научились размножаться почкованием и делением... Су-25 во всех модификациях было выпущено всего 1320 штук. Одна! Тысяча! Триста! двадцать! Ещё несколько подобных реляций и УКРАИНСКИХ Су-25 будет сбито больше, чем выпущено! Самим не смешно?
  7. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 14:52
    -1
    Меня вот интересует, а как эти данные проверяются... Спутниковой группировкой вряд ли, иначе как можно назвать неточные данные готовности укрармии к войне? Все доклады недопрапорщика похожи друг на друга...
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: AlexFly
      Все доклады недопрапорщика похожи друг на друга...

      Раньше как под копирку говорил о 200 убитых, теперь о 90.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:04
    -2
    возможно еще есть пенсионеры, которые смотрят новости и доверяют подобным сообщениям... в конце концов, подобная информация в духе позднего ссср - и мы помним к чему это все привело в 91м (к концу 2023 запустят "правдивые честные сми - и вот тогда народ увидит всю неприглядную картинку и потребует от власти ответ" - сарказм)
  9. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:27
    -3
    Странно что Хаймарсы не уничтожили в отчете?! Или считается, что за Макеевку полностью поквитались?!
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:31
      -3
      Странно что Хаймарсы не уничтожили
      Он пока занят уничтожением Бредли)4 уже уничтожил в пути, щас ещё накатит рюмашку остальные будет добивать hi
    2. Грица
      Грица Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Стирбьорн
      Странно что Хаймарсы не уничтожили в отчете?!

      Поняли, что если в отчетах ежедневно уничтожать по Хаймерсу, то вскоре ситуация станет смешнее, чем с Су-25
  10. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:30
    0
    Самолёты окраины воспроизводятся на 3d принтере. Этого конюшенко и его фанерного и герасимова ничтожеств, гнать надо палкой на фронт рядовыми.
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:46
    +1
    Ну про Грача даже интересоваться не буду - с "уничтожения СУ-25" Конашенков начинает каждый брифинг... типа разминки для речевого аппарата.
    А про Цезари - хорошо бы фильмец с дрона посмотреть... Я без иронии. Просто хочется обоснованно порадоваться!
  12. Arsi55
    Arsi55 Сегодня, 16:47
    0
    - Сколько самолётов сбили?
    - Конашенков: - все что им поставили плюс ещё 10шт