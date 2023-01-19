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Глава МИД РФ: Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации на Украине

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Глава МИД РФ: Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера прилетел в Минск, где сегодня провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе встречи с лидером союзного государства глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что договоренности президентов Белоруссии и Российской Федерации Александра Лукашенко и Владимира Путина в сфере обороны и военно-технического сотрудничества своевременны, страны готовы к любому развитию событий.


Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено

— образно резюмировал министр иностранных дел РФ.

Белорусский президент в свою очередь отметил, что минувший год был сложным для обеих стран, но его итоги показали, что все попытки западной коалиции удушить Россию и Беларусь успехом не увенчались. Совместными усилиями оба союзных государства однозначно выстоят, подчеркнул Лукашенко.

Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить наш суверенитет во всех отношениях

— заявил президент Белоруссии.

Говоря о ситуации на Украине, белорусский лидер отметил, что Запад пытается подтолкнуть Киев к военному конфликту не только с Россией, но и с Беларусью.

Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет

— подчеркнул Лукашенко.

Обсуждая тему специальной военной операции, президент Белоруссии еще раз напомнил, что республика поддерживает и будет продолжать поддерживать Россию в ее опосредованном противостоянии агрессии Запада. Все что необходимо для этого со стороны РБ будет делаться и впредь.

По итогам переговоров в закрытом формате с президентом Белоруссии глава российского МИД провел короткий брифинг для журналистов. Лавров сообщил, что Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации на Украине. Обе страны продолжат координировать действия, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны НАТО.

У нас единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украины или кто-то еще, не исходили никакие угрозы. Все, что необходимо для этого делать по поручению президентов, реализуется

— заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

После завершения встречи с белорусским президентом Сергей Лавров принял участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РБ
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6 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:41
    0
    Сергей Лавров принял участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
     Странное какое то союзное государство России и Беларуси..Оно вроде есть и его как бы нет..
  2. zsdk
    zsdk Сегодня, 14:42
    0
    Ну разделяют, а дальше что?, где действия с территории белорусии?
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 14:57
      0
      С какого пепепуга?.........................
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:15
      0
      Во-первых - с большой буквы, а во-вторых - западные рубежи кто защищает?
      где действия с территории белорусии

      Чем? Армии хорошо если тысяч 50 наберется.
  3. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:48
    +2
    Ну разделяют, а дальше что?, где действия с территории белорусии?

    А бросок под Киев,что из Мозамбика был,что ли?
    А раненых там солдат,что марсиане лечили?
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:05
      +3
      Цитата: sanik2020
      Ну разделяют, а дальше что?, где действия с территории белорусии?

      А бросок под Киев,что из Мозамбика был,что ли?
      А раненых там солдат,что марсиане лечили?

      А там от границы Белоруссии до Киева рукой подать, Будет в том необходимость и новой бросок будет до Киева, а пока в этом нет необходимости.