Глава МИД РФ: Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации на Украине

Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено

Мы определили направления, по которым мы должны двигаться, чтобы сохранить наш суверенитет во всех отношениях

Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет

У нас единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украины или кто-то еще, не исходили никакие угрозы. Все, что необходимо для этого делать по поручению президентов, реализуется

Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера прилетел в Минск, где сегодня провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. В ходе встречи с лидером союзного государства глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что договоренности президентов Белоруссии и Российской Федерации Александра Лукашенко и Владимира Путина в сфере обороны и военно-технического сотрудничества своевременны, страны готовы к любому развитию событий.— образно резюмировал министр иностранных дел РФ.Белорусский президент в свою очередь отметил, что минувший год был сложным для обеих стран, но его итоги показали, что все попытки западной коалиции удушить Россию и Беларусь успехом не увенчались. Совместными усилиями оба союзных государства однозначно выстоят, подчеркнул Лукашенко.— заявил президент Белоруссии.Говоря о ситуации на Украине, белорусский лидер отметил, что Запад пытается подтолкнуть Киев к военному конфликту не только с Россией, но и с Беларусью.— подчеркнул Лукашенко.Обсуждая тему специальной военной операции, президент Белоруссии еще раз напомнил, что республика поддерживает и будет продолжать поддерживать Россию в ее опосредованном противостоянии агрессии Запада. Все что необходимо для этого со стороны РБ будет делаться и впредь.По итогам переговоров в закрытом формате с президентом Белоруссии глава российского МИД провел короткий брифинг для журналистов. Лавров сообщил, что Россия и Белоруссия разделяют позицию о целях спецоперации на Украине. Обе страны продолжат координировать действия, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны НАТО.— заявил глава российского внешнеполитического ведомства.После завершения встречи с белорусским президентом Сергей Лавров принял участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.